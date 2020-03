DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

KADIKÖY'DE ÖZBEK KADINA KAPKAÇ ŞOKU KAMERADA

-Kendisini polis olarak tanıtan Azeri şüpheli çantasını çaldığı kadını metrelerce yerde sürükledi

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Kadıköy'de kaldırımda yürüyen Özbek kadının yanına gelen bir kişi önce polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yaptı sonra kadının çantasını çalıp otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Çantasını bırakmayan kadın ise metrelerce yerde sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesinde 8 Mart'ta sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Özbekistan uyruklu Gulshanoy D.'nin yanına gelen bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ardından kadının pasaport ve oturma iznini görmek istediğini söyledi. Gulshanoy D., polis olduğunu düşündüğü kişiye çantasındaki evraklarını gösterdi. Özbek kadının evrakları göstermesinin ardından polis olduğunu söyleyen şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kendisini bekleyen otomobile bindi. Kapkaççı otomobille hızla uzaklaşmaya çalışırken, kadın çantasını kaptırmamak için direnmek isteyince metrelerce yerde sürüklendi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Emniyet ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan ve kapkaç yöntemiyle Özbek kadının çantasını çalan şüphelinin Azerbaycan uyruklu Rahib Sadıx S.(39) olduğunu belirledi. Şüpheli aynı gün Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2- ÜSKÜDAR'DA BİNA YIKIMINDA ÇÖKME

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜSKÜDAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmasında çökme meydana geldi. Beton bloğun altında kalan bir işçi yaralandı.

Olay saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sırmaşık Sokakta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmalarında kısmi çökme meydana geldi. Beton bloğun altında kalan bir işçi bacağından ve sırtından yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Burada çalışan işçi Bahattin Kara, "Yıkım çalışması sırasında bir arkadaşımız göçük altında kaldı. Ben çıktım da arkadaş çıkamadı. Ayağından ve sırtından yaralandı. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

3-İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücüler sis farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra görüş mesafesinin de düştüğü görüldü.

4-TAKSİM MEYDANI'NDA MASKELİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMLERİ

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar maskeli önlemini sürdürdü. TAKSİM Meydanı'nda sabah saatlerinde işe gidenlerin çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koranavirüs vakasının görüldüğü duyurmuş ve vatandaşlardan tedbirli olmalarını istemişti. Sabah saatlerinde işe gitmek için yollara düşen İstanbulluların maske takarak önlem aldı. Taksim Meydanı'na toplu taşımayla gelen vatandaşların virüsten korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.

"İNSANLARIN MASKE TAKMAMASINA ŞAŞIRIYORUM"

Tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten Adem Göksu, "Dünya genelinde iş çığırından çıkmaya başladı. Türkiye'de henüz ciddi bir durum yok. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Ne kadar önlem alınsa da korkuyoruz. İnsanların maske takmamasına şaşırıyorum. Takıp takmaması kendi bilecekleri iş ancak tedbirli olmakta fayda var. Sonuç olarak tehlikeli ve ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

5- METROBÜSLERDE MASKELİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına binenlerin koronavirüs önlemleri devam ediyor. Metrobüs kullananların maske taktıkları görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından üçüncü günde de sabah saatlerinde işe, okula gitmek isteyen bazı vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Toplu taşıma araçlarını kullanan bazı vatandaşlar maske takmaya devam etti. Bazı vatandaşların da metrobüsten indikten sonra ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.

6-KORONAVİRÜS TATİLİ ÖNCESİ İSTANBUL'DAKİ OKULLARDA BUGÜN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

İstanbul'da çocuklarını bugün okula getiren veliler koronavirüs tatilini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı.

VELİ VE ÖĞRENCİLER KARARDAN MEMNUN

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti. Maltepe'deki Mürevvet Hanım ilkokuluna öğrencisini okula getiren Hayrettin Kula, "Çok yerinde ve zamanında alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Okullarda dezenfekte çalışması yapıldığını biliyorum. Ben öğrencimi getirdim, diğer velilerin de getirdiğini görüyorum. Önlem alınmasına sevindim" diye konuştu. Kendisi ve öğrencisine maske takarak okula gelen Emine Özer ise, "Griptim zaten maskemi taktım, çocuğuma da önlem alarak maske taktım. Çok iyi oldu. Veliler ve çocuklar için alınan çok uygun. Çocuklarda evde dinlenmiş olur "dedi.

"HEM DİNLENMİŞ HEM KORUNMUŞ OLURUZ"

Esenyurt Siteler Ortaokulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Beste Marin de okulların tatil edilmesinin iyi olduğunu söyleyerek, " Hem dinlenmiş hem korunmuş oluruz. Tatilde evde hem ders çalışacağım, hem de uzaktan eğitim yapılacakmış sanırım onlara da ilgi göstereceğim. Ben ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Korunuyorum, maske takıyorum" diye konuştu.

"KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYACAKLAR"

5. sınıfta okuyan kızını okula getiren Baba Özgür Özlem ise kararı doğru bulduğunu belirterek," Olması gereken oldu bence. Tedirgin oluyorduk. Bir kişinin hasta olması herkesin hasta olması demek. İyi bir karar. Çocuklar tatili evde değerlendirecekler, kesinlikle dışarı çıkmayacaklar. Önlemler olacak. Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Derse yönelik şeyler yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka veli de, iyi bir düşünce çocuklar zarar görmeyecek. Doğru bir karar. Önceden tedirgin oluyorduk çünkü çocuklar sürekli temas halinde. Evde olacağız bir yere gidemeyeceğiz bu durumda risk" dedi.

"OKULDA AZ ÖĞRENCİ VAR, BENDE ÇOCUĞUMU EVE GÖTÜRÜYORUM"

Zeytinburnu'nda Dr. Reşit Galip İlkokulu'na çocuğunu getiren bir Veli "Çocuğumu getirdim ama hocası gelmemiş, tekrar eve götürüyorum. Bugün de okulda az öğrenci var. Ben de çocuğumu eve getiriyorum" dedi.

Leyla Kocakaya ise "Çocuğuma her tenefüste ellerini yıkaması gerektiğini söylüyorum. Hasta arkadaşlarına yaklaşmamasını söylüyorum. Düne göre bugün okuldaki öğrenci çok az. Çok gelen yok. Tatili uygun buluyorum. Olması gerekiyordu. Belki biraz daha hafif atlatılabilir. Ama okulun tatil olması da yetmiyor tabii." diye konuştu.

7-EMİN MİNDAN'DAN KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, KORONAVİRÜSE karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Saf C vitamininiyüksek dozda almamız gerekir" dedi .

"C, B VE D VİTAMİNLERİ ÖNEMLİ"

Dr. Mindan, "Yaz ayalarında insanlarda D vitamini seviyesi arttığı zaman bu tür hastalıklara karşı savunma sistemleri, doğal bağışıklık sistemleri güçleniyor. C ve B vitamini çok önemli. C vitamini alacağımız kaynaklar sebzeler ve meyveler. Ancak meyvelerden C vitamini almaya çalışırsak bu dönemde büyük bir yanlış olur. Çünkü bizim doğal bağışıklık sistemimizin en önemli elemanları akyuvarlar. Bu akyuvarlar ister kanser ister virüs hücresi olsun yakalayıp yok etme özelliğine sahip. Bu yüzden C vitaminini askorbik asit olarak, saf C vitamini olarak yüksek dozda almamız gerek. Eczanelerden 1000 miligramlık C vitamini tabletleri alabilirler. C vitamini mikropların yakalanıp yok edilmesinde fayda sağlıyor. Öte yandan D vitamini de yetişkinler için önemlidir. Ampul olarak alabilirler. 10 gün sonra tekrar etmeleri gerekir. D vitamini hepimizde yazın bile eksik. Bu dönemde yüksek dozda almakta fayda var. Çocuklar 1000-2000, yetişkinler 4-5000 ünite arası alması gerekir" dedi.

"GELENEKSEL GIDALARDAN TARHANA, TURŞU, BOZA TÜKETİLEBİLİR"

Mikropların mukozalardan geldiğini belirten Dr. Emin Mindan, "Mukozaların güçlü olması lazım. Güçlü olması için C vitaminin yanı sıra probiyotik almamız lazım. Yani dost bakteriler içeren yiyecekler tüketmemiz lazım. Bunların arasında geleneksel gıdalarımız turşu, boza, sirke, tarhana, salça, kefir gibi gıdalar yer alıyor. Bunlar probiyotik kaynaklarıdır bunlar bağırsaklardaki düzeni sağlıyor ve koruma sistemimizi güçlendiriyor" diye konuştu.

"ALERJİK NEZLESİ OLANLAR DİKKAT"

Dr. Mindan alerjisi olan kişilerin hastalıklara daha açık olduklarını ifade ederek, "Alerjik nezlesi olanlar 'alerji selamı' dediğimiz bir selam verirler. Bu selamda sürekli burunlarını kaşır ve elleri burunlarına gider. Kendilerine dokunan bir polen, hayvan kılı, toz olduğu zaman burunlarının iç kısmındaki burun mukozası kızarır ve şişer. Böyle bir burun mukozası mikropları almak için çok uygun bir ortamdır. Bu tür kişiler ilaç almak yerine hava temizleyici almalı" dedi.

"GÜNDE 3 DEFA KEFİR KARIŞIMI"

İleri yaştaki kişiler için tavsiyelerinde Dr. Mindan "kan şekerini yükselten gıdalar almamak gerekiyor. Vücuda ne kadar çok şeker yollarsak o kadar koruyucu sistemlerimiz gelen yabancılara karşı savaşamaz. Bağırsak ve boğaz florası için günde 3 bardak kefir içebilirler. Kefirin içerisine bir silme çay kaşığı saf C vitamini, keten tohumu, üzüm çekirdeği, ısırgan tohumu ve bir çay kaşığı kadar zencefil koyarak bunu bir cacık gibi sabah, öğle, akşam tüketirlerse çok faydalı olur" dedi.

"HAMİLELER İÇİN OMEGA-3"

Hamileler için de Omega-3'ün önemli olduğunu ifade eden Mindan, "Hamilelerin Omega-3 alması gerekir. EPA-DHA oranı 1000 miligram olacak şekilde olması lazım. Aynı şekilde bütün insanların bu omegayı alması lazım. Omega-3'ü balıktan almak istediğiniz zaman vücudu yoracak ağır metalleri de alabilirisiniz. Bu yüzden kapsül olarak almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Genel olarak sağlık olmak için ne yapıyorsak bunda da aynısını yapmaya devam edeceğiz diyen Mindan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Doğru beslenmeyle yani, yumurta, kuzu eti, kefir, ev yoğurdu, peynir, ceviz, fındık, badem ve arkadaşları ile zerdeçal, zencefil başta olmak üzere baharatlar ve bol su ile beslendğimiz zaman her zaman sağlıklı olabiliriz. Pandemi olarak kabul edilen koronavirüs tarihte görülen salgınlardan daha hafif diyebilirim. Bundan 100 yıl önce dünyayı saran İspanyol gribinde yaklaşık 100 milyon insan hayatını kaybetti. Dünyada aşı geliştirilmesinin sebebi ve korkulan pandemi bu şekilde. Bir yılda 500 milyon insan mevsimsel gripten dolayı hayatını kaybediyor. Bundaki gripten 4-5 bin kişi hayatını kaybetti. Pek pandemi sayılmaması gerekiyor bana göre"

(Tekrar)

8-PROF.DR. ERDÖL'DEN NARGİLEYE "KORONAVİRÜS" UYARISI

Özlem YURTÇU KARABULUT - Mehmet KILIÇASLAN-Oğuzcan YAZAR/ ANTALYA-İSTANBUL, ÖZELLİKLE gençler arasında yüksek kullanım oranıyla akciğer hastalıkları açısından risk oluşturan nargile kullanımı, koronavirüs bulaştırma açısından da büyük risk taşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, vaka sayısının yaklaşık 270'e ulaştığı Katar'da, nargile kafelerin yasaklandığına işaret ederek ülkemizde de aynı önleim alınması gerektiğini söyledi.

Bu arada istanbul'daki bazı nargile kafe işletmecileri de işlerinin azaltığını belirtirken, virüsün marpuç yoluyla geçme ihtimali olduğunu söylediler.

Antalya'da devam eden Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'nde koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası oturumlar iptal edildi ve yurt dışından gelecek konuklar kongreye katılamadı. Kongrede konuşmacı olarak yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Demirören Haber Ajansı'na verdiği bilgide, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemlerine, nargile kafelerin yasaklanmasının eklenmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Erdöl, Sağlık Bakanlığı Bilim Koronavirüs Kurulu'nda üniversite olarak bu konuyu gündeme getireceklerini ve talepte bulunacaklarını söyledi. Koronavirüs vaka sayısının 270'e ulaştığı Katar'da önceki gün tüm nargile kafelerin yasaklandığını açıklayan Prof. Dr. Erdöl, "Nargile kafeler, bulaşıcı hastalık yönüyle, özellikle viral hastalıklar açıısından çok ciddi bir bulaş kaynağı. Aynı marpucu kullansın, kullanmasın, nargile içiminin aynı makineden yapılmasının dahi viral hastalıkların bulaşmasında etkili. Bu nedenle Koronavirü Bilim Kurulumuzun bunu dikkate alarak nargile kafelerdeki bu durumu değerlendirip, belki Katar'da olduğu gibi kısıtlama söz konusu olmalıdır diye düşünüyorum" dedi.

KATAR KOMPLE YASAKLADI

Katar'da önceki gün tüm kafelerde nargile içiminin yasaklandığını vurgulayan Prof. Dr. Erdöl, "Israrla sudan geçirildiği zaman bunun zararlarının azaldığı vurgusu yapılıyor. Tam tersine, sıvı soğuk olduğu için duman da soğuyor ve daha derine çekiyorlar. Akciğerin daha derinliklerine ulaşabiliyor etki. Koronavirüs için ise insanlar karşıdan karşıya konuşma ile temasla virüsü aldığında bazen vücut onu üst solunum yollarında bloke edebiliyor ve kişi, hastalığı daha hafif atlatabiliyor. Ama virüs, nargile yoluyla direkt akciğere ulaşıyor. Bu çok daha tehlikeli ve vahim sonuçlara yol açabilir. Çünkü vücudun direkt onu koruyacak olan mekanizmalarını atlatmış, adeta kaleye içten girmiş oluyor. Dolayısıyla koronavirüs salgını açısından çok tehlikeli bir kullanım şekli. Sadece o da değil diğer virüsler ya da mikroplar açısından da öyle" diye konuştu.

DAHA ÇOK KİŞİYE YAYILMASINA NEDEN OLUYOR

Koronavirüs salgınının gençlerde daha az riskli olduğu konusundaki bilgilere güvenip "Bana bir şey olmazö şeklindeki yaklaşımla özellikle de böylesi bir salgın durumunda nargile kullanımının devam etmesini çok tehlikeli bulduğunu anlatan Prof. Dr. Erdöl, "Elbetteki direnci düşük hasta grubu, kalp, şeker hastaları veya daha başka değişik organik hastalıkları olanlar ile yaşlıları daha ağır etkiliyor bu virüs. Ancak gençlerimiz bu istatistiklere değil de kendi sağlıklarına bakarak bu zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Kullanılan malzemeyi bir başkası kullandığı zaman sadece ona bulaşmakla da kalmıyor, birçok kişi aynı mekanda aynı cihazı kullandığı için onlara bulaşmalar oluyor. Ayrıca nargile kafelerde daha uzun süreli kalınıypr ve bu da virüs maruziyeti riskini daha da artırıyor" dedi.

SİGARA, HASTALIĞIN AĞIR SEYRETME RİSKİNİ 14 KAT ARTIRIYOR

Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada genç nüfusta, ergenlik popülasyonunda nargile kullanımında çok ciddi bir artışın söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle üniversite ve liseli gençler arasında kullanım oranı çok ciddi oranda arttı. 18 yaş altı nargile kullanımı yasak ama buna rağmen bazı müesseseler illegal olarak gençleri nargileye bulaştırıyor. İçindeki tütün olsun olmasın, ciddi şekilde hem kanser hem de diğer akciğer hastalıkları bakımından (tüberküloz gibi) çok büyük risk taşıyor. Nargilenin sıvı kısmında bulunan maddenin de, katı yakıt olarak kullanılan maddenin de farklı zararları olabilir ve bu da tehlikeli. Bu nedenle nargilenin ciddi olarak ele alınması, özellikle nargile kafelere, kapalı alanların mülki idaresi tarafından mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Bir de, Çin kaynaklı veriler şunu gösteriyor; koronavirüs vakaları, sigara içenlerde 14 kat daha fazla risk taşıyor. Sigara kullanan koronavirüs hastalarında hastalık daha ağır seyrediyor. Sadece nargile kafeler değil, sigara kullanımı da korona salgını açısından çok büyük risk."

NARGİLECİLER: VİRÜSÜN MARPUÇ YOLUYLA GEÇME İHTİMALİ VAR

İstanbul'daki bazı nargile kafe işletmceileri de virüsün marpuç yoluyla geçme ihtimali olduğunu söylediler. Karaköy'deki kafe işletmecisi Celil Demir, " Nargilecileri ekstra etkiliyor. Virüsün benden önceki müşteriden geçme ihtimali yüksek. Bulaşma ihtimali daha kolay. Marpuçlar ve sipsi eşliğinde veriyorum müşterilere. Virüs bende varsa yayılıyor etrafa. Marpuçla sipsi üç santimlik bir mesafe var. Eğer bende virüs varsa marpuç yoluyla bulaşma ihtimali var. İnsanlar nargile içmeye çekinir hale geldi. Temkinli durumdalar. Bizim işler de haliyle düşüyor. Yerli ve Arap müşterilerimiz vardı. Araplar çok tüketiyordu. Onlar da gelmez oldu. Sokaklarda boş. İyi havaya rağmen insanlar dışarı çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

"HİJYEN AÇISINDAN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Esnaf olarak ellerinden gelen tedbiri aldıklarını belirten bir başka nargile kafe işletmecisi Mehmet İçli, de "Biz de müessese olarak tedbir almaya çalışıyoruz. Hijyen açısından elimizden geleni yapıyoruz. Her masaya birer kolonya alıp koyduk. Müşterilerimiz geldiğinde ellerini dezenfekte etsin diye. Masalarımızı sık sık temizliyoruz. İnsanlar ilk başta biraz panik yaptılar. Bu da normal bir durum. Ancak hayat normale dönecek gibi" şeklinde konuştu.

"VİRÜSE KARŞI TEK KULLANIMLIK MARPUÇLAR KULLANIYORUZ"

Koranavirüse karşı tek kullanımlık marpuçlar kullandığını söyleyen vatandaşlardan Kenan Onur ise "Nargile ciddi anlamda risk taşıyor. Bu doğrudur. Tek kişi kullanmadığı için, Osmanlı marpuçları kullanıldığında, insanlar bunu ortak kullandığında ister istemez virüs sayısı artıyor. Biz buna bir önlem aldık. Tek kullanımlık marpuçları deniyoruz. Hem daha sağlıklı ve herkes aynı marpucu kullanmıyor. Bir kez kullanıp atıyoruz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ancak bunun yüzde yüz çözüm olduğunu iddia etmiyorum. Eski usule göre daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

9- HAVALİMANINDAKİ OLAY... BAŞSAVCILIK ISRAR ETTİ, DOSYA İSTİNAFA GİTTİ

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle 1740 TL adli para cezası alan F.F.E. için verilen beraat kararının bozulmasını istedi.

İstanbul Havalimanı'nda, uçağı rötar yaptığı gerekçesiyle yer hizmeti veren kadın görevliye yönelik "hakaret" suçundan 1740 TL adli para cezasına mahküm edilen F.F.E.'nin, "Temas yok, Ben çingenelere temas etmiyorum" sözü nedeniyle de cezalandırılması istendi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, F.F.E.'nin bu sözleriyle "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunu işlediğini kaydederek 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının bozulmasını talep etti.

KABA SÖZ DEĞİL HALKIN BİR KESİMİNİ AŞAĞILAMA

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, F.F.E.'nin yer görevlisi Tuğçe Selvi'ye yönelik "Ben Çingenelere temas etmiorum" sözleri nedeniyle TCK'nın 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan cezalandırılmasını istedi. İstinaf başvurusunda, mahkemenin beraat kararında belirtildiği gibi suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesinin yerinde olmadığı belirtilerek, F.F.E.'nin eyleminin halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama olduğu bildirildi.

PARA CEZASI DA GERİ BIRAKILDI

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi 16 Ekim 2019'da F.F.E'nin "hakaret" suçundan 1740 lira adli para cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, sanık sanığa yöneltilen "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunun unsurları oluşmadığından, bu suçtan beraatine karar verdi.

