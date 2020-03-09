DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU'

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve karşı yöne geçen yaşları 14 ila 15 arasında değişen 6 çocuk, yürekleri ağza getirdi. Geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi 'nde bulunan Ahmed-i Hani Parkı'na gelen 6 çocuk, parkın yanında bulunan Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı. Direğe tırmanan çocuklar karşı yöne geçti. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüleri izleyen mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç, "Görüldüğü üzere ortada çok büyük bir tehlike var. Çocuklar için çok problem. Bizim çocuklarımız şu an çok küçük ama büyüklerini gördükleri zaman aynı şeyi yapacaklardır. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Çocuğun direğin üstüne çıkarak karşıya geçtiği anlar

(AKTÜEL)

-Çocukların tırmandığı direk

-Röp.

-Genel ve detaylar

09.03.2020 - 11.22 - Haber Kodu : 200309053

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(Havadan görüntülerle)

2- GALATA KULESİ'NİN BİLİNMEYEN İKİ KÜÇÜK KARDEŞİ

Bakan Ersoy 'yeniden kazandırılacağını' açıklamıştı...

Yok olmaya yüz tutmuş iki kule havadan da görüntülendi.

Dr. Hasan Sercan Sağlam,

-"Bakanlığın kulelerin korunmasına yönelik yapmış olduğu açıklama, hiç şüphesiz çok daha olumlu gelişmelere sebebiyet verecektir"

Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, - İSTANBUL'un kendine özgü siluetinde önemli bir yer tutan Galata Kulesi'nin yakınında iki kule daha bulunuyor. Kuleler, temel hizasından itibaren çok büyük hasar görmüş, statik açıdan çok zayıf durumda bulunuyor. Kulelerden birine bağlanan sur hattı Galata'daki bir restoranın içinde kalırken, diğerine bağlanan sur hattının bulunduğu alan ise çöplerle dolmuş durumda.

Galata Kulesi kadar bilinmese de bu iki kule de Cenevizliler tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiş, fakat günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars gezisi sırasında gazetecilere bölgede başka kulelerin de varlığından söz etmiş bunların restore edileceğini söylemişti. Kulelerin restorasyonun önemli olduğunu söyleyen Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Sercan Sağlam, bölgenin tarihi yapısıyla ilgili şunları söyledi:

"Cenevizliler, Galata'ya 1267 yılında gelmişlerdir ve ilk olarak burası savunmasız bir mahalle durumundaydı. Bizans İmparatoru'ndan alınan bir imtiyaz sonucu 1304'ten itibaren Cenevizliler, Galata'yı peyderpey sur ve kulelerle çevrelemeye başlamışlardır. Cenevizliler'in Galata'daki kolonisi, ilk başta kıyıdaki düzlük boyunca Azap Kapı'yla Tophane arasında uzanmaktaydı ve Galata Kulesi'nin bugün bulunmuş olduğu tepe bu alana dahil değildi. Lakin 1330'lardan başlayarak Cenevizliler, mahallelerin sınırını genişletmişler ve tepelik olan kısma doğru bunu uzatmışlardır. Daha sonra da buraya düzenli olarak birtakım kule ve surlar inşa etmişlerdir. Şu anda arkamızda bulunan bu iki kule parçası ki aralarında surlar da bulunmaktadır, Galata Kulesi'nin hemen altında uzanmakta olup 1348'de inşa edilen Galata Kulesi'nden bir müddet önce inşa edilmiş olmalı ve elimizdeki kaynaklara göre bunları yaklaşık olarak 1335'le 1348 arasına tarihleyebiliriz. Galata Kulesi'nin yakınlarında iki adet kulenin tespit edildiği ve koruma altına alınacağı şeklinde bir haber mevcut. Hem tarihsel olarak hem de mekansal olarak bu iki adet yarım daire biçimli kulenin söz edilen kuleler olması çok muhtemel. Çünkü en ilintili yapılar olduklarını söyleyebiliriz."

"ADETA UNUTULMUŞ DURUMDALAR"

Dr. Hasan Sercan Sağlam, "Bu kulelerin tarihçesi kamuoyunda pek bilinmiyor ve adeta unutulmuş durumdalar. Modern yapıların ve tahribatın getirmiş olduğu sonuç neticesinde de kulelerin çok ciddi yıkılma tehlikesi bulunmakta. O yüzden ilgili koruma kararları neticesindeki gelişmeler, hiç şüphesiz hem kulelerin bilinirliğini arttıracak hem de korunmasına ön ayak olacaktır. Bu kuleler esasında 19. yüzyılın sonlarına kadar gözükmekteydi. Fakat daha sonra önlerinde ve arkalarında bulunan alanlar açık arttırma usulüyle satılarak şahıslara devredildi ve buraya yeni inşalar gerçekleşti. Bu yüzden de kulelerin yıkılan kısımları dışında, geriye kalan kısımları da adeta yeni yapıların arkasında kaldı ve zamanla unutuldu. 20. yüzyıl boyunca Galata kulelerinin neredeyse hiçbir kısmı gözükmemekteydi. Fakat günümüze doğru bu yapılarda yavaş yavaş yıkılmaya başlandığında Galata surlarına ait diğer parçalar ve kuleler tekrar ortaya çıkmaya başladı. Fakat yine de modern yapılaşmanın arasına sıkışmış, adeta unutulmuş ve güçlükle görülebilen daha birçok kule ve sur parçası mevcut." dedi.

"İKİ KULE ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

"Sözünü etmiş olduğumuz iki kule ne yazık ki bugün çok kötü durumda." diyen Sağlam, "Çünkü özellikle 19. yüzyılda kulelerin hemen önlerinde uzanmakta olan hendekler doldurularak, bu alanlar 1864'ten itibaren imara açılıyor ve bu şekilde belediyeye gelir kazandırılıyor. Bu yüzden de kulelerin temel düzeyi çok hasar görmüş ve buralara yeni binalar inşa edilmiş. Çok yakın zamana kadar bu binalar hala yerinde durmaktaydı. Hem bu binaların 19. yüzyılda inşası sırasında hem de günümüzde yaşanan bu yıkımlar sebebiyle kuleler, temel hizasından itibaren çok büyük hasar görmüş durumdalar. Bu yüzden özellikle de statik açıdan çok zayıf durumdalar. Bir deprem tehlikesi olursa şayet, kulelerin buna dayanabileceğini söylemek güç" ifadesini kullandı.

Öte yandan 700 yıllık kulelerle ve kulelere bağlanan sur hattının bakımsızlık ile doğal koşullardan dolayı hasar aldığı görüldü. Kulelerden birine bağlanan sur hattı Galata'daki bir restoranın içinde kalırken, diğerine bağlanan sur hattının bulunduğu alan ise çöplerle dolmuş durumda.

Görüntü Dökümü

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-Galata Kulesi ve diğer iki kulenin HAVADAN görüntüsü

-Galata Kulesi'nden detay görüntüler

-Galata'daki ikinci kuleden genel ve detay görüntüler

-İkinci kulenin restoran içinde kalan sur bağlantısı

-Birinci muhabir anonsu

-Galata'daki üçüncü kuleden genel ve detay görüntüler

-Üçüncü kulenin sur bağlantısından ve hasar alan zemini

-Dr. Hasan Sercan Sağlam ile röportaj

-İkinci muhabir anonsu

-Üçüncü kuleden detay görüntüler

-Kuleye bağlı surların zemininden görüntüler

-Üçüncü muhabir anonsu

-Kuleye bağlı surların çöplerle dolu bölümü

09.03.2020 - 11.40 - Haber Kodu : 200309056

09.03.2020 - 11.44 - Haber Kodu : 200309057

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3- BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

-Kucağındaki çocuğuyla yürüyen babanın kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda otomobiliyle polisten kaçan şüpheli, yol kenarında giden hurdacıya çarparak kaza yapmasıyla yakalandı. Kucağındaki çocuğuyla yürüyen babanın da kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Dolapdere Caddesi 'nde dün, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi üzerinde asayiş denetimi yapan ' Yunuslar ' diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ise polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Bunu gören ekipler, durumu aynı cadde üzerinde bulunan ekip arkadaşlarına bildirerek otomobili kovalamaya başladı. Yolun kesildiğini gören şüpheli, kaçışı sırasında el arabasıyla hurda toplayan yaşlı adama çarparak 50 metre savrulduktan sonra durabildi. Otomobilin kaza yapmasıyla polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kazada yaralı olarak ele geçirilen şüpheli, çarptığı yaşlı adamla birlikte aynı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUYLA OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Şüphelinin kaçışı sırasında çocuğuyla yoldan geçen bir babanın da kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kameralara yansıdı. Görüntülerde hızla üzerine gelen otomobili fark eden baba, kucağındaki kızını korumak için kendini hızla kaldırıma attı. Neye uğradığını şaşıran baba, bir süre olanları anlamaya çalışırken daha sonra kızı ile beraber olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

'Dur ihtarına' uymayan şüphelinin kaçışı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin otomobiliyle önce yol kenarında bulunan hurdacıya çarptığı ve ardından savrulduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin kaçışı ve hurdacıya çarpması

-Kucağındaki bebeğiyle kaldırıma atlayan babadan detay

-Otomobilin çarptığı yaşlı hurdacının kaldırıma oturması

(AKTÜEL)

-Yerde yatan şüpheliden detay

-Şüphelinin yakınlarının basın mensuplarına tepki göstermesi

-Şüphelinin çarptığı hurdacıdan detay

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Şüphelinin çarptığı kişiyle hastaneye kaldırılması

-Genel ve detaylar

09.03.2020 - 09.41 - Haber Kodu : 200309024

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BRÜKSEL ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle günübirlik çalışma ziyareti için Brüksel'e gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyaretinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ziyaret hakkında bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün (9 Mart), Brüksel'e günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 'ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İdlip özelinde Suriye 'deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulleri de planlanmaktadır." denildi.

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5- BAĞCILAR'DA TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Haber: Erhan TEKTEN-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,

Bağcılar 'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücünün yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Namık Kemal Caddesi üzerinde iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Geçen cumartesi günü yaşanan olayda araçlarından inen sürücülerin yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden sürücüleri çevredekiler ayırdı. Yolun ortasında kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Sürücüler kavga edenlere korna çalarak tepki gösterdi.

Görüntü dökümü:

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-Kavga anları

-Vatandaşların ayırma çalışmaları

-Kavga edenleri ayırmaları

-Korna çalan sürücüler

09.03.2020 - 11.02 - Haber Kodu : 200309042

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6- KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAVGA ETMEK İÇİN BALKONDAN ATLAYAN ADAM KAMERADA

Haber: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, Küçükçekmece'de kapı önüne park edilen otomobil nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce balkondaki kişi kavga etmek için birinci kattan aşağı atladı. Atlama ve kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece'de dün evinden çıkmak isteyen bir kişi, komşusunun kapı önüne park ettiği otomobil yüzünden komşusuyla tartıştı. Otomobilin çekilmesini isteyen kişi ile araç sahibi arasında daha sonra da kavga çıktı. Yaşanan kavga anı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAVGA ETMEK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Akrabalarını alıp olay yerine gelen komşusunu gören kişi bir anda birinci kattaki evin balkonundan aşağı atlayarak komşusuna tekme tokat saldırdı. Kavgayı gören mahalleli olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki grubu gözaltına alırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Balkondan atlayıp kavgaya başlaması

-Komşuların kavgası ayırmaya çalışması

-Kavga eden tarafların ayrılması

09.03.2020 - 11.49 - Haber Kodu : 200309059

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7- BAYRAMPAŞA D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bayrampaşa, D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayrampaşa D-100 Karayolu Maltepe mevkii Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü Samet A. otomobilini durdurarak aşağıya indi. Sürücü, otomobilin motor kısmını kontrol ettiği sırada otomobilden bir anda alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile tazyikli su ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan otomobil

(AKTÜEL)

-Yanan otomobilden dumanların yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Trafikten görüntü

-Genel ve Detaylar

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8-ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber - Kamera : Ersan SAN/İSTANBUL, Şişli'de gecekondu alev alev yandı. Yangınında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Şişli, Paşa Mahallesi, 1. Hakan Sokakta bulunan gecekonduda saat 10.00'da elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede bütün gecekonduyu sardı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan iki kişinin yangın başladığında tahliye edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlara ait cep telefonu kamerası

-Yanan gecekondudan görüntü

-Genel ve detaylar

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9- SULTANGAZİ'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

-İki farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi.

Haber: Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de sahte içki üretilen iki farklı adrese düzenlenen operasyonda yüzlerce litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemelerle birlikte çok sayıda içki şişesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de iki adresin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaşan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Habibler ve Yayla mahallelerinde sahte içki imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

İKİ FARKLI ADRESE OPERASYON

Yayla Mahallesi 'nde yapılan operasyonda E.D. ve Mehmet Y., gözaltına alınırken, 30 litrelik 50 adet etil alkol dolu bidon, 30 litrelik 6 adet etil veya etanol dolu bidon, 30 litrelik 130 adet boş plastik bidon, bin adet şişe kapağı, çok sayıda etiket, damıtma makinesi ve makineye bağlı cihazlar, 9 tonluk plastik sıvı tankı, 1 adet hidrofor cihazı ve 1 adet dalgıç pompası ele geçirildi.

Habibler Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise Suriye uyruklu D.A, O.S, H. H. ve E. H., gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 8 bin 850 adet alkol dolu şişe, 41 adet içerisinde etil ve metil alkol bulunan 60 litrelik bidon, 2 adet plastik tanker, 1 adet alkol sıvısını şişelere koymaya yarayan huni, alkollerin yapımında kullanılan hortum, 2 bin 500 adet alkol şişelerinin kırılmasını önlemekte kullanılan file, bin adet TAPDK ibareli bandrol, 4 bin adet etiket, 1 adet alkometre, 4 bin 500 adet boş alkol şişesi ve 6 bin 200 adet ve kapak ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın yapılan depolar

-Ele geçirilen sahte içkiler

-İçki yapımında kullanılan malzemeler

-Boş içki şişeleri

-Genel ve detaylar

09.03.2020 - 10.19 - Haber Kodu : 200309032