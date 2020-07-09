DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİNE ÖRGÜTE YARDIM SUÇUNDAN 2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI

-"Soyadımdan korktuğum için başka kimlik kullandım"

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Zeynep Gülen'e "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Zeynep Gülen avukatıyla katıldı. Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Zeynep Gülen, suçlamaları kabul etmedi.

"SOYADIMDAN KORKTUĞUM İÇİN BAŞKA KİMLİK KULLANDIM"

Gülen, "Böyle bir suç örgütünün varlığını kabul ediyorum. Ancak ben bu örgütün içinde veya dışında yer almadım. Benim bunlarla bağım sadece soyadımdan kaynaklanmaktadır. Talimatla bu bankaya para yatırmadım. Ben bunların üniversite ve derneklerine gitmedim. Aykırı bir tip olduğum için teklif dahi etmediler. Soyadımdan korktuğum için başka bir kimlik kullandım" dedi. Mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Zeynep Gülen hakkında örgüte yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Zeynep Gülen'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde "Zeynep Setenay Özcan" adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtiliyordu. Şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini "Neşe Ateş" olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydediliyordu. Sanık Zeynep Gülen'in Bank Asya hesap hareketlerinin incelemesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının ardından 19 Ağustos 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin TL yatırdığı vurgulanmıştı. Sanık Gülen'in ifadesinde atılı iddiaları kabul etmediği, "Bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştüklerini, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığını, ailesiyle görüşmediğini" söylediğine yer veriliyordu. İddianamede, sanık Zeynep Gülen hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

SAVCI MÜTALAASINDA ÖRGÜTE YARDIM SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

31 Mart'ta görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıklamıştı. Duruşma savcısı, sanığın örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya 75 bin TL para yatırması nedeniyle "Örgüte yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Ancak mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar vermisti.

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-ARŞİV

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2- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Ali ABLAY - Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,- İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir 'in de bulunduğu 10 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle iletişimde oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda buldukları belirlenen şüphelilere yönelik saat 01.30 sıralarında Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu 10 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda Ümit D., Mustafa K., Ümran D., Azerbaycan uyruklu Elburus H., Suriye uyruklu Hasan M., Ali O., Mohamad Raaı J., Husseın M.H., Filistin uyruklu Mohammed N.S.A. ve Özbekistan uyruklu Mukhammadazız M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca ve el telsizi ele geçirildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı. Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı.

Gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 10 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 şüphelinin sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Ümit D, Mustafa K., Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.