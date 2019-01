Dha İstanbul Bülteni- 3

1- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLIYA TUTUKLAMA TALEBİHaber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul DHA Ukrayna 'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik 'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15'te Kartal 'daki Anadolu Adliyesi 'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fatih 'teki Aya Yorgi Kilisesi 'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna'da yeni kurulan Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy'in beraber yönettiği ayine, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile eşi Marina Proşenko'nun yanı sıra Yunanistan 'dan gelen turistler ile Ortodoks Rum cemaatinden çok sayıda kişi katıldı. HALİÇ'İN SOĞUK SULARINDA HAÇ ÇIKARMA YARIŞI Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç çıkarma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç'te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Bu sırada iskele açığında bulunan 4 tekneden 40 kişi, denize atlayarak suüstündeki haçı alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu yıl haça, Yunanistan'ın Selanik şehrinden gelen Mihail Vosnakidis ulaştı. Haçı öptükten sonra Bartholomeos'a veren Vosnakidis'e altın bir haç hediye edildi. ÇENGELKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ Ortodokslar, bugün Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutluyor. İstanbul'da da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Üsküdar Çengelköy'de de tören vardı. Üsküdar Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından ziyaretçiler kortej ile birlikte Çengelköy İskelesi'ne geldi. Denizdeki tekneden atlayan 6 kişi denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı. Atılan haçı Mişel Şahbaz adlı yüzücü aldı. Şahbaz "İlk defa katılıyorum. İlk defa kazanıyorum. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Deniz çok soğuktu" dedi. Karaya çıkan yüzücülere altın haç hediye edildi. Töreni çok sayıda vatandaş izledi. YEŞİLKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Yeşilköy 'de bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Törene CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, Derkon Apostol'un iskeleden haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra teknelerde bekleyenler haçı çıkarmak için yarıştı ve buna ilk ulaşan Nikola Aslaner oldu. "İLK DEFA KATILIYORUM, GURURLUYUM" Yarışmada birinci olan Nikola Aslaner, "Şu an çok donuyorum. İlk defa katılıyorum, heyecanlıyım bayağı. Beklediğim bir birincilik oldu. Su bayağı soğuktu, son 5 metreye doğru nefesim kesild. Hiçbir şey hissetmedim ama yüzdük ve aldık. Çok gururluyum kendim ve ailem adına. Şu an pek bir şey hissedemiyorum genel olarak donuyorum" ifadelerini kullandı. "İSTANBUL'UN HER ANINI YAŞAMAK LAZIM" CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul'un büyük zenginlikleri var. Her semtinde her yaşayanın farklı gelenekleri var. Bugün de buradaki hemşerilerimizin haç atma törenine katıldık. İstanbul'un her anını yaşamak lazım. O zaman daha güzel olduğunu, böyle güzel bir kentte yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bütün İstanbullular hissedecek. İstanbul'un her yerinde, her anında ve herkesin yanında olan bir süreci İstanbul'a yaşatacağız. Aslında onun minik ısınmalarını yapıyoruz" dedi. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde Yeşilköy Ermeni Kilisesindeki ayin törenine katıldı. İmamoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırımla telefonla görüştüklerini ifade ederek, "Sayın Meclis Başkanımız beni aradı. Tebrik etti. Aslında biz kendilerini açıklandığı gün makamından arayıp not bırakmıştık tebrik etmek için. Sağ olsun meclis başkanımız döndü tebrik etti. Bende teşekkür ettim. Eşi hanımefendi eşime selamlarını ve teşekkürlerini iletti. Teşekkürüne bende teşekkür ettim çünkü teşekkür edilecek bir şey değil tam aksine toplumun bir vicdanı vardır, eşimin o beyanda bulunduğunu ifade ettim kendilerine. Başarılar diledik. Ben ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezeceğiz. İnşallah iyi, centilmen, saygılı ve İstanbul'un konuşulduğu bir seçim olması dileklerimi ilettim. Bu şekilde bir konuşmamız oldu" dedi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda satışa hazır çok sayıda klipsli poşetler halinde 1.720 gram Skunk adlı madde ve bu uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.Yakalanan V.Y'nin birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. V.Y Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi.Görüntü dökümü:------------------Operasyon görüntüleri-Polisin eve girmesi-Arama yapması-Uyuşturucunun bulunması-Zanlının adliyeye sevk edilmesi-Genel ve detaylar06.01.2019 - 13.21 - Haber Kodu : 190106085