Dha İstanbul Bülteni - 3
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Beşiktaş'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı.
Beşiktaş
'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı. Lastiklerindeki hava boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Levent Büyükdere Caddesi
'nde yapımı devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli şantiyesine götürülmek üzere iş makinesi taşıyan Fikri Öztürk'ün kullandığı TIR, cadde üzerinde Levent istikametine ilerlerken altından geçtiği 4 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı. TIR'ı sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkartamayan Öztürk, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay nedeniyle Büyükdere Caddesi Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevre güvenliği alan polis ekipleri TIR'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından TIR'ın lastiklerindeki havanın boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Üst geçide sıkışan TIR
-TIR'ın kurtarılması
-Levent istikametinde oluşan trafik
- Polis
ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar
01.01.2019 -12.52- Haber Kodu : 190101165 - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:59 Kaynak: DHA
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