DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 - Son Dakika

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

6 saat önce

ESENYURT'taki AVM ve çeşitli giyim mağazalarında 'sıkıştırma' ve 'perdeleme' yöntemleri ile hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

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ESENYURT'taki AVM ve çeşitli giyim mağazalarında 'sıkıştırma' ve 'perdeleme' yöntemleri ile  hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4  kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Büro Amirliği'ne bağlı Esenyurt timleri, ilçedeki metrobüs durakları, AVM'ler ve meydan içerisinde bulunan çeşitli giyim mağazaları gibi kalabalık ortamlarda 'sıkıştırma' ve 'perdeleme' yöntemiyle hırsızlık yapıldığını belirleyerek harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayları ile ilgili yaptıkları kamera çalışmalarında yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kadınları yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Ekipler güvenlik kameralarının görüntülerinden belirlediği, biri güvenlik kamerasının açısını kapatan, diğerleri hırsızlık yapan Naime el H.,  Cumana Ş., Medine H.  Şehnaz A.'yı  gözaltına aldı. 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirek soruşturmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-4 kadının hırsızlık anları


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
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