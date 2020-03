DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ (1)

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade Metrobüs Durağı ve metro kullanan vatandaşların önlemlerinin devam ettiği görüldü. Altunizade'de metrobüs kullanan Berkant Atik, "Türkiye'de de salgın olduğunu söyledikleri için önlemimizi aldık. Maske takıyorum, cebimde de dezenfekte taşıyorum. Her türlü önlemi almakta fayda var." diye konuştu. Maske ve eldiven takan Tülay Kozan, "Önlemimi aldım. Ayrıca ıslak mendil ve dezenfekte de kullanıyorum" dedi. Öğrenci olduğunu söyleyen Enes Tuncer, "Okula giderken otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçların kullandığım için maske takarak önlem alıyorum. Dezenfekte kullanarak önlem alıyorum. Başkalarını da bu şekilde önlem almasını istiyorum" dedi.

(havadan görüntülerle)

2- İSTANBUL TRAFİĞİNE "KORONAVİRÜS" ETKİSİ

Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER/ İstanbul, - KORONAVİRÜSTEN korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınan vatandaşların trafiğe araçları ile çıkması, İstanbul trafiğinin artmasına neden oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 60 seviyelerin ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, İstanbul trafiğini de etkilemeye başladı. Virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başladı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başladı.

"ÖNLEM İÇİN ARABA İLE GİDİP GELİYORUM"

Kaza veya başka bir olumsuzluk olmadığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik harikasında genellikle yüzde 50 seviyelerinde seyreden İstanbul trafiği, bu sabah 08.30 sıralarında yüzde 60 seviyesine ulaştı.

Daha önce toplu taşıma kullandığını vurgulayan Güven Caner, "Öncesinde toplu taşıma kullanıyordum. Şimdi ben de önlemimi almak için araba ile gidip gelmeye başladım. Çok da panik yapmamak lazım ama, ufak ufak önlemlerimizi almak ve panik havasına girmemek lazım" dedi.

"İKİ GÜNDÜR TRAFİK FAZLA"

Trafiğin iki gündür yoğun olduğunu dile getiren Serkan Aydoğan, "Trafik olayı bayağı arttı. İki günden beri fazla trafik var. İnsanlar da haklı çünkü çok fazla kalabalık oluyor toplu taşımalarda. Belli bir sürre böyle olacak herhalde" ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜNSE HERKES ÖZEL ARACINI KULLANMALI"

Altunizade'de trafikte kalan Deniz Sarıcaoğlu, "Mümkünse herkes kendi özel aracı ile gitmeli. Buna bir önlem alınması lazım ama bilmiyorum, tedirginizö şeklinde konuştu. Tarık Coşkun ise, "Arkadaşlar arasında da hep konuşuyoruz. Herkes toplu taşımadan kaçınmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

3- TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/

Kadıköy'de İETT ve Özel Halk Otobüsleri sefer aralarında İBB ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfekte ediyor. Çalışmaların koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi. Ekipler özellikle yolucuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti.

Dezenfekte edilen otobüsün sürücüsü Erhan Şimşek, "Günde binlerce yolcu otobüsü kullanıyor. Virüs salgını var. Yolcular otobüse biniyor, her tarafı tutuyor elliyor. Virüse karşı iyi bir önlem oldu" dedi. Kemal Şabanoğlu "Bunun önleminin alınması gayet iyi. Dünde yaptırdık otobüse bugün de çalışmalar devam ediyor. Yolcularımız da biz de çok memnunuz alınan önlemlerden" diye konuştu.

4- İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.

5- SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Sultangazi'deki 86 okulda dezenfekte işlemi başlatıldı. 102 bin öğrencinin eğitim gördüğü ilçedeki tüm okullarda elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor.

"VELİLERİMİZ RAHAT OLSUN, ÇOCUKLARI EMİN ELLERDE"

Koronavirüse karşı okullarda 2 aşamalı dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, "Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda dezenfekte çalışmalarını başlattık. Tüm okullarımızda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek. Milletimiz bu anlamda rahat olsun. Milli eğitim camiası olarak bakan beyin verdiği talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. Sultangazi'de yaşayan bütün öğrenci velilerimiz rahat olsunlar, çocukları emin ellerde. İnşallah biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Milletimiz sağduyulu olsun. Millet olarak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Okullarımızda korona virüsüne karşı iki aşamalı çalışma yapılmaktadır. Bütün okullarımızda 6 ay kalıcı bir süre ile nano gümüş dezenfektan çalışması yapılacak. Ayrıca her 72 saatte bir okullarımızda dezenfekte çalışması yapılacak. Yine sınıflarımızda öğrencilerimizin kullanacağı malzemelerle ilgili bir çalışma başlattık. Çok yönlü bir çalışma bu. Milli eğitim camiası olarak gerekli bütün tedbirleri aldık. Almaya devam edeceğiz" dedi.

"KOLONYA GETİREN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR"

Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Ersu ilk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Bahçe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından okullarında bir panik ve tedirginlik yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar bir tedirginlik görmedik. Ama çocuklarımız yanlarında el dezenfekte için ürünler getirmişler. Kolonya getiren öğrencilerimiz var. Öğrenciler de bu yönde bir farkındalık gördük. Onun dışında velilerde herhangi bir panik havası yoktu. Önlemlerimiz yaklaşık 10 gün önceden başladı. On gündür okulumuzu belli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Bunu da velilerimizle paylaştığımız için, velilerimiz de her hangi bir panik şu an için olmadı. Öğrencilerimizin devamsızlıklarını takip ediyoruz. Devamsızlıklarında bir değişiklik yok. Şu an için her şey olağan seyrinde devam ediyor. Bakanlığımızın verdiği direktifler doğrultusunda dezenfekte işlemlerini yapmaktayız. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

6-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK

Müge YARIMBATMAN - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, İSTANBUL'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.

İstanbul'daki marketlerde satış yoğunluğu yaşandı. Koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler market raflarını boşalttı. Raflardaki makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır' uyarıları da dikkat çekti.

"STOKÇUNUN, VURGUNCUNUN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEKTİR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Biz koronavirüs tehdidiyle marketler hücum eden Almanları ayıplarken bizim milletimizin aynı davranışı göstermesini ben kabullenemiyorum. Bizim ülkemizin insanı asildir ve ihtiyaçtan fazlasını da almaz. Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca, stokçu elindeki malları daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç. Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu'nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek, haksız ticari uygulama kapsamındadır ama asıl görev tüketiciye düşüyor. Tüketici, tüketmemekten gelen gücünü kullanmalı" dedi.

" 'ALO 175 TÜKETİCİ HATTI' VAR. ORAYA DA ŞİKAYET EDİLEBİLİR"

Ağaoğlu, "Rafları boşaltmak bir tarafa, alabileceği ihtiyacın asgarisini almalı ki şu dönemde gerek cerrahi maskelerde, gerek hijyen ürünlerinde veya kuru bakliyatta, gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan stokçular başarılı olamasınlar. Bunları Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmek de hepimizin görevi. 'Alo 175 Tüketici Hattı' var. Oraya da şikayet edilebilir" ifadelerini kullandı.

Aydın Ağaoğlu pahalıya ürün alan tüketicilerin normal fiyatı ile arasındaki farkı geri alabileceğini belirterek, "Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu mobil şikayet hattı HFA (Haksız Fiyat Artışı) Şikayet Bildirimi de ücretsiz olarak tüketiciye kolayca şikayet imkanı sağlıyor. Bu arada pahalı fiyattan ürün alan tüketicilere de tavsiyem, normal fiyatla fahiş fiyat arasındaki farkın iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri'ne gerek bizzat giderek, gerekse internet sistemi üzerinden ücretsiz olarak başvurup aradaki farkın iadesine karar alsınlar" diye konuştu.

"NE ALIYORSA YARISINI ALMALI"

Ayrıca bazı ürünlerin marketlerde her müşteri için sınırlı satılması ile ilgili de Ağaoğlu, "Bazı satıcılar basiretli davranıp belirli miktarın üzerinde satış yapmıyorsa bu, biz tüketicilerin utancıdır. Tüketiciler bilinçli davranmalı, özellikle böyle dönemlerde her zaman bir haftalık aldığı ihtiyacını üç günlük olarak almalıdır. Yani ne alıyorsa yarısını, ne tüketiyorsa yarısını tüketmelidir" dedi.

ÜRÜN STOKU YETERLİ

Öte yandan Gıda Perakendecileri Derneği, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu açıkladı.

7- İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNDE KORONAVİRÜS MESAİSİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL,

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Okullar, iş yerleri, restoranlar ilaçlama firmalarını dezenfeksiyon için aramaya başladı. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından kişisel hijyen önlemlerinin yanı sıra toplu halde bulunulan yerler için de önlemler arttı. İlaçlama şirketlerine ise talep arttı.

Özellikle okullar, iş yerleri ve restoranlardan dezenfeksiyon için talebin arttığını belirten ilaçlama firması sahibi Cevdet Gümüş, "Yaklaşık bir haftadır talep artışı yaşanıyor. Özellikle insanların toplu olarak bulunduğu iş yerlerinden talep var. Genelde okullar, büyük iş yerleri arıyor. Ancak bunun haricinde dans okulları, oteller, lokantalar da aramaya başladı. Biz önlem amaçlı dezenfektan yapıyoruz. Ancak kullanılacak dezenfektanlar önemlidir. İnsanların bilinçli olması gerekir. Merdiven altı firmalara güvenmemeleri gerekir. İlaçlama firmalarının mutlaka ruhsatlı olması gerekir. Sonuçta bir kimyasaldır. Okullarda, hastanelerde, okullarda, toplu alanlarda, iş yerlerinde bu uygulamaları her gün yapıyoruz" dedi.

Ataşehir'de bir okula dezenfeksiyon için gelen Gümüş, evlerde ya da bireysel olarak yapılan temizliğin dezenfeksiyon işlemi olmadığını ifade ederek, "Bizim yaptığımız işlem dezenfektan işlemi. Temizlik tam bir dezenfekte değildir. Tozları alabilirsiniz fakat bakteriler ve virüsler yaşamaya devam eder. Dezenfeksiyonla bakteri ve virüsleri yok edersiniz. Buharlı ULV makinası ile tüm yüzeylere gelecek şekilde dezenfeksiyon yapılıyor" diye konuştu,

Seraç Demir isimli bir veli ise okulda yapılan dezenfeksiyon işleminden memnun kaldığını belirterek, "Tüm okullarda olması gerektiğini düşünüyorum. Ağız yoluyla bulaştığını ve yüzeylerde birkaç saat kaldığını biliyorum. O yüzden dezenfeksiyon çok önemli. Diğer okullara da örnek olmasını diliyorum. Evlerde temizlik yapılabiliyor ama okullar geniş alanlarla buralarda profesyonel şekilde yapılması gerekiyor" diye konuştu.

8- GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN KATİL ZANLISI ASAYİŞ ŞUBE'DE

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçakla saldırı sonucu öldüren katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi. 83 gün tutuklu bulunduğu Sri Lanka'dan Türk polisleri tarafından getirilen katil zanlısı, sorgulanmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş ve 4 personeli yaralamıştı. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bağlanarak tutulan katil zanlısı, geminin Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yanaşmasının ardından yerel polis tarafından teslim alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaptan Bora Ekşi'nin ailesinin talebi doğrultusunda Türkiye'de yargılanması için Ergin A.'nın iadesi istendi. Sri Lanka makamlarına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından katil zanlısının Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türkiye'den giden polis ekibi Ergin A.'yı teslim alarak, bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından katil zanlısı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDEKİ SORGUSUNUN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ergin A. burada alınacak ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettebatından 4 kişi de yaralanmıştı.

22 YILLIK GEMİ KAPTANIYDI

22 yıllık gemi kaptanı olan 45 yaşındaki Bora Ekşi'nin cenazesi, tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve cenaze töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilmişti.

9-ŞİŞLİ'DE 20 METREDEN LOKANTANIN TENTESİNE DÜŞTÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Şişli'de, oturduğu binanın 6'ncı katından bir restoranın caddedeki kış bahçesinin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

Olay, Ergenekon Caddesi'nde dün akşam saat 22.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 6'ncı katında oturan bir kişi, dairesinin açık olan penceresinden, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 20 metre yükseklikten, bir restoranın caddede bulunan kış bahçesinin tentesine düştü. Ağır yaralanan kişinin yardımına ilk olarak çevredekiler ve restoran çalışanları koştu. Çalışanlar ve vatandaşlar, tentenin kenarından ayakları sarkan yaralının yere düşmemesi için tenteyi alttan tutarak destek verdi. Yaralı itfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının kurtarılma çalışmalarını izleyen bazı vatandaşlar düştüğü yer konusunda anlaşmazlık yaşadı. İsmini vermek istemeyen bir kişi, "Daha sağa doğru düşmesi lazımdı. Ben de bilmiyorum burada çay içiyordum. Burada yatıyordu, buradan düşmüş olamaz. Çünkü fizik kurallarına aykırı. Sağa düştü demek ki sağdan bir yerden atladı. Cam açık yerden düşmüş olamaz çünkü buraya düşmesi lazım." diye konuştu.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

10- KADIKÖY'DE 4. KATTAN DÜŞEN KİŞİYİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/

Kadıköy'de 6 katlı binanın 4. katındaki pencereden binanın arka tarafına düşen kişi ağır yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralıyı kurtarmak için seferber oldu.

Olay saat 09.00'da Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 6 katlı binanın 4. katında yaşayan Orkun Korkmaz henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Binanın arka tarafında bulunan kömürlüğün çatısına düşen Korkmaz ağır yaralandı.

"SESİ DUYDUK, ÇOK KORKTUK"

Binada yaşayanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri de merdiven koyarak yaralıyı indirme çalışmalarına katıldı. Sedyeye konulan yaralı ekiplerin yardımıyla aşağıya indirildi. Orkun Korkmaz ambulansla Haydarpaşa Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları "Bir ses duyduk binanın arka tarafında çok korktuk. Yaralıyı görünce hemen ekiplere haber verdik" diye konuştu. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

11-AVCILAR'DA ÇÖPE ATILAN YENİ DOĞMUŞ BEBEK KUVÖZE ALINDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da çöp konteynerine ayakkabı kutusu içerisinde bırakılan, yeni doğmuş kız bebeği hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutularak besleneceği öğrenildi.

Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki çöp konteynerine dün saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı karton ayakkabı kutusunun içerisinde bebek olduğunu fark etti. Bezlerle sarılı, bebeğin canlı olduğunu gören atık toplayıcısı polisi aradı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve 112 görevlileri bebeği ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebek, özel hastanede genel kontrolden geçirilerek, doğumdan kalan izlerden arındırıldıktan sonra kuvöze konularak tekrar çağrılan özel donanımlı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutularak besleneceği ifade edildi.

Polisin yaptığı araştırmada bölgede çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi gören güvenlik kamerası kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Bebeğin annesini tespit edebilmek amacıyla soruşturmaya devam ediliyor.

12- MALTEPE D-100'DEKİ KAZA KAMERADA

Haber: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,

MALTEPE D-100 Karayolunda sol şeritte duran otomobili fark edemeyen sürücünün kullandığı aracın otomobile çarpma anı arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza D-100 Karayolu Ankara istikameti Küçükyalı Mevkii'nde geçen gün meydana geldi. Sol şeritte bilinmeyen bir nedenle duran aracı gören bir sürücü son anda sağ şeride geçmeyi başarırken, onun arkasında gelen sürücü duramayıp araca çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

13-THY'DEN YOLCULARA "KORONAVİRÜS" MEKTUBU

Haber: Enver ALAS/ TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, küresel salgın ilan edilen ve havacılık sektörünü olumsuz etkileyen 'koronavirüs' nedeniyle yolculara elektronik posta gönderdi. Gelişmelerin yakından takip edildiğini, muhtemel senaryoların en üst seviyede değerlendirilerek gerekli tüm ek önlemlerin alındığını yolculara bildiren Aycı, "Koronavirüs salgınının, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz etmektedir. THY, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre dünyanın 124 ülkesinde görülen ve seyahat endüstrisi için endişe kaynağı haline gelen koronavirüs (Covid-19) ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği belirtildi. Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Çin ile yapılan uçuşların bir süre sonra durdurulduğu, daha sonra aynı uygulamanın diğer riskli ülkeler için de hayata geçirildiğinin anlatıldığı açıklamada bir yandan da THY'nin filosundaki uçaklarda dezenfeksiyon işlemlerinin aralıksız sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, koronavirüs ile ilgili iletişim sürecinin de yolcular açısından şeffaf bir şekilde yürütüldüğü belirtilirken, bu kapsamda THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yolculara bir e-posta gönderdiği bildirildi. Seyahat güvenliği ve yolcu sağlığına verdikleri önemin anlatıldığı, bugüne kadar alınan tedbirlerin ifade edildiği e-posta, Türkçe ve İngilizce olarak kaleme alınırken, İlker Aycı'nın şu ifadeleri yer aldı:

"Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren Türk Hava Yolları, gelişmeleri yakından takip etmiş, muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirmiş ve gerekli tüm ek önlemleri almıştır. Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, katlanır masalar, dirseklikler, emniyet kemeri tokaları ve uçak içi eğlence ekranları ve kumandaları gibi sıkça dokunulan yüzeyler dezenfektanlarla silinmekte; tüm battaniyeler, bezler, koltuk baslığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir.

Çin, Iran, Irak, Güney Kore ve İtalya'ya olan tüm tarifeli uçuşlarımızın durdurulduğu kamuoyuna duyurulmuştur. Uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarımızın kabinleri, uçuş öncesi ve sonrası yolcularımızı taşıyan otobüslerimizin içleri, yolcu salonlarımız ve biletleme alanlarımız detaylı bir temizleme sürecinden geçmektedir. Bu süreç, aralarında Covid-19 olarak bilinen yeni koronavirüsün de bulunduğu virüslere karsı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektan buharlama işlemini de içermektedir. Uçuş sırasında, kabinin içindeki hava hastane standartlarındaki Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri (HEPA) sistemleriyle sürekli olarak temizlenmektedir. Kabindeki hava saatte 15 ila 30 kez tamamen tazelenirken, havadaki toz parçacıkları ile bilinen tüm bakteri ve virüsler filtrelenir. Bu işlemle kabinde mümkün olan en iyi hava kalitesi elde edilir. Tüm uçaklarımızla bulunan yüksek kaliteli temizlik malzemelerine ek olarak, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Malezya, Singapur ve Tayland uçuşlarımızda lavabolarda tıbbi dezenfektanlar yolcularımızın hizmetindedir. Tüm Türk Hava Yolları ekipleri hastalık durumlarının idaresi hususunda bilgili ve eğitimli olup, herhangi bir tıbbi acil durumda sizlere yardımcı olmaya hazırdır. Covid-19 salgını, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz etmektedir. Türk Hava Yolları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

14- YASADIŞI BAHİS OYNATAN ŞÜPHELİLERE NEFES KESEN OPERASYON

-YASADIŞI BAHİSTEN KAZANDIKLARI PARALARI SOSYAL MEDYADA SERGİLEDİLER

Ali ABLAY/ İSTANBUL, İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı yollarla sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon polis kamerasına yansırken, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasadışı bahisten kazandıkları paraları sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı yollarla sanal bahis oynatan bir suç çetesini belirledi. Sanal bahis çetesini 4 ay süren teknik ve fiziki takibe alan siber polisi, bugün erken saatlerde İstanbul'un Esenler, Güngören, Fatih ve Bağcılar ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 65 cep telefonu, 85 simkart, 4 laptop, 195 banka kartı, tabanca, 29 mermi, banka dekontları, 2 altın ziynet eşyası, 275 bin 10 Lira, 20 bin 207 Dolar, 10 bin İran Riyali, 500 Makedonya Dinarı, 410 Rus Rublesi, 40 Hong Kong Doları ve bin 125 Irak Dinarı ele geçirildi. Şüphelilerin yasadışı sanal bahis üzerinden kazandıkları yüklü miktarda parayı arabalarında görüntüleyip sosyal medya üzerinden paylaştıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, sanal bahis çetesiyle birlikte hareket ettikleri düşünülen döviz büroları ve kuyumcular hakkında da işlem başlatıldı.

