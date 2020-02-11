DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

1-İSMEK SORUŞTURMASI: YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İFADE VERDİ (2)

Halil YILMAZ - İstanbul DHA- İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi.

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlarına hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şişli saat 10.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yeşim Meltem Şişli, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Yeşim Meltem Şişli'nin verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beş müfettiş görevlendirmişti.

Görüntü Dökümü:

----------

-Şişli'nin görüntüsü

11.02.2020 -11.27 Haber Kodu : 200211060

11.02.2020 -12.03 Haber Kodu : 200211083

======================

2-İSTANBUL MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU; 14 GÖZALTI

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL merkezli FETÖ terör örgütünde mahrem imam olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerinde mahrem abi/abla, büyük bölge imamı, bölge lise mesulü, büyük talebe mesulü, bölge esnaf sorumlusu gibi görevlerde bulunduklarına ilişkin haklarında beyanlar bulunan ve örgütün haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Isparta ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda İstanbul'da 12 ve diğer illerde 2 kişi olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalandı. Haklarında yakalama kararı 14 şüpheliye yönelik çalışmalar sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

11.02.2020 -10.47 Haber Kodu : 200211045

===================

3-BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ ÇÖKMEK ÜZERE

- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE

- 1964 yılında kapısına kilit vurulan Büyükada Rum Yetimhanesi'nde özellikle kış aylarında olumsuz hava koşullarının da etkisiyle tahribat artıyor.

Çatı kısmında çökmelerin olduğu tarihi yapı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Ali AKSOYER - Tolga İLGİNER- İSTANBUL, FRANSIZ Alexander Vallaury tarafından 1898'de ihtişamlı bir otel olarak inşa edilen "Prinkipo Palas" oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında Rum bir kişi tarafından satın alınarak yetimhane olarak kullanılması şartıyla İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlandı. Bu tarihi yapı 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık 5 bin 750 Rum yetime yuva oldu. 54 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı. Kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi yıllardır yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

ÇATI VE ZEMİNDE ÇÖKMELER YAŞANIYOR

Büyükada Rum Yetimhanesi, adanın yüksek bir yerinde yer alırken, özellikle kış aylarındaki olumsuz hava koşulları binadaki tahribatı artıyor. Yetimhanenin çatı kısmında çökmeler meydana gelirken, yere çatıdan parçaların düştüğü görülüyor. Artık yok olmanın eşiğine gelen ve yıllardır çökme tehlikesi yaşayan yetimhanenin zemininde de çökmeler oluştuğu fark ediliyor. Zamanında binlerce yetime yuva olan 206 odalı yetimhanenin giriş katında kalan bir piyano ise dikkat çekiyor. Yetimhane bahçesine çökme riskine karşı patrikhane izni olmadığı takdirde kimse alınmıyor. Adayı ziyaret edenler demir tellerin arkasından bu yapının fotoğraflarını çekiyor.

AVRUPA'NIN TEHLİKE ALTINDAKİ 7 KÜLTÜREL MİRASI ARASINDA

Binanın mülkiyetiyle ilgili tartışmalar uzun yıllar devam etti. 2010'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yapının Rum Patrikhanesi'ne devredilmesine karar verdi. Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası 2018 yılında Avrupa'nın tehlike altındaki kültürel miras alanlarını belirlerken Büyükada Rum Yetimhanesi'ni de unutmadı. Tarihi yapı bu listeye alındı. O dönemde restorasyon umudu doğdu ancak yine harekete geçilmedi.

"AÇIKÇASI ÜZÜCÜ BİR DURUM"

60 yıldır Büyükada'da yaşayan Gülizar Karataş, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restore edilmesini istiyor. Adaya geldiği dönemde yetimhanede öğrenci olmadığını belirten Karataş, "O zaman kimse gidip okumuyor. Talebe yoktu. Yapsalar iyi olur" şeklinde konuştu. Arkadaşıyla birlikte Büyükada'yı ziyaret eden Enes Faruk Şahin, "2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fener Rum Patrikhanesi'ne verdi. Şu an bakımsız olarak duruyor. Açıkçası üzücü bir durum. Umarım bunun için bir önlem alınır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Yetimhanenin görüntüleri

-Yetimhanenin havadan görüntüleri

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

11.02.2020 -11.51 Haber Kodu : 200211078

======================

(Ek bilgi ve görüntülerle)

4-ŞİLE YOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İLE SU TANKERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Şile'de hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 şoför de yaralandı. Şoförleri sıkıştıkları yerlerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

İdris Özkan yönetimindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek, karşıdan gelen Süleyman Kömürcü yönetimindeki su tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki şoförde bulundukları yerde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförleri sıkıştıkları yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Özkan kısa sürede, Kömürcü ise yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralı şoförler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları başladı.

EK görüntü

///////////////

-Havadan görüntüler

-Uzun kamyon ve tır kuyruğu

Görüntü dökümü:

-------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Kömürcü'nün çıkarılması

-Kamyonların görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

11.02.2020 - 10.57 Haber Kodu : 200211049

11.02.2020 -11.42 Haber Kodu : 200211073

11.02.2020 - 12.02 Haber Kodu : 200211081

=====================

5-BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katında alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Bakırköy, Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanın 3. katına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

-Alev alev yanan daireden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

-Çevredekiler

-Genel ve Detaylar

11.02.2020 - 11.26 Haber Kodu : 200211058

=====================

6- SULTANGAZİ'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYÜ UYARDI; DEHŞETİ YAŞADI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de, babasına ait otomobille eve giderken drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye, "Bizi mi öldüreceksin" uyarısında bulunan Yılmaz Yılmaz iddiaya göre 30 kişilik grubun saldırısına uğradı. Otomobili parçalanan Yılmaz, "Hepsinin gözü dönmüştü. Otomobile kaldırım taşı attılar. Bir yandan onlarla boğuşuyordum, bir yandan da 155 Polis İmdat Hattı'nı aradım" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

DEHŞETİ YAŞADI

Olay, geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 00.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Yılmaz (24) kuaförden çıktıktan sonra babasına ait otomobille eve giderken Ordu Caddesi'nde karşı yönden gelen bir araç sürücüsünün drift yaptığını gördü. Yılmaz, araç sürücüsüne tepki göstererek, "Bizi mi öldüreceksin?" dedi. Bunun üzerine araçtan inen sürücü, Yılmaz'a doğru yürüyerek saldırmaya başladı. Kısa bir süre sonra sürücünün arkadaşları olduğu düşünülen yaklaşık 30 kişi de olay yerine gelerek, Yılmaz'a ve kullandığı araca saldırmaya başladı. Kendini korumaya çalışan Yılmaz, bir yandan da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerden araç sürücüsü ve bazıları kısa bir süre yakalanarak, gözaltına alındı. Araç sürücüsünün uyuşturucudan çok sayıda poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.

"HEPSİNİN GÖZÜ DÖNMÜŞTÜ"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yılmaz Yılmaz, "Berberden çıktım. Babamın arabasıyla eve gidiyordum. Ordu Caddesi'nde karşıdan gelen bir araba el freni çekti. Arabayı olduğu gibi döndürdü. Kendimi son anda sağa attım. Az bir şey dikkat etmesem ön taraf patlayacak, belki orada öleceğiz. Sonra selektör yaptım, durdurdum arkadaşı. Kendisine 'sen ne yapıyorsun bizi mi öldüreceksin?' dedim. O da haplanmış belli. Gözü dönmüştü. Orada bir arbede başladı. 5-10 saniye içerisinde bunlar 25-30 kişi oldular. Bir yandan onlarla boğuşuyorum. Bir yandan 155'i arıyorum. 5 dakika sonra polis geldi ama öncesi 25-30 kişi aracımıza saldırdı. Kaldırım taşı attılar. Arabanın içine girmeye çalıştılar. Ben bir an önce arabayla oradan uzaklaşmaya çalışıyorum. Oradan gitmeyeyim diye kontağın üzerindeki anahtarı aldılar. Hepsinin gözü dönmüştü. Ben de darp edildim. Burnuma darbe aldım. Hastaneye gittik darp raporu aldık. O gece sabaha kadar karakoldaydım. Polis olayın peşine düştü. Saldıranlardan 3-5 tanesi yakalandı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yerinden görüntü

-Saldırıya uğrayan araçtan görüntüler

-Otomobildeki saldırganların ayak izleri

-Yılmaz Yılmaz ile röportaj

11.02.2020 - 09.47 Haber Kodu : 200211023

=========================

7- AVCILAR'DA KAMYONLA KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Ersan SAN/ AVCILAR'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Avcılar Ambarlı Mahallesi, Sarı Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede, saat 10.30 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Hakverdi K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Olay yerinden görüntüler

11.02.2020 -11.35 Haber Kodu : 200211068

11.02.2020 - 11.39 Haber Kodu : 200211072

============================

8- SANCAKTEPE'DE ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, SANCAKTEPE Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.

Yagın saat 08: 30 sıralarında Geylani Caddesi Uyanık Sokak üzerinde bulunan 3 katlı boş haldeki binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışması sırasında bacadan çıkan dumanlar bir anda yerini alevlere bıraktı. Katta çalışan işçiler hemen binadan çıktı. Rüzgarın etkisiyle tüm çatı katını saran yangında daire kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarına başlandı. Olayın görgü tanığı mahalle sakini Hakan Çaylım "Gördüğümüz kadarıyla alevler bir anda yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle 10-15 dakika içerisinde her yere yayıldı. Bildiğimiz kadarıyla içeride kimse kalmadı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler ve yangını söndürdüler." İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Alevli görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-vatandaş ile röp

-polis ekiplerinden görüntü

-genel ve detay görüntüler

11.02.2020 - 09.27 Haber Kodu : 200211020

11.02.2020 - 10.43 Haber Kodu : 200211042

========================

9- UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Ekiplerden detay

-Vinçten detay

-Enkazdan detay

11.02.2020 -10.05 Haber Kodu : 200211030

===================

10- KENDİLERİNİ 'HAKİM, SAVCI' OLARAK TANITIP DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞANLARA OPERASYON

KENDİLERİNİ polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıttıktan sonra 'hesaplarınız terör örgütlerinin eline geçti' diyerek vatandaşların evde veya bankada bulunan paralarını ve değerli eşyalarını dolandırıcılık yoluyla elde etmeye çalışan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakların gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik, İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

=======================

11- BEYLİKDÜZÜ'NDE 90 AKÜ VE 3 BİLGİSAYARI BÖYLE ÇALDILAR

İhsan DÖRTKARDEŞ-Veysel TİMDU/İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'ndeki Haramidere Organize Sanayi Sitesi'nde bir iş yerine gelen 4 kişi, içerideki 90 akü ile 3 bilgisayarı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, saat 07.00 sıralarında Haramidere Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre şüpheliler, hafif ticari bir araçla Mehmet Yaşar'a ait oto elektrik ve yedek parça dükkanına yanaşıyor. Şüphelilerden ikisi araçtan iner inmez yanlarında getirdikleri makaslarla kepenkleri keserek içeriye giriyor. İki kişi 3-4 aküyü içeriden arka koltukları sökülmüş hafif ticari araca taşırken, şüphelilerden birinin içeride bunları istiflediği, sürücünün ise direksiyondan ayrılmadığı dikkati çekiyor. Hırsızlığın meydana geldiği sokakta, F Blok önünden geçen birini görünce arka kapıyı kapatarak uzaklaşır gibi yapan şüphelilerin kısa süre sonra tekrar dönerek hırsızlığa devam ettiği görülüyor.

İŞ YERİ SAHİBI: ZARARIM YAKLASIK 150 BİN TL, SUÇLULAR BULUNSUN

Mehmet Yaşar, "Saat 07.30 sıralarında içeri giriyorlar, saat 08.01'de ayrılıyorlar. İçeride 90 kadar akü, araç arıza tespitinde kullandığım iki dizüstü bilgisayarımı ve profesyonel arıza tespit cihazını, kullanılmamış iki dinamoyu alıp gitmişlerö dedi. Yaşar, yaklaşık 150 bin TL tutarındaki hırsızlık olayı ile birlikte çok zor durumda kaldığını, şüphelilerin yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istediğini belirterek, "Sanayi Sitesi güvenliği hırsızlığın kapıların açılmasından sonra meydana geldiği için sorumluluğunun bulunmadığını savunuyor. Aracın plakası da açıkça görülüyor. Şüphelilerin yakalanmasını bekliyorumö dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Hırsızlar hafif ticari araçla işyerinin önüne gelirken

-İki şüpheli kepenkleri keserken

-Şüpheliler aküleri işyerinden araca taşırken

-Araç işyerinin önünden uzaklaşıp geri gelirken

-İşyeri sahibi Mehmet Yaşar, güvenlik kamerası görüntülerini anlatırken

-İşyeri sahibi işyerindeki akülerini gösterirken

-İşyeri sahibi işyerinin önünde şüphelilerin geldiği yeri gösterirken

-İşyeri sahibi ile röportaj

11.02.2020 - 10.45 Haber Kodu : 200211044

=======================

12- İSTANBUL'DAKİ "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONLARI KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL,

İstanbul'da düzenlenen dört ayrı operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak toplanan atık yağların "10 Numara Yağ" olarak bilinen karışımla akaryakıt haline getirilerek depolandığını ardından satışının yapıldığını belirledi. Çalışma başlatan kaçakçılık polisi, dört adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, 28 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Küçükçekmece'deki depolara operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda fiber tank ve yer altı tanklarına gizlenmiş 14 bin 800 lire kaçak akaryakıt ele geçirilirken, Bayram B. (24), İshak Ş. (52), İsmail K. (33), Cuma A. (32) Coşkun D. (61) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon anları polis kamerasına yansırken, görüntülerde kaçakçılık polisiyle birlikte adreslere girdiği ve ardından şüpheli kişileri gözaltına aldıkları görülüyor. Ardından yapılan aramalarda yer altına gömülmüş yakıt tankları bulunuyor ve çıkartılıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, " Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet " suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----

Operasyon anı

Şüphelilerin gözaltına alınması

Yapılan aramalar

Yeraltına gömülmüş depoların çıkartılması

11.02.2020 - 10.49 Haber Kodu : 200211047

===========================

13- AYDIN AĞAOĞLU: (EFT VE HAVALE ÜCRETLERİNDE DÜZENLEME) BAŞIBOŞLUK BİTTİ

Müge YARIMBATMAN- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, BANKALARIN müşterilerden aldığı EFT ve havale ücretlerinde düzenlemeye gidilerek indirim geldi. Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Nakit çekim ücretine sınırlama getirdi, EFT, havaleye, bütün finansal hizmetlerle ilgili alınacak ücret, komisyon ve masraflarda artık başıboşluk bitti. Düzenleme tüketicileri gülümsetti, piyasada enflasyona da olumlu etki yapacağı kanaatindeyim" dedi.

"MALİYET ARTIŞLARI TÜKETİCİNİN CEBİNDEN ÇIKIYORDU"

Bankaların müşterilerinden aldığı tüm EFT ve havale ücreti ile diğer hizmetlerin ücret, masraf ve komisyonları düşürüldü. Merkez Bankası, aynı kararı, bankaların ticari müşterilerinden alabileceği ücret ve komisyonlar için de aldı. 6 ile 67 TL arasında olan 1000 TL altındaki EFT ücreti 1 ile 5 TL arasına çekildi. 1000 TL ile 50 bin TL arasındaki tutarda EFT ücreti ise en çok 2 TL ile 10 TL arasında olacak.

Düzenlemeye ilişkin Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi: "Tüketicilerle bankaların çekişmesi uzun yıllar sürdü. En sonunda kamu otoritesi, yani TBMM bir yasal düzenlemeyle bu çekişmenin sona ermesi için 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanununu çıkarttı. 28 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren bu kanunun 4. maddesinin 3. fıkrasında, bankaların tüketicilerden faiz dışında alabilecekleri her türlü komisyon, masraf ve ücret türlerini belirleme yetkisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) verdi. Ancak kanunun maddesinde çok ilginç bir cümle vardı; 'Bu kanunun ruhuna uygun olacak ve tüketiciyi koruyacak şekilde'. Aldığı yetkiyle 3 Ekim 2014 tarihinde bir yönetmelik yayınlayan BDDK, bankaların tüketicilere yansıtabilecekleri 20 kalem ücreti ilan etti. Bu ücretler arasında nakit çekim ücreti, hesap işletim ücreti, dosya masrafı, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelerden alınacak kesintiler de bulunuyordu. Esnaf, tüccar, çiftçi bize müracaat etmeye başladı. Dediler ki, 'Bankalar çok fazla hesap işletim ücreti, kredi başvuru ücreti, değerlendirme ücreti gibi birtakım vergileri iş dünyasına yansıtmaya başladılar'. Bundan size ne, bize ne diyemeyiz. Çünkü o ürün ve hizmetlere yansıyacak olan maliyet artışları sonuçta tüketicinin cebinden çıkıyordu."

"ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARDA ARTIK BAŞIBOŞLUK BİTTİ"

Ağaoğlu sözlerine, "Nitekim geçtiğimiz günlerde gelen şikayetlerden ötürü bankaların tüketicilere yansıtabilecekleri faiz dışındaki ücret, komisyon ve masraf türlerinin belirlenmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yetkilendirmesi hususunda bir kanun teklifi TBMM'ne sunuldu. Bu, 'BDDK görevini ağır yapıyor, eksik yapıyor veya hiç yapmıyor' demekti. Bunu hisseden BDDK, bugünlerde çok güzel bir düzenleme yaptı. Nakit çekim ücretine sınırlama getirdi, EFT, havaleye, bütün finansal hizmetlerle ilgili alınacak ücret, komisyon ve masraflarda artık başıboşluk bitti. Sınırsızlık yok. Hepsinin bir üst sınırı var, bu üst sınıra riayet ederek bankalar kendi aralarında rekabet edecekler. Düzenleme tüketicileri gülümsetti, piyasada enflasyona da olumlu etki yapacağı kanaatindeyim" dedi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklama Resmi Gazete'de "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" başlığı altında maddeler halinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Görüntü Dökümü

---------

-Aydın Ağaoğlu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

11.02.2020 -09.56 Haber Kodu : 200211025

====================

(havadan görüntülerle)

14- YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAKSİM'DE YÜKSELMEYE BAŞLADI

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, TAKSİM'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü inşaat sahasında sanatçıların performansların sergileneceği opera salonu ortaya çıktı. Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2 bin 500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.

OPERA SALONU ARTIK BELLİ OLUYOR

Atatürk Kültür Merkezinin eski binasının yıkılmasının ardından 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Taksim'de yeni Atatürk Kültür Merkezinde sanatçıların performanslarını sergileyecekleri 2 bin 500 kişi kapasiteli opera salonunda sahne ve seyircilerin oturacağı bölümler artık inşaatın içinde ortaya çıkmaya başladı. Havadan yapılan çekimlerde İnşaat sahasında iki kule vinç ve bir büyük vinç aralıksız çalıştığı görüldü. Henüz kaba inşaatın sürdüğü dev projede her bölümde onlarca işçinin eş zamanlı olarak çalıştığı görüntülere yansıdı.

İLK DEFA 1969 YILINDA AÇILMIŞTI

Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları'nın eserlerini icra etmesi amacıyla açılmıştı. O zamanlar dünyanın en büyük 4. sanat merkezi olan bina,1970 yılında meydana gelen büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 1977 yılında Atatürk Kültür Merkezi adını almıştı.

YIKILDI YENİDEN YAPILIYOR

2008 yılından itibaren kullanılmayan bina 2018 yılında yeniden projelendirdi. Eskiyen yapı yıkıldı, yenisinin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atıldı. Yeni AKM aslına uygun olarak tasarlandı. Projeyi, eski binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesinde 2 bin 500 kişilik opera salonu, ayrıca 800 kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, kafeterya ve restoranlar ve 885 araçlık otopark bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-AKM inşaatında devam eden çalışmalar

-Havadan görüntüler

-Genel ve detaylar

11.02.2020 - 09.55 Haber Kodu : 200211024