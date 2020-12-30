DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

30.12.2020 10:13
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

MALTEPE'DE AYLİN SÖZER'İ ÖLDÜREN KİŞİNİN BİNAYA GİRİŞ ANI KAMERADARamazan EĞRİ - İstanbul DHA- MALTEPE'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MALTEPE'DE AYLİN SÖZER'İ ÖLDÜREN KİŞİNİN BİNAYA GİRİŞ ANI KAMERADA

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA-  MALTEPE'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti: "Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

Görüntü dökümü: ----------------------Ayyıldız'ın binaya girişi (2 farklı açı)-Ayyıldız'ın üzerinden çıkan ziynet eşyaları

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2- ESENYURT'TA KAÇAK KREŞE BASKIN

Haber-Kamera: Veysel TİMDU/İSTANBUL, Esenyurt'ta binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği öğrenildi. Polis tarafından basılan kaçak kreş, belediye ekiplerince mühürlendi.

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daireye baskın yaptı. Ekipler eve girdiklerinde, dairenin kreş olarak düzenlendiğini gördü. Baskın sırasında odaya yerleştirilen sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşıldı. Mesleğinin öğretmenlik olduğunu iddia eden yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürülürken, yabancı uyruklu 6 çocuğun ailesine ulaşıldı. Kreş olarak kullanılan daire Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kemal Ayyıldız, İstanbul, Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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