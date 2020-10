DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

MALTEPE'DE FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN KARANTİNADAN KAÇIŞ

- Karantina ihlali yaptığı için yurtta kalan koronavirüs hastası genç kadın, iş insanı babasını arayarak kendisini yurttan çıkartmasını istedi.

- Bir süre sonra yanında emekli polis ve kebapçı arkadaşıyla yurda gelen baba, kendisini savcı ve arkadaşını hakim olarak tanıtarak kızını kaçırdı.

- Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,- MALTEPE'deki karantina yurdunda kalan genç kızın babası tarafından kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 01.00 sıralarında Maltepe'de bulunan Mimar Sinan öğrenci yurdunda meydana geldi. Koronavirüs tanısı konulan 27 yaşındaki Bihter H., karantina ihlali yaptı. Polisin İDO iskelesinde yaptığı denetimde karantinada olması gerektiği belirlenince yurda yerleştirildi. İş insanı Ümit H.'nin kızı olduğu öğrenilen Bihter H. bir süre yurtta kaldıktan sonra babasını arayarak kendisini yurttan çıkartmasını istedi. Bunun üzerine Ümit H., emekli polis memuru Hakan Z. ile kebapçı Mehmet C'yi yanına alarak karantina yurduna gitti.

Emekli polis memuru Hakan Z., yurt görevlilerine iş insanı baba Ümit H.'yi savcı, kebapçı Mehmet C.'yi ise hakim olarak tanıttı. Ümit H. yurt görevlilerine kızı Bihter H.'yi görmesi gerektiğini söyleyerek kızının yurt girişine gelmesini istedi. Görevliler ise Bihter H.'yi yurdun giriş kısmına çağırdı. Kısa sürede aşağı inen Bihter H., babasının yanına gitmek isteyince görevliler buna engel olarak temasın yasak olduğunu söyledi. İddiaya göre iş insanı baba ise görevlilere bağırarak 'Bizi sen mi eğiteceksin' diyerek küfürler savurdu. Ardından kızını alarak yurdun dışına çıktı. Görevliler duruma karşı çıksa da emekli polis memuru Hakan Z. ve kendisini hakim olarak tanıtan kebapçı Mehmet C. görevlilere engel oldu. Baba ve kızı otomobillerine yöneldi ve bir süre sonra emekli polis ve kebapçı da otomobile binerek yurttan ayrıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaşanan olayın ardından harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emekli polis memuru Hakan Z. ve kebapçı Mehmet C. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ekipler tarafından polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındı. Baba ve kızının il dışına kaçtığı öğrenilirken savcılık yurt görevlileri ve olaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, baba Ümit H., kebapçı Mehmet C. ve emekli polis memuru Hakan Z.'nin otomobilden inerek öğrenci yurduna geldiği, Ümit H.'nin Bihter H. ile yurt kapısına doğru ilerlediği, Hakan Z. ile Mehmet C.'nin yurt görevlilerine engel olduğu ve şüphelilerin yurttan çıkarak otomobillerine bindiği görülüyor.

2- GÜNGÖREN'DE TRİBÜN LİDERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Haber: Cemil ÖZDEMİR/ Güngören'de Ultraslan tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman'ın öldürüldüğü ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 17 Ekim 2019'da Güngören Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde yaşandı. Kahvehane önünde oturan kişiler, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ultraslan tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman, Osman S. ve Güney B. yaralandı. Ağır yaralı olarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Osman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOlayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletteki iki kişi kahvehanenin önünden geçtiği sırada arka kısımda oturan kişi, kahvehane önündeki kişilere silahla 3 kez ateş ederek uzaklaşıyor. Açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi yere düşüyor.

3- ÇEKMEKÖY'DE DARP EDİLEN KURYE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,- Çekmeköy'de iddiaya göre bir kişi kargosunun geciktiği gerekçesiyle kurye Mehmet Ali İbin'i sokak ortasında darp etti. Yaşanan olay sonucunda beyin kanaması geçiren İbin, hastanede yaşam savaşı verirken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin darp ettiği kargo kuryesini kucaklayarak hastaneye götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Mehmet Ali İbin (40), paket bırakmak için eksik yazılmış bir adresi arıyordu. İbin, durumu kargo sahibine ileterek adresi öğrenmek istedi. Kargo sahibi Tayfun Ş. ise Mehmet Ali İbin ile telefonda görüştükten sonra yanına aldığı 3 kişi ile birlikte otomobiliyle İbin'in bulunduğu sokağa gitti. Otomobilden inen Tayfun Ş., Mehmet Ali İbin'e yumruk attı. Kurye, aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Ardından Tayfun Ş. ve yanında bulunan kişiler yere düşen Mehmet Ali İbin'i kucaklayarak otomobile taşıdı. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen İbin'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırgan, olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. İbin'in ailesi ise alınan karara avukatları aracılığıyla itiraz edeceklerini söyledi. Öte yandan olay sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Ali İbin'in kendisini yumruklayan Tayfun Ş. tarafından kucaklanarak otomobile taşındığı görülüyor.

"MİLYONDA BİR YAŞAMA ŞANSI VAR DİYORLAR" Olayla ilgili konuşan Mehmet Ali İbin'in yengesi Nuran İbin, "Kendisi emekçi, kargocu. Kendisi bu kovid salgınında doktorlardan sonra en çok emek veren insan. Kendisi darp edildi. Hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Darp nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Şu an milyonda bir yaşama şansı var diyorlar. Biz çok kötü durumdayız. Suçlu serbest bırakıldı. Biz bu suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Evde 80 yaşında annesinin, 90 yaşında babasının haberi yok. Şu an bu çocuğun yaşama ümidi yok." dedi.

Nuran İbin, "Bir kargo poşetinde adres eksik yazılmış, iyi niyetinden dolayı müşteriyi aramış. Müşteriye, 'Adresiniz eksik size nasıl ulaşabilirim.' demiş. Müşteri de bulunduğu yere yanına 3 kişi alarak sırf darp ve öldürme niyetiyle diyorum çünkü ölüm savaşı veriyor, bu insanı gidip yumruklamış. Aradan bir süre geçtikten sonra bu insanı hastaneye götürmüş. Kendisi suçludur. Mehmet Ali İbin'in beyin kanaması geçirmesine ölümle savaş vermesine sebep olmuştur. Biz dönüşümlü olarak 4 gündür hastanedeyiz. Tayfun denen kişi tekrar içeriye alınsın." diye konuştu.

"TELEFONUM SUSMUYOR, EN ÇOK SABİT MÜŞTERİLERİ ARIYOR." Mehmet Ali İbin'in kardeşi Murat İbin ise, Ağabeyinin pandemi döneminde bir gün bile izin yapmadığını söyleyerek, "Hep koştu, korkuyorduk 'Ağabey dikkat et kendine' diyorduk. 'Korkmayın, benim sabit müşterilerim de var, hepsini geziyorum. Hiçbirini aksatmıyorum. Hepsinin paketlerini teslim ediyorum.' derdi. Bugün telefonum susmuyor, en çok sabit müşterileri arıyor. 'Mehmet Ali nerede, ne oldu, ne yapabiliriz.' diyorlar. Maalesef yargımız bu kişiyi serbest bırakmış. Neymiş, kendi arabasıyla hemen hastaneye götürmüş. Çünkü adam düştü, bayıldı, öldü, panikledi. ve bundan dolayı serbest bırakılmış. Denetimli serbestlikte şu an geziyor ve biz buradayız. Hocalarımızın dediği tek şey, milyonda bir ihtimal var yaşama şansı yok diyorlar. Perişanız ve bir an önce cezasının verilmesini istiyoruz." dedi.

