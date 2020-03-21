DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

6 saat önce

KAĞITHANE'de sabaha karşı bir evin kapısını çalan şüpheli kendisine kapıyı açan kişiye silah çekip 'yat yere polis' diyerek parasını gasp etti.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]
KAĞITHANE'de sabaha karşı bir evin kapısını çalan şüpheli kendisine kapıyı açan kişiye silah çekip 'yat yere polis' diyerek parasını gasp etti.

Olay, Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'ndeki bir evde 12 Martta meydana geldi. İsa M.(64), Mustafa G. (33) ve Mehmet Şahap S. (30)'nin yaşadıkları evin kapısı saat 05.30 sıralarında çaldı. Kapıya gelen kişi, İsa M.'ye silah çekerek 'yat yere polis' diyerek silah çekti. Ardından İsa M.'yi yere yatıran gaspçı, İsa M.'ye ait bin 600 lirayı gasp ederken, uyuyan Mustafa G.'ye ait 800 lira ve M. Şahap S.'ye ait 200 lirayı alarak kaçtı.

İsa M., Mustafa G. ve Mehmet Şahap S. durumu polise ihbar etti. Polis, İsa M.'nin ifadesiyle şüphelinin eşkali belirleyerek ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelinin yakalanması çalışma başlattı. Polis, eve giren şüphelinin Engin M.(32) olduğunu belirledi. Şüphelinin Sarıyer'de bir eğlence mekanında olduğunu tespit eden polis, olayın ertesi günü Engin M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise Zübeyde Hanım Mahallesindeki bir evde ele geçirildi. Şüpheli Engin M.'nin ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti suçlarından kaydı olduğunu öğrenilirken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından gasp, ruhsatsız silah bulundurma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin karakola getirilişi

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16 SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARI HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI

Haber: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de sokaktaki elektrik kabloları havai fişek gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.  Sokakta bulunan elektrik direğindeki kablolar, büyük bir gürültü ile patlamaya başladı. Patlayan kablolardan kıvılcımlar çıktı. Sokak sakinleri korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği kablolar, ekiplerin elektriği kesmesiyle söndürüldü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Patlamaların olduğu kablolardan çıkan kıvılcımlar

-Sokakta korkup kaçanlar


- İstanbul
Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:44 Kaynak: DHA

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