DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılıyor. Bakan Albayrak toplantıda yaptığı konuşmada, "Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" dedi.
"133 BİN BAŞVURUYU GEÇTİ"
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuşmasının başında Bursa'da yaşanan sel ve Çankırı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Bakan Albayrak, "Normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla ekonomi kalkanı paketi kapsamı altına alınmış tedbirlerin etkisi var. Bunlara ilave olarak bu ayın başında kamu bankalarımız öncülüğünde konut, ticari motorlu taşıtlar, çeşitli sektörlere yönelik başlatılan kampanyalarla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek. Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" diye konuştu.- İstanbul