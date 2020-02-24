DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

MÜDÜR ODASINDA ÖĞRENCİYE SALDIRI KAMERADA

Taylan ERGÜN/ - KIZI ile tartışan erkek öğrenciyi okul müdürünün odasında yumruklayan kişi kameraya yansıdı.

Olay, Arnavutköy'deki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası bir kız öğrenci yaşadığı tartışmayı babasına anlattı. Kızına küfredildiğini öne süren baba, okula gelerek okul müdürü ile görüşmek istedi. Her iki öğrenci hakkında da disiplin soruşturması başlatan okul müdürünün odasında konu ile ilgili bilgi alan baba, kızı ile tartıştığı iddia edilen 17 yaşındaki erkek öğrenciye bir anda saldırdı. Yumruklu saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran öğrenciyi, velinin elinden okul müdürü güçlükle kurtarabildi. Tüm bu yaşananlar ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yumruklu saldırı sonucu burnundan yaralanan öğrencinin annesi Selda Turan okula çağrıldı. Oğlunun bir veli tarafından darp edildiğini öğrenen anne Selda Turan okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde adeta şok yaşadı. Oğlunun savunmasız olduğunu ve okul müdürünün sorduğu sorulara cevap verirken bir anda kız öğrenci velisi tarafından saldırıya uğradığını söyleyen anne Selda Turan avukatı aracılığıyla okul müdürünün odasındaki güvenlik kamerası görüntülerini alarak emniyete gitti ve oğlunu darp eden veliden şikayetçi oldu.

MÜDÜR ODASINDA DARP

Oğlunun lise son sınıfta okuduğunu söyleyen veli Selda Turan, "Okulda öğrenciler arasında tartışmalar yaşanabilir, ancak oğlum küfür etmediğini söylüyor. Kız öğrencinin velisi okula geldiğinde müdürün odasına giriyor. Müdürle konuşurken oğlumu da yanlarına çağırıyorlar. Oğlum o sırada durumu anlatmaya, arkadaşına küfretmediğini izah etmeye çalışırken kız öğrencinin velisi bir anda ayağa kalkarak oğluma saldırıyor. Oğlumun burnuna yumruk atıyor. Okul müdürü araya girmese oğluma daha büyük zarar verebilirdi. Tüm bu olanlar ise müdür beyin odasındaki kameralar tarafından zaten kaydediliyor" dedi.

SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİSİ NE OLACAK

Tüm bu yaşananlardan dolayı oğlunun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Selda Turan, "Lise son sınıf öğrencisi bunlar. Birkaç ay sonra üniversite sınavına girecekler. Bu durum onları oldukça olumsuz etkiledi. Biz bu yaşananların ardından okuldaki soruşturmanın bitmesini bekledik. Daha sonra da savcılığa giderek şikayetçi olduk" dedi.

AMELİYATLI BURNU KIRILDI

Oğlunun birkaç ay evvel burun ameliyatı olduğunu da söyleyen Turan, "Ameliyatlı olan burnuna darbe alınca burnu yeniden kırıldı. İkinci bir ameliyat ise oldukça zor gözüküyor. Nasıl olacak bilemiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Darp edilme anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Darp edilen öğrencinin velisi Selda Turan ile röp.

-Okul görüntüsü

24.02.2020 - 09.36 Haber Kodu : 200224027

24.02.2020 -09.38 Haber Kodu : 200224028

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2- PENDİK'TE YOL KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'te araçlarıyla yol kapatan bir grup havaya ateş açtı.

Görüntüler Pendik Erol Kaya Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çekildi. Asker uğurlama konvoyu caddeyi trafiğe kapattı. Araçlardan inenler müzik eşliğinde dakikalarca oynadı. Yol kapanınca diğer sürücüler ve çevredekiler tepki gösterdi. Bir süre sonra yolu kapatan gruptakiler araçlarına bindi. Bu sırada bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Konvoy daha sonra yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yol kapatma

-Havaya ateş açma

24.02.2020 -09.55 Haber Kodu : 200224035

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3-FATİH CAMİİ'NİN AVLUSUNDA BIÇAKLI KAVGA

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL, Fatih'te cami avlusunda Suriyeli oldukları öğrenilen iki grup arasında bıçakların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada yüzünden ve boynundan bıçakla yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 17.30 sıralarında Fatih Camii avlusunda meydana geldi. Suriyeli oldukları öğrenilen yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, karşı gruptaki Mustafa Nasur'u bıçakla yüzünden ve boynundan yaraladı. Kavgayı gören cami güvenliği durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları ve bıçaklı saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların yaralıya yardım etmesi

-Cami avlusundan görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler

24.02.2020 - 10.20 Haber Kodu : 200224044

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4- SAKARYA'DA YUNUSLARA KURŞUN

Haber: Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL, SAKARYA kıyıya vuran 3 yunustaki kurşun izleri dikkat çekti.

Olay, Sakarya'nın Kocaali İlçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Karaya vuran yunuslardan detay

-Hayvanseverin tepkisi

-Kocaali sahilinden detay

-Genel ve detaylar

24.02.2020 - 09.53 Haber Kodu : 200224034

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5- SULTANGAZİ'DE SURİYELİ İŞ YERİ SAHİBİNİ SİLAHLA GASP EDEN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Sultangazi'de Suriyeli işyeri sahibine silah göstererek kasadaki paraları gasp eden iki şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz Salı Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mohamad B.'nin buradaki işyerine giren iki şüpheli silah göstererek kasadaki 600 lirayı gasp etti. Şüphelilerin dükkandan çıkmasının ardından Mohamad B. polise ihbarda bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları yol üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelilerin Ahmet N.(19) ve Abdullah U.(18) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyet ekiplerince evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda Mohamad B.'ye gösterdikleri kurusıkı tabanca ve gasp ettikleri 600 lira ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin kaçması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

24.02.2020 - 10.33 Haber Kodu : 200224050

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6-İSTANBUL'DA ÜCRETLİ TUVALET TARTIŞMASI

*Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu

"Tuvalet ihtiyacı kişilerin biyolojik ve medeni ihtiyacıdır. Bunu parayla satmak düşünülemez"

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Harun UYANIK/ İSTANBUL, İSTANBUL'da belediyeye bağlı çalışan, ulaşım araçlarının istasyonlarında bulunan tuvaletler ile park ve turistik yerlerde kullanılan prefabrik tuvaletlerin çoğu ücretli hizmet veriyor. Gün geçtikçe artan ücretli tuvalet uygulaması bazı kafe, restoran işletmelerinin ve camilerin tuvaletlerinde de vatandaşların karşısına çıkmaya başladı. Girişinde turnike ya da görevli bulunan tuvaletleri kullanmak isteyen vatandaşlar, ücret ödemek veya İstanbul kartlarına yükledikleri parayı kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar, tuvaletlerin belediyelerin sağladığı kamu hizmeti olması gerektiğini ve tuvalet hizmetinin ücretli olmasının yanlış bir uygulama olduğunu söylerken, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Tuvalet ihtiyacı kişilerin biyolojik ve medeni ihtiyacıdır. Bunu parayla satmak düşünülemez" dedi.

"BUNU PARAYLA SATMAK DÜŞÜNÜLEMEZ"

İstanbul'daki umumi tuvaletlerin çoğu ücretli hizmet veriyor. Sağlık sorunu nedeniyle sık sık tuvalete gidenler, ücretli tuvalet kullanacak parası olmayanlar, gününün büyük bölümünü dışarıda geçirmek zorunda olanlar ya da yanında bozuk parası bulunmayanlar ise ücretli tuvalet hizmeti nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ücretli hizmet veren tuvaletler için, "Tuvalet ihtiyacı kişilerin biyolojik ve medeni ihtiyacıdır. Bunu parayla satmak düşünülemez. Engellisi var, yaşlısı var, hamilesi var, fakiri var. O yoksul insan parası yok diye ne yapabilir? Belediye başkanımız bir alternatif göstersin. Bazı kentlerde ücretsiz yapmışlar. Umumi tuvalete kimse keyif için gidip orayı kullanmaz. Üstelik kullanmaktan da çoğunlukla hijyen endişesiyle kaçınırlar. Sağlık nedeniyle sık sık tuvalete gitme ihtiyacı olanlar, evi barkı olmayanlar medeni ihtiyaçlarını nerede gideriyorlar acaba? Paralı tuvaletlere gidecek parası yoksa o insanlar nasıl giderecekler bu ihtiyaçlarını? Bu, netice itibariyle yapılması gereken bir ihtiyaç. İstanbul gibi bir megakentte trafik tıkanıklığı oluyor, gelirken gecikme olabiliyor. Ben tuvalet cinayeti işlendiğini biliyorum. 'Bozuk param yok' diyor, vermiyor ve orada maalesef bir can kaybı oldu. Tuvaletler, özellikle umumi tuvaletler gezinti yerleri değil. Kimse keyif için gider mi oraya? Bırakın onu ihtiyaç için bile çok zor durumda olmayan hijyen endişesiyle umumi tuvaletleri kullanmak istemiyor. O halde niye ücretsiz değil?" ifadelerini kullandı.

"TUVALETE GİRECEĞİM AMA BOZUK PARAM YOK. NE YAPACAĞIM? "

Umumi tuvaletlerin ücretsiz olması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Erdoğan Karadibek, "Yanlış anlamayın, ben şu anda çok fena sıkışmış durumdayım. Tuvalete gireceğim ama bozuk param yok. Ne yapacağım? Bir de buraya turnike kurmuşlar. Turnikeye atacak param yok, ne yapacağım o zaman? Yani 1 lira param yok diye ben yandım. Mesela adam prostat, ne yapacak? Parası yok ve adam tutamıyor. Yaşlı olabilir, çocuğu olabilir, genç olup parası olmayabilir, bozuk parası olmayabilir. Bence yanlış, bunu bir an önce düzeltmeleri lazım. Camilerde abdest alacağım, mecburen ufak abdestimi yapmam gerekiyor. Ben ona para mı ödeyeceğim? Camilere de turnike kurdular şu anda" dedi.

Tuvaletlerdeki abdest alma bölümlerinin de ücretli oluğunu belirten Gülay Yavuz ise, "Ücretli olmasa daha iyi olur. Halk olarak böyle şeylerin ücretsiz olmasını isteriz. Veren oluyor, veremeyen oluyor. 1 lira ama onu bulamayanlar da var. Abdest alma yeri de ücretli. Orası da ücretsiz olsa daha iyi olur. Abdest almak için ücret ödüyorsun" dedi.

"MECBUR OLDUĞUMUZ İÇİN KULLANIYORUZ"

Tuvalet ücreti nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığını söyleyen Mehmet Demir de, "Ücretsiz olması gerekiyor. Herkeste para oluyor. Bence ücretsiz olması lazım, mecbur olduğumuz için kullanıyoruz. Başka gideceğimiz yer yok. Bazen de insanlarla paran olmadığı için tartışıyorsun. '1 buçuk liradır' diyor. 1 lira veriyorsun, 'yok' deyip '50 kuruşu da ver' diyor. Tartışma yaşanıyor" diye konuştu.

"TEMİZ DE DEĞİL"

Tuvaletlerin hem ücretli hem de kirli olduğunu belirten Mustafa Öz ise, "Bence kesinlikle parasız olması lazım. Burada parasıyla girdim şimdi, hakikaten temiz de değil. Kesinlikle bedava olması lazım. Yaşlılarımız, çocuklularımız, parasız kimseler ne yapacaklar?" dedi.

"KAMU HİZMETİ OLMASI LAZIM"

Ücretli tuvaletleri mecbur kaldığında kullandığını söyleyen Mustafa Demirel de, "Tuvaletlerin belediyelerin kamu hizmeti olması lazım. Sıkışabiliyor adam ve belki parası olmayabilir. Ücretsiz olması daha doğal bence. Mesela ben sıkıştığım zaman benzinciye gidiyorum. Benzinciler ücretsiz diye oraya gidiyorum. Bazen de mecburen buraya geliyorum. Burası paralı. Ücretsiz olması kamu yararına daha güzel olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tuvalet girişleri ve girip çıkanlar

-Ücret ödeyenler

-Turnikeye para atıp girenler

-Aydın Ağaoğlu ile röportaj

-Erdoğan Karadibek ile röportaj

-Gülay Yavuz ile röportaj

-Mehmet Demir ile röportaj

-Mustafa Öz ile röportaj

-Mustafa Demirel ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

24.02.2020 - 10.07 Haber Kodu : 200224040

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7- ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen operasyonda 970 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir araçta bulunan kişilerin uyuşturucu madde sattığına dair aldıkları bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler, Yeşiltepe Mahallesi 53 ile 54/B Sokak'ın kesiştiği noktada belirlenen aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan Sezer G. ile Şehmus K., görevlileri görünce yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu Sezer G. yakalanırken Şehmus K. kaçtı. Araçta yapılan aramada 970 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapmak suçundan iki şüpheliyle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Ele geçirilen uyuşturucu (Fotoğraf)

24.02.2020 - 09.50 Haber Kodu : 200224033