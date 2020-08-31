DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARI ÇARPIŞTI-1

ALİ KEREM BENGİ/ ÇEKMEKÖY, Şile Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önünde giden başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.