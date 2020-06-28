DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU -30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,"Oksijenimiz bitiyor.

(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU

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-30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,

"Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin "

"80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı"

Şahin BOZKURT-Harun UYANIK/İSTANBUL, - KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin " dedi. Göl kıyısındaki binlerce ölü balık havadan da görüntülendi.

Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu  ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler. Bir vatandaş ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak durumu bildirdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Bazı çocuklar ise balıkları toplayarak büyük plastik şişelere doldurduğu görüldü.

"KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ÖLÜYOR"

30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,"Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor. Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos vardı, göl şişti geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı" dedi.

Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, "Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin" diye konuştu.

Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:28 Kaynak: DHA

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