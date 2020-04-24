DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'DE İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER; GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE ŞOK YAŞADI- Arnavutköy'de otomobilindeki hasarı gören kişi inşaattan bir şey düştüğünü sandı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]

ARNAVUTKÖY'DE İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER; GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE ŞOK YAŞADI

- Arnavutköy'de otomobilindeki hasarı gören kişi inşaattan bir şey düştüğünü sandı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı.

- Otomobiline üzerine atlayan bir atın zarar verdiğini gören araç sahibi, " At, resmen aracımızı pert etmiş. Bu zararımı kim karşılayacak" dedi.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA-  Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy sokaklarında başı boş dolaşan bir at ve yanındaki eşek köpek havlayınca koşmaya başladı. Bu sırada boynunda poşet bağlı at geri dönerek hızla park halindeki otomobilin üzerine zıpladı. At, hasar verdiği otomobilin üzerinden yere düştü. Düştüğü yerden hızla ayağa kalkan at, daha sonra peşine takılan köpek nedeniyle hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Atın üzerinden atladığı otomobilin ön camı kırılırken, kaput ve tavanında da çökmeler meydana geldi.

"RESMEN ARACIMIZI PERT ETMİŞ"

Otomobil sahibi Sadık Baran, sabah aracını gördüğünde şok geçirdi. Sadık Baran, "Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ben aracımı ilk gördüğümde inşaattan bir şeylerin üzerine düştüğünü zannettim. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimde çok şaşırdım. At, resmen aracımızı pert etmiş" dedi.

Baran, "Sokakta başıboş dolaşan bu hayvanlar benim otomobilim yerine sokakta oyun oynayan çocuklara da çarpabilirdi. Aracımda maddi hasar oldukça büyük. Bu zararımı kim karşılayacak. Yerel yöneticiler sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan bu hayvanlara karşı önlem almalıö dedi.

Görüntü dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Eşek ile atın koşması

-Atın araca çarpması

-Köpeğin atı kovalaması

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- Araç sahibi ile röportaj

-Genel ve detay görünntüler

24.04.2020 - 12.37 Haber Kodu : 200424139

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2- SARAYBURNU'NDA YUNUSLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, İSTANBUL'da deniz trafiğinin azalması, balık avı yasağının ardından yunuslar daha sık görülmeye başladı. Yunuslar dün akşam saatlerinde Fatih Sarayburnu'nunda sahile yakın noktalarda ortaya çıktı.  Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Çok sayıda martının da  peşlerinden giderek onlara eşlik ettikleri görüldü. Uzun süre sahile yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:

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-Yunuslardan görüntü

-Genel ve Detaylar

24.04.2020 - 11.25 Haber Kodu : 200424115

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3- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı. Haliç Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Arnavutköy, Yunuslar, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:52 Kaynak: DHA

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