Dha İstanbul Bülteni - 3

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(GENİŞ HABER) 1- HAVALİMANINDA KALAN KOLOMBİYALI DANSÇILAR OTELE YERLEŞTİRİLDİHaber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, DHAÜlkelerine dönecek paraları olmadığı için 13 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan 7 Kolombiyalı dansçıya müjdeli haber geldi.

(GENİŞ HABER)



1- HAVALİMANINDA KALAN KOLOMBİYALI DANSÇILAR OTELE YERLEŞTİRİLDİ



Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, DHA



Ülkelerine dönecek paraları olmadığı için 13 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan 7 Kolombiyalı dansçıya müjdeli haber geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in girişimleriyle uçak biletleri temin edilen dansçılar, 25 Aralık'ta ülkelerine dönecek. Ayrıca dansçılar, uçuş gününe kadar konaklamaları için Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin talimatıyla son kez sabahladıkları dış hatlar terminalinden polisler eşliğinde ayrılarak otellerine yerleştirildi.



Kolombiyalı dansçıların havalimanında mahsur kaldığının gündeme gelmesinin ardından başta Haluk Levent olmak üzere birçok kesim harekete geçti. Ünlü sanatçının girişimleri sonrası bazı işadamları ile THY yetkilileri, dansçıların ülkelerine dönmesi için gerekli yardımlarda bulundu. Dün gece Atatürk Havalimanı'na giden Haluk Levent, müjdeli haberi 7 dansçıya bizzat kendi verdi.



Levent, sosyal medya hesabından dansçılarla çekildiği bir fotoğrafa, "Kolombiyalı dansçılar artık gülüyorlar. Birkaç işadamı dostum el ele verdi. THY elinden ne geliyorsa indirim olarak yaptı. Emniyet her türlü misafirperverlik yaptı. (THY Basın Müşaviri Yahya Üstün) çok çabaladı. ve 2 güne ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP'larına da teşekkürler" ifadelerini koyarak paylaştı.



SON KEZ TERMİNALDE SABAHLADILAR



Bu sabah terminale gelen polisler, Kolombiyalı dansçıların dış hatlar terminalinde bulundukları yere saat 11.00 sıralarında gelerek bavullarını toplamalarını ve otele yerleştirileceklerini kendilerine bildirdiler. Bunun üzerine grup, kısa bir sürede toparlanıp, kendilerini bekleyen minibüsle yakındaki otele götürüldü. Dansçıların THY'nin tarifeli seferiyle 25 Aralık'ta Kolombiya'ya gidecekleri öğrenildi. Dans grubu üyelerinin bugün de gazetecilere açıklama yapmaktan kaçındıkları görüldü.



HAVALİMANI PERSONELİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ



Öte yandan dansçıların terminalde geçirdikleri zor günlerde, havalimanı personeli ile işletmeci firması TAV yetkilileri hep yardımcı oldu. Dansçıların yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanırken, çalışanlar yıkanmaları için dansçıları hamama da götürdü.



Terminalde bir büfede çalışan yardımsever Mehmet Fatih Ömürlüoğlu, "Biz onları ilk gördüğümüzde kötü durumdaydılar. İnsanlık görevimizi yaptık. Dilleri, dinleri ne olursa olsun yardımcı olduk. 17-18 yaşlarında bu çocuklar. Psikolojileri çok kötü durumdaydı. 2 hafta banyo yapamadılar. Bir arkadaşımız onları hamama götürdü. Bu sorunu Haluk (Levent) abi çözdü. Ona ve AHBAP grubuna çok teşekkür ediyoruz. Onun desteği olmasaydı bu arkadaşlar 15 gün değil belki 2 ay kalacaklardı" diye konuştu.



HAVALİMANINDA 13 GÜN



Otellerde dans gösterileri yaparak paza kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, kalacak yerleri olmadığı için Atatürk Havalimanı'na sığındıkları ve ülkelerine dönmek için çok pahalı olan uçak bilet paralarını da bulamadıkları için mahsur kalmışlardı.



Görüntü Dökümü



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-Bankta uyuyan ve oturan dansçılar



-Grubun toparlanması



-Bavullarını toplamaları



-Yardımsever personel ile röporta



-Muhabir anonsu



-Polislerin kendileriyle ilgilenmesi



-Grubun bavullarıyla terminalden çıkışları



-Minibüse binişleri



-Genel ve detaylar



22.12.2018 - 11.53 Haber Kodu : 181222063_



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2 - BEŞİKTAŞ'TA APARTMAN GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN FİTNESS HOCASI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ



Zeki GÜNAL- İstanbul DHA-



BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, adliyeye sevkedildi.



Fitness hocası İbrahim Yener Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener önceki gün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyette sorgusu tamamlanan Yener'in Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.



Görüntü Dökümü:



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-Yener'in adliyeye sevki



22.12.2018 - 12.05 Haber Kodu : 181222069



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3- SAHTE ENGELLİ RAPORU OPERASYONU: 25 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



"Sahte engelli raporu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 25'i "Kamu kurumu zararına dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Üsküdar Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen sahte engelli raporları ile emekli olan, ilaç yardımı alan, bedelsiz ulaşım kartı temin eden ve vergi indiriminden yararlanan kişilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 46 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 41 şüpheli savcılık sorgularının ardandan, "Kamu kurumu zararına dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 25 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 16 kişiyi de adli kontrol kararı ile serbest bıraktı. 16 kişinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.



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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)



4- ÇAMLICA CAMİİ'NDE SONA DOĞRU



Haber-Kamera : Ali AKSOYER/İSTANBUL, 2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan camide 100 dönümlük alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. Dev camide vatandaşların kullanımı için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Aynı anda yüzlerce işçinin çalıştığı, ses ve ışık sistemlerinin testlerinin sürdüğü Çamlıca Caminin 2019 yılının ilk aylarında açılışa hazır olması planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde artık sona gelindi. Caminin şu anda yüzde 99'u tamamlandı. Şantiye de şu anda peyzaj çalışmalarına ağırlık verilmiş durumda. Çamlıca Camii'nin çevresinde toplam 100 dönümlük arazide süren peyzaj çalışmalarında yüzlerce ağaç dikildi. Havuzlar ve şelalelerle süslenecek Çamlıca Camii çevresinde vatandaşlar için oturma alanları da bulunacak.



Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Asansörleri kullanan vatandaşların ise otoparktan direkt caminin içine ulaşabildikleri belirtildi.



17 BİN METREKARE HALI SERİLDİ



Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunuyor.



7 TON AĞIRLIĞINDA AVİZESİ VAR



Bu arada daha önceden Çamlıca Camii'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize ise testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.



"YÜZDÜK YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK"



İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 5,5 yıldır devam eden çalışmalarda 500 bin metrekarelik bir alan içinde 200 bin metrekaresi kapalı alanda betonarme inşaat çalışması yaptık. Şu anda caminin içine halı serme işlemini bitirdik. Şu anda ses, ışık ve ısıtma sistemi testlerinde de sona yaklaşıyoruz. Cami çevresinde 100 dönümlük alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. 2019 yılının ilk ayında caminin tüm bölümleri hizmete hazır olacak" dedi.



CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİ



En büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Çamlıca Camii bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlandı.



Görüntü Dökümü:



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/HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE



-Caminin içinden ve dışından görüntüler



22.12.2018 - 11.56 Haber Kodu : 181222057_



22.12.2018 - 11.38 Haber Kodu : 18122205



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5 - KIŞ LASTİĞİ HIRSIZLARI KAMERADA



6 DAKİKADA 70 BİN LİRALIK LASTİK ÇALDILAR



Haber- Kamera: Ramazan Eğri Gamze Şimşek-



Ataşehir'de bir lastikçiye gelen kapüşonlu 6 kişi, kısa süre içinde onlarca kış lastiği çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay saat 07.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Eski Üsküdaryolu caddesi'nde bulunan bir lastikçide meydana geldi. Hırsızlık yapmak için kapalı kasa bir minibüsle işyeri önüne gelen 6 kişi, önce giriş kapısını zorladı. Kapıyı açamayan hırsızlar geldikleri aracı dükkanın yanına yanaştırdı. Çevrede kimsenin olmadığını anlayınca dükkanın yan tarafındaki camı tekmeleyerek kıran hırsızlar, 6 dakika içinde içeride bulunan kış lastiklerini elden ele minibüse yükleyerek kaçtı.



"1 YIL İÇİNDE 3 DEFA SOYULDUK"



İşyerine geldiğinde hırsızlık şokunu yaşayan Gökhan Kabakçı, "6 dakika içinde 70 bin liralık lastiğimiz çalındı. ve gelen 6 kişiydi. Alarmımız, güvenlik kameralarımız bütün güvenlik önlemlerimiz olmasına rağmen yaşandı. 1 yıl içinde 3 defa soygun yaşadık. Artık biz yorulduk. Devletimizden yardım bekliyoruz bu konuda" dedi.



Polis yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.



HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA



Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün dükkanın önüne geldiği, araçtan inen kişilerin çevreyi gözetledikten sonra minibüsle dükkanın yanına yanaşıp tekmeler atarak camı kırıyor. Hırsızların daha sonra içeri girip lastikleri elden ele minibüse yükledikleri görülüyor







Görüntü Dökümü:



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GÜVENLİK KAMERASI



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-Hırsızların araçla gelmesi



-Hırsızların etrafı kolaçan etmesi



-Tekme atıp camı kırmaları



-Lastiklerin elden ele taşınması



-Lastiklerin araca konulması



-Aracın dükkandan ayrılması



AKTÜEL GÖRÜNTÜ



-Hırsızlığın yaşandığı lastikçi



-Lastik dükkanının kırılan camı



-Hırsızları görüntüleyen güvenlik kamerası



-Dükkan sahibi ile röp



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6- YILLARCA İNŞAATLARDA ÇALIŞARAK BİRİKTİRDİĞİ ARSA PARASINI HIRSIZLARA KAPTIRDI







Haber-Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,



Hamdi Yıldırım, yıllarca sıcak soğuk demeden inşaatlarda çalışarak kazandığı para ile arsa almak istedi. Parasına uygun bir arsa da buldu ve fiyatı için anlaştı. 120 bin lirayı arsa sahibine teslim etmek üzere yanına alan Yıldırım kahvehanede arkadaşları ile bir çay içmek istedi. Parayı aracının torpido gözüne koydu, içeri girdi. Bir araçla gelen hırsızlar, Hamdi Yıldırım'a ait aracın camını kırarak torpido gözünde bulunan 120 bin lirayı çaldı.



Olay dün saat 15.00 sıralarında Sancaktepe'de bulunan Atayolu caddesinde meydana geldi. İçerisinde 120 bin TL olan poşeti arsa satın almak üzere anlaştığı kişiye götürmek için arabanın torpido gözüne koyan Hamdi Yıldırım, kahvehanedeki arkadaşlarının yanına uğrayarak çay içmek istedi. Aracı kahvehane önüne parkeden Yıldırım içeriye girdiği sırada hırsızlar harekete geçti. Bir araçla gelen hırsızlar, camının kırdıkları otomobilin torpidosunda bulunan 120 bin lirayı alarak kaçtı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi ve delil aradı.



O PARAYI ARSA ALDIĞIM KİŞİYE TESLİM EDECEKTİM



Yıldırım, "Arsa satın almak için yıllardan beri biriktirdim paramı arabama aldım, bankaya gittim. Bankada bir ödeme yaptım, geldikten sonra aracımı buraya park ettim ve içeride bir çay içeyim dedim. Hırsızlara paramızı kaptırdık. İnşaatlarda soğuk havada, yağmurlu havalarda çalışarak kazandık. Başka bir gelirimiz yok" dedi.



Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Arabanın kırılan camı



-Mağdur Hamdi Yıldırım ile röportaj



-Görgü tanığı Taşkın Şentürk ile röportaj



Genel ve detay görüntüler



22.12.2018 - 11.54 Haber Kodu : 181222064_

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