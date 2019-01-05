Dha İstanbul Bülteni - 3

31- POROŞENKO FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Can EROK, İSTANBUL Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için 'Tomos' adlı otosefallik (bağımsızlık) belgesini almak üzere Fatih'te bulunan Fener Rum...

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- POROŞENKO FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Can EROK, İSTANBUL



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için 'Tomos' adlı otosefallik (bağımsızlık) belgesini almak üzere Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi.



Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüştükten sonra Ukrayna Ortodoks Kilisesi heyeti ile birlikte saat 12.00 sıralarında Fener'de bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko'ya eşi Maryna Poroşenko ve Ukrayna'da yeni kurulan birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin lideri seçilen Metropolit Epifaniy de eşlik etti. Petro Poroşenko'nun Aya Yorgi Kilisesi'ne düzenlenecek dini törenin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüşmesi bekleniyor.



Görüntü dökümü



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-Poroşenko ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi heyetinin gelişi



-Genel ve detaylar



05.01.2019 -13.00- Haber Kodu : 190105087



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2- SİLİVRİ VE ÇATALCA KAR ALTINDA (1)



Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İstanbul DHA



İstanbul'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Silivri'den kar yağışı



-Çatalca'dan kar yağışı



DHA FEED



05.01.2019 -12.18- Haber Kodu : 190105069



05.01.2019 -12.22- Haber Kodu : 190105071



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(ek görüntüyle)



3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ



İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.



Görüntü Dökümü:



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-Görüşmeden fotoğraflar



-Konvoyların çıkışı



05.01.2019 -11.12- Haber Kodu : 190105049



05.01.2019 - 12.10-Haber Kodu : 190105064



05.01.2019 -12.40- Haber Kodu : 190105081



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(geniş haber)



4- YILDIRIM'DAN İMAMOĞLU'NA "HAYIRLI OLSUN" TELEFONU



Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu telefonda görüştü.



Edilen bilgiye göre Yıldırım, dün akşam İmamoğlu'nu arayarak "hayırlı olsun" dileklerini illetti. İmamoğlu'nun da Yıldırım'a "hayırlı olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi. Telefon görüşmesinde Semiha Yıldırım da, eşi aracılığıyla İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na selamlarını ilettiği belirtildi.



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5- İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN GERÇEK SAHİPLERİNİ ARIYORSANIZ GİDİN ROMAN VATANDAŞLARA



Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun Uyanık/ İstanbul DHA



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Romanların Milenyumu Sempozyumu'na katıldı. Romanların 500 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un gerçek sahiplerini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlara" dedi.



Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Romanların Milenyumu Sempozyumu'na katıldı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde Roman vatandaşların yaşadığını söyleyen İmamoğlu, "400 bin civarında Roman vatandaştan bahsediliyor İstanbul'da. Bu önemli vatandaşımız, önemli hemşehri grubumuzun sorunlarını görmezden gelen ya da bunlara çözüm aramaya hiçbir belediye başkanı ya da adayı, sadece Roman vatandaşlara karşı değil bence 16 milyona karşı haksızlık etmiş olur, ihanet etmiş olur" dedi.



'SİYASAL ANLAYIŞ BİZE OY VERENLER VE VERMEYENLER DİYE İKİYA AYRILMIŞTIR'



Bir kişinin dahi sıkıntısını hissetmeye bir belediye başkanının iyi bir belediye başkanı olmayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki son süreçte bu duyarsızlık ya da insanlara karşı olan bu ilgisizlik aslında toplumun sadece bir kesimine karşı değil, sadece Roman vatandaşlarımıza karşı değil, bir çok gruba karşı da aynı şekilde hissettirilmekte ve gösterilmektedir. Hatta ne yazık ki ülkemizdeki siyasi anlayış hele hele yerel yönetimde neredeyse oy verenler ve vermeyenler diye ikiye ayrılmaktadır. Bu kadar vahşi bir sürece doğru gitmektedir. Her zaman söylüyorum, demokrasinin ana kuralı sizi seçenlerin değil de seçmeyenlerin maksimum mutluluğunu hedeflemektir" dedi.



'SOSYAL HAKLARI MİNİMUM DÜZEYDEDİR'



Roman vatandaşların çeşitli işlerde çalıştığını söyleyen İmamoğlu, "Sosyal hakları bakımından ne yazık ki bu topluluk çok minimum düzeydedir. Hatta yok denecek kadar da azdır. Sosyal haklarını elde etmemiş bir toplumdur. Bir çoğunun hiçbir sosyal güvencesi yoktur" dedi. Romanların çocuklarının zor durumda olduğunu, okul öncesi eğitim anlayışının Roman çocuklarının hayatında olmadığını, Roman çocuklarının 7-8-10 yaşlarından itibaren çalışmaya başladığını söyleyen İmamoğlu, "400 bine yakın Roman vatandaşımızın olduğu İstanbul'da 20-30 bin üniversite öğrencisi olması gerekirken, bugün Türkiye'de 7.5 milyon yakın üniversite öğrencisi var. Bana ulaştırılan rakamlara göre 600-700 civarında Roman vatandaşımız üniversite öğrencisi olmakta. Bunlar çok düşük rakamlardır. Çarpıcı ve hepimizi derinden üzen rakamlardır" ifadesini kullandı,



'İSTANBUL'UN KİLOMETRE TAŞLARI OLDUĞUNU HİSSETTİRMEK LAZIM'



İstanbul'da Roman vatandaşların yaşam alanlarından uzaklaştırıldığını söyleyen İmamoğlu, "Kaldı ki biz Roman vatandaşlarımızı yerinde mukin kılmak, onları orda ayakta tutundurmak ve gerçekten İstanbul'un ana kilometre taşları olduklarını onlara orda hissettirmek lazım ki; tespitlere göre 500 yıla yakındır Roman vatandaşlarımız İstanbul'da yaşamaktadır. Yani tabiri caizse burada bulunan konukların bir çoğundan çok daha eski İstanbullular. Yani İstanbul'un gerçek sahiplerini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlara" diye konuştu. Tapu ve mülkiyet sorunu olan tüm Roman vatandaşlarının bu sorunlarına özel olarak çalışacaklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ve asla yerinden uzaklaştırılan değil, yerinde yaşama tutunmalarını sağlayacak dönüşüm hikayelerini mutlak oluşturacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Ekrem İmamoğlu'nun toplantı öncesi salonda otururken görüntüsü



-Salonda genel görüntü



-Ekrem İmamoğlu'nun sempozyumda konuşması



05.01.2019 - 12.35-Haber Kodu : 190105080







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6- DEVRİLME TEHLİKESİ GEÇİREN KAMYONET KEPÇEYLE KURTARILDI



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



Kağıthane'de, sürücüsünün yokuş aşağı gitmek için manevra yaptığı sırada devrilme tehlikesi yaşayan eşya yüklü kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.



Gültepe Mahallesi Horosan Sokak'ta saat 11.00 sıralarında ev eşyası taşıyan kamyonet sürücüsü, yokuş aşağı gitmek için manevra yaptı. Bu sırada bir tekerleği boşlukta kalan kamyonet devrilme tehlikesi geçirdi. Araçtan inen sürücü, ağırlık olması amacıyla kamyonetin sağ arka tekerleğinin üstüne kaldırım taşı koyarken, polis ve itfaiye ekiplerine de haber verdi.



Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyoneti bulunduğu yerden çıkarması için çağrılan çekici, dar olan sokağa giremeyince, çevredeki bir inşaattan iş makinesi getirildi. Kamyonet, kepçeye bir halatla bağlandıktan sonra geri geri çekildi. Kamyonet sürücüsü daha sonra bir başka sokaktan yoluna devam etti.



Görüntü Dökümü:



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-Askıda kalan kamyonet



-Kepçe



-Polis ve itfaiye ekipleri



-Kepçenin kamyoneti çekmesi



-Kamyonet sürücüsü



-Genel ve detaylar



05.01.2019 - 12.24-Haber Kodu : 190105073

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