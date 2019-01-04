Dha İstanbul Bülteni - 3

1- PENDİK'TE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜREN GEMİ DRONE İLE YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ali AKSOYER - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.

1- PENDİK'TE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜREN GEMİ DRONE İLE YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ali AKSOYER - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL



Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı. Gemideki son durum havadan görüntülendi.



Pendik açıklarında Togo bayraklı 92 metre uzunluğundaki 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli personeli bulunan "Mark" adlı yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gemi personeli, yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yanan gemiye Mehmetçik ve Kurtarma 2 botları sevk edildi.



Olay yeri gelen kıyı emniyeti botlarıyla gemi personeli kurtarıldı. Kurtarmanın ardından ekipler yangına müdahalede bulundu. Yanan gemiye her yönden söndürmeye çalışan ekipler 2 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.



Yangında ölen yada yaralanan olmazken gemide büyük maddi hasar oluştu. Kurtarılan gemi personeli de kıyı emniyeti ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Yanan gemiden alevli görüntü



-Yanan gemiyi söndürme çalışmaları



-Kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinden detay görüntü



-Gemiden çıkan dumanlar



-Havadan görüntülerle gemideki son durum



==========================



2 - PENDİK'TE YANAN GEMİNİN PERSONELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL



Pendik açıklarında yanan geminin personeli sağlık kontrolünden geçirildi



Pendik açıklarında yanan Togo bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personeli sağlık kontrolünden geçirildi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen personel ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Sağlık kontrolünden geçirilenler



=====================================



3- AVCILAR'DA OKULDA BIÇAKLI KAVGA: BİR ÖĞRENCİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden bıçaklandı.



Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürerken, hastanede tedavi altına alınan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, Muhammed D.'yi bıçakladığı öne sürülen Mücahit İ. ile birlikte babasını da gözaltına aldı.



Görüntü dökümü:



-----------------



-Okulun görüntüsü



-Polis aracının okuldan çıkması



-Bir veli ile röp



-Okulun tabelası



-Genel ve detaylar



============================



4- SİLİVRİ KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Can EROK/ İSTANBUL, -



İstanbul'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Silivri beyaza büründü.



Silivri ve çevresinde dün akşam saatlerde başlayan kar yağışı sabah da etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini daha da arttıran yağış nedeniyle, etraf beyaz örtüye büründü. Soğuktan bölgede bulunan ağaç dallarının ve su birikintilerinin buz tuttuğu görüldü. Öğle saatlerine doğru tekrar etkisini yitiren kar yağışı yerini açık ve güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerine doğru kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.



Görüntü dökümü:



-----------------



-Karın yağışının etkili olduğu yer



-Tren yolu



-Buz tutan ağaç dalları



-Karlı tren yolundan trenin geçişi



-Buz tutan su



-Muhabir anonsları



-Genel ve yakın detaylar



===============================



5- ÜSKÜDAR'DA KORKUTAN ALEVLER



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA



Üsküdar'da bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yangın saat 10.00 sıralarında Çengelköy Mahallesi Meserret Sokak'taki binada çıktı.



4 katlı binanın en üst katında klimadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ev sakinleri, ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



-Alevlerden görüntü



-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları



-Sağlık ekiplerinden görüntü



-Bina sakinleri ile röp



-Polis ekiplerinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler







========================



6- ŞULE İDİL DERE'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA: DOSYA BİR KEZ DAHA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi. Mahkeme, 4 kez bilirkişi incelemesi yapılan dosyaya ilişkin olarak 5. bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.



İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım, Ergun Ata ve avukatları ile maktül Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere ve annesi Nesrin Aslan ile avukatları katıldı.



SANIKLARDAN ÜÇÜ ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI ALANDA KONTROL HEYETİNDE GÖREVLİ



Mahkemenin talebi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen, olay tarihinde olay yerindeki görevlendirmeye ilişkin yazı dosyaya konuldu. Yazıda, sanıklar Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım ve Ergun Ata'nın söz konusu işle ilgili olarak işin usulüne uygunluğunu denetleyen Kontrol Heyeti'nde bulundukları bilgisine yer verildi. İBB tarafından gönderilen yazıda, "Kazanın olduğu tarih itibari ile Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım ve Ergun Ata, söz konusu ihalenin bitiş tarihi olan 7 Şubat 2018 tarihine kadar Hizmetin Hakediş Dosyası'nın (aylık olarak) teknik uygunluğunun kontrolünü yapan Kontrol Heyeti'nde görev yapmıştır" denildi.



MÜŞTEKİ AVUKATI MEVCUT BİLİRKİŞİ RAPORLARININ KARAR İÇİN YETERLİ OLDUĞUNU SAVUNDU



Söz alan Berdan Dere'nin Avukatı Murat Özveri, kazanın oluşumunda asıl sorumluluğun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu, İSTAÇ'ın sorumluluğunun da devam ettiğini söyledi. Avukat Özveri, dosyada mevcut bilirkişi raporlarının karar vermek için yeterli olduğunu belirterek, sanık avukatlarının yeni rapor alınması yönündeki taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.



'EN ZAYIF HALKA OLDUĞUMUZ İÇİN DAVANIN BİZE AÇILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Sanık Saffet Altında, olayda bir kusurunun bulunmadığını savunarak beraatine karar verilmesini istedi.



Sanıklardan Kamil Celal Yıldırım, "İBB tarafından gönderilen yazıda işin bittiği 7 Şubat 2018 tarihine kadar Kontrol Heyeti'nde görev yaptığım belirtilmiş ise de, ben 2016 sonu 2017 başında Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nden ayrıldım. Başka birim olan Kamulaştırma Müdürlüğü'ne geçtim. En zayıf halka olduğumuz için hakkımızda dava açıldığını düşünüyorum. Kontrol Heyeti'nde görev alınması hususu ise sadece çıkan malzemenin metreküp olarak hak ediş dosyasında belirtilen miktarların uygun olup olmadığını denetlemekten ibarettir. Bu husus çelişkilidir. Kusurum yoktur, beraatime karar verilsin" dedi.



MAHKEME BEŞİNCİ KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENMESİNE KARAR VERDİ



Soruşturma ve yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporları arasında çelişki bulunduğunu, mevcut bilirkişi raporlarının hüküm kurmaya elverişli olmadığını gerekçe gösteren Rasim Uhrağ, İstanbul Teknik Üniversetesi'nden bir kez daha rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor. Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.







Görüntü Dökümü:



--------



-Arşiv







====================================



7 - VEKALET İŞLEMLERİ İÇİN GİTTİĞİ NOTERDE DAYAK YEDİ



Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL/ İstanbul, DHA



Şişli'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu.



Yozgat'ta trafik kazasında kızını kaybeden Fatma Çamur, 2 Ocak günü ölen kızının yasal işlemlerinin takibini yapması için avukatına vekaletname vermek üzere oğlu ve iki kızıyla Şişli'de bir notere gitti. Kızının yasını tutan anne Çamur'un iddiasına göre, burada noter katibiyle bir kelimeyi okuyamadığı için tartışma yaşadı. Çamur, tartışma sonrasında katibin, polis olduğunu sonradan öğrendiği A. E tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ileri sürdü.



"EŞİNİ ARAYARAK OLAY YERİNE ÇAĞIRDI"



Olay sonrasında hastaneden darp raporu alan ve karakolda ifade veren Fatma Çamur, daha sonra savcılığa şikayette bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yediği dayak nedeniyle bir ayağı alçıda olan Çamur, kardeşi Nihat Kızılkaya'nın yardımıyla tekerlekli sandalyeyle savcıya şikayet dilekçesi sunarak ifade verdi. Çamur'un savcılıktaki ifadesinde, "Orada bulunan noter katibi olduğunu bildiğim bir kadın görevli vekaletnameyi hazırladı. Oğlum ve kızlarım bu vekaletnameye imza attılar. Sıra bana gelince 'okudum' yazıp imzalamam gerekiyordu. Ancak yaşlı olduğumdan 'okudum' kelimesini yazmakta zorlanınca kadın katip bana bağırmaya başladı. Ben de kendisine bana bağırmamasını söyledim. Ayrıca oğlum da anneme 'Neden bağıryorsun?' diye sordu. Polis memuru olduğunu sonradan öğrendiğim eşini arayarak olay yerine çağırdı. Ben noter katibi olan bu kadının ismini bilmiyorum. Sarışın, uzun boylu genç bir kadındı. Kapıya çıktığımda noter katibinin eşi olan polis memuru, oğlum Güven'e saldırmaya başladı. Oğlum yere yıkıldı. Sonra bana ve kızıma saldırdı" dediği öğrenildi. Kızının kulak zarının patladığını ve kendisinin de ayağının kırıldığını belirten Çamur, noter önünde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Fatma Çamur, hem katipten hem de polis eşinden şikayetçi oldu.



"OĞLUMU HEMEN YUMRUKLA YIKTI, BANA TEKME ATTI"



Daha sonra yaşadıklarını basın mensuplarına da anlatan Fatma Çamur, "Benim kızım Yozgat'ta otobüste trafik kazası geçirip öldü 28 yaşında. Onun için vekalet vermeye gittim, çocuklarımın vekaleti yapıldı. Benimkinde sıkıntı çıkmıştı. Gözlerim de görmüyor. İsmimi yazdım ama bazı yazıları yazamadım. Kızımın yardımcı olmasını istedim. 'Ama böyle yardım etmek olmaz' dedi. Aldı yırttı, bağırdı. Bana bağırınca da oğlum 'Annem 66 yaşında, bağırma niye bağırıyorsun, içi acıyor zaten' dedi. 'Allah cezanı versin' deyip çıkıp giderken adam önümüze çıktı bize daldı. Oğlumu hemen yumrukla yıktı, bana tekme attı, ayağımı kırdı. Gözüme kulağıma vurdu, kızım Semra'nın kulak zarını patlattı" diye konuştu. Çamur'un kardeşi Nihat Kızılkaya da "Ben de şikayetçiyim, polisleri arayıp kardeşiyim diyerek konuşmaya çalıştım. Tanımıyoruz deyip suratıma kapattılar" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Fatma Çamur tekerlekli sandalyede konuşması



-Kardeşi Nihat Kızılkaya'nın ifadesi



-Genel ve detaylar



==============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü

Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu