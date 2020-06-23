DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılıyor. Bakan Albayrak toplantıda yaptığı konuşmada, "Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" dedi.

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Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı, bugün İstanbul'da yapılıyor. Beşiktaş'taki otelde yapılan genel kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ve davetliler katılıyor. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan toplantı salonunda TBB'nin faaliyet raporu, finansal tablolar, 2020-2021 faaliyet dönemi bütçesi gündeme gelecek. Öğleden sonra Türkiye Bankalar Birliği'nin yönetim kurulu seçimi yapılacak.

"133 BİN BAŞVURUYU GEÇTİ"

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuşmasının başında Bursa'da yaşanan sel ve Çankırı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.  Ardından ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Bakan Albayrak, "Normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla ekonomi kalkanı paketi kapsamı altına alınmış tedbirlerin etkisi var. Bunlara ilave olarak bu ayın başında kamu bankalarımız öncülüğünde konut, ticari motorlu taşıtlar, çeşitli sektörlere yönelik başlatılan kampanyalarla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek. Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" diye konuştu.

- İstanbul
Türkiye Bankalar Birliği, Berat Albayrak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:50 Kaynak: DHA

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