DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Kağıthane 'de cadde ve sokaklardan çaldıkları mazgal demirlerini satan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin mazgal demirlerini çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen şüphelilerin cadde ve sokak üzerinde bulunan mazgal demirleri çaldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin motosikletle gelerek mazgal demirlerini sökerek çaldığını gördü. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI MAZGAL DEMİRLERİNİ 70 LİRAYA SATIYORLARMIŞ

Ferdi Ç. ve Veli G. İsimli şüpheliler ifadelerinde çaldıkları mazgal demirlerini 70 liraya Mehmet U. isimli kişiye sattıklarını söyledi. Bunun üzerine Mehmet U. da ekipler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan 1 kişinin daha arandığı öğrenildi. Şüpheliler tarafından çalınan mazgal demirler ise belediye ekiplerince yenilenerek olası bir kazanın önüne geçti.

MAZGALLARIN ÇALINDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin mazgal demirlerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle gelerek söktükleri demirleri çalarak kayıplara karıştığı anlar yer alıyor.

- İstanbul