Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 3

Dha İstanbul Bülteni - 3

11 dakika önce

Beşiktaş'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı.

Dha İstanbul Bülteni - 3, System.String[]


Beşiktaş'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı. Lastiklerindeki hava boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Levent Büyükdere Caddesi'nde yapımı devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli şantiyesine götürülmek üzere iş makinesi taşıyan Fikri Öztürk'ün kullandığı TIR, cadde üzerinde Levent istikametine ilerlerken altından geçtiği 4 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı. TIR'ı sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkartamayan Öztürk,  polis ekiplerinden yardım istedi. Olay nedeniyle Büyükdere Caddesi  Levent  istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevre güvenliği alan polis ekipleri TIR'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından TIR'ın lastiklerindeki havanın boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden çıkartıldı. 

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Üst geçide sıkışan TIR

-TIR'ın kurtarılması

-Levent istikametinde oluşan trafik

- Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

01.01.2019 -12.52- Haber Kodu : 190101165 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti Burak Yılmaz'ın Babası Fikret Yılmaz: Oğlum Beşiktaş ile Anlaştı

Beşiktaş, Atalanta'nın Genç Yeteneği Timothy Castagne'nın Peşinde Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:10:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]