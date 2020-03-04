DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

SİLİVRİ AÇIKLARINDAKİ YAT YANGININA ABD SAVAŞ GEMİSİNDEN MÜDAHALE

- ABD donanmasından olay anına ve yaralıların kurtarılmasına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL, SİLİVRİ açıklarında 2 kişinin öldüğü yat yangınında yaralılara yardım eden gemiler arasında ABD savaş gemisi olduğu da ortaya çıktı.

Olay dün saat 12.15 sıralarında Silivri'nin yaklaşık 25 kilometre açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalamış'tan çıkıp Bozcaada'ya doğru giden Black Eyes1 adlı özel bir yat Silivri açıklarına geldiği sırada makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti. Ancak özel yat yanarak battı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botları ve deniz polise geldi. Yanarak batan yatta kaptan Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybederken yatta bulunan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ABD SAVAŞ GEMİSİ DE MÜDAHALE ETTİ

Bu arada yangın sırasında yaralılara ilk müdahale de bulunan gemiler arasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de olduğu ortaya çıktı. Savaş gemisinin olay sırasında Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. ABD donanmasından olay anına ve yaralıların kurtarılmasına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-ABD donanmasının paylaştığı fotolar

-Dün çekilen fotolar

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2 - METROBÜSTE TACİZ İDDİASINA DAYAK

Ali ABLAY/ İSTANBUL, METROBÜSTE yolculuk yapan kadını taciz ettiği iddia edilen kişi yolcular tarafından dövüldü.

Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı. Yaşanan tartışmada, diğer yolcuların tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı. Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi. Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinde inerek, tekme ve tokatlarla ona saldırdı. Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı. Vatandaşların elinden kurtarılan şüpheli, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadın şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının taciz edilgini belirterek şüpheliye tepki göstermesi, diğer yolcuların olayı anlamaya çalışması, şüpheliyi kadından uzaklaştırmaları, metrobüsün durakta durmasıyla inen şüpheliye peşinden gelenlerin tekme tokat girmesi, polis olduğunu belirten kişi ile güvenlikçilerin şüpheliyi linç girişiminden kurtarma anları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Metrobüs içinde kadının şüpheliye tepki göstermesi

-Diğer yolcuların olayı anlamaya çalışması

-Şüpheliyi kadından uzaklaştırmaları

-Metrobüsün durmasıyla inen şüpheliye atılan dayak

-Polis olduğunu belirten kişi ile güvenlikçilerin şüpheliyi linç girişiminden kurtarması

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3- ŞİLE OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK KAZASI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Şile Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yola geçip 3 araca çarptı. Kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aşarak park halindeki 3 araca çarptı. Araçlara çarpan otomobil daha sonra aştığı refüjün üstüne çıktı. Kazada aracın içindeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastaneler kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, aynı istikamette giden başka bir otomobilin önünden geçtikten sonra refüjü aşması ve park halindeki araçlara çarpması görülüyor. Kontrolden çıkan aracın ardından refüjün üstüne çıkması kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik Kamera görüntüsü

-Cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detaylar

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4 - PROF. DR. TARHAN: MASKELİ DOLAŞMAK 'KORKUDAN KORKMAK' DURUMUNA GELİYOR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, - PROF. Dr. Nevzat Tarhan, "Maskeler gerektiğinde kullanılmalıdır. Hiçbir hastalık olmadığı halde maskeli dolaşmak korkudan korkmak durumuna geliyor" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, toplumda paniğe neden oldu. İnsanlar çekik gözlü herkesten kaçar, maskesiz sokağa çıkamaz hale geldi. Öyle ki maske stokları azaldı, fiyatları yükseldi. Henüz Türkiye'de bir koronavirüs vakası tespit edilmemesine rağmen vatandaşlar, çekik gözlü biri görünce uzaklaşmaya başladı. Hatta insanlar, önlem için maske takan kişilerden bile "potansiyel hasta" düşüncesiyle kaçar oldu. Toplumda gittikçe yayılan bu "Korku kültürü", kişilerde kaçınma davranışına neden olarak günlük yaşamı ve sosyal hayatı olumsuz etkiliyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Koronavirüs nedeniyle bir kişi hapşırsa, hemen herkes geri çekiliyor. Koronavirüs artık ihtimalden çok sanki mümkün gibi bir algı oluştu. Bu da aslında ölçüsü kaçmazsa faydalı bir şey. İnsanlar önlem alır, ona göre gerekli adımlarını atar ama orantısız olduğu zaman da kişiyi işlevsiz hale getiriyor. İlişkilerini bozuyor, kaçınma davranışına neden oluyor. Kaçınma davranışına neden olması ise bir insanın sosyal fonksiyonların bozulması demek. Bu nedenle şu anda koronavirüs bütün dünyada ciddi bir orantısız tehdit algısının oluşmasına neden oldu" dedi.

"TOPLUMDA KORONAVİRÜS PARANOYASI OLUŞTU"

Tarhan, toplumda koronavirüs paranoyası oluştuğunu ifade ederek, "Şu anda toplumda koronavirüs paranoyası oluştu. Paranoya bir kişinin bir şey hakkında orantısız korku hissetmesidir. Tehdit duygusu yaşaması, kendini güvende hissedememesi ruh halinde olmasıdır. Koronavirüs nedeniyle bir kişi hapşırsa, hemen herkes geri çekiliyor. Koronavirüs artık ihtimalden çok sanki mümkün gibi bir algı oluştu. Bu da aslında ölçüsü kaçmazsa faydalı bir şey. İnsanlar önlem alır, ona göre gerekli adımlarını atar ama orantısız olduğu zaman da kişiyi işlevsiz hale getiriyor. İlişkilerini bozuyor, kaçınma davranışına neden oluyor. Kaçınma davranışına neden olması ise bir insanın sosyal fonksiyonların bozulması demek. Bu nedenle şu anda koronavirüs bütün dünyada ciddi bir orantısız tehdit algısının oluşmasına neden oldu. Özellikle dünyanın bundan etkilenmesi, Çin'in koronavirüs salgınını iyi yönetememesine bağlı bir durum . Türkiye, İran, Yunanistan ve İtalya'da ortaya çıktı. Koronavirüs bütün dünyaya yayılacak, öyle görünüyor" diye konuştu.

"KORONA VİRÜSÜN ÖLDÜRME İHTİMALİ YÜZDE 3"

Koronavirüsün öldürme ihtimalinin panik yapmayı gerektirecek kadar yüksek olmadığını dile getiren Nevzat Tarhan, "Koronavirüsün bulaştığı hastanın ölme ihtimali yüzde 3, diğer virüslerde yüzde 1-2 civarında. Böyle bir özelliği var. Bu yüzde 3 olma özelliği, bu kadar panik yapmayı gerektirecek bir özellik değil ama şu kişiler dikkat edecek; hastalar, yaşlılar, özellikle çocuklar. Ayrıca bağımlılığı olan bir hastanın bağışıklık sistemi zayıftır. Sık sık hasta olan kişilerin dikkat etmesi yeterli. Onun dışındaki insanların normal hayatını sürdürmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"KARANTİNA İNSANLARDA PANİK VE KAÇINMA DUYGUSUNU ARTIRIYOR"

Koronavirüs tespit edildiğinde karantina oluşturması durumunun da tartışılması gereken bir konu olduğunu söyleyen Tarhan, "Hatta karantina zorunluluğu bile tartışılan bir konu. Karantina insanlardaki panik, kaçınma duygusunun artırıyor. Bu veba gibi değil, karantinaya alma konusunda iyice analiz edip, yoğunlaşma olursa karantina belki olabilir. İstanbul'da olsa, bütün İstanbul'u karantinaya almak gibi bir yaklaşım çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Koronavirüs varken hayat normal sürebilir gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN SIRT ÇANTASINA MASKE KOYULABİLİR"

Bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin mümkün olduğu kadar izole yaşamaya dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Nevzat Tarhan, "Aktif salgın varsa, bu durumda okulların tatil edilmesi beklenen bir şey. Çocuklardan biri hasta olduğunda, onu okula göndermemek gerekir. Özellikle burada en büyük hasta grubu ileri yaşta kronik hastalığı olan kişiler. Bu kişilerin muhakkak kalabalık ortama girmemeleri, girmek zorundalarsa maskeli dolaşmaları önemli. Ama hiçbir sağlık problemi olmayan kişilerin devamlı maskeyle dolaşması gerekmez. Mesela sınıfta biri hasta ise, hocaların ona dikkat etmesi gerekiyor. Koronavirüs olmasa bile risk grubunu korumak açısından bunlara dikkate edilebilir. Alınacak tedbir, çocukların sırt çantasına bir maske koyulması olabilir" dedi.

"MASKELİ DOLAŞMAK, KORKUDAN KORKMAK DURUMUNU YARATIYOR"

Hiçbir hastalık olmadığı halde maske kullanmanın psikolojik olarak insanları olumsuz etkilediğini dile getiren Tarhan, "Maskeler gerektiğinde kullanılmalıdır. Hiçbir hastalık olmadığı halde maskeli dolaşmak korkudan korkmak durumuna geliyor. Şu anda koronavirüs korkusu orantısız bir korku olduğu için, korkudan korkma hissi gibi kişi, her an kötü bir şey olacak gibi bir beklenti içinde olması demek. Bu sefer de ruh sağlığı bozulacak kişinin. Paniğe sebep olabilir ve kişiyi gereksiz yere verimliliğini, kapasitesini düşürecek bir duruma sokabilir. Ortada bir tehlike var ama orantılı mı, değil mi? Onu sorsun herkes. Orantılılık ilkesine göre, bu kadar aşırı önleme gerek yok diyerek günlük yaşam aktivitesine devam etmesinde fayda var" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile röp.

-Maskeli insanlar

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5 - - SULTANGAZİ'DE TRAFİKTE TEHLİKLELİ YOLCULUK

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de makas atarak ilerleyen otomobilin açık arka bagaj kısmında iki kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Trafikte ilerleyen bir aracın içinden kaydedilen cep telefonu görüntüleri, Sultangazi Habipler-Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekildi. Akan trafikte arka bagaj kapısı açık olan, dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı. Görüntülenen aracın sürücüsü, akan trafikte makas atarak ilerledi. Makas atarak ilerleyen otomobilin bagaj kısmından dışarı çıkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, tehlikeye aldırmadan durumlarına güldükleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Makas atarak ilerleyen otomobil

-Açık bagaj kapısından sarkanlar

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6- BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ SİLAHLI SALDIRI: SALDIRGAN VE AZMETTİRİCİ AYNI KAREDE

Ali ABLAY-Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekanının sahibi ve yanındaki arkadaşının vurularak yaralanması olayında saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile onu azmettiren kişi yakalandı. Şüphelilerin bir marketten alışveriş yaptıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırganın kaçış anın da görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak'taki bir eğlence mekanında 17 Aralık günü saat 04.30 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kapanmak üzere olan eğlence mekanına gelerek iş yeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda Ufuk G. (36) ve Sadrettin A. (45) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise olayın ardından kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYNI EVDE YAKALANDILAR

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda saldırganın Ferdi A.(24) olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polisler Ferdi A.'nın Mehmet A.'dan aldığı para karşılığında bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Emniyet ekipleri, 24 Şubat günü saat 23.30 sıralarında şüphelilerin saldırı sırasında kullandıkları arabanın bir site içerisinde olduğunu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Esenyurt Barbaros Fahrettin Paşa Mahallesindeki site içerisinde ve çevresinde araştırma yapan polis, arabanın siteye yakın bir sokakta park halinde olduğunu belirledi. Emniyet ekipleri yaptıkları incelemelerde şüphelilerinde aynı sokakta başka bir sitede olduklarını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından 25 Şubat günü saat 02.00 sıralarında şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenleyen emniyet ekiplerince Ferdi A. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda kol dayama kısmı ile vitesin arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

500 BİN LİRA KARŞILIĞINDA

Emniyet ekipleri yaptıkları araştırmalarda Ferdi A.'nın Kırıkkale'den geldiğini ve cezaevi firarisi olduğunu belirlerken, Mehmet A. ile 500 bin lira karşılığında Sadrettin A.'yı vurmak için anlaştığı tespit edildi. Mehmet A.'nın Ferdi A.'dan, Sadrettin A.'ya ailevi bir olaydan dolayı saldırı düzenlemesini istediği ve silahı Ferdi A.'ya Mehmet A.'nın temin ettiği saldırıdan sonra da silahı geri aldığı öğrenildi.

Ferdi A.'nın hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma gibi bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, yoklama kaçağı olduğu da tespit edildi. Mehmet A.'nın ise ruhsatsız silah bulundurma ve kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRGAN AZMETTİRİCİ AYNI KAREDE

Öte yandan saldırgan ve azmettiricinin birlikte görüldüğü güvenlik kamera kayıtları ile saldırganın saldırının ardından koşarak kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin görüntüleri

-Olay gecesi kaçışları

-Arabada saklanan silahın bulunması

-ARŞİV

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7 - DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜ, 15 BİN 800 TL'DEN OLDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

SULTANGAZİ'de dolandırıcıların tuzağına düşen esnaf Suat Küçük'ün mobil bankacılık hesabından, telefonuna gönderilen virüsle 15 bin 800 TL'si çekildi. Küçük, savcılığa başvurdu.

Sultangazi'de esnaflık yapan Suat Küçük, telefonunda yüklü olan mobil bankacılık uygulamasına giriş yapıp işlem yapmak istedi. Hesabının bulunduğu bankanın mobil uygulamasına giriş yapamayan Küçük, hesabından para çekildiğini fark etti. Bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçen Küçük, başkaları tarafından hesabından yaklaşık 15 bin 800 TL çekildiğini öğrendi. Küçük'ün farkında olmadan telefonuna gelen virüslü mesajı tıkladığı ortaya çıktı. Hesabını donduran Küçük, soluğu savcılıkta aldı.

"BANKADAKİ HESAPLARIMI HEMEN DONDURDUM"

25 Ocak Cumartesi günü işlem yapmak için cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak istediğini, ancak giriş yapamadığını belirten Suat Küçük, "Cep telefonuma gönderilen virüsten dolayı bir 3'üncü şahsın kartımı kullandığını fark ettim. Hemen bankayı aradım. Bankadan bana kredi kartımın bir başkası tarafından kullanıldığı söylenerek, beni devre dışı bıraktıklarını ilettiler. Benim kredi kartım dolar üzerinden bir başka vatandaşa gönderim yapıyor. 5 defa ayrı şekilde 500 dolar, 1 defa da 600 TL gönderim yapılıyor. Çalışmış olduğum banka, bunun muhasebeleşeceğini söyledi. Ben bankaya 'Bana gelmeyen bir şifreden dolayı kredi kartımı kullanan şahıslar istediği gibi kullanabiliyorsa bizim burada hükmümüz nedir, borcu ödemek midir? Yoksa bankanın bize verdiği talimatlara boyun eğmek midir' diye soruyorum.

Telefonuma gelen virüs, mesajlar arasına düşmüş olabilir. Fark etmeden biz onu kabul etmişiz. Kabul ettiğimiz zaman cep telefonumuz şahısların eline geçiyor. Şahıslar bunu istediği gibi kullanabiliyorlar. Ben müdahale etmeye kalktığımda telefonum kullanılmaz hale geliyor. Virüs onların ellerinde olduğundan dolayı telefonu istediği gibi kullanabiliyorlar. Biz buna bir şey yapamadık. Fark edince hemen bankayı aradık. Banka hesaplarımızı dondurduk. Cumartesi olmasından dolayı, banka bana pazartesi günü gidip dilekçe vermemi söyledi. Gittim dilekçe verdim. Şu anda benim hesabımdan çekilen para bana karşı ret gösteriyor. Şimdi ne yapacağız? Banka benim güvencemi niye sağlamadı? 1 defa 600 TL İstanbul içi çekim yapılıyor. 5 defa 500 dolar gönderimi yapılıyor. Bu da Estonya'da bir hesaba yapılıyor. 6 defa çekim yapılmış. Bana hiç mesaj gelmedi. Kullanmış olduğum kartın limiti 65 bin TL'dir. Yaklaşık 15 bin 800 TL kartımdan çekildi" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Suat Küçük röp.

-Genel ve detaylar

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9 - SULTANGAZİ'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,

SULTANGAZİ'de düzenlenen operasyonda 2 bin paket kaçak sigara, 200 kilo sahte bandrollü boş makaron, 260 kilo tütün ve 50 kilo nargile tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2'inci katında kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Fiziki takip başlatan ekipler, depo olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezinin 2'inci katına operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan satışa hazır 2 bin paket kaçak sigara, 260 kilo tütün, 50 kilo nargile tütünü ve 200 kilo sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda Mehmet D. ve Lütfü K., gözaltına alındı. Lütfü K., gözaltına alındığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Mehmet D. ve Lütfü K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Kaçak sigara kolilerinin taşınması

-Şüphelinin basın mensuplarına tepkisi

-Şüphelinin gözaltına alınması

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10- GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,DHA

Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Gülben Ergen katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"CİNAYET İŞLEYENLER BUNU ÜSTLENİR"

Duruşmada savunmasını yapan Gülben Ergen, "Ben davaya konu paylaşımları namus cinayeti işleyenlere dedim, bundan başkaca pay çıkaramaz. Yani cinayet işleyenler bunu üstlenir. Emine Bulut cinayeti kızının önünde işlenen bir kadın cinayeti olduğu için ben de üç çocuk annesi olduğum için topluma karşı hassasiyetimi gösterir tweet attım. Ayrıca cinayeti işleyen katilin fotoğrafını da paylaştım. Kadın cinayeti işleyen katillere yönelik beyanda bulundum. Namussuzlar dedim. Benim şikayetçi ile bir sorunum yoktur, toplum hafızasında hedef alarak onun üzerinden kötü yorum yapılması amaçlı söylediğim bir söz yoktur, ben bir cinayet olayıyla ilgili yorum yaptım" ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan müşteki Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek davaya katılma taleplerinin olduğunu söyledi. Avukat Avşar, "Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİLER

Sanık Gülben Ergen'in avukatları Emek Emre ve Altın Mimir de söz konusu paylaşımın kadın cinayetlerini işleyenlere yönelik olduğunu söyleyerek sanığın beraatını istedi.

"SUÇSUZUM"

Sanık Gülben Ergen son sözünde göz yaşlarını tutamayarak, "Benim böyle bir konuyla buraya getirilmiş olmam bile bir mağduriyettir, suçsuzum ve beraatımı isterim" dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak, sanık Gülben Ergen'in kadın cinayetlerine karşı yorum yaptığını ve müştekinin adını açıkça zikretmediğini belirterek Gülben Ergen'in beraat etmesine karar verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın ardından açıklama yapan Gülben Ergen, "Kadın cinayeti ile ilgili yaptığım yorumla ilgili geldim. Elbette ki arkadaşlar ne bekliyordunuz ki başka. Kadının bir kadının yanında olmasıyla ilgili bir yorum yazmıştım. Onun karşılığında elbette ki yine adalet yerini buldu. Her zaman da buldu" şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ:

Sunucu Erhan Çelik ile 2017 yılında boşanan şarkıcı Gülben Ergen Ağustos 2019'da kocası tarafından katledilen Emine Bulut'un cinayetine ilişkin sosyal medya hesabında, "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, 'Ne var canım arabasını çizmişse' derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur" ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etmişti. Şikayet dilekçesinde Ergen'in aynı paylaşımında yer verdiği "Gevşek gevşek gülümseyerek… Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Gülben Ergen'in bu paylaşımının ardından Erhan Çelik avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, savcılık yasa gereği tarafları uzlaşmaya çağırmış ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Uzlaşmanın sağlanmasının ardından Gülben Ergen hakkında iddianame hazırlanmıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, "Hakaret" suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Gülben Ergen'in açıklamasından görüntü

-Genel ve detaylar

-ARŞİV

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11- BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINA BALTAYLA SALDIRI DAVASINDA KARAR: 14 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Sultangazi'de 15 yıldır birlikte yaşadığı Asiye Akburak'a baltayla saldırarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Halis Bulucu hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Bulucu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından toplam 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya,tutuklu sanık Halis Bulucu getirildi. Sanık Bulucu son savunmasında, öldürmek niyeti olmadığını ileri sürerek "Aniden gelişen tartışma sonrası, öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım, mağdurum" dedi. Müvekkilinin iki yıla yakın süredir tutuklu olduğunu ve bakmakla yükümlü olduğu 6 çocuğu olduğunu belirten sanık Bulucu'nun avukatı da beraat talebinde bulundu.

TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti sanık Halis Bulucu hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulamadan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ve "Hakaret" suçundan 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık Bulucu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sultangazi'de yaşayan Halis Bulucu ve birlikte yaşadığı Asiye Akburak ile arasında 3 Haziran 2018 günü tartışma yaşandı. İddialara göre, Halis Bulucu eşi Asiye Akburak'a baltayla saldırdı. Komşularının ambulansa ve polise haber vermesiyle Asiye Akburak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Halis Bulucu gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanık Bulucu hakkında hazırlanan iddianamede, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istendi.

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12- BEYOĞLU'NDA ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, - Beyoğlu'nda yolcu almak için durağa yaklaşan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden otobüs şoförü, yolcuları tahliye ederken yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için durağa yaklaşan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yükseldiğini gören otobüs şoförü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Bunun yanı sıra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Otobüs şoförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otobüste çıkan yangını fark ederek şoförü uyaran temizlik işçisi," Dumanlar çıkıyordu, şoföre söyledim. O da yolcuları indirdikten sonra yangın tüpüyle müdahale etti. Ölen yada yaralanan olmadı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Motor kısmından çıkan dumanlar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Görgü şahidiyle röportaj

-Genel ve detaylar