DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

KAZAKİSTAN'dan 3, Azerbaycan'dan bir koronavirüs hastası getiren ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
KAZAKİSTAN'dan 3, Azerbaycan'dan bir koronavirüs hastası getiren ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi. Hastalar kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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11.07.2020 19:44:55. #1.13#
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