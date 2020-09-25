DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İSTANBUL'DA KOBANİ OLAYLARI GÖZALTILARISoner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA - İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL'DA KOBANİ OLAYLARI GÖZALTILARI Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA - İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'liler de bulunuyor. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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