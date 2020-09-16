DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Ömer HASAR/İSTANBUL, DHA İş insanı Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi. Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne götürüldü. Holding binası önünde bulunan Koç Holding bayraklarının vefat nedeniyle yarıya indirildiği görüldü.

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı