DHA İSTANBUL BÜLTENİ 2 - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN POLİSTEN KAÇMA ANI KAMERADA

-Minibüs şoförü makas atarak kaçmaya çalıştı. Hem kendi hem de yolcularının hayatını hiçe saydı.

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, Bakırköy'de polis denetleme noktasında 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü içinde yolcu dolu olan aracıyla trafikte makas atarak polisten kaçtı.

İstanbul'da Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy İlçeleri, D-100 Karayolu üzeri, Sahil Yolu, O-3 Karayolu ve Basın Ekspres'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 33 Resmi Ekip, 15 Sivil Ekip ve 9 Motosikletli polis olmak üzere toplam 99 personelin katılımı ile trafik denetlemesi yapıldı. 42 ayrı noktada saat 17.00'de başlayan denetlemelerde toplu taşıma araçları, modifiyeli araçlar, makas, yarış, drift ve abartı egzozlu araçlar üzerinde işlem yapıldı.

Denetleme noktalarından biri Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu önündeki Ataköy Bulvarı oldu. Denetleme için hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri saat 17.30 sıralarında içinde fazla yolcu olduğunu gördükleri bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 M 3783 plakalı minibüs şoförü hızını kesmeden yoluna devam etti. Polis ekiplerinin araçlarıyla takibine rağmen durmayan şoför, içinde yolcuların bulunduğu minibüsle trafikte makas atarak kaçmaya çalıştı.

Kısa bir kovalamacanın ardından polis ekipleri minibüsü yakalayarak durdurdu. İçindeki yolcuları aşağı indirmeyen şoför bir süre kapıları açmamakta ısrar etti. Daha sonra minibüsün kapılarını açan şoförün fazla yolcu almasının yanı sıra maske takmadığı ve üzerine de kimliğinin olmadığı öğrenildi. Kelepçe takılan minibüs şoförü sorgusu için polis merkezine götürüldü. Minibüs de olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

Görüntü dökümü: --------------Minibüsün kaçışı-Polis ekiplerinin arkasından gitmesi-Minibüsün yakalandığı yer-Kelepçe takılan minibüs şoförü

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2- FLORYA SAHİLİNDE BAKIMSIZ YAYA VE BİSİKLET YOLU İSYANI

Anıl UÇAN-Güven USTA/İSTANBUL, BAKIRKÖY'ün Florya sahilindeki her gün çok sayıda kişinin bisiklet sürdüğü, yürüyüş yaptığı, engelli vatandaşların spor yaptığı yaya ve bisiklet yolunun bakımsızlığı vatandaşları isyan ettirdi. Yol zemininde inşaat demirleri görülürken birçok noktada çukurlar oluştu. Çukurlar bisiklet kullanıcıları için tehlike oluştururken engelli vatandaşlar için ise çileye dönüşüyor. Bu yolları kullanan vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

ÖZTEK: YOL TARLAYA DÖNMÜŞEngelli bir vatandaş olarak Florya Sahili'ne spor yapmaya gelen Muhammed Öztek, yolun tarlaya döndüğünü belirterek, şunları söyledi: "Tarlada gidiyormuşum gibi. Belki de tarlada daha rahat giderim. Çünkü sağ tarafta görebileceğiniz gibi yerdeki demirler çıkmış. Bayağı bir çukur oluşmuş. Balçık haline gelmiş. Kışın burada gitmek çok zordur. Yolu görüyorsunuz, pörtük pörtük olmuş. Benim belimde platin var. En ufak bir titreşimde bile belimdeki platin bana acı veriyor. Bazen sağa kaçabiliyorum. Bazen sola kaçabiliyorum. Bundan önceki aracımın ön tekerliğini burada kırdım. Çünkü giderken bir şeye takıldığınız zaman bu araçlar hasar alabiliyor. Benim gibi engelli bir vatandaşın ön tekerliğinin kırıldığı zaman neler yaşayabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Benim elim ayağım bu. 1-1,5 sene öncesine kadar her şey güzeldi. Hatta ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kadar gidip gösterdim. 'Arkadaş niye yapmıyorsunuz?' dedim. Size ben telefon olarak yazıyorum. Bana sadece bir numara gönderiyorsunuz. Kayda alınmıştır diyorsunuz ama gerisi yok. Engelliler yok sayılıyor gibi geliyor bana. Çünkü engelli lavabolarını, engelli rampalarını çekerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Bazı kesimler şunu söyleyebilir. 'Arkadaş, daha önce yapılıyordu. Şimdi neden yapılmıyor'. Onu da baştaki insana, belediyenin başında kim varsa ona sormanız gerekiyor. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim."

KAPUCU; EN UFAK ÇUKURDAN ETKİLENİYORUZ

Bisiklet sürücüsü Tayfun Kapucu, da şöyle konuştu: "Burası aslında çok sık geldiğimiz bir yerdir. Ancak bu yolda yıllara bağlı olarak çok fazla deformasyon var. Her geçen yıl iş makinaları geldiğinden dolayı daha da kötüye gidiyor. Bu durum hakkında çok fazla başvuru yaptık. CİMER'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bütün bisikletli ulaşım platformlarına. Ancak yıllardır çözüm alamadık. En son Mart ayında Karaköy'de Ekrem İmamoğlu ile karşılaştım. Bu konuyu bizzat söyledim. O da bu konu hakkında yeni bir birlik kurduklarını ve bu sorunla ilgileneceklerini söylediler. Yine bir çözüme ulaşmış değiliz. Yol çok kötü. Bizim bisikletlerimiz yol bisikletleri. Normal bir araba lastiği ile karşılaştırmayın. Normal araba lastiklerine 30-40 PSİ basınç basarken biz bisikletlere 100-120 PSİ basınç yapıyoruz. Bu bisikletin tekerleğini tabiri caizse taşa dönüştürüyor. Bu yüzden biz yolda bulunan en ufak bir çukurdan çok fazla etkileniyoruz. Sürüş kalitemizi çok fazla etkiliyor. Bu yol gerçekten bu bisikletler için uygun değil. Bisikletlerimiz bozuluyor, kaza yapıyoruz. Birçok sorun ile karşılaşıyoruz. Bir an önce çözüme kavuşmasını ve bu yolun bisikleti bilenler tarafından yapılmasını istiyoruz. Bu yol sadece yönetimin başında ki insanlar tarafından değil gerçekten bisiklet bilen, bisikletin ne demek olduğunu bilen insanlar tarafından yapılmasını istiyoruz" dedi.