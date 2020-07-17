DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

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EMİNÖNÜ İSKELESİ'NDE KADINDAN KADINA UÇAN TEKME -Kadınlardan biri tartıştığı kadına turnike üzerine çıkarak uçan tekme attıCemil ÖZDEMİR-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde akşam...

EMİNÖNÜ İSKELESİ'NDE KADINDAN KADINA UÇAN TEKME

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-Kadınlardan biri tartıştığı kadına turnike üzerine çıkarak uçan tekme attı

Cemil ÖZDEMİR-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü- Üsküdar Vapur İskelesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Vapur bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri tartıştığı kadına turnike üzerine çıkarak uçan tekme attı.

Eminönü'nden, Üsküdar'a gitmek isteyenler iskele önünde uzun kuyruk oluşturdu. İskelede bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri önünde bekleyen kadınla yavaş hareket ettiği için tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı. Sen bana neden bağırıyorsun dedim.  Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikayette bulundum" dedi

Eminönü, Üsküdar, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:36 Kaynak: DHA

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