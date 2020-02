DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 - Son Dakika

İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI

- Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu.

Kaçak göçmenlerin yaşadığı korku gözlerinden okundu

Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 kaçak göçmen yakalandı. Çatıda ve yatak altlarında gizlenen göçmenlerin yaşadığı korku gözlerine yansıdı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR

Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2- TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (3)

-Alman polisinin operasyonu kamerada

-Almanya'daki operasyonu Alman Krimal Polisi BKA, Koblenz ve Osnabrük Polis Teşkilatı yürütüyor.

Ali ABLAY/ İSTANBUL, İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenlendi. Şebekenin Antalya ve İstanbul'da kurduğu çağrı merkezleri polis tarafından görüntülendi. Devam eden operasyonlarda yüklü miktarda euro, tabanca, çok sayıda bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alman polisi, İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Almanya'daki yaşlı Alman vatandaşlarını kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatıldı. Almanya polisinin Türkiye'ye gönderdiği Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda, bir süre Almanya'da yaşamış olan ve Almancayı iyi bildiği belirtilen F.Ö. liderliğinde kurulan bir çetenin İstanbul'da yasadışı olarak kurdukları bir çağrı merkezinden Almanya'daki yaşlı vatandaşları arayarak dolandırdıkları belirtildi. Çetenin, aradığı Alman vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 3 milyon euro dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Dolandırıcılık şebekesinin özellikle Almanya'daki yaşlı vatandaşları da aradıkları bildirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, çetenin Alman uyruklu üyelerinin dolandırıcılık yaparak elde ettiği paraları kara ve hava yollarıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi.

36 ŞÜPHELİ TÜRKİYE'DE, 40 ŞÜPHELİ ALMANYA'DA

Almanya Federal Polis Teşkilatı ile birlikte yürütülen soruşturmanın ardından bu sabah Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Türkiye'de İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüpheli, Almanya'da ise 40 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'de gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 31 kişinin Türk vatandaşı olduğu öğrenilirken, 5 kişinin Alman uyruklu olduğu öğrenildi. Almanya'da yakalanmaları için operasyon başlatılan 40 şüphelinin ise 21'i Alman, 15'i Türk, 1'i Arnavutluk, 2'si Brezilya ve 1' Polonya vatandaşı.

3 MİLYON EURO DOLANDIRMIŞLAR

Şebekenin yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı bildirildi. Dolandırıcılık şebekesinin Antalya ve İstanbul'da kurduğu çağrı merkezleri ise polis tarafından görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, yüklü miktarda euro, tabanca, çok sayıda bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

ALMAN POLİSİNİN OPERASYONU KAMERADA

Almanya'daki operasyonu Alman Krimal Polisi BKA, Koblenz ve Osnabrük Polis Teşkilatı yürütüyor.

Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın yaptığı baskınlarda bir evde uyuşturucu serası olduğu ortaya çıktı. Alman polisinin evde yaptığı aramalar kameraya yansıdı. Görüntülerde polisin evde yaptığı aramalar görülüyor. Öte yandan aramalarda lüks marka saatler, lüks otomobil anahtarları ve yüksek miktarda Euro bulundu. Alman polisinin ve Türk polisinin gerçekleştirdikleri koordineli olarak gerçekleştirdiği baskınlarda arama çalışmaları devam ediyor.

3- - MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLÜMÜNDE "KATİL BARİYER" İSYANI

- Merter'de motosikletinin kontrolünü kaybedip yola düşen moto kurye bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kaza sonrası motosikletliler isyan etti.

Katil bariyerlerin yenilenmesinin durduğunu söyleyen motosikletliler yetkililerden çalışmaların devam etmesini istedi.

Semih ÇALIŞKAN - Osman BAKIR/İSTANBUL, - MERTER'de motosiklet kazasında sürüklenerek bariyere çarpan moto kurye Engin Ateş yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüleri ve moto kuryeler daha önce de pek çok motosiklet sürücüsünü hayattan koparan "katil bariyerler" olarak adlandırılan birçok bariyerin hala altının kapatılmadığını belirterek, yetkililerin bir an evvel harekete geçmesini istiyor.

BARİYERLERİN ALT KISMININ KAPATILMASINI TALEP EDİYORLAR

Şirinevler'deki iş yerine giden moto kurye Engin Ateş (29), 7 Ocak'ta motosikletin su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yolda sürüklenirken Engin Ateş düşerek yol kenarındaki bariyere çarptı. Evli ve bir çocuk babası olan Engin Ateş bariyerin alt kısmından omzuna aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi.

Yol kenarında bulunan ve "katil bariyerler" olarak adlandırılan bariyerlerin ayak kısımları, bugüne kadar yaşanan pek çok motosiklet kazasında sürücülerin ölümüne ve uzuv kayıplarına neden oldu. Bu kazaların ardından harekete geçilmiş, bariyerlerin ayak kısımları "motosiklet bariyeri" olarak da ifade edilen ek metal plaka ve sert plastik plakalarla kapatılmıştı. Ancak İstanbul'da pek çok yerde hala alt kısmı açık bariyerler bulunuyor. Motosiklet sürücüleri ve moto kuryeler kazalarda ölümlere neden olan eski tip bariyerlerin tamamen ortadan kaldırılmasını ve ayak kısımlarının çelik bariyerlerle kapatılmasını talep ediyor.

"BARİYERLERİN ALTI KAPALI OLSAYDI KARDEŞİM HAYATTA OLABİLİRDİ"

Kazada yaşamını yitiren kendisi de moto kuryelik yapyan Engin Ateş'in ağabeyi Halit Ateş, "Biz senelerdir mücadele veriyoruz. Katil bariyerler dediğimiz bu bariyerler bizde bir can daha aldı. Ne söylesek boş. Ben de motorlu kuryeyim. Yağmurlu bir günde maalesef hava şartlarından dolayı kocaman bir su birikintisinden dolayı kaza meydana geldi. Bariyer yüzünden tam olarak sağ omuz kısmından darbe alıyor. Direkt orada o bariyerlerin altı kapalı olsaydı belki de şu an kardeşim hayatta olabilirdi. Bu katil bariyerler dediğimiz bariyerler yüzünden maalesef 29 yaşında kardeşimi kaybettim. Daha önce de kaç tane arkadaşımızı bu yüzden kaybettik. Bu bariyerlerin altını kapatmalarını istiyoruz. Tek temennimiz budur. Başka Engin'ler ölmesin diye" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BU BARİYERLERE ÇARPARAK YAŞAMINI YİTİRDİ"

Yıllardır bariyerlerin altının kapatılması için taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, şunları söyledi: "Birçok arkadaşım seneler içinde katil bariyerler yüzünden hayatını kaybetti. Bizim yetkililerden ricamız ciddi şekilde yaralanma ve ölümümüze sebebiyet veren bu bariyerlerin ayak kısımlarına ek yerler yaparak en azından bir nebze olsun motosikletlilerin gerek uzuv kayıplarına gerek ölümle sonuçlanan trafik kazalarının önüne geçilmesidir. Çok basit bir nedenden yani sadece yağmur suyunun E-5'te birikmesinden dolayı düşen arkadaşımız katil bariyerlerin ayaklarına çarparak yaşamını yitirdi. Alınabilecek o kadar önlem varken ne yazık ki yetkililer bu önlemleri almadığı için birçok motosiklet sürücüsü bu bariyerlere çarpması sonucunda yaşamını yitiriyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını talep ediyoruz. Her yıl ismini hatırlayamadığımız, sayısını bilmediğimiz birçok arkadaşımız bu bariyerler yüzünden yaşamını yitirdi ki artık insanların tamamen korkulu rüyası haline geldi. Bir an önce bunun çözüme kavuşturulması gerekiyor."

"ÇELİK BİLE OLSA ALTA EK BARİYERLER YAPILMALI"

Basit önlemlerle ölüm ve ciddi yaralanmaların önüne geçilebileceğini ifade eden Mustafa Özdemir, "Metrobüs yollarında bazı bölgelerde uygulandı. Birçok arkadaşımız bu yapılmış olan bariyerlere çarparak ufak sıyrık ve kırıklarla kurtuldular. Demek ki bu bariyerlerin motosiklet sürücülerine faydası var. Yapılması gerekiyor. Çelik bile olsa alta ek bariyerler yapılmalı. Biz artık arkadaşlarımızın birer birer aramızdan ayrılmasını istemiyoruz" dedi.

İBB VE KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Motosiklet bariyeri olarak da adlandırılan bariyerlerin alt kısmının kapatılması işlemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. İBB yetkilileri, motosiklet bariyerleri çalışmalarının belirli aralıklarla devam ettiğini ifade ederken, bu bariyerlerin yapımının vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Son dönemde bütçe sıkıntısı nedeniyle çalışmaların durma noktasına geldiği belirtilirken, yakın zamanda gelen talepler doğrultusunda yol kenarlarındaki bariyerlere motosiklet bariyeri yapılabileceği belirtildi.

4- D-100'DE KUCAĞINDA ÇOCUKLA OTOMOBİL KULLANDI

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - MECİDİYEKÖY D-100 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Levent'ten Çağlayan yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

5- SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ ALIRKEN DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN

-14 Şubat Sevgililer Günü öncesi internet ve sosyal medya platformlarından hediye satışları yapılıyor. Siber güvenlik uzmanları sosyal medya üzerinden yapılan satışlarla ilgili tüketicileri uyarıyor.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi pek çok kişi sevdiğine hediye alma telaşında. Özellikle böyle özel günlerde sosyal medya üzerinden yapılan satışlar artıyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, kötü niyetli kişiler ise tüketicileri mağdur ediyor. Satın alma işlemini yapan kişilere çoğu zaman sipariş edilen veya tanıtımlarda gösterilen ürünlerin aksine kalitesi düşük ürünler gönderiliyor. ya da kredi kartı bilgileri dolandırıcılar tarafından kopyalanıyor. Sosyal medyadan alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

"BANKA HESAPLARI BOŞALTILABİLİR, KREDİ KARTI NUMARALARI ÇALINABİLİR"

Özel günler başta olmak üzere internet üzerinden alışveriş yapan tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Bu tarz özel günlerde genellikle sosyal medya platformları çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dolandırıcılıklar daha çok sosyal medya platformları üzerinden yapılıyor. Tüketicilerin burada çok uyanık olmaları gerekiyor. Sırf bu özel günü değerlendirmek için iki, üç gün içinde açılmış bir hesap sanki o ürünler satılıyormuş gibi gösteriliyor. 100, 200 dolarlık ürünlerin 10 ve 20 dolar gibi rakamlara satıldığı gösteriliyor. Siz de onlara kanarak özellikle direkt mesaj denilen uygulama üzerinden ben bu ürününüzle ilgileniyorum, diyorsunuz. 'Parayı şuraya yatırın, adresinizi verin size bir link gelecek. Kredi kartı bilgilerinizi girin, biz ürünü size göndereceğiz' şeklinde çok ciddi bir dolandırıcılık var. Tüketiciler sevgililerine hediye alalım derken banka hesapları boşaltılabilir. Kredi kartı numaraları çalınabilir" şeklinde konuştu.

"HESABIN NE ZAMAN AÇILDIĞINA DİKKAT EDİLMELİ"

İnternet ve sosyal medya platformlarından alışveriş yapan tüketicilerin dikkat etmesi gereken başlıklar olduğunu ifade eden Osman Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alışveriş sitelerini incelememiz gerekiyor. Ticari kimlikleri var mı, bunu incelememiz gerekiyor. Şehirlerin ticaret odalarının sayfalarında böyle bir şirket var mı, yok mu mutlaka kontrol ediliyor olabilir. Alışveriş sitesinin profesyonelliğine bir görsel olarak bakmak lazım. Apar topar hızlıca açılmış bir site mi, sitenin güvenliği nasıl sağlanmış kısmına HTTPS ile başlayan süreçte inceliyor olabiliriz. En azından HTTPS ile başlıyorsa ödeme sisteminin şifrelerle ilerlediğini gösterecek. Orada satılan ürünler, satışı yapan web sayfasının veya sosyal medya sahibinin ismi bunların çok iyi bir şekilde internet üzerinden araştırılması gerekiyor. Sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılırken hesabın ne zaman açıldığına dikkat edilmeli. Net olarak hesap üzerinden göremiyoruz ama paylaşımlarından görebiliriz. 5, 6 yıl önce paylaşımını yapmış bir hesap aslında ticareti buradan yürütüyormuş gibi görünebilir. Ama birkaç gün önce ilk paylaşım yapılmış, hesap apar topar açılmış ve 200, 300 dolarlık ürünler 10, 20 dolara satılıyorsa işte burada şüphelenmemiz gerekiyor. Kesinlikle iletişim kurmamamız, iletişim kurarsak da kimlik ve banka bilgilerimizi paylaşmamamız gerekiyor."

"MUTLAKA KAPIDA ÖDEME TERCİH EDİLMELİ"

Sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerde kapıda ödemenin tercih edilmesi gerektiğini belirten Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan alışverişlerde mutlaka kapıda ödeme tercih ediliyor olmalı. Kapıda ödemenin şöyle bir avantajı var. Her şeyden önce kredi kartı numarasını ve banka bilgilerinizi kötü niyetli kişilerin eline kaptırmayacaksınız. Ürünü kontrol etme şansınız var. İstediğiniz ürün mü gelmiş, ürün talep ettiğiniz ürün mü, bunları kapıda ödemede net bir şekilde görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GÜNLERDE TEMKİNLİ OLUYORUZ"

Sosyal medya platformları ve internet üzerinden alışveriş yaptığını belirten Özge Çelik, "İnternetten alışveriş yaptım. Güvenli mi diye kontrolünü sağladık. O konuda dikkat ediyoruz. Böyle günlerde de biraz temkinli oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜVENİLİR OLMALARINA DİKKAT EDİYORUM, YORUMLAR ÖNEMLİ"

Abdülkadir Sancak, "Genelde güvenilir internet hesaplarından almaya çalışıyoruz. Ben de aldığım hediyelerin yaklaşık yüzde 60'ını sosyal medyadan alıyorum. Güvenilir olmalarına dikkat ediyorum. Yorumlar önemli" diye konuştu.

"MAĞAZAYA GİDİP ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"

Eşine hediye alacağını ve bu alışverişi mağazadan yapacağını belirten Bedir Ali, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Hediye alma planım var tabii ki. Ben daha gelenekselim. Mağazaya gidip alışveriş yapıyorum. Güvenli bulduğum çok sayıda alışveriş sitesi var. Ben daha çok görmek ve dokunmak isterim. Ona göre tercihte bulunurum" şeklinde konuştu.

6-- SEVGİLİLER GÜNÜNDE MERDİVEN ALTI GIDA ÜRÜNLERİNE DİKKAT

SEVGİLİLER Günü yaklaşırken uzmanlar, merdiven altında üretilen gıda ürünlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek için sipariş edeceğiniz çikolata, çikolata kaplı kek, meyve ve kurabiyeler güvenilir üreticilerden satın alınmalı. Tüketiciler, yaygın olarak internet sitelerinden sipariş verdikleri ve aslında raf ömrü çok da uzun olmayan bu ürünlerin bayat ya da bozulmuş gelmesinden şikayet ediyor.

"Tabii bu tür özel günlerde tüketim çılgınlığı oluyor." diyen Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, şöyle konuştu: " Özellikle gıda ürünlerini internetten sipariş verdiğinizde son tüketim tarihinden tutun içerisindeki özelliklerine varana kadar inceleme ve görme imkanı yok. Ya da doğru düzgün bir ürün olup olmadığını araştırma imkanınız yok. Gıda ürünlerinin onun özelliğini koruyacak taşıma araçları, soğuk zincirler ile taşınması ve muhafaza edilmesi lazım. Dolayısıyla gerek kurye ile gerekse kargo ile teslim edilebilen ürünler çok sağlıklı olmuyor. ya da raf ömrünü uzatmak için bir takım kimyasal katkılar yapılıyor. Bu nedenle tüketiciler mümkün olduğu kadar internet üzerinden gıda ürünü siparişi vermemeli. Şayet vermek zorunda kalırlarsa da son tüketim tarihi, içinde bulunan katkı malzemelerini iyice okumalılar. Tüketim tarihi geçmiş ya da bayat bir ürünle karşılaşmışlar ise bu ürünü ayıplı ürün olarak iade edebilirler. Gerek gıda ürünlerinde gerekse diğer ürünlerde firmaların kendi internet sayfalarından bu tip ürünleri sipariş vermeleri gerek. Hem merdiven altı yerler hem de sosyal medyada karşımıza çıkan yerlerde ciddi bir şikayet yoğunluğu var. Merdiven altı satış merkezlerinden yapılan alışverişlerde karşınızda muhatap da bulamıyorsunuz. İnsanlar sevgililer gününde sevgililerine bir jest yapmak isterken, tam aksi bir durumla karşılaşabilirler."

"GÖRSELİNİ BEĞENİP ALIYORLAR"

Gıda Mühendisi Zafer Şenyurt da "Tüm gıda maddelerinde internet üzerinden satışlar yaygınlaştı. İnternet üzerinden alınan gıdalarda da satış noktalarından alırken nelere dikkat ediyorsak, aynı şeylere dikkat etmeliyiz. Buradaki risk unsurları taşıma sırasında ürün zarar görüyor mu, görmüyor mu? gibi şeyler. Gıda güvenliği açısından bakıldığında sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için bu tip risklerin bertaraf edilmiş olması lazım. Bu anlamda internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin daha dikkatli olması lazım. Ürünü alırken tabii ki görsel üzerinden bir beğeni ile alıyorlar. Orada ürünün içeriği, kim tarafından üretildiği, üreticinin kayıtlı olup olmadığı konularına mutlaka dikkat etmeliler. Ürün teslim sırasında taşıma aracına da dikkat etmeliler. Üründe herhangi bir bozulma, deformasyon tespit etmişler ise ürünü reddetmeliler. Eğer kapalı, ambalajlı ise şartlı teslim almalılar. Eğer üründe herhangi bir bozukluk tespit ettiler ise, firma ile iletişime geçerek iade etmeliler. bir hile olduğu ile ilgili şüpheleri varsa da ALO174 hattından ilgili bakanlığa durumu iletmeliler" şeklinde konuştu.

"KATKI MADDELERİ LİMİTİNE UYUP UYMADIKLARI ÖNEMLİ"

Katkı maddelerinin de kullanıldığı bu ürünlerle ilgili Şenyurt, "Tüm ürünlerde, özelliğine göre değişik katkı maddeleri kullanılabilir. Bunlar tatlandırıcılar, renklendiriciler olabilir. Raf ömrünü uzatmak için koruyucular olabilir. Bu tür katkı maddelerinin zararlı olup olmadığı ile ilgili aslında mevzuatta belirtilmiş. Firmanın ürünleri bu limitlere uyuyor mu, uymuyor mu önemli olan budur. Ben bir tüketici olarak her şeyden önce, ürünü görüp kalite kontrolünü yapar öyle alırım. Güvendiğim, bildiğim yerlerden alırım. Belli noktalara dikkat ederek alırım" ifadelerini kullandı.

"GÖRMEDİĞİ, BİLMEDİĞİ YERLERDEN SATIN ALMASINLAR"

Kadıköy'de köklü bir geçmişe sahip şekercinin çalışanlarından Zeki Çekmez, "Merdiven altı ürünlerden almasınlar, tercih edilen yerlerden alsınlar. Kendileri için daha iyi. Merdiven altında yapılanların hiçbirisi güvenilir değil. Neyden yapıldığını da bilmiyoruz. Karışım yapıldıktan sonra tekrar satıldığı da bir gerçek. Biz 210 yıllık bir firmayız. Bizim de internetten satışımız var ama günlük. Bugün istiyor, ertesi gün kendisine teslim ediliyor. Ama görmediği bilmediği yerlerden tercih ederlerse ummadıkları şeylerle karşılaşabilirlerö dedi.

7- BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİNE OTOMOBİL ÇARPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaatta bulunan kule vinçte çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine yoldan geçen otomobil çarptı.

Olay Kavaklı Mahallesi, İbrahim Müteferrika Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanında bulunan kule vinçte yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yangına müdahale edip kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri toparlandıkları sırada yoldan geçen G.G.'nin kullandığı otomobil itfaiye eri S.D.' ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Meslektaşları yaralı arkadaşlarının yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine haber verildi.

ŞEMSİYESİNİ TUTTU

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı itfaiye erine müdahale ettiği sırada yoldan geçen bir vatandaşta yapan yağmur altında yaralı itfaiye erinin ıslanmaması için şemsiyesini tuttu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücünün ifadesini almak üzere karakola götürdü.

8- ŞİŞLİ'DE CİPİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOBÜSE ÇARPTI

Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de aşırı hız yaptığı iddia edilen Katar uyruklu sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen içinde yolcuların da bulunduğu halk otobüsüne çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı, aracı ise kullanılamaz hale geldi. Otobüsün şoförü, " Otobüste yolcular vardı, panik yaşandı ancak çok şükür onlarda bir şey yok" dedi.

Kaza, Halaskargazi Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim'den Mecidiyeköy istikametine giden halk otobüsü kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette seyreden lüks cipin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü metrelerce ileri fırlarken cipin sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen bağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kişiyi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Katar uyruklu sürücünün, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖYLE SÜRATLE GELDİ Kİ, ÇARPMASIYLA 2 METRE İLERİ FIRLADIK

Kırmızı ışıkta bekledikleri sırada arkadan gelen çipin kendisine çarptığını belirten halk otobüsü şoförü Mehmet Karaaslan," Kırmızı ışıkta bekliyordum, adam öyle bir süratle geldi ki, çarpmasıyla 2 metre ileri fırladık. Sürücü otomobilin içinde baygın yatıyordu. Ambulans gelip aldı. O sırada otobüsün içerisinde yolcularımız vardı. Otobüs içerisinde panik yaşandı ancak çok şükür onlarda bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

9- ESENYURT'TAKİ KAVGAYA ALIŞVERİŞ YAPAN SİVİL POLİS MÜDAHALE ETTİ

Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA- ESENYURT'ta Suriyeliler arasında çıkan kavgaya o sırada sokakta alış veriş yapan sivil polis memuru müdahale etti

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde birlikte alkol alan 10'u aşkın Suriyeli genç arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga daha sonra sokağa taştı. O sırada sokaktaki manavdan alışveriş yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, silahını göstererek kavgaya müdahale etti. Kavga eden gençler polis memurunu görünce kaçmaya başladı. Polis memuru, kavga eden kişilerden birini yere yatırarak gözaltına aldı. Ardından çağırdığı ekiplere bu kişiyi teslim etti. Kavga eden gençlerin sokakta koşuşturmaları ve polis memurunun gençlerden birini yere yatırıp gözaltına alma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

10 - PENDİK'TE KÜÇÜK HİRANUR'UN SİLAHLA YARALANMASI DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

-'Kasten yaralama' suçundan kurulan hükmün gerekçesi açıklandı

-Olayda kullanılan silahın kuş öldürmeye elverişli olduğu, daha büyük canlıları öldürmeye elverişli olmadığı, bu nedenle suçun "Kasten öldürme" suçu kapsamında olmadığı, "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

Parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı gürültü yaptığı gerekçesi ile silahla yaralayan Barış Balcı'nın, "Kasten yaralama" suçundan aldığı 3 yıl 9 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda olayda kullanılan silahın kuş öldürmeye elverişli olduğu, daha büyük canlıları öldürmeye elverişli olmadığı, bu nedenle suçun "Kasten öldürme" suçu kapsamında olmadığı, "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

Pendik'te 20 Ağustos 2018 tarihinde parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile Barış Balcı'yı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdı.

'KUŞLARI ÖLDÜRÜR BÜYÜK CANLILARI ÖLDÜRMEZ'

Sanık Barış Balcı hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Öncelikle öldürmeye teşebbüs suçundan söz edilebilmesi için suçta kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması gerekli. Ele geçirilemeyen ancak mağdurun vücudundan çıkarılan saçmadan yola çıkılarak mahiyeti anlaşılan tüfeğin ateşli silah vasfında hava ile saçma tanesi atan tüfek olduğu, bu tür tüfeklerin mahkememizce de bilindiği üzere kuş avlamakta kullanılması nedeni ile daha büyük canlılarda öldürme için etkili olmadığı, hava ile çalışan, etki mesafesi belli alan ve canlılar ile sınırlı olan suça konu tüfek mahkememizce öldürmeye elverişli kabul edilmemiştir" denildi.

'ÖLDÜRME KASTI YOKTU, EYLEMİNİ KENDİSİ SONLANDIRDI'

Gerekçeli kararda, sanığın mağduru öldürmesi için bir gerekçe bulunmadığı, başladığı eylemi devam etme imkanı olduğu halde kendiliğinden sonlandırdığı, bu nedenle sanığın öldürme kastının bulunmadığı, eyleminin kasten yaralama suçu kapsamında kaldığının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Sanığın amaçları oynamak olan çocuklara karşı davaya konu suçu işlediği kaydedilen gerekçeli kararda, bu nedenle sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği kaydedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demirci'nin 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Barış Balcı gözaltına alındı, 28 Ağustos tarihinde de tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Barış Balcı'nın, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Balcı'nın davası İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 15 Ekim 2018 tarihli duruşmada Balcı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 21 Ocak 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında da Balcı'yı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Balcı, "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçundan da beraat etti.

