DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  2

HALİÇ Köprüsü üzerinde iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak bariyerlere çarptı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  2, System.String[]
HALİÇ  Köprüsü üzerinde iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak bariyerlere çarptı. Hafifi ticari aracın açılan arka kapısından yola fırlayarak bariyerlere çarpan çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BZ 1643 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde giderken plakası alınamayan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Araç sürücüsü, kendisini sıkıştıran otomobile vurmamak için aniden manevra yaptı ve aracı savrulmaya başladı.  Bu sırada aracın arka tarafında oturan çocuk, açılan arka kapıdan yola fırladı. Yol kenarındaki çelik halatlara çarpan erkek çocuk olay yerinde öldü,  araç içinde sıkışan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

ANNE KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEDİ

Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Bu sırada yerde çocuğunun  cesedini  gören anne köprüden atlamak istedi. İddiaya göre korkuluklara çıkmaya çalışan anneyi vatandaşlar güçlükle engelledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sinir krizleri geçiren ve hafif yaralı olan anneyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDIPolis ekipleri hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yaptıkları çalışma ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"ÇOCUK ARKA CAMDAN FIRLADI"Kazayı gören başka bir sürücü, "Önümüzde oldu kaza. Beyaz bir otomobil aracı sıkıştırdı. Adam da kaçacak yeri olmadığı için sağa sola savrulduktan sonra çocuk arkadan düştü. Ondan sonra zaten olanlar oldu. Sağa sola savrulmanın etkisiyle, bayağı da hızlıydı zaten çocuk da arka camdan fırladı. Olaya birebir şahit oldum. Vuran adam da kaçtı zaten" şeklinde konuştu.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde trafik aralıklarla tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın ve hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.   Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul

Otomobil, Çocuk, Haliç, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  2 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor         
17:17
İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor hakkında suç duyurusu         
17:04
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı         
16:05
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı         
14:58
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:31:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei