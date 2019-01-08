Dha İstanbul Bülteni - 3

(Havadan görüntüyle)1 - EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

(Havadan görüntüyle)



1 - EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NİN ARKASINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)



Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA



Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.



Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Havadan görüntüler



DHA FEED



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2- AVCILAR'DA HURDALIK YANGINI (1)



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



Avcılar'da bir hurdalıkta yangın çıktı.



Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Yangından görüntüler



DHA FEED



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3- BOĞAZ'DAKİ KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından yeşillik alanlar, yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü. Kar yağışı aralıklarla etkili olurken İstanbul Boğazı ve çevresi havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile boğazın birleşimiyle güzel kartpostallık görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kar yağışı havadan da görüntülendi.



Görüntü dökümü:



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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER



-FSM köprüsü



-Boğazın görüntüsü



-Beyaz örtü



-Evlerin çatıları



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(ÖZEL)



4- PENDİK'TE CADDE BUZ PİSTİNE DÖNDÜ; ÇOK SAYIDA ARAÇ KAZA YAPTI



Araçlardan biri evin bodrum katına girdi



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA



Pendik'te buz tutan caddede çok sayıda araç kayarak kaza yaptı. Araçlardan biri 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Kayan diğer araçlar ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.



İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı sonrası Pendik Kaynarca Mahallesi Zirve Caddesi buz pistine döndü. Sabah saatlerinde caddede ilerleyen çok sayıda araç kaza yaptı. Kayan araçlardan biri, 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Bodrum katına giren aracı kurtarmak için olay yerinde uzun süre çekici beklendi. Araç sahibi Hızır Kuru, "Bu yoldan inerken kaydık. Arabaya çarpmamaya çalışırken binaya girdik. Çocuğu okula bırakmıştım. Okul dönüşü başımıza bu geldi" dedi. Arabanın penceresine çarptığı bodrum kattaki dairede oturan Saliha Özpolat olay sırasında büyük korku yaşadıklarını belirtti. Caddede kayan çok sayıda araç da kaza yaptı. Hasarlı araçlar için çekici çağrıldı.



Görüntü Dökümü



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-Evin bodrumuna giren araba



-Evin içinden görüntüler



-Evde oturan kadınla röp



-Eve giren araba sürücüsü ile röp



-Olayın meydana geldiği cadde



-Caddede kaza yapan araçlar



-Kaza yapan araçların vinçle kaldırılması



-Kaza yapan diğer araç sahibi ile röp



-Genel ve detay



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5-



TAKSİM MEYDANI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar öğle saatlerine doğru Taksim Meydanı'nda etkisini arttırdı. Kar, rüzgarın etkisiyle meydandakilere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri meydanda ve anıt çevresindeki biriken karları kürek yardımıyla küredi.



Taksim Meydanı'da başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi.



Taksim ve çevresinde ara yollarda park halindeki araçların üstleri gece yağan karla beyaza bürünürken, trafiğe çıkan bazı araçların sürücülerinin araçlarındaki karı temizlemediği gözlemlendi.



Görüntü dökümü:



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-Taksim Meydanı



-Yağışın görüntüsü



-Belediye ekiplerinin kar küremesi



-Kağıthane ve Beyoğlu'nda trafik



-Cadde üzerinde yol kenarında karla kaplı araçlar



-Yeşillik alanlardaki kar örtüsü



-Genel ve detay görüntüler



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6- YOL KENARINA PARK EDEN ARAÇLAR İTFAİYEYE GEÇİT VERMEDİ



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



KAĞITHANE'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri yol kenarına park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yangına bir başka yoldan ulaşmayı başaran itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, vatandaşlar ise yol kenarına araçlarını park eden duyarsız sürücülere isyan etti.



Çınaraltı Sokak'ta bulunan bir evin kömürlük kısmında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yol kenarına park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım için, araçları birlikte çekerek hareket ettirmeye çalıştıysa da başaramadı. İtfaiye ekipleri, park eden araçların sahiplerine ulaşamayınca, geri manevra yaparak bir alt sokaktan yangın yerine ulaştı. Kömürlükteki yangın kısa sürede söndürülürken, çevredeki vatandaşlar ise yol kenarına park eden araç sahiplerine isyan etti.



Bir mahalle sakini, "Şu an araçların yanlış parktan etmesinden dolayı itfaiye ekipleri, buradan geçemiyor. Araçların üzerine telefon numarası bırakılmamış, araç sahibine ulaşamıyoruz. Anons yapıldığı halde araç sahibine ulaşamıyoruz ve mağduruz. Belki de şu anda yangında insanlar var ne olduğunu bilmiyoruz. Araçları kaldırmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü



-Yol kenarına park eden araçlar



-İtfaiye ekiplerinin park eden araçlar nedeniyle ilerleyememesi



-Vatandaşların isyan etmesi



-Mahalle sakiniyle röp.



-İtfaiye aracının geri manevra yaparak çıkması



-Yangına yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



-Genel ve detaylar



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7- METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,



23 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden gazeteci Metin Göktepe, Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Metin Göktepe için düzenlenen anma törenine Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler katıldı.



Meryem Göktepe " Metin'in dostları arkadaşları bizim için 23 yıldır burada olmak Metin ile buluşmak ve o günden bugüne gazeteciliğin geldiği nokta ve demokrasinin nerede olduğuna ışık tutmak için Metin ile buluşuyoruz. Her yıl 8 Ocak'ta Metin'in dostları ile bir araya geliyoruz. Buraya gelen dostlarına teşekkür ediyorum." dedi.



Görüntü Dökümü:



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Mezardan Detay



Saygı duruşu



Sezgin tanrıkulundan detay



Meryem Göktepe'nin açıklaması



Genel ve Detaylar



08.01.2019 - 12.42 - Haber Kodu : 190108088

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