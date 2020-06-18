DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(Havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN VE MENEKŞE PLAJLARINDA YOSUNLAR KİRLİLİK SİNYALİGülseli KENARLI - Can EROK-Harun UYANIK - Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Menekşe ve Kadıköy'de Caddebostan plajlarında kirlilik ve yosunlar sağlığı tehdit ediyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]

(Havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN VE MENEKŞE PLAJLARINDA YOSUNLAR KİRLİLİK SİNYALİ

Gülseli KENARLI - Can EROK-Harun UYANIK - Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de  Menekşe ve Kadıköy'de Caddebostan plajlarında kirlilik ve yosunlar sağlığı tehdit ediyor. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yosunlar konusunda uyararak, "Bu bir kirlilik sinyali, çevre kirliliği sinyali" diyor. Denizlerdeki kirlilik, yosun ve denizdeki renk değişimi hava görüntüleriyle çok daha görülüyor.

İstanbulluların serinlemek için tercih ettiği en plajlar arasında Menekşe ve Caddebostan plajları bulunuyor. Ancak her iki plajda da denizdeki kirlilik ve yosunlar insan sağlığını tehdit ediyor.  Vatandaşlar da denizdeki kirlilikten şikayetçi, kimisi çocuğu için mecburiyetten geldiğini, kimisi de denize girmediği duşları kullandığını belirtiyor. Ancak yine genç yaşlı, çoluk çocuk buralarda denize girmeye devam ediyor.

İŞÇİLER YOSUNLARI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Belediye işçileri Menekşe plajında kıyıya vuran yosunları temizlemeye çalışıyor. İşçiler topladıkları yosunları torbalara doldurarak plajın dışına çıkarıyor. Ancak buna rağmen yoğun şekilde yosunlar kıyaya vurmaya devam ediyor. Sudaki renk değişimi ise gözle çok net görülüyor. Caddebostan plajında ise yosun yoğunluğu bir nebze daha az. Ancak burada da çöpler dikkat çekiyor. İçecek kutuları, atılan çoraplar vatandaşlarla beraber suda yüzüyor.

"BEN DUŞA GİDİYORUM, GİRMİYORUM DENİZE"

Vatandaşlar da denizdeki kirlilikten şikayet ediyor. Çocuğu için mecburiyetten denize gelen de var, denize hiç girmeden plajın duşunda serinleyen de. Plajlara giriş ücretsiz ancak 10 lira şezlong parası ödeniyor. Erdem Öztürk, "Deniz şu anda çok kirli. Daha öncelerde temizdi, güzeldi ama şu anda bayağı bulanık. Mecbur kaldığımız için yakın yere geliyoruz denize. Şezlonglara ücret ödüyoruz, 10 lira istiyorlar. Ama denizden ücret istemiyorlar. Buradaki atık yerlerini kapatmışlar duyduğuma göre, Küçükçekmece gölü de öyle. Eskiden temizdi ama şimdi çamur içinde. Bir kanal var hepsi denize gidiyor ama neyi durdurdular bilmiyoruz" dedi.

Bayram Yaşar ise, "Deniz şu anda pis, bugün pis, çok temizdi ama bugün çok pis. Ama ilerisi açık. Deniz çok pis, dün çok güzeldi, bugün berbat" diye konuştu. Ahmet Öztürk, "Deniz pis. Sabah 7-10 arası güzel, ondan sonra pisleşiyor. Çok pis şu an bakabilirsiniz. Genelde sabahları iyi oluyor, saat 10-11'den sonra bozuluyor. Ben duşa gidiyorum, girmiyorum denizeö şeklinde konuştu. Çocuğuyla birlikte denize gelen Zeliha Cihan ise, "Yosun var ama başka bir şey yok. Çocukları mecbur getirdik, gidecek bir yerimiz yok. Biraz açılsınlar evde bilgisayar tablet peşindeler, bari güneş görsünler dedik. Evimizde yakın burayı tercih ettik" dedi.

"DİYAREYE NEDEN OLABİLİR, ATEŞLİ HASTALIKLAR OLABİLİR"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, plajlardaki yosunlaşma ve kirlilik konusunda Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi: "Suyun akıntısına da bakmak lazım değerlendirme yaparken. Su akıntısının az olduğu dönemlerde eğer kanalizasyon karışıyorsa ki karıştığı anlaşılıyor bu ciddi sıkıntı. Mümkün olduğunca bu tip plajlarda denize girilecek noktalarda kanalizasyonun ne taraftan geldiği ve akıntının ne tarafa gittiğine bakmak lazım. Suyun daha akışkan olduğu, durgun olmadığı yerlerde yüzmek lazım. Türkiye'de verilen ölçülerle uluslararası değerlere bakıldığı zaman, ülkeden ülkeye koli basili miktarının değiştiğini görüyoruz. Biraz bağışıklık sistemiyle de alakalı bu. Biz herhalde daha bağışık milletiz ki bizde kolibasili oranı '1000 ile 10.000 arasında yüzülebilir' diye gösteriliyor. Özellikle yaz aylarında suyun yutulmasıyla birlikte sıkıntı olabilir. Yani diyareye (ishale) neden olabilir, ateşli hastalıklar olabilir. Sadece koli olarak bakmamak lazım, lağım suyu karıştığını düşünürsek başka mikro organizmalar da olur, direkt olarak halk sağlığını etkiler. Mümkün olduğu kadar suyun ağızının yani kanal ağızının nereye aktığını iyi kontrol edip, o plajlar seçilerek hareket edilsin."

"BU BİR KİRLİLİK SİNYALİ, BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİ SİNYALİ"

Prof. Dr. Özyaral, "Bu yaz ben İstanbul içi plajlardan çok biraz İstanbul dışına çıkılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle kovitten dolayı. Üç tip kirlilik oluyor. Biyolojik bir kirlilik oluyor sadece mikro viral yük adına bakmamak lazım. Oradaki kimyasal atıklar ve çevreden gelen diğer kirlilikler faktörleriyle birlikte oradaki yosunlaşma oranı değişebiliyor. Siz florayı yani mikro viral yükün dışındaki diğer canlı yükün niteliğini ve yapısını bozarsanız, su akıntısı da olmuyorsa yosunlaşma artabiliyor. Bunu zaten biyolojiden de çok net görürüz. Yosunlaşma bir şekilde oradaki biyolojik yapıyı olduğu gibi bozar. Bu bir kirlilik sinyali, bir çevre kirliliği sinyali" diye konuştu.

Küçükçekmece, Caddebostan, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Son Dakika

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi         
17:07
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:07:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]