DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI (4)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Zeki GÜNAL-Serdar ALTINTEPE-Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK- Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ-İdris TİFTİKCİ- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Beyoğlu 'nda da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, çıkış saatleri olan 11.00'ı beklemeden evlerinden dışarı çıktı.

"BUGÜN ÇİFTE BAYRAM KUTLUYORUZ"

Şişli 'de caddede yürüyüş yapan Tahsin Güneş,"35 gündür evdeydim. Benim için sorun değildi. Ben 83 yaşındayım. Günler sonra dışarı çıkmak güzel. Ama bize dört saat az. Bize belli bir saat daha verseler azar azar daha iyi" ifadelerini kullandı.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Yine Şişli'de 70 yaşındaki Adel Acemoğlu, "Hepimizin anneler günü kutlu olsun. Yürüyüşe çıktık. Ayaklarımız kilitlendi. Bastonla çıktım. Allah büyüklerimizden razı olsun. Bu izni bize verdiler. Bugün çifte bayram kutluyoruz. Hem anneler günü hem de yürüyüşe çıktık. Keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu.

"İKİ AYDIR İLK DEFA ÇIKIYORUM"

76 yaşındaki Tamer Celasun her yer kapalı olduğu için yürüyüş yapacağını söyleyerek, "Ben zavallı 65 yaş üstü olanlardanım. İki aydır ilk defa çıkıyorum. Fakat açık hiçbir yer yok. Dolayısıyla sadece yürüyüş yapmak durumunda kalacağım. Bu acayip maske de nefes almamı güçleştiriyor ama takmaya mecburum. İnşallah Türkiyemizi koronasız günler bekliyordurö dedi. Arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Dilsel Bakay da, "Çıktık ama maalesef her yer kapalı. Oturacak yer bile zor bulduk ama yürüyüşümüzü yapıp yine eve döneceğiz. Başka çaremiz yok. Yaşım 80 ama hareketliyim. Evde yürüyüş yapıyorum. Evde zorlandım, insan hamlıyor. Jimnastiğimizi yapıyoruz ama maalesef zor. İnşallah bu günler geçer" dedi.

"KIZLARIMLA İYİ VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Kızlarıyla birlikte parka gelen ve burada anneler gününü kutlayan 92 yaşındaki Şermin Erduman ise, "Kendimi çok rahat hissediyorum, rahat nefes alıyorum. Hasta olmadan evde kapalı kalmak insana çok zor geliyor. Allah'a şükür sağlığım yerinde, kızlarım yanımda. Anneler gününü burada kutluyoruz. Evde de kutlayacağız tabii ki ama kaç gündür evdeyiz ve bir hava alalım dedik. Çok güzel kutluyoruz. Kızlarımla beraber iyi vakit geçiriyoruz" dedi.

"ANNEMİ DIŞARI ÇIKABİLMESİ ÇOK HOŞUMA GİDİYOR"

Annesi Şermin Erduman'a ve 68 yaşındaki ablası Sema Erduman'a refakatçi olarak parka gelen 62 yaşındaki Uğur Erduman ise, "Anneme ve ablama refakatçi olmak için geldim. İki aydır evdelerdi. Alışverişlerini falan hep ben yapıyordum. Annemin bugün dışarıya çıkabilmesi çok hoşuma gidiyor. Ablamla da birlikte yürümek çok iyi geldi. Hava da güzel. Bizim eve parka da çok yakın. Parkta oturmak yasak diye annem yorulacak diye düşündük ama bir geldik, oturabiliyormuşuz. Anneler günü için de çiçek aldık anneme" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen ve parkta dans eden Antie Tanatar da, "Ben her gün bir saat yüzen biriyim. 84 yaşına geldim. Korona geldi, herkes şikayetçi. Korona hepimize geldi, kabullenmek lazım. Güzel şartlar koyuyorlar. Bende uslu uslu evimdeydim. Merdivenlerden yukarı çıkıp aşağı iniyordum, bütün hareket buydu. Bugün her güneşli hem de anneler günü. Çok mutluyum" dedi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI KESKİN: "EĞER BİR İHTİYAÇLARI VARSA KARŞILAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Parka gelip vatandaşlarla konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise, "Uzun süredir içeride kalmak çok zor bir şey. Bir de alışkanlıklar var. Bugün hem anneler olması nedeniyle hem de uzun bir süredir dışarıya çıkamamış olmanın verdiği sıkıntıdan dolayı parklarımız biraz kalabalık. Onların yanında olduğumuzu anlatmak ve eğer bir ihtiyaçları varsa karşılamak için buradayız" dedi.

"YÜRÜYÜŞ YAPIP EVİME GİDECEĞİM"

Sultangazi 'de sokağa çıkan 74 yaşındaki Nebibe Dinç" 2-3 aydır çıkmıyorum. Bugün ilk kez çıktım. Her şeyimizi çocuklar getiriyor. Bir zamanlar çocuklarımız bize muhtaçtı şimdi biz onlara muhtacız. Bugün dışarı çıkmamıza izin verdiler, bende biraz yürüyüş yapıp evime gideceğim" derken, 66 yaşındaki Şerafettin Yıldız " Aylardır evdeyim. İlk kez çıkıyorum. Hem yürüyorum hem de spor yapıyorum. Evdeyken ev işleri ile ilgileniyordum. Şimdi çıktım spor yapmak istedim. Sağlığıma dikkat ediyorum. Evde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"BİZİM GİBİ YAŞLILARI GÖRÜNCE AĞLAŞTIK"

76 yaşındaki İbrahim Birinci "2 aydır evdeyim. Evde bunaldım. Çıkınca dua ettim. Hürriyetime kavuştum. Bizim gibi yaşlıları görünce birlikte ağlaştık." dedi.

Beyoğlu'nda 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Kasımpaşa'da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki vatandaşın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü. Dolapdere'de yine bir saat erkenden sokağa çıkan ve dışarıda görüntülenen bir kişi "Evim hemen burada, bir hava alayım dedim. Elli gündür evdeyim, mağduriyetim var" dedi.

RIZA AMCA TAKIM ELBİSE İLE ÇIKTI

Kurtuluş'ta izin saatinin başlamasıyla dışarıya ilk çıkanlardan ve oldukça şık giyimiyle dikkat çeken Rıza Aktaş "Dört saatte ne yapılabilir ki arabayla bir yere gidemezsin, piknik yapamazsın ama yine de güzel. Bu virüs çıktığından beri evdeyiz. Malum arabayla yasak dört saatte ne yapılabilir ki, en azından arabayla çıkabilseydik bir boğazı dolaşır gelirdik. Mecburen devletimizin vermiş olduğu talimatı uygulamamız lazım, biz yaşlılar olarak bunu yapmazsak gençlerimiz ne yapmaz. Başa gelen çekilir. İnşallah düzelir de bütün vatandaşımız rahata kavuşur ve bir nefes alırız" diye konuştu.

"ÇOK GEZMESİNİ SEVERİM"

Şirinevler Meydanı'na gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar burada yürüyüş yaparak boş alanlarda dinlendikleri görüldü. Dışarıya çıkan yaşlıların sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptıkları görülürken, mesafeye uymayanlar ise polis tarafından uyarıldı. Yasağın kalkmasıyla torunuyla dışarıya çıkan 86 yaşındaki Kemalettin Özbilen, "Bugün bize 4 saat müsade ettiler. Bizde biraz gezmeye çıktık. Allah razı olsun herkesten. 86 yaşındayım. Çok gezmesini severim. Sabahtan akşama kadar parklarda gezerim. 300 -400 metre dolaşırım. 4 saat gezeceğiz şimdi" dedi.

"REFAKATÇI OLARAK ÇIKTIM"

Şirinevler'de dedesine refakatçi olarak çıkan Ali Murat Özbilen, "Benim dedem. Refakatçi olarak yanına çıktım. Çin'de çıktığı ilk günden beri dışarıya göndermiyorum dedemi. Şimdi biraz rahatladı. Can sıkıntısından bize sarıyordu" derken, 67 yaşındaki Fehime Turan,"50 gündür evdeyiz. Evden dışarıya hiç çıkmadık. Güzel oldu. Kurallara uymayanlar var. Kurallara uyan pek yok. Onun için bu süreç biraz zor geçecek gibi geliyor. Ataköy 'e kadar gidip geleceğiz. Ayaklarım açılsın biraz" şeklinde konuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ, HAVA GÜZEL, SOKAKLAR TEMİZ TADINI ÇIKARIYORUZ"

Eyüpsultan'da bulunan bir parkta iznini değerlendiren 65 yaş üstü bir vatandaş, "Dışarı çıktık ama yürüyemiyoruz. Aylardır evdeyiz ayaklarımız tutmuyor artık. Çok mutluyuz, hava güzel, sokaklar temiz tadını çıkarıyoruz" dedi. Dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşların sosyal mesafeyi koruduğu ve maske takarak aldıkları önlemler de kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-SULTANGAZİ

-Sokağa çıkan yaşlılar

-Meydanda koşan yaşlılar

-Yürüyüş yapanlar

-Röpler

-Genel ve Detaylar

-ŞİŞLİ

-Vatandaşlardan görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Parka gelen yaşlılar

-Maske ve eldiven verilmesi

-Oturan ve sohbet eden vatandaşlar

Tamer Celasun ile röp

-Arkadaşı Dilsel Bakay ile röp

-Muhabir anonunsu (Müge YARIMBATMAN)

-Sohbet eden vatandaşlar

Şermin Erduman ve kızı Uğur Erduman ile röp

Antie Tanatar ile röp ve dans etmesi

-Parkta oturan vatandaşlar

-Muhabir anonunsu (Müge YARIMBATMAN)

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile röp

-BEYOĞLU

-Saatinden erken sokağa çıkan yaşlılar

-Kasımpaşa'da sokağa erken çıkan 93 yaşındaki adamın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapatıp sokakta yürümesi

-Dolapdere'de sokağa erken çıkan ve kaldırımda oturan kişi

-Kurtuluş'ta uygulamanın başlamasıyla sokağa ilk çıkanlardan Rıza Aktaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

-AVCILAR

-Sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar

-TARABYA

-Yürüyen vatandaşlar

-Vatandaş röp

-Genel ve Detaylar

-ŞİRİNEVLER

-Sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan görüntü

-Yürüyüş yapan ve dinlenen yaşlılardan görüntü

-Röpler

-Genel ve detaylar

-BEYOĞLU

Hasköy 'de parkta gezenler

-EYÜPSULTAN

-65 yaş üstü vatandaşlardan detaylar

-Parklardaki vatandaşlar

-Parkta kolonya ikramı

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

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2- SOKAĞA ÇIKMA KARARINA EN ÇOK O SEVİNDİ; ANNESİNİN MEZARINA GİDEREK ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması pazar 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla kaldırıldı. Alınan bu karara göre yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kimi iznini parklara giderek yürüyüş yaparak değerlendirirken kimileri de mezarlık ziyaretinde bulundu. Sokağa çıkma gününün anneler gününe denk gelmesine çok sevinen 70 yaşındaki Birsen Zengin mezarlığa giderek annesinin ' Anneler Günü 'nü kutladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı kararıyla pazar günü 11.00-15.00 arasında kaldırıldı. 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 4 saat dışarı çıkmalarına izin verildi. Alınan bu kararla birlikte yaklaşık iki aydır evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kimileri eşleriyle birlikte parklarda yürüyüş yapmayı tercih ederken kimileri de mezarlık ziyareti yaptı. Evde kalmaktan sıkıldıklarını belirten 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma kararından çok memnun olduklarını söylediler.

BUGÜN ANNELER GÜNÜ ANNEMİ ZİYARETE GELDİM

Anneler günü ile sokağa çıkma kararının aynı zamana gelmesi en çok Beyoğlu'nda yalnız yaşayan 70 yaşındaki Birsen Zengin'i mutlu etti. Tek başına yaşayan Zengin, bastonundan destek alarak annesinin mezarının başına gitti. Zengin "Anneler günü bugün anne ben geldim. İki aydır dışarı çıkmıyorum. Bugün de mezarlığa geldi. Annemin anneler gününü kutlamaya. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Evlatlar annelerini babalarını bırakmasınlar. Annesiz babasız yaşamak çok zor. Allahtan başka kimsem yok. Bugün anneler gününü kutladı. Bize dışarı çıkmaya izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

MEZARLIK ZİYARETİ YAPTIK

Yetmiş gündür evde beklediklerini söyleyen Mustafa Başer (83) Zeliha Başer (76) çifti sokağa çıkma izninin verilmesiyle dışarı çıkarak ilk iş mezarlık ziyareti yaptı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden Mustafa Başer "Mart ayından beri evdeyiz. Bizi hastalıktan korumak için böyle bir karar aldılar. Bugün de bize dışarı çıkma izni verdiler. Biz de kabir ziyareti yaptık. Burada yatan kardeşlerim ve kızım var. Onları ziyarete geldim" dedi. Zeliha Başer " Yetmiş gündür evdeyiz. Bugün Allah razı olsun herkesten dışarı çıktık. Dizlerimiz kötü oldu. Hem bir yürüyüş yapalım dedik hem de kabir ziyareti yapalım dedik. Bu karardan dolayı herkes sağ olsun" diye konuştu.

DIŞARI ÇIKMAK İÇİN SAATİ BEKLEDİLER

Evin önünde dışarı çıkış saatini bekleyen Ramazan Orman "Evde oturmaktan bunaldık. Dışarı çıkmamız iyi oldu. Şimdi dolaşıyoruz geziyoruz. Evde bir balkona bir içeri gezerek durduk. Ev biraz büyük antrenman yaptık. Ayaklarımızda bir uyuşukluk oldu. Şimdi gezmek lazım. Dışarı çıkma saatine 10 dakika var. Saatimiz gelsin de gezelim. Şimdi arkadaş gelsin diye bekliyorum" şeklinde konuştu.