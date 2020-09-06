DHA İSTANBUL BÜLTENİ 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ 2

BAKIRKÖY'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN POLİSTEN KAÇMA ANI KAMERADA -Minibüs şoförü makas atarak kaçmaya çalıştı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ 2, System.String[]

BAKIRKÖY'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN POLİSTEN KAÇMA ANI KAMERADA

-Minibüs şoförü makas atarak kaçmaya çalıştı. Hem kendi hem de yolcularının hayatını hiçe saydı.

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, Bakırköy'de polis denetleme noktasında 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü içinde yolcu dolu olan aracıyla trafikte makas atarak polisten kaçtı.

İstanbul'da Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy İlçeleri, D-100 Karayolu üzeri, Sahil Yolu, O-3 Karayolu ve Basın Ekspres'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 33 Resmi Ekip, 15 Sivil Ekip ve 9 Motosikletli polis olmak üzere toplam 99 personelin katılımı ile trafik denetlemesi yapıldı. 42 ayrı noktada saat 17.00'de başlayan denetlemelerde toplu taşıma araçları, modifiyeli araçlar, makas, yarış, drift ve abartı egzozlu araçlar üzerinde işlem yapıldı.

Denetleme noktalarından biri Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu önündeki Ataköy Bulvarı oldu. Denetleme için hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri saat 17.30 sıralarında içinde fazla yolcu olduğunu gördükleri bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 M 3783 plakalı minibüs şoförü hızını kesmeden yoluna devam etti. Polis ekiplerinin araçlarıyla takibine rağmen durmayan şoför, içinde yolcuların bulunduğu minibüsle trafikte makas atarak kaçmaya çalıştı.

Kısa bir kovalamacanın ardından polis ekipleri minibüsü yakalayarak durdurdu. İçindeki yolcuları aşağı indirmeyen şoför bir süre kapıları açmamakta ısrar etti. Daha sonra minibüsün kapılarını açan şoförün fazla yolcu almasının yanı sıra maske takmadığı ve üzerine de kimliğinin olmadığı öğrenildi. Kelepçe takılan minibüs şoförü sorgusu için polis merkezine götürüldü. Minibüs de olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

Görüntü dökümü: --------------Minibüsün kaçışı-Polis ekiplerinin arkasından gitmesi-Minibüsün yakalandığı yer-Kelepçe takılan minibüs şoförü

====================

2- FLORYA SAHİLİNDE BAKIMSIZ YAYA VE BİSİKLET YOLU İSYANI

Anıl UÇAN-Güven USTA/İSTANBUL,  BAKIRKÖY'ün Florya sahilindeki her gün çok sayıda kişinin bisiklet sürdüğü, yürüyüş yaptığı, engelli vatandaşların spor yaptığı yaya ve bisiklet yolunun bakımsızlığı vatandaşları isyan ettirdi.  Yol zemininde inşaat demirleri görülürken birçok noktada çukurlar oluştu.  Çukurlar bisiklet kullanıcıları için tehlike oluştururken engelli vatandaşlar için ise çileye dönüşüyor. Bu yolları kullanan vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

ÖZTEK: YOL TARLAYA DÖNMÜŞEngelli bir vatandaş olarak Florya Sahili'ne spor yapmaya gelen Muhammed Öztek,  yolun tarlaya döndüğünü belirterek, şunları söyledi: "Tarlada gidiyormuşum gibi. Belki de tarlada daha rahat giderim. Çünkü sağ tarafta görebileceğiniz gibi yerdeki demirler çıkmış. Bayağı bir çukur oluşmuş. Balçık haline gelmiş. Kışın burada gitmek çok zordur. Yolu görüyorsunuz, pörtük pörtük olmuş. Benim belimde platin var. En ufak bir titreşimde bile belimdeki platin bana acı veriyor. Bazen sağa kaçabiliyorum. Bazen sola kaçabiliyorum. Bundan önceki aracımın ön tekerliğini burada kırdım. Çünkü giderken bir şeye takıldığınız zaman bu araçlar hasar alabiliyor. Benim gibi engelli bir vatandaşın ön tekerliğinin kırıldığı zaman neler yaşayabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Benim elim ayağım bu. 1-1,5  sene öncesine kadar her şey güzeldi. Hatta ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kadar gidip gösterdim. 'Arkadaş niye yapmıyorsunuz?' dedim. Size ben telefon olarak yazıyorum. Bana sadece bir numara gönderiyorsunuz. Kayda alınmıştır diyorsunuz ama gerisi yok. Engelliler yok sayılıyor gibi geliyor bana. Çünkü engelli lavabolarını, engelli rampalarını çekerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Bazı kesimler şunu söyleyebilir. 'Arkadaş, daha önce yapılıyordu. Şimdi neden yapılmıyor'. Onu da baştaki insana, belediyenin başında kim varsa ona sormanız gerekiyor. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim."

KAPUCU; EN UFAK ÇUKURDAN ETKİLENİYORUZ

Bisiklet sürücüsü Tayfun Kapucu, da şöyle konuştu: "Burası aslında çok sık geldiğimiz bir yerdir. Ancak bu yolda yıllara bağlı olarak çok fazla deformasyon var. Her geçen yıl iş makinaları geldiğinden dolayı daha da kötüye gidiyor. Bu durum hakkında çok fazla başvuru yaptık. CİMER'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bütün bisikletli ulaşım platformlarına. Ancak yıllardır çözüm alamadık. En son Mart ayında Karaköy'de Ekrem İmamoğlu ile karşılaştım. Bu konuyu bizzat söyledim. O da bu konu hakkında yeni bir birlik kurduklarını ve bu sorunla ilgileneceklerini söylediler. Yine bir çözüme ulaşmış değiliz. Yol çok kötü. Bizim bisikletlerimiz yol bisikletleri. Normal bir araba lastiği ile karşılaştırmayın. Normal araba lastiklerine 30-40 PSİ basınç basarken biz bisikletlere 100-120 PSİ basınç yapıyoruz. Bu bisikletin tekerleğini tabiri caizse taşa dönüştürüyor. Bu yüzden biz yolda bulunan en ufak bir çukurdan çok fazla etkileniyoruz. Sürüş kalitemizi çok fazla etkiliyor. Bu yol gerçekten bu bisikletler için uygun değil. Bisikletlerimiz bozuluyor, kaza yapıyoruz. Birçok sorun ile karşılaşıyoruz. Bir an önce çözüme kavuşmasını ve bu yolun bisikleti bilenler tarafından yapılmasını istiyoruz. Bu yol sadece yönetimin başında ki insanlar tarafından değil gerçekten bisiklet bilen, bisikletin ne demek olduğunu bilen insanlar tarafından yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bakırköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ 2 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Ekipler her yerde onu aradı! Korona testi pozitif çıkan vatandaş iddia oynarken yakalandı KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza Beşiktaş'la görüştü Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda, ilk tren raylara indi Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı "500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi Zonguldak'ta yağmurun ardından oluşan hortumlar vatandaşları panikletti KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada         
13:03
Maskeli hırsız, girdiği fabrikada güvenlik kamerasını görünce yemek yedi Maskeli hırsız, girdiği fabrikada güvenlik kamerasını görünce yemek yedi         
12:53
Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı         
12:41
Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada         
12:02
Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti         
11:58
KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi         
11:40
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakalandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakalandı         
20:17
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu         
16:45
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 17:31:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei