DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

06.11.2020 11:19
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

Tuzla ile Topkapı arasında yolcu taşıyan 500-T numaralı özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuya polisin kalp masajı yapması kameraya yansıdı.

Tuzla ile Topkapı arasında yolcu taşıyan 500-T numaralı özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuya polisin kalp masajı yapması kameraya yansıdı.

Olay, 1 Temmuz'da 500-T numaralı özel halk otobüsünde Beykoz Kavacık'ta TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Köprü istikametine seyir halinde iken bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini gören, vatandaşlar şoföre haber verdi. Şoför,  Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişteki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde bulunan Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nün önünde otobüsü durdurarak polisten yardım istedi. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis, kalp krizi geçiren yolcuya müdahale etti. Yolcuyu oturduğu koltuktan kaldırarak koridora yatıran polis, yolcuya uzun süre kalp masajı yaptı. O anlar özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sağlık ekipleri tarafından Beykoz'da özel bir hastaneye kaldırılan yolcunun ameliyata alındığı ameliyat sonrasında ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde yolcunun fenalaştığını gören vatandaşların şoföre haber verdiği ve şoförün otobüsü polis noktasında durdurduğu görülüyor.  Şoförün yardın istemesi üzerine polis ekipleri otobüse binerken bir polisin yolcuya müdahale ettiği anlar görülüyor. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahalesini sürdüren polis, daha sonra yolcuyu sağlık ekiplerine teslim ediyor.

- İstanbul

Kalp Krizi, Topkapı, Tuzla, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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