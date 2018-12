Dha İstanbul Bülteni - 3

Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.



2- ÇİN'DE PİLOTLARIN KAZANCI TÜRKİYE SÜPER LİGİ'NDEKİ BİRÇOK FUTBOLCUYU GEÇTİ







Haber: Gökhan ARTAN/ İstanbul,



Çin'in havacılık sektöründe de çok hızlı büyümesi ülkede pilot açığına yol açtı. Çin havayolu şirketlerinin ülkeye pilot çekebilmek için kardan pay, konut yardımı ve yıllık 350 bin dolara varan kazançlarla pilot tranfserine başlaması, dünyada pilot ücretlerini de etkiledi. Çin'de yıllık 2 milyon lirayı bulan pilot geliri, Türkiye Süper Ligi'nde top oynayan birçok futbolcunun kazancını geçti.



Dünyanın en büyük havacılık pazarı olma yolunda ilerleyen Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2009 yılından 2017 yılına kadar yolcu sayısı yüzde 140 gibi rekor artışla 500 milyon yolcuya çıktı. Ülkede 9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi var. Ülkede 229 ticari havaalanı bulunurken Çin, trilyon dolarlık projesi olan "Bir Kuşak, Bir yol" projesi kapsamında ülkede 49 yeni havalimanı ve 701 havalimanı genişletme projesinin inşaatına da devam ediyor. Çin'de gelecekte iç hat pazarının dünyanın en büyük pazarı olması bekleniyor. ABD uçak üreticisi Boeing'in tahminlerine göre, gelecek 20 yılda Çinli şirketlerin çeşitli kategorilerde 7 bin üzeri uçak satın alacağı, sektöre ayrılacak kaynağın ise 1 trilyon doların üzerinde olacağı belirtiliyor.



KARDAN PAY VEREN HAVAYOLU ŞİRKETLERİ DE VAR



Gelecek 20 yılda ise 110 bin yeni pilota ihtiyaç duyan Çin'de havayolu şirketleri ülke içinde pilot ihtiyacını karşılayamayınca çareyi yurt dışından pilot transferinde buldu. Dünya genelinde pilot transferleri için tanıtım turları düzenleyen Çinli şirketler astronomik maaşlarla ülkeye pilot transferleri yapıyor.Vergisiz maaşlar, kardan pay, konut yardımı gibi pilotları ülkeye çekebilmek için cazip teklifler de bulunan Çinli şirketlerin pilotlara yıllık teklifi ise 350 bin dolara kadar çıktı. Ülkenin büyük havayolu şirketlerinden biri olan Xiamen Airlines, yıllık pilotlara teklifi 328 bin 310 dolar ve vergiden arındırılmış bir ücret teklifi dışında, gelir kaybı sigortası, yıllık kar beklentisi ile yenilenebilir pay, Hayat Sigortası ve Acil Sağlık Sigortası teklifinde de bulunuyor.



TÜRKİYE SÜPER LİGİ'NDEKİ BİRÇOK FUTBOLCUNUN KAZANCINI DA GEÇTİ



Çin'de yıllık Türk parası karşılığı olan 2 milyon lira'ya varan pilotların kazancı,Türkiye Süper Ligi'ndeki birçok futbolcunun kazancını geçti. Dünya genelinde pilotların rotalarını Çin'e çevirmeye başlaması, birçok havayollunu da etkiledi. Pilotların Çin'deki havayollarına transferleri dünyanın önde gelen bazı havayolu şirketlerinde de pilot açığına yol açtı.



Çin'de havayollarının pilotlara teklif ettiği maaş seçeneklerinden bazıları şöyle:



Xiamen Airlines



Üssü: Xiamen, Fuzhou and Hangzhou



Kazancı: Yıllık gelir 328 bin dolar



Aylık maaş: 23,200 dolar



Konut yardımı: 1,450 dolar



Seyahat ödeneği: 6,000 dolar



Güvenlik bonusu: 24,000 dolar



Sigorta ödeneği: 2,000 dolar



Yıllık saat: 900



Fazla mesai: Saati 300 dolar



Toplam aylık tutarı: 27,359 dolar



Loong Airlines - Airbus 320 kaptanları



Üssü: Hangzhou



Kazancı (pilot tarafından alınan net miktar): 45 günlük yıllık izin, ayda 25,833 dolar artı fazla mesai başına 350 dolar.



SF Express B757/ 767 kaptanları



Üssü: Shenzhen,



Kazanç: Yılda yaklaşık 233,000 dolar



Chengdu Airlines - A320 kaptanları



Üssü: Chengdu, Çin



Kazanç: 45 günlük yıllık izin, aylık 24,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar



Hong Kong Havayolları - A320 kaptanları



Yer: Hong Kong



Üssü: Aylık 15,957 doları aylık ve fazla mesai. Performans Bonusu (yıllık olarak kişisel performans üzerinden ödeme yapılır):



China Southern Airlines (B787 NTR Programı)



B737/ B757/ B767 Kaptan B787



Üssü: Guangzhou, Melbourne, Brisbane, Paris, Amsterdam ve Londra



Kazanç: 45 gün yıllık izin 21.000 dolar 2 ayda 160 saat üzerinden saat başı 225 dolar fazla mesai



Grandstar Cargo Airlines - B747-400 kaptanlar



Üssü: Tianjin,



Kazanç (pilot tarafından alınan net miktar): Aylık 11,200 dolar artı fazla mesai. Seyahat yardımı: Aylık 1,000 $ Yıllık Bonus: Birinci yıl 3 bin dolar, ikinci yıl 5 bin dolar, üçüncü yıl 7 bin dolar. Sözleşme süresi: 3 yıl (yenilenebilir)



Hong Kong Havayolları - A320 ikinci pilot



Üssü: Hong Kong



Kazanç: Aylık 11,250 dolar ve fazla mesai. Performans bonusu, birinci yıl 3,870 dolar, ikinci yıl 7,740 dolar, üçüncü yıl 11,610 dolar



China Eastern Airlines Jiangsu - A320 kaptanları



Üssü: Nanjing



Kazanç: Ayda 22,183 dolar, artı mesai başına 190 dolar



Tianjin Airlines - A320 kaptanları



Üssü Tianjin



Kazanç: Ayda 22,600 dolar ve fazla mesai için 210 dolar



Çin Eastern Airlines - A320 ikinci pilot



Üssü: Shanghai



Kazanç: Yıllık 27 gün izin süresi aylık 14,800 dolar artı fazla mesai ücreti.



West Air - A320 kaptanları



Üssü: Chongqing



Kazanç: Aylık 23,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar



Sichuan Airlines - A320 kaptanları



Üssü: Çengdu



Kazanç: 45 günlük yıllık izin aylık 21,183 dolar artı mesai saat başına 176,50 dolar



Capital Airlines - A320 kaptanları



Üsleri: Pekin, Guangzhou ve Sanya



Kazanç: 24,166 dolar artı mesai saat başına 200 dolar



JuneYao Airlines- A320 kaptanları



Üssü: Shanghai



Kazanç: Aylık 20 bin dolar artı mesai saat başına 226- 340 dolar



Deer Jet - Falcon 7X Kaptan



Üsleri: Pekin, ve Çin dışında



Kazanç: 20,633 dolar ve günlük fazla mesai için 600 dolar



Shanghai Airlines - B737NG kaptan



Üssü: Shanghai



Kazanç: Ayda 18,000 dolar ve fazla mesai için 140 dolar



Zongheng Airlines - Gulfstream 450/550 kaptan



Üssü: Çengdu. Kazanç: Ayda 18,333 dolar ve yılda 360 saat boyunca saat başına 110 dolar



Lucky Air (Xiangpeng Airlines) - B737NG kaptan



Üssü: Kunming



Kazanç: Ayda 21,850 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar



3- ÜNLÜ İSİMLER YILBAŞI TATİLİ İÇİN YURT DIŞINA GİTTİ



Anıl UÇAN -Tansu Edip GÖKBUDAK, YENİ yıla sayılı günler kala birçok ünlü yılbaşını yurtdışında geçirmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti.



Modacı ve DJ Kemal Doğulu yılbaşını Münih'te geçirmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Şarkıcı Altay da yılbaşında sahne alacağı KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelenler arasında yer aldı. Öte yandan oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım da yeni yıl tatili için yurtdışına gitti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy ile Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal İslam Slimani ile Mauricio İsla da aileleriyle birlikte yeni yılı yurtdışında karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.



DOĞULU VE ALTAY'DAN YENİ YIL DİLEĞİ



Yılbaşını Münih'te geçireceğini söyleyen Kemal Doğulu, " 2018'den daha iyi yıl olsun. Her yıl aynı şeyi diyoruz ama olmuyor. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu ve barış içinde bir yıl geçiririz" dedi. Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak olan sanatçı Altay da, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur, ailenizle ve sevdiklerinizle, bütün ülkemizle insanların birbirine karşı daha hoşgörülü, saygılı, tüm dünyada hastalıkların daha az yaşanmasını, ülkeler arasında daha çok barışın olduğu bir yıl geçirmesini diliyorum" diye konuştu.



FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA YURTDIŞINA GİTTİ



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy ile Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal İslam Slimani ile Mauricio İsla da aileleriyle birlikte yeni yılı yurtdışında karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Fenerbahçeli futbolcu Slimani Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarıda sergilemesi beklenen performansı hakkındaki bir soru üzerine, "Gelecek sefer" dedi.



4- BAKAN KASAPOĞLU, YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ'NE KATILDI



*Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,



"Yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirmek, bakanlık olarak önemli görevlerimizden biridir"



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik



Zirvesi'ne katıldı. İnsanoğlu daima daha iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmaya çalışır diyen Kasapoğlu, "Teknolojide bütün yenilikler, bilimsel gelişmeler, hayatımızı kolaylaştıran icatlar, hep bu arayışın sonucudur. Girişimcilik ruhu ülkelerin gelişimini hızlandırır. Yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirmek, bakanlık olarak önemli görevlerimizden biridir." ifadelerini kullandı.



"GENÇLER SADECE BUGÜNLER İÇİN DEĞİL, YARINLAR İÇİN UMUTTUR"



Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tüm merkezlerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Girişimcilikle ilgili düzenlediğimiz eğitimler, tüm yatırımlar, yarınlarda daha çok genç girişimcimizin ekonomimizde yer almasını sağlamak amacıyla yapılıyor. Girişimciliğin yazılı metinlerle değil, gerçek dünyada yaşayarak öğrenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Desteklerimizi bu noktada çeşitlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Girişimcilik adına projesi olan gençlerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Özgür düşünen, öz güveni olan, üretebilen, geliştirebilen gençlerimizin önünden engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Bu bağlamda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın gençlere ilgisi hepimizin malumu. Her türlü muhalefete rağmen gençlerimizin seçme ve seçilme yaşıyla ilgili yapılan uygulamalar da bunun apayrı



bir göstergesidir" dedi.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİYLE İLGİLİ YÜRÜYÜŞÜ, DAHA HIZLI DEVAM EDECEK"



Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Küresel oyuncuları bu bağlamda bozduğumuz, birilerini rahatsız ettiğimiz bir gerçek. Elhamdülillah milletimizin büyük desteğiyle engelleri bir bir aşıyoruz. Aşmaya da devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü, daha hızlı devam edecek. Bunu gençlerimizle omuz omuza yapacağız. İstikrarımızı devam



ettirme noktasında her zamankinden daha duyarlı olacağız. Çok kıymetli varlıklarımız, yarınların geleceği gençlerimizin de taşın altına elini koyması gerekiyor. Bunu yapan gençlerimizin de girişimcilik ruhuyla yetişmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



5- OYUNCU SARUHAN HÜNEL'E DARP VE TEHDİT SUÇUNDAN BERAAT



Özden ATİK/ İSTANBUL,



Oyuncu Saruhan Hünel, bir dönem birliktelik yaşadığı gazeteci Eda Sönmez'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.



İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Saruhan Hünel ile avukatları katıldı. Müşteki Eda Sönmez'i avukatı Zülbiye Şahin temsil etti. Hakim, tarafların uzlaşamadığını belirterek Uzlaştırma Bürosu'ndan rapor gönderildiğini belirtti.



Daha sonra savunması sorulan sanık Saruhan Hünel, "Dosyadaki rapor olaydan bir hafta sonra alınmıştır. Beraatımı talep ederim" dedi. Sanık Hünel"n avukatı Burak Temizer de "Müşteki gazetecidir, böyle bir delilsiz olayı kendisi bile haber yapmazdı. Dosyada ne bir tanık ne de bir kamera kaydı vardır. Müvekkil dava süreci boyunca soyut anlamda ceza görmüştür. Zira birçok projesi iptal olmuş ve kamunun gündeminde bu şekilde kalmıştır. Müvekkilin lekelenmeme hakkına riayet edilmemiştir. Suçu işlemediği sabittir. Adli rapor olaydan günler sonra alınmıştır. Delil yetersizliğinden beraatına karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu. .



"ŞİKAYETÇİYİZ"



Müşteki Eda Sönmez'in avukatı Zülbiye Şahin ise "Şikayetçiyiz. Müvekkilim şiddet görmüştür. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruzö dedi. Mahkeme, dosyadaki suçları sanığın işlediğine dair delil elde edilemediğinden sanık Saruhan Hünel'in beraatine karar verdi.



İDDİANAME



İddianamede, Saruhan Hünel'in bir süre arkadaşlık yaptığı Eda Sönmez'i önce Temmuz 2015'te Taksim'de, Eylül 2015'te de Etiler'de darp ettiği ve hakaret ettiği iddia ediliyordu. Sanık Hünel'in "Hakaret", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Basit yaralama", "Basit tehdit" suçlarından cezalandırılması talep ediliyordu.



===========================



6- ŞİKAYETÇİNİN WHATSAPP MESAJI, SANIĞI TAHLİYE ETTİRDİ



Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Özbekistanlı Nodira M.'ye (34) tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan taksici Ö.Ö. (33) şikayetçiyle kendi isteğiyle birlikte olduklarını söyleyerek, suçlamaları reddetti. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi N.Ö., ise şikayetçinin eşiyle para konusunda anlaşamadığını belirterek, müştekinin kendisine yolladığı whatsapp mesajını mahkeme heyetine gösterdi. Mahkeme heyeti de sanığın tahliyesine karar verdi.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Küçükçekmece'de 4 ay önce meydana gelen olay iddianamede şöyle anlatıldı: Taksi şoförü Ö.Ö.'nün aracına Özbekistan uyruklu Nodira M., müşteri olarak bindi. İkili bu şekilde tanışırken, taksici Ö.Ö. taksiye ihtiyaç duyduğunda kendisini arayabileceğini söyleyerek numarasını Nodira M.'ye verdi. Nodira M. de numarasını taksici Ö.Ö.'ye verdi. Olay günü Nodira M.'yi arayan Ö.Ö., buluşmak istediğini söyledi, Nodira M. de kabul etti. Ö.Ö., ve Nodira M. ıssız bir yere gittiler. Ö.Ö., Nodira M.'nin karnına bir cisim ile bastırarak arka koltuğa geçmesini istedi ve "Burada kimse bulamaz seni öldürürüm. Benim yaptığımı kimse anlamaz. Eğer istemezsen sadece ben değil 10 kişi ile yaparım" dedi ve cinsel istismarda bulundu. Nodira M.'yi evine bırakan Ö.Ö. "Yarın yine görüşeceğiz otele gideceğiz. gelmezsen evine gelir seni bulurum" diyerek tehdit etti. Nodira M.'yi telefon ile de arayan Ö.Ö. görüşmek istediğini söyledi. Nodira M. de kabul etmemesi üzerine Ö.Ö. "Kapıya geleceğim senin aileni döveceğim, kardeşini döveceğim bu işi konuşarak halledelim" diyerek şantajda bulundu. İddianamede, Ö.Ö. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması talep edilirken, "Şantaj" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.



"HERHANGİ BİR ZORLAMA OLMADAN ŞİKAYETÇİYLE BİRLİKTE OLDUK"



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ö.Ö. hazır bulunurken, şikayetçi katılmadı. Sanık Ö.Ö. "Sefaköy'de taksi bekleyen şikayetçiyi aracıma almıştım. Sohbet ettik, birbirimize numaramızı verdik. O beni arayarak, 'Neden beni aramıyorsun?' dedi. 'Rahatsız etmemek için aramıyorum' dedim. Müşteki de 'Müsait olunca telefonunu açarım' dedi. Telefonla görüşmeye başladık, bir kaç kez de yüz yüze görüştük. Olay günü müşteki beni aradı, beni bir yerlere götürüp götüremeyeceğimi sordu. Kabul ettim. Yemek yedik, ardından kullandığım araçla Küçükçekmece Gölü'nün kenarına gittik. Oldukça fazla alkol aldık. Tuvalet ihtiyacımı gidermek için dışarı çıktım. Döndüğümde müşteki arka koltuktaydı. Herhangi bir zorlama olmadan, tamamen kendi isteğiyle şikayetçiyle birlikte olduk. Kendisini evine bıraktım, bir miktar para verdim. Kendisini tehdit etmedim" dedi. Sanık evli olduğunu, olay nedeniyle vicdan azabı duyduğunu ve vicdan azabından müştekiye "Şeytana uydum, hata yaptım. Bunu Allah yoluyla halledelim" şeklinde sözler söylediğini belirtti.



TANIK EŞİ, WHATSAPP MESAJINI GÖSTERDİ



Duruşmada sanığın eşi N.Ö. de tanık olarak ifade verdi. Tanık N.Ö. olayı duyduğunda müşteki ile görüştüğünü, eşiyle nasıl tanıştığını sorduğunu, Nodira M.'nin birbirlerinin telefonlarını aldıklarını ve buluşup birlikte olduklarını anlattığını söyledi. N.Ö. "Eşimden ne istediğini ve neden şikayetçi olduğunu sorduğumda, bana 'Aslında ben şikayetçi olmayacaktım ama eşinle anlaşamadık. Bu nedenle şikayetçi oldum' dedi. Benden 6 bin TL istedi. 'Parayı denkleştirip ödeyeceğim' dedim.



Müşteki benim telefonuma mesaj atarak 'Hayırdır, heç sormadınız, nasıl etiştin falan filan diye. Evet çok düşündüm. Tanıdıklarımdan oğrandım. Şikayetimi geri almayacağım. Kusura bakma siza guvanabilmiyorum" yazdı" dedi. Telefondaki whatsapp mesajına bakan mahkeme başkanı, "Mesajın telefonun whatsapp bölümünde kayıtlı olduğu ve mesajın 0... numaralı telefondan gönderildiği anlaşıldı" şeklinde tutanağa geçirdi. Mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola haftada bir gün imza atma şartıyla sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



====================================



7- İSTATİSTİKLERİ DÜŞÜREN HIRSIZLIK OPERASYONU 15 TUTUKLAMA



Haber: Müslim SARIYAR/İSTANBUL,



İstanbul Hırsızlık polisinin düzenlediği operasyonda 61 ev ve işyerine girerek yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı. İstatistiklere göre İstanbul'da günde ortalama 70 dolayında olan hırsızlık sayısının operasyonun ardından 30'un altına indiği belirtilmişti. Adliyeye sevkedilen 16 hırsızdan 15'i tutuklandı, 1'ne ise ev hapsi verildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 21 Aralık 2018 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Biri Mardin'de 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ele başılığını Şükrü L.(24)'ün yaptığı 16 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.



SABAHA KARŞI GİRİYORLARDI



Polisin yaptığı soruşturma sonucu şüphelilerin özellikle lüks sitelere sabaha karşı 04.00-06.00 saatleri arasında hırsızlık amacıyla girdikleri öğrenildi. 3-4 kişilik gruplar halinde çalışan çete üyelerinin kapı kilitlerini kırarak açtıktan sonra evlere girdikleri televizyon, elektronik eşyalar, bilgisayarın yanı sıra buldukları ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları öğrenildi.



15 TUTUKLAMA 1 EV HAPSİ



Şu ana kadar 61 ev ve işyerine girerek hırsızlık yapan çetenin, evden aldıkları araç anahtarlarıyla da 11 otomobili çaldıkları da belirlenmişti. 5 milyon TL'lik vurgun yapan çete elemanlarından 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birine ise ev hapsi verildi.



İSTATİSTİKLER DÜŞTÜ



Öte yandan operasyonun ardından emniyet müdürlüğü hırsızlık istatistiklerinde büyük bir düşüş yaşandığını belirterek, 21 Aralık tarihinden önce ortalama 70 civarında olan ev hırsızlığı sayısının 22 Aralık tarihinden itibaren ortalama olarak 30'un altına indiği belirtilmişti.



Adliyeye götürülen şüphelilerden biri "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda" diye bağırmıştı.



8 -OTO TEYBİ HIRSIZLARI YAKALANDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de 13 günde 20 aracın teybini çalan 6 kişi operasyona yakalandı. Operasyonda 26 oto teybi ele geçirildi.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 -13 Aralık tarihleri arasında Fatih, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde 20 ayrı aracın teybini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri 16 Aralık'ta yaptığı operasyonda 13 ayrı 'Otodan Hırsızlık' suçundan kaydı bulunan A.A., A.P., M.E.M., R.K., M.B.O. ve E.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 26 oto teybi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.O. adli kontrol şartıyla serbst bırakılırken, A.A., A.P., M.E.M., R.K., M.B.O. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



9- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA THY'NİN CIP SALONU HİZMETE GİRDİ



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) bugün İç hat yolcuları için CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu'nu hizmete sundu.



Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanında İç Hat CIP'ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanında sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye güzel CIP" dedi.



