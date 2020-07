DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

TARİHİ SURLARIN ÜSTÜNDE DEFİNE KAZISI

- ALTTAN ARAÇ VE İNSANLAR GEÇERKEN ONLAR SURDA KAZI YAPTILAR

"Kazılan çukur surlarda çökmeye neden olabilir"

- Definecilerin hedefi olan sur havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK - Ersan SAN/ İSTANBUL, DÜNYA kültür mirası listesinde olan bin 700 yıllık tarihi surların, Yedikule kapısı üzerinde bulunan alanda, defineciler kazı yaptı. Defineciler, altından araç ve insanların geçtiği sur kapısının üstünü yaklaşık 5 metre kazdı.

Bakımsız kalması nedeniyle yok olmaya yüz tutan dünya kültür mirası listesindeki tarihi surlar, başka tehlikelerle de karşı karşıya. Zamana meydan okuyarak ayakta kalan surlar, define avcılarının da hedefi oldu. Yedikule kapısı üstündeki alanda define arama amaçlı kazı yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 5 metre açılan çukur, yorgun sur duvarının çökmesine neden olabilir. Öte yandan 7.1 kilometrelik büyük bir alana sahip olan surların çevresinde çok sayıda kişi tarımsal faaliyetlerde bulunuyor. Kazının yapıldığı kapının hemen altındaki bölgede bulunan bostan da tarım faaliyeti yapılan yerlerden biri. Buradaki sur duvarının uğradığı tahribat dolayısıyla çökme riskinin artması, büyük bir felakete neden olabilir.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ETRAFIN BOŞ OLMASINDAN FAYDALANDILAR"

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel , "Yedikule Kapı ile Belgrad kapı arasındaki alandayız. Çevre esnafından bize bir ihbar geldi, Yedikule Kapının hemen üstünde, geçtiğimiz hafta kazı yapıldığı bilgisini aldık ve ekiplerimizle geldik, yerinde incelemeler yaptık. Pandemide etrafın boş olmasından da faydalanarak, Kapının hemen üst kotunda bir kazı çalışması yapıldığı tespiti üzerine teknik ekiplerimiz yerinde incelemelerde bulundu. Özellikle kapı üstündeki taşıyıcı sur duvarlarının ciddi bir tahribata uğradığı tespitinde bulunuldu" diye konuştu.

"SIK SIK BU TARZ VANDALİZMLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR"Kara surları ile ilgili projelendirme çalışmalarının son aşamasında olduklarını anlatan Özel, "Uygulamaya geçmek istediğimiz bu dönemde aslında böyle bir tespitin yapılması da pozitif katkı sağlayacak bir durum. Dolayısıyla hızlıca, oluşan tahribata karşı ekiplerimiz ile müdahale edeceğiz. Bugün tespit için buradayız. Kara surları yaşayan bir alan, 7.1 kilometre boyunca insanların kullanımında olan bir alan ve sık sık bu tarz vandalizmlerle karşı karşıya kalıyor. Zaten sur duvarları yorgun. Dolayısıyla çevre insanının, mahallelinin, duyarlılık göstermesi gereken bir durum bu. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında bize ihbar ederlerse, tahribat hızlanmadan müdahale şansımız artar" dedi.

HİLTİLİLER İLE KAZDILAR Yakın bölgede bulunan bir esnaf tarafından olayın ihbar edildiğini dile getiren Özel, "Esnaf yukarıya elektrik bile çekilerek, hiltiler ile ciddi bir tahribatın olduğunu söyledi. Gerçekten de yapılan kazı ciddi bir işlem. Neredeyse bir insan girebilecek derinlikte kazı yapılmış. Dolayısıyla bunun oluşturabileceği tahribat çok ileri seviye. Binlerce yıllık surların özellikle Yedikulekapı'nın yok olması gibi bir sonuç doğurabileceği için esnafın duyarlı tavrı değerli" şeklinde konuştu.

DERİNLİĞİ 5 METREDEN FAZLAYapılan kazının derinliği ile ilgili olarak ise Oktay Özel, "Sur duvarının üst kotundan Yedikule kapının kemer üzengisine kadar, yaklaşık 10 metre yükseklik var. Biz yukarıda yaptığımız incelemelerde yol kotuna kadar, kemer boşluğuna kadar inen bir çukurla karşılaşmadık ama hayli derin bir çukur var. Yaklaşık 5 metrenin üzerinde bir çukur olduğunu biliyoruz. Özellikle kara surları gelinen noktada çok yorgun ve tahribata uğruyor. Yapılan küçük Vandalizmler bile kara surları için çok ciddi tahribatlar doğurabiliyor. Dolayısıyla İstanbullunun, çevre halkının kara surlarına karşı yoğun bir duyarlılık göstermesi gerekiyor. Kara surlarını korumak, bütün insanlığın ve İstanbullunun önemli bir görevi" ifadelerini kullandı.

"BOŞLUĞUN HIZLICA DOLDURULMASI GEREKİYOR"Tahribatın onarılması için yapılacaklar konusunda tespitte bulunduklarını da dile getiren Özel, "Öncelikle mevcut onaylı proje kapsamında nasıl bir önlem alabiliriz bunun için yerinde bir tespit yaptık. Mevcut oluşturulan bir boşluğun hızlıca doldurulması gerekiyor. Çünkü bu boşluğun bu halde kalması, oluşabilecek ufak bir depremde, sarsıntıda bu duvarların hasar alacağı gibi bir sonuç doğuracak. Özgün dokusuna uygun şekilde tahribatı onarmamız gerekiyor. Ayrıca insanların buralara çıkmasını engelleyecek önlemler almamız gerekiyor" diye konuştu.

2- BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZTÜRK: ELDİVEN KULLANIMININ FAYDASI DEĞİL, ZARARI OLUR

Özlem YURTÇU KARABULUT, Ömer HASAR/ İstanbul, - SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk, İngiltere'de gündeme gelen Kovid'den korunmak için eldiven kullanımı tartışmaları hakkında "Eldiven takınca sanki dokunulmaz oluyoruz, yalancı bir güvene kapılıyoruz. Kovid 19'dan korunmak için eldiven kullanımının faydası değil, tam tersine zararı olur" dedi. Öztürk, bayramda da kurbanın ille de ilk gün kesilmesindense, kalabalığı önlemek adına günlere yayılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Demirören Haber Ajansı 'nın sorularını yanıtladı. Kovid 19'un dünyada halen yeni pikler yaparak devam ettiğine işaret ederek "1 Temmuz'dan itibaren toplamda 280 bin vakanın görüldüğü günler oldu. Temmuz ayı içerisinde o çok korktuğumuz, panik günlerinde bile koca bir ülke olan Çin'de görülen vakanın 3-4 katına ulaşan sayılar görmeye başladıkö dedi. İngiltere'deki "eldivenö tartışmaları hakkında da konuşan Öztürk, "Lordlar Kamarası'nda acaba eldiven koruyucu olur mu, değişik birimlerde eldiven giyilebilir mi gibi tartışmalar var İngiltere'de. Eldivenin toplum içinde yaygın şekilde kullanımının, bu hastalıktan korunmak açısından hiçbir faydası yok. Tam tersine, eldiven takınca sanki dokunulmaz oluyoruz; bulaşmaz zannıyla eldivenle her tarafa dokunma özgürlüğü yanlışına düşüyoruz. Yalancı bir güvene kapılıyoruz. Böyle bir eldiven kullanım şekli yok. Onun da kuralları tek tek belli. Eldiveni uygun şekilde giymek, kullanmak ve o süreci yönetmek çok kolay değil. Bunu ancak genel olarak eğitimli sağlık personeli, hastanede temas izolasyonunda daha etkili kullanabilir. Bu da sağlık çalışanını korumak ve hastalara zarar vermemek için gereklidir" şeklinde konuştu.

"MAYIS ORTASINDAKİ TAHMİNLER GERÇEKLEŞMEDİ"Ülkemizde Mayıs başındaki rakamlarla o günkü eğilime göre yapılan projeksiyonlarda Temmuz ortalarında Kovid 19 vakalarının sıfıra doğru yaklaşacağının düşünüldüğünü ancak 1 Haziran sonrası yeni normale geçişte kurallara uyulmaması nedeniyle bu tahminin gerçekleşmediğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, "Özenle uyulması gereken kurallar konusunda bir rehavete girdik ve sonuçta vaka sayısı tekrar arttı; şu anda da 900'ler civarında seyrediyor. Düğün, asker uğurlama, toplu yemekler veya taziye ziyaretleri gibi büyük kalabalıkların oluştuğu durumları görüyoruz. Gençlerin kontrolsüz bir şekilde topluca bulunduğu etkinlikler, bazı televizyon programlarında şampiyon olan takımların bu sevinçlerini maalesef ölçüsüz ve kuralsız şekilde kutlaması, kötü örnekler oldu bunlar. İşte belli illerdeki artışlardan bu davranışlar sorumlu aslında" dedi.

"BAYRAMDA HER ŞEYİ İLK GÜNE SIKIŞTIRMAYA GEREK YOK "Kurban Bayramı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Öztürk, kurban alımından kesimine, bayram ziyaretlerinden et dağıtımına kadar artık bayram geleneklerinin eskisi gibi sürdürülemeyeceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinlikle kalabalık yaratacak ortamlara zemin hazırlanmamalı. Kurban bayramı bir gün değil. İkinci günü var üçüncü günü var. Gerekirse kurban alınmalı ve kesimi bir düzen içerisinde, bir sonraki güne bırakılmalı. Bayram ziyaretlerini ise bu sene elden geldiğince görüntülü telefonlarla yapmakta ciddi yarar var. ziyaretler mecburi ise maskeli bir şekilde, fiziki mesafe korunarak gerçekleştirilmeli mümkünse ziyaretlere küçük çocuklar götürülmemeli. Bayram ziyareti en fazla 10-15 dakika ile sınırlı tutulmalı. Camilerde kurallara gördüğüm kadarıyla uyuluyor. Buna bayramda da dikkat edilmeli. Kurbanın ihtiyaç sahipleri ya da komşulara dağıtımında mümkünse bir kişi maskesiyle gidip yine fizik mesafeyi bozmadan nezaketle ikramını yapıp herhangi bir ek sohbete girmeden dönmeli. Hastalık pratik olarak etle bulaşmaz. Zaten et piştikten sonra tüm mikroorganizmalar pişirme sonrası tamamen tahrip olur. Etin üzerine kesim esnasındaki yoğunlukta belli bir miktar virüs bulaşı gerçekleşse de pişirme esnasında yok olur."

"ÇOCUKLARA DİŞ FIRÇALAMA GİBİ MASEK ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMALIYIZ"Şu anda salgın açısından durağan bir dönemde olmadığımıza işaret eden Prof. Dr. Öztürk, asemptomatik vakalara da işaret ederek şunları söyledi: "Şu andaki rakamlarda en az bir kişi bir kişiye görünür bir şeklide hasta ediyor. Olayın bir de asemptomatik hastalar boyutu var. Rakamlara henüz yansımamış, bir o kadar daha hasta var toplumda. Fizik mesafe her yerde fizik mesafedir. Karada ve denizde farketmez. Deniz veya havuz suyundan hastalık bulaşmaz elbette. Ama havuza gir yanyana sohbet et, tam bir bulaşma yeridir. Denize gir orada dip dibe muhabbet et, tam bir bulaşma yeridir. Fizik mesafeyi her koşulda koruyacağız. Sudan çıkar çıkmaz da yüzümüzü kuruladıktan sonra maskemizi takacağız. Okulların açılması konusunda çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı yürütüyor. Türkiye ve dünya bir kademeli serbestlik, kontrollü sosyal hayatı uygulamak durumunda. Çünkü yasaklamaları şehirleri komple karantinaya almayı yani 'lockdown' olayını uzun süre hiçbir ülke yürütemez. Bu nedenle okullarda da kontrollü normalleşmeye geçmek gereklidir. Çocuklarımızı da maske mesafe hijyen konusunda eğitmek zorundayız. Güney Kore'de ve değişik buna benzer ülkelerde çocukların da rahat bir şekilde maskeye uyum sağladıklarını görüyoruz. Türkiye de bunu başarmak zorunda. Çocuklarımız nasıl dişlerini düzenli fırçalama alışkanlığını kazanıyorlarsa bulaşıcı hastalıklar konusunda da maske takma ve fizik mesafeye uyma tutumunu öğrenecekler."

"HER TEMASLIYA TEST YAPMAK ZARAR DA GETİREBİLİR"Prof. Dr. Recep Öztürk, her pozitif vaka temaslısına test yapmanın faydadan çok zarar da getirebileceğini söyleyerek bunun da bazı kriterleri olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Öztürk, "Anında test yapmanın bir anlamı yok çünkü hastalık 2-14 gün içinde kendisini gösteriyor. Temaslı kişiye bu nedenle maskeni tak, kendini ve çevreni koru, belirtiler olur olmaz başvur deniyor. Diyelim ki anında testi yaptık, negatif çıktı. Hastalık 8 gün sonra çıkabilir mesela. İşte bu da kişiye yalancı bir güven verir ve dolayısıyla etrafını korumaya özen göstermeyebilir. Belirti verene kadar bu kişi serbest mi peki? Hayır değil, kurallara uymaya devam edecekler" dedi.

"ELİMİZDEKİ TEK SİLAH KORUNMA TEDBİRLERİ"Bilim Kurulu üyesi Öztürk son olarak yine Eylül-Ekim aylarına işaret etti ve uyardı: "Soğuk algınlığı, grip başlayacak. Hastanelere bu hastaların yükü de binecek. Biz şimdi bu Kovid yükünü azaltamayıp o günleri düşünmeyip bu yükle gidersek, şunu söyleme hakkımız hiç olmaz. Bunun sebebi biz oluruz. O günü düşünelim ve tedbirlerimizi şimdiden özenli olarak uygulayalım. İkinci dalga için Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada 10 ülke riskli olarak gösterildi ve Türkiye o 10 ülke arasında yoktu. Ama araştırmanın yapıldığı döneme özgü bir risk belirlemesiydi o. Biz davranışlarımızı olumsuz yönde değiştirirsek, kurallara uymazsak o ülkelerin arasına biz de girebiliriz. Ayrıca Kovid 19 yeni bir hastalık. Bu açıdan bu hastalığa yönelik şu kadar süre bağışıklık sağlar, yeniden hastalık geçirir miyiz bunu söyleyemiyoruz. İkincisi, hastalık uzuyor mu bilmiyoruz, üçüncüsü ise bu hastalık geçiren kişilerde gelişen antikorlar ne kadar koruyucu oluyor, bunu bilmiyoruz. Elimizdeki tek silah etkili korunma tedbirleri."

3- ŞİLE'DE TÜRK BAYRAĞINI YERDEN KALDIRAN KİŞİ KONUŞTU

Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL DHA Şile'de, bir kişinin saldırısı sonucu atılan Türk bayrağını yerden kaldırıp katladıktan sonra yüksek bir yere koyan zabıta memuru Doğancan Karşıyaka'ya bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Karşıyaka, o anları anlatırken, "Vatani görevimiz olan şanlı Türk bayrağını kaldırdım" dedi. Üsküdar Caddesi üzerindeki iş yerinin kapısında asılı duran Türk bayrağı, pazar günü bir kişinin saldırısına uğrayarak yere atıldı. Saldırganın ayrılmasının ardından oradan geçen zabıta memuru Doğancan Karşıyaka, yerde gördüğü bayrağı alarak katlayıp yüksek bir yere koydu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan T.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zabıta memuru Doğancan Karşıyaka'ya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak'ın katılımıyla bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

O ANLARI ANLATTI

Zabıta Memuru Doğancan Karşıyaka, o anları anlatırken, "O gece arkadaşlarla bir mekanda oturduk. Oradan kalktıktan sonra tesadüfen bayrağın yerde olduğunu gördüm. Vatani görevimiz olan şanlı Türk bayrağını kaldırdım. Yüksek yere, işletmenin üzerine bıraktım. Ondan sonra evime doğru devam ettim. Olay anının tam olarak görmedim. Çıktığımda sadece bayrağın yerde olduğunu gördüm. O kişileri görmedim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, bayrağımızın yere düşmesini asla müsaade etmeyiz." dedi.

Şile Belediye Meydanı'nda toplanan bir grup olayı protesto etti. İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar daha sonra "Bayrak İnmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Burada bir konuşma yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı "Üsküdar Caddesi üzerinde ne yazık ki Ayyıldızlı bayrağımıza karşı bir eylem gerçekleşti. Emniyet yetkilileri kısa zaman içerisinde şahsı gözaltına aldılar ve tutuklandı." dedi.