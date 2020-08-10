DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü , Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldüğü kaza sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan 5 kişinin öldüğü otobüs kazası sonrasında yolcu otobüsleri üzerinde denetimler artırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri'nde ve bazı noktalarda İstanbul'a gelen ve İstanbul'dan çıkan şehirlerarası otobüslere yönelik takograf ve koronavirüs denetimi yaptı.

EKİPLER TEK TEK BİLET KONTROLÜ YAPTI

Denetimler sırasında otobüs sürücülerinin sürüş bilgilerinin yer aldığı takograflar ekipler tarafından tek tek incelendi. Sürüş süresini aşan şoförlere 588 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uygun yolcu taşımayan bazı otobüslere 3 bin TL cezai işlem uygulanırken, biletsiz yolcu taşıdığı belirlenen bir otobüse de bin 83 TL cezai işlem uygulandı.

- İstanbul