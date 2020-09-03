DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE PENCEREDEN SARKAN ÇOCUĞU VİNÇ OPERATÖRÜ BÖYLE KURTARDI

Emin YEŞİL/- Sultangazi'de evde yalnız bırakılan çocuk, açık olan pencereden dışarı sarktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vinç operatörü, çocuğu vinç sepetiyle kurtardı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Cebeci Mahallesi 2566'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Evde yalnız bırakıldığı öğrenilen 6 yaşındaki erkek çocuğu, 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairelerinin açık olan penceresinden dışarı sarktı. Çocuğu gören mahalle sakinleri, evin ziline basarak aileyi uyarmak istedi. Kapı açılmayınca, itfaiyeye haber verildi. İtfaiyenin gelmesi beklenirken, olay yerinin yakınında bulunan vinç operatörü Yüksel Gökay'a sokak sakinleri haber verdi. Olay yerine gelen Yüksel, küçük çocuk, vinç sepetiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Mahalle sakinleri vinç operatörünü alkışladı.

"ÖNCE ŞAKA OLDUĞUNU ZANNETTİK"

O anları anlatan Yüksel Gökay, "Mahalleden bir arkadaş geldi. Önce olayın şaka olduğunu zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda bütün mahalle toplanmış. Biz de gidip vatandaşlık görevimizi yaparak yardımcı olduk. Biz olayın ciddiyetine olay yerine geldiğimizde vardık. Pencerenin korkuluklarının dışına asılmıştı. Çocuk korkuluk dışında duruyordu. Mahsur kaldığı yerden kurtardık. Bizden sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Daha önce benzer bir olayla karşılaşmıştık. İlk defa böyle bir olaya tanık olduk" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde küçük bir çocuğun pencerede ayakta durduğu görülürken bir süre sonra vinç yardımıyla pencereye çıkan bir kişi çocuğu kurtarıyor.