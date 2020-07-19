DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDUBurçak BOZKUŞ-Kubilay ÖZEV/- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

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1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Burçak BOZKUŞ-Kubilay ÖZEV/- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Diyanet işleri başkanlığı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun eşlik etti.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:48 Kaynak: DHA

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22:55
Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi
22:29
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
19:57
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