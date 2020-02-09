DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

6 saat önce

Marmaray'da İstanbul Kartı'na para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]

Marmaray'da İstanbul Kartı'na para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Marmaray'da dün kadın bir yolcu İstanbul Kartı'na para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı daha sonra da kadının pardösüsünden çekmeye başladı. Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı. Olayın şokuyla "Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti. Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Kadının İstanbul Kart'a para yükleme çalışması

-Karganın kadının pardösüsünden çekmesi

-Karganın parayı alıp uçması

-Karganın gözden kaybolması

-Genel detaylar

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- İstanbul
Marmaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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