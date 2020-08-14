DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

EYÜPSULTAN Alibeyköy'de trafikte saldırıya uğrayan Sena Koçak, korku dolu anları anlattıDiş hekimi Sena Koçak, Eyüpsultan Alibeyköy'de trafikte tartıştığı erkek sürücünün saldırısına uğradı.

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EYÜPSULTAN Alibeyköy'de trafikte saldırıya uğrayan Sena Koçak, korku dolu anları anlattı

Diş hekimi Sena Koçak, Eyüpsultan Alibeyköy'de trafikte tartıştığı erkek sürücünün saldırısına uğradı.Sena Koçak, yaşadığı o anları anlattı. Sena Koçak'ın erkek sürücü tarafından darp edildikten sonra başörtüsünün çıkarıldığını anlattığı sırada gözleri doldu. Sena Koçak saldırının bir vahşet olduğunu belirterek "Normal rutin bir günde işyerimden çıktım. Evime doğru ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Evime doğru gidiyordum. O sırada mecburi sağa dönü verdi tabelalar. Ben de sinyalimi verdim, sağ tarafa doğru sanığın önüne doğru geçmeye çalıştım. Ama normal şartlarda sinyalimi verdim ve geçiş yaptım. O sırada kornaya yüklenmeye başladı ve küfürler yağdırmaya başladı. Yüksek sesleydi ama aracın camları açık olduğu için sesi geliyordu bana. Sonrasında ben durdum orada. Kendimi korumak için ona çıkıştım. Söyledim ona,' Bana küfür edemezsiniz. Ne hakla küfür edersiniz' diye kendimi savunmaya geçtim. O sırada yanıma yanaşıp tekrardan küfürlerini şiddetlendirmeye başladı. Ama ağza alınamayacak şekilde hiç hayal edemeyeceğimiz şeyler söyledi. O sırada yanında iki vardı ve kadınlar küfür ediyordu. Sonrasına aynı şekilde direniyorum. Küfür edemezsiniz, polisi arayalım tarzında kendimi savunmaya devam ettim. Sonrasında zaten tehdit ediyor bir taraftan. 'Sana şunu yapacağım, sana bunu yapacağım, nasıl önüme geçiyorsun'. Yapmış olduğum şey yol bitiminde mecburi dönüş istikametinde sinyalimi verip onun önüne geçmek olmaktı. Hatam, suçum ve zorbalığı haketmem bundanmış. Nasıl hak ediliyorsa. Ne yaparsam yapayım, hiçbir suç belirtisi olmadığı halde bunu yapıyor. Hiçbir şekilde bunu yapamaz karşı taraf. Bu bir vahşet. İnsanlık dışı. Magandalık" dedi.

"HİÇ BİR ALLAHIN KULU ONU TUTAMADI" Saldırganı o sırada orada bulunan kimsenin tutamadığını belirten Sena Koçak, "Günümüzde zaten biliyorsunuz kadına yönelik sıkıntıları. Bunlar şiddetli bir şekilde artmaya başladı. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa orada bu tarz sapık ve vahşi insanların ellerini kollarını sallaya sallaya, İstanbul dediğimiz bir metropolde bu şekilde ellerini kollarına sallaya sallaya gezmemelerini istememdi. Evet, orada bana bıçakta çekebilirdi. Belki beni yaralayabilirdi. Canıma da kast edebilirdi. Ama hiç birisi gözüme gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi kulağıma. Haberlerde gördüğümüz kadınlarımız geldi. Sadece kadın değil, insan olarak işlemenizi istiyorum. Evet, kadına şiddet ama biz insanız. Hiçbir insana, kadını erkeği, başörtüsü açığı, solcusu sağcısı bu değil. Böyle bir şey değil. Ben orada savunmasızım. Tek başımayım. Orada ona herhangi bir tehdidim olamaz. Tekrardan olaya devam etmek istersek, aracından indi. Üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. Videoyu açmaya çalışıyorum. Üstüme doğru yürüdü ve kol tarafıma bir darbe aldım. Erkek şahıs tarafından. Darbe belki görünmüyor ama kayıtlarda var. Darp raporunda var. Videoda görünmüyor olabilir. Sonrasında zaten üstüme yürüyüp videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine şiddetli bir darp yedim. Zaten şişlik, morluk hepsi kayıtlara geçti. Sonrasında eşarbım tamamen çıkartıldı. Orada savunmasızdım. Hiçbir Allah'ın kulu onu tutamadı onu. Kalabalıktı aslında ama tutamadılar. Vahşiydi çünkü" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM" Saldırganın en ağır cezayı almasını isteyen Koçak, "Sonrasında arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı, camlara yumruklar savurmaya başladı. Kamera kayıtlara tekrar bakacağız biz. Polisimiz, ilçe emniyet müdürümüz elinden gelen hassasiyeti gösterdi. Teşekkür ediyorum onlara da. Bizzat ilgilendiler gece yarılarına kadar. Devletimize güveniyorum. Bu vahşetin önüne geçmek ve tekrarlanmasın istiyorum. Bugün bana olan yarın bir başkasının çocuğuna, kızına, eşine olacak. Kesinlikle savunması söz konusu olamaz. Ben o salındıktan sonra can güvenliğimin garantisini bana kim verecek. Ben öldükten sonra mı bu olaylar lanse edilecek. Bunu istemiyorum. Yani kesinlikle salınmasını asla ve asla kabul edemem. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bu şekilde hiçbir bayana ve insana bu davranışı sergilemesinler. Dur demek istiyoruz. Kimse benim başıma gelmez demesin. Evet izliyoruz. Bize uğramaz gibi geliyor. İçimizde acısı çok büyüktür. Başkasına yapılan bize yapılmış gibidir. Herkesin bu şekilde hassasiyet ile davranmasını istiyorum. Kadınlar susmasın istiyorum. Korkmasınlar istiyorum. Tehditlerden kesinlikle korkmasınlar kendisini geriye çekmesinler. Ben ayakları üzerinde duran bir insanım. Ama istiyorum ki tüm kadınlar bu şekilde olsunlar" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sena Koçak ile röp -Sena Koçak'tan detaylar  ===================

2- ALİBEYKÖY'DE KADIN SÜRÜCÜYE SALDIRAN KİŞİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİNE GETİRİLDİ

-Şüphelinin boynundaki dövme dikkat çekti.

YÜKSEL KOÇ/ EYÜPSULTAN Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran  Emre E. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.Bu arada şüpheli Emre E.'nin boynundaki İngilizce yazılı 'Hayat devam ediyor' dövmesi dikkat çekti.

Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Emre E. isimli bir kişi yol verme konusu yüzünden trafikte sinirlendiği Sena K.'ye küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sena K.'nın şikayeti üzerine şüpheli Emre E. gözaltına alındı. Şüpheli, dün gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Emre E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Emre E. bugün erken saatlerde tekrar gözaltına alındı. Emre E., Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından tekrar Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Bu arada şüpheli Emre E.'nin boynundaki İngilizce yazılı 'Hayat devam ediyor' dövmesi dikkat çekti.

İstanbul, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
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