DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Esenyurt'ta binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]
Esenyurt'ta binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Torunuyla birlikte hayatını kaybeden anneannenin Kurban Bayramı için dayısı ile birlikte İzmir'den geldiği öğrenildi.

Atatürk Mahallesi 2226. Sokak'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın bodrum katında bulunan kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler büyüyerek tüm daireyi sararken, yoğun duman tüm binayı etkiledi. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DAİRE ÇIKIŞINDA YERE DÜŞTÜLER

Yangında bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarken bazı vatandaşlar da üst katlarda mahsur kaldı. O sırada ikinci katta oturan Şerimen ailesinin yanında İzmir'den Kurban Bayramı için ziyarete gelen anneanne Suna Urtanur ve dayı Sezer Urtanur da bulunuyordu. Dayı ile anne Elif Şerimen binadan çıkarken. Anneanne ve 8 yaşındaki torunu Ela Şerimen binadan çıkamadı. Yoğun dumandan ilerleyemeyen anneanne ile torunu dumandan etkilenerek daire çıkışında yere düştü. İçeride kalanları mahalle sakinleri kurtarmaya çalışsa da yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 7 kişiyi merdivenle kurtarırken, içeri giren itfaiye ekipleri anneanne ve torununun cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın ise kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bina sakinleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yan dairede oturan ve hastaneye kaldırılan baba Uğur Temur (30) ve ile 4 yaşındaki kızı Zeynep Temur'un tedavilerinin sürdüğü baba Temur'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen dayı Sezer Urtanur da hastanede tedavi altına alındı.

"BATTANİYE ÇEKİP GİRMEYE ÇALIŞTIK"Yangını görerek içeridekileri kurtarmaya çalışan mahalle sakini bir vatandaş yaşanan olayı anlattı. İçeri girmeye çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini "Girdik ama olmadı. Ateş yüzümüze vuruyordu. Battaniye çekip girmeye çalıştık. Annesi feryat ediyordu 'çocuğum 2 metre ilerde' diye ama hiç bir şey yapamadık. Anneanne ile küçük kız gitti" diye konuştu. Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ta olay yerine gelerek incelemelerde bulundu görevlilerden bilgi aldı.  Ela Şerimen ve anneannesinin cansız bedenleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'ta anneanne ve torunun öldüğü yangına ilişkin açıklama yapıldı. Valiliğin açıklamasında," İlçemiz Atatürk Mahallesi 226. Sokak No: 24'te bulunan beş katlı binanın giriş katında saat 08.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aynı aileden iki (2) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç (3) vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır.  Yaralı vatandaşlarımız 112 Acil Sağlık ekiplerimizce yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk edilmiştir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKurtarma anlarından görüntüYaralılardan görüntüGörgü tanıkları ile röportajPolis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntüCenazelerin çıkarılışıOlaydan  cep telefonu görüntüleriKaymakam ve belediye başkanından görüntüÖlenlerin fotoğrafları

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2-DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MAGANDALAR YAKALANDI

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da düğün konvoyundaki biri kamyonet iki aracın yaptığı hareketler akılalmaz görüntüler oluşturdu. Trafikte tehlikeli hareket yapan 3 şüpheli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii Edirnekapı istikametinde dün öğlen saatlerinde düğün konvoyundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çizerek dakikalarca ilerledi.  Bütün şeritleri kapatan iki araç diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu. Düğün konvoyundaki diğer araçtakilerde pencere ve sunroof'tan çıkarak o anları görüntülemeye çalıştı.  Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin araçlarında ise korku dolu anlar yaşandı. Zikzak çizen araçların yanından geçemeyen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri trafiği tehlikeye düşüren 34 UV 7955 plakalı araç sürücüsü A.D, 34 CGC 641 plakalı araç sürücüsü G.A, 34 CMA 273 plakalı araç sürücüsü C.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Sürücüler A.D ve G.A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden ayrı ayrı olmak üzere 1228 TL para cezası, Sürücü C A'ya ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun  73/a (Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesinden 132 TL toplamda 2588 TL para cezası kesildi.Sürücüler A.D ve G.A'nın sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden (Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik) sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak geri alındı.

Ayrıca sürücülerden A.D ve G.A. TCK 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

- İstanbul
Esenyurt, İstanbul, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:19

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
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