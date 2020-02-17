DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

1-İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİ İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

- Karaköy'de ölü bulunan İngiliz istihbarat subayının ofisindeki taşınma işlemi tamamlandı.

Eşinin özel eşyalarını almasının ardında ofis tamamen boşaltıldı.

Boşaltılan ofis içeriden de görüntülendi.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,- KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in üst katını ev olarak kullandığı ofisinin içi ilk defa fotoğraflandı. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'in özel eşyalarını almasının ardından ofisteki taşınma işlemi tamamlandı. Ofisten 7 kamyonet dolusu eşya çıkartıldı. Aynı binadaki 'Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun ofisi de boşaltıldı.

Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım 2019'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı ve yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin kurucu yöneticisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber ile üst katını ev olarak kullandıkları Mayday Rescue'nin İstanbul'daki genel merkezinin içi ilk defa fotoğraflandı. . Olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulan ve Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından yasağı kaldırılan Emma Hedvig Christina Winber, eşinin cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmüştü. Winber olaydan 3 ay sonra eve gelerek eşyalarının büyük bölümünü nakliye aracına yükletip, kişisel özel eşyalarını da elinde taşıdığı bavulu ile götürmüştü. Çiftin kişisel eşyalarının taşınmasının ardından yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin eşyaları da bir nakliye firması tarafından boşaltıldı. Ofisten çıkarılan 7 kamyonet dolusu eşya kiralık bir depoya kaldırılırken James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue'nin faaliyetlerini tamamen durdurduğu öğrenildi.

BEYAZ BARETLİLER DE AYNI BİNADAYDI

Karaköy'deki binanın 1'inci katı İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucu yöneticisi olduğu Mayday Rescue'nin Genel merkezi olarak kullanılıyordu. Teras katını ise James Gustaf Edward Le Mesurier ile eşi Emma Hedvig Christina Winber home ofis olarak kullanıyordu. Binanın giriş bölümü de arama kurtarma derneği 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun depo ve ofisi olarak kullanılıyordu. Buradaki eşyalar da taşınarak tamamen boşaltıldı.

BEYAZ BARETLİLERİN KURUCUSU DEĞİLDİ

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyaz Baretliler olara bilinen kuruluşun kurucusu ya da yöneticisi olmadığı fakat, Beyaz Baretliler ve Le Mesurier'in kurucusu olduğu yardım vakfı Mayday Rescue'nin ilk kuruldukları dönemde ortak çalışmalar yaptıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ)

-Üst katı ev olarak kullanılan Karaköy'deki ofisin içi

(AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

-Ofisin dıştan görüntüsü

-Ofisin girişi

-Nakliye firması çalışanlarının eşyaları taşıması

-Binanın alt girişindeki Beyaz Baretliler'in kullandığı yerin içi

-Eşyaların taşınması

-Genel ve detay görüntüler

17.02.2020 - 10.33 Haber Kodu : 200217022

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2- BAHÇELİEVLERDE DÖVÜP GASP ETTİLER; ŞİKAYETE GİDERKEN YOLDA FENALAŞIP ÖLDÜ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de teyzesi ile birlikte konfeksiyon atölyesi işleten Suriyeli genç, Suriyeli 3 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Diktiği montları ve 20 bin lira parasını da alan saldırganlardan şikayetçi olmak için polis merkezine doğru giden genç, yolda fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin fenalaşarak yere yığıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE DARP ETTİLER SONRA GASP ETTİLER

Olay, Cuma günü saat 17.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, teyzesi Wafaa Awad ile birlikte konfeksiyon atölyesi işleten Suriyeli Omar Alaref (31), daha önceden anlaştığı kişiye fason montların bir kısmını dikti. Cuma günü yanında iki kişi ile birlikte atölyeye gelen müşteri, Alaref'e önceden konuştukları fiyatı veremeyeceğini ve anlaştıkları fiyatın çok altında bir fiyat verebileceğini söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Üç kişi, Omar Alaref'i atölyenin içinde darp edip cebindeki 20 bin lirayı gasp ettiler. Daha sonra bir kişi içeride Alaref'i tutarken, diğer iki kişi dikilmiş hazır olan montları kendi araçlarına yüklemek için taşımaya başladılar. Bu sırada içeriden kaçmayı başaran Alaref'i kovalayan üç kişi, sokağın başında onu yakalayarak tekrar dövdü. Kavgayı gören komşuları polisi ararken saldırganlar, gasp ettikleri 20 bin lira ve yeleklerle birlikte olay yerinden kaçtı.

ÖNCE PARK HALİNDEKİ ARACA YASLANDI SONRA YERE YIĞILDI

Omar Alaref Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderken yolda bir anda fenalaştı. Önce yol kenarında park halindeki otomobile yaslanan genç, ardından yere yığıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyen Omar Alaref'in aniden durarak yol kenarında park halindeki bir otomobile yaslandığı ve ardından yere yığıldığı görülüyor. O anda yoldan geçen bir sürücü yere birinin yığıldığını görerek duruyor ve aracından inerek yardıma koşuyor. Durumu fark eden çevredekiler de yardıma koşuyor. Görüntülerde ambulansın olay yerine geldiği ve talihsiz genci alarak hastaneye götürdüğü de görülüyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fenalaşarak yere yığılan Omar Alaref olay yerine gelen ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli polisin yaptığı çalışmalarda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HABER ALAMAYINCA TELEFONUNU ARADI, ACI HABERİ ALDI

Kavgadan sonra karakola giden yeğeninden uzun süre haber alamayan teyzesi Wafaa Awad, onu telefonla aradı. Ancak telefonu bir polis memuru açtı. Yeğeninin öldüğünü bu şekilde öğrenen Wafaa Awad gözyaşı döktü.

CENAZEYİ SURİYE'YE GÖTÜRMEK İÇİN İZİN ALINAMAYINCA KİLYOS MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Hastanede hayatını kaybeden Omar Alaref'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Aile cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi ancak bunun için izin alamadı. Alaref, Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Yayla Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Omar Alaref'in yürürken aniden fenalaşması ve düşmesi

-Yardıma koşan sürücü

-Ambulansın olay yerine gelmesi

-Ambulansın Alaref'i alarak hastaneye gitmesi

-Hızır Sokak'tan görüntü

-Darp olayının yaşandığı atölyenin önü ve sokak

-Ölen Omar Alaref'in teyzesi Wafaa Awad ile röportaj

-Cenaze namazı ve töreni

-Anons

-Genel ve detay görüntüler

17.02.2020 - 11.34 Haber Kodu : 200217045_

17.02.2020 - 11.39 Haber Kodu : 200217047

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3-TUZLA TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN- TUZLA TEM Otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, nedeniyle Ankara istikameti trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola savrulan parçaların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yolun temizlenmesi

-Sürücülerin görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

17.02.2020 - 10.44 Haber Kodu : 200217026

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4-ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE

-Evde yapılan aramalarada uyuşturucu maddenin yanı sıra kitap içine gizlenen hassas terazi de ele geçirildi.

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de gece bekçileri uyuşturucu satıcısı Suriyeliyi yakaladı.

Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, Gülbahar Mahallesi'nde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri B.Ş.'yi durdurarak, üst araması yaptı. Suriye uyruklu öğrenilen şüphelinin üstünden satışa hazır parçalar halinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen paralar çıktı. Gözaltına alınan B.Ş polis merkezine götürüldü.

EVİ UYUŞTURUCU DEPOSU ÇIKTI

Hemen harekete geçen bekçiler, polisin de desteğiyle nöbetçi savcıdan "gecikmesinde sakınca bulunan haller" kapsamında bir defaya mahsur ev araması izni aldı. İznin ardından tespit edilen adresteki eve girildi.

B.Ş'nin ve bir tercümanın da götürüldüğü Kağıthane Nurtepe'deki evde yapılan aramalarda salondaki bir çantanın içinden bin 550 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 200 gram kubar diye tabir edilen uyuşturucu, 136 adet uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteli hap, 6 gram toz kokain, 35 gram skunk tabir edilen uyuşturucu ve 5 gram metamfetamin tabir edilen uyuşturucu ile bir kitabın içine gizlenen hassas terazi ele geçirildi. Tekrar polis merkezine götürülen B.Ş tercüman yardımıyla yapılan sorgusu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

(CEP TELEFONU)

-Polis merkezindeki sergi

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen paralar

17.02.2020 - 10.57 Haber Kodu : 200217032

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5- KADIKÖY'DE PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİYİ KAÇIRIP, PARASINI GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, KADIKÖY'de Pakistan uyruklu Shabab H.'yi kelepçeleyerek kaçırıp, parasını gasp eden 4 şüpheli yakalandı.

Olay geçtiğimiz Salı Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Pakistan uyruklu Shabab H.(51) evinden çıktığı sırada kar maskeli ve silahlı iki kişi tarafından kelepçelenerek zorla bir otomobile bindirildi. Shabab H.'nin üzerinde bulunan 250 dolar ve 2 bin 500 lirayı gasp eden 2 şüpheli Shabab H.'yi bir eve götürerek sandalyeye kelepçeledi. Şüpheliler eve götürdükleri Shabab H.'yi bir süre sonra tekrar otomobile bindirerek yol üstünde indirdiler. Shabab H.'nin bir bezle kapatılan gözleri otomobilden indirildiği sırada şüpheliler tarafından açıldı. İndirildiği sırada otomobilin plakasını ve şüphelileri gören Shabab B., şüphelilerden birinin daha önceden tanıdığı Rashad M. olduğunu fark etti. Olayın ardından Shabab H., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşananları anlattı.

ABD POLİS ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis, plakası belirlenen aracın ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Shabab H.'nin kaçırıldığı otomobilin kiralık olduğunu tespit eden emniyet ekipleri, aracın ABD uyruklu Rashad M. adına kiralandığını belirledi. Rashad M.'nin Kartal, Kordonboyu Mahallesinde bulunan evine emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Rashad M. (30), Burcu M.(42), Mikel Remington C. (19) ve Steven Jordan L. (29) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evde yapılan aramalarda ise 2 kelepçe kutusu, oyuncak silah, 3 kelepçe anahtarı, 2 pantolon, 2 kar maskesi ve ABD polis rozeti ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden Steven Jordan L. ve Burcu M. adli makamlarca serbest bırakıldı. Rashad M. ve Mikel Remington C. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilenlerin fotoğrafları

17.02.2020 - 11.17 Haber Kodu : 200217042

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6- ARNAVUTKÖY'DE TAHTAYLA BAŞINA VURDUĞU KİŞİYİ YOLUN ORTASINDA BIRAKTI

Taylan ERGÜN/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de, bir süre kovaladığı kişinin başına tahtayla vurup ağır yaralayan, kurusıkı tabancayla da üzerine ateş edip, onu akan trafiğin ortasında bırakan şüpheli dolmuşla kaçtı. Polisin, şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Olay, Arnavutköy'de Membaa mevkiindeki trafik lambalarının bulunduğu yerde önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin, kovaladığı birini başına tahtayla vurarak yaraladığı, ardından üzerine silahla ateş açarak, onu akan trafiğin ortasında bıraktığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan ve başına aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanmış kişiyi gördü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları; bir kişinin, trafik ışıklarında bağırıp, küfürler ederek yolun karşısına geçmeye çalıştığını, yol kenarındaki bir tahta parçasını eline alıp A.G. adlı kişiye vurduğunu, yere düşen A.G.'nin üzerine doğru silahla ateş ettiğini, ardından dolmuşa binerek olay yerinden ayrıldığını gördüklerini ifade ettiler.

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sırasında, olay yerinde kanlı tahta ve kurusıkı tabanca ile ateşlenmiş mermi çekirdeği bulundu. Olay sonrası kaçan şüphelinin peşine düşen polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralının ambulansa konulması

17.02.2020 - 09.52 Haber Kodu : 200217016

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7- ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLDE VURULAN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Taylan ERGÜN/

Arnavutköy'de, bir kişi, otomobil içinde tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.Ş.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olay anında yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşı, incelediği sırada tabancanın ateş alması sonucu İ.Ş.'nin kazayla kendini vurduğunu iddia etti. İfadeler üzerine tabanca çöp konteynerinde bulundu. Adı öğrenilemeyen arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirilen İ.Ş, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, yaralı İ.Ş'yi otomobiliyle hastaneye getiren arkadaşını gözaltına aldı. Arkadaşı ifadesinde, otomobil içerisinde oturdukları sırada İ.Ş.'nin tabancayı incelediğini, bu sırada tabancanın ateş aldığını ve İ.Ş.'nin kazayla kendini yaralandığını iddia etti. İfadeler doğrultusunda İ.Ş'nin yaralandığı tabanca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine atılmış olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde inceleme yaptı. Adı öğrenilemeyen arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren İ.Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerini çöp konteynerinde incelemelerde bulunması

17.02.2020 - 09.22 Haber Kodu : 200217015

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8-TÜRK BİLİM ADAMI, İNSAN ORGANLARININ ÜÇ BOYUTLU HARİTASINI ÇIKARDI

Özlem YURTÇU KARABULUT/ İSTANBUL, - ALMANYA'da yaşayan ve biyoteknoloji alanında çalışan Türk bilim insanı Dr. Ali Ertürk ve ekibi, insan gözü ve böbreğinin üç boyutlu haritasını çıkarmayı başardı. Bilim dünyasında Ertürk'ün çalışmaları, kanserde, organda üretiminde, hatta beynin haritalanmasında çığır açacak bir gelişme olarak niteleniyor.

Ludwig Maximillian's Üniversitesi Helmholtz Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü Başkanı genetik ve nörobilim uzmanı Dr. Ali Ertürk, bilim dünyasında ilk olacak projesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Dr. Ertürk, üç yıldır üzerinde çalıştıkları projenin son aşaması SHANEL'in de dünyaca ünlü bilim dergisi CELL'de yayınlandığını anlatarak "Üç yıl önce bu çalışmalara başladık. Organların hücresel düzeyde üç boyutlu haritalarının çıkarılabilmesi için öncelikle lazer mikroskop altında görüntülenebilir hale getirilmesi gerekiyor. Geçen yıl kadavradan bağışlanan insan organlarını 'sütü suya çevirir gibi' çeşitli kimyasal solüsyonlarla şeffaflaştırmayı başardık. Çalışmamızın SHANEL adını verdiğimiz bu yeni aşamasında ise hem bu boyuttaki büyük dokuları tarayabilecek üç boyutlu bir lazer mikroskobu geliştirdik. Hem de mikroskoptan elde ettiğimiz milyonlarca görüntünün, insan eliyle yüzyıllar sürebilecek analizini, birkaç saate indiren bir yapay zeka algoritması geliştirdik. Böylece dünyada ilk kez, insan böbreği ve gözünün hücre seviyesinde üç boyutlu haritasını çıkarmayı başardık" dedi.

DAHA ÖNCE İNSAN ORGANI ŞEFFAF HALE GETİRİLEMEMİŞTİ

İnsan beyninin haritalanmasının şu an bilimin önemli projelerinden biri olduğuna değinen Dr. Ertürk, "Ama maalesef insan beyninin hücre seviyesinde detaylarını gösterecek bir teknoloji yok. Daha önce fareler üzerinde geliştirdiğimiz doku şeffaflaştırma tekniğini, insan organlarında da uygulamak istedik ve başardık. Ama bunların gerçek detaylarını görebilecek mikroskoplarımız yoktu. Şu an piyasada olan mikroskoplar, genelde küçük dokuları veya fare organları gibi küçük organ parçalarını görüntülemek üzere geliştirilmiş cihazlar. Çünkü bu zamana kadar insan beyni ya da böbreği gibi büyük bir organ lazer mikroskobunda incelenmek için şeffaflaştırılamamıştı. Kadavra bağışı ile gelen bir insan gözünü, böbreğini ve beyin dokusunu şeffaflaştırabildik. Kendi geliştirdiğimiz üç boyutlu lazer teknolojisi ile çalışan bu mikroskop, organları tek tek hücre seviyesinde görüntüleme imkanı tanıyor"diye konuştu.

'BİRKAÇ YIL İÇİNDE KANSER TEDAVİSİNDE SIÇRAMA OLABİLİR'

Bu teknolojinin birkaç yıl içinde kanser teşhis ve tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini anlatan Dr. Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kullandığımız bu yapay zekaları en yakın zamanda biyopsi analizleri üzerinde de kullanmaya başlamak istiyoruz. Zira şu anda patologlar, kanser hastalarından alınan biyopsi örneklerini belki sadece yüzde 0.1'ini inceleyebiliyor. Ama bizim projemiz rutin kullanıma girdiğinde tümörün tamamını analiz etme şansımız olacak ve tek tek tüm kanser hücrelerini görüntüleyip belki de kullanılan ilaçların kanser hücrelerini yakalayıp yakalayamadıklarını bile görme şansınız olabilecek. Tıp dünyasının bizim için büyük hedeflerden bir diğeri de bu teknolojileri kullanarak üç boyutlu yazıcılarla organ üretebilmek. SHANEL'in insan beynini moleküler düzeyde haritalamaya yardımcı olabileceğine ve 3D yazıcı ile insan organlarını hücresel düzeyde üretebileceğimize inanıyoruz."

ORGAN HARİTALAMASI TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Ertürk, "İnsan beynini veya diğer organları haritalamak, sağlık ve hastalıkta nasıl işlev gördüklerini çözmek için önemli bir adım. Böbrek, beyin, tiroid ve göz dahil olmak üzere sağlam yetişkin insan organlarını şeffaf hale getirebildik" söyledi. Çalışmalarını farklı ülkelerden 15 kişilik bir ekiple yürüten Dr. Ali Ertürk, enstitü hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Tabii ki bu çalışmayı çok kapsamlı bir ekiple yürütüyoruz. Kimyacı, fizikçi, mühendis ve biyolog var. Enstitümüzü Alman hükümeti finanse ediyor. Yıllık yaklaşık 2-2,5 milyon Euro bütçe alıyoruz. Rejeneratif tıp alanında pekçok başka yerden de milyon euro'luk fonlar aldığımız oluyor. Sadece bir mikroskobumuz 500 bin ila 1 milyon euro arasında. Bu bütçelerimiz sayesinde çalışmalarımızı rahatça yürütebiliyoruz."

Görüntü dökümü:

Ali Ertürk röportajı

üç boyutlu gerçek göz haritalaması görüntüleri

Ali Ertürk'ün laboratuvarından detay görüntüler

Ali Ertürk'ün üç boyutlu lazer mikroskobunu ve diğer bazı detayları gösterdiği görüntüler

şeffaflaştırılan insan organları üzerindeki çalışmalara ait görüntüler

üç boyutlu böbrek haritalama görüntüleri

genel ve detay görüntüler

17.02.2020 -10.07 Haber Kodu : 200217018