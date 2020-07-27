DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İSTANBUL BOĞAZI'NDA KAÇAK MİDYE AVCILARINA OPERASYON (Havadan görüntülerle) - Kaçak avcılık yapan kişilere toplam 30 bin 700 TL para cezası kesildi - 2020 yılının başından bu yana yaklaşık 42 bin ton kaçak midyeye el konuldu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]

İSTANBUL BOĞAZI'NDA KAÇAK MİDYE AVCILARINA OPERASYON (Havadan görüntülerle)

- Kaçak avcılık yapan kişilere toplam 30 bin 700 TL para cezası kesildi

- 2020 yılının başından bu yana yaklaşık 42 bin ton kaçak midyeye el konuldu.

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - Ali AKSOYER/ İSTANBUL,

Kaçak midye avcılığına yönelik mücadele kapsamında İstanbul Boğazı'nda denetim gerçekleştirildi. Denizdeki tekneler denetlenirken, karadan kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişilerin çuvallara doldurduğu midyeler tekrar denize bırakıldı. Denetim sırasında 8 kişiye toplam 30 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Denetimler kapsamında 2020 yılının başından bu yana yaklaşık 42 bin ton kaçak midyeye el konuldu.

İnsan sağlığına tehdit oluşturmaması için İstanbul'da midye avı için belirlenen dört yer bulunuyor. Bu alanlar dışında yapılan avlanmalara yönelik ise denetimler devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıtası ekipleri koordineli şekilde İstanbul Boğazı'nın dört bir noktasında denetim gerçekleştirdi. Cankurtaran sahilinden başlayan denetim kapsamında denizde bekleyen tekneler tek tek denetlerek kaçak avcılık yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Denetim sırasında gelen ihbarları da değerlendiren ekipler hızla ihbar yapılan bir noktaya yöneldi. Sarıyer Yeniköy sahilinde karadan kaçak midye avcılığı yaptıkları tespit edilen kişilere hızla müdahale edildi. Kaçak avcılık yapan kişilerin denize bıraktıkları çuvallar sudan çıkarıldı. Çuval içinde canlı olduğu belirlenen midyeler tekrar denize bırakıldı. Denetim kapsamında 8 kişiye toplam 30 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca denetim sırasında 1 adet kompresör ve 1 adet jeneratöre el konuldu. 2020 yılının başından bu yana yaklaşık 42 bin ton kaçak midye ele geçirildiği öğrenildi.

"MİDYENİN ÇIKARILDIĞI YER ÇOK ÖNEMLİ"Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul 661 kilometrelik kıyı şeridiyle balıkçılık ve su ürünleri konusunda Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesi. 15 Nisan ve 1 Eylül arası balıkçılık faaliyetleri yasak. Bunun yanında biz kaçak midyeyle ilgili denetimlerimizi de sıklaştırmış vaziyetteyiz. Midye denetimi neden çok önemli? Çünkü midyenin çıkarıldığı yer çok önemli. Bir yerden midye çıkarılması için biz orayı 6 ay sürekli olarak izlemeye alıyoruz. Sudan ve midyeden analiz alarak insan sağlığına tehlikesi olup olmadığına bakıyoruz. Değerlendirildikten sonra orayı midye avcılığına açıyoruz. Sadece o bölgede midye avlanmasına izin veriyoruz. Kirliliğin çok olduğu yerlerde avlanan midye insan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Hem metal hem de mikrobiyolojik yönden" diye konuştu.

"42 BİN TON KAÇAK MİDYEYE EL KONULDU"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2020 yılının başından itibaren yaklaşık olarak 42 bin ton kaçak midyeye el konuldu. İadesi mümkünse yani canlıysa denize bırakıldı, mümkün olmayanlar ise imha edildi. Yeni kanunun bize getirdiği yetkiyle 20 adet tekneye el koyduk ve mülkiyetlerini kamuya geçirdik. Bakıyoruz şu an daha çok karavan avlanmaya yöneldiler. Sadece teknelere el koymuyoruz. Jeneratör, kompresör gibi cihazlara da el koyuyoruz. Gelen bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Ocak ayından bu yana ihbar ve şikayet azaldı. İstanbul'da biz dört noktaya midye yönünden izin veriyoruz. Dört noktada avlama serbest. Oralardan da belli aralıklarla numuneler alınıyor. Yasa dışı avcılık yapanlara 1700 ile 5 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Bugün yapılan denetimde 30 bin 700 liralık idari para cezası uygulandı. Ayrıca jeneratör ve kompresör gibi bazı hava araçlarına el konuldu. Hem karadan hem de denizden denetimler gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:55

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
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