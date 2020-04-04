DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
6 saat önce
KAĞITHANE'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.
KAĞITHANE'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olay sonrası kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çağlayan
Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi'ndeki eve 14 Ocak'ta giren iki şüpheli 4 kol saati, ziynet eşyası, bin 700 euro, bin dolar, 6 bin 200 lira ve oyun konsollarını çaldı. Polis
, ev sahiplerinin ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Ekipler, Mustafa B.T.(27) ve Barış U. (26) isimli şüphelileri adreslerinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa B.T.'nin 12 adet suç kaydı, Barış U.'nun 6 adet suç kaydı olduğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık şüphelilerin olay sonrası yürüyerek uzaklaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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(Güvenlik kamerası)
-Şüphelilerin olay sonrası anları
(Aktüel
)
-Şüphelilerin şube çıkışı
04.04.2020 - 11.34 Haber Kodu : 200404102_
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:42 Kaynak: DHA
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