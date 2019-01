Dha İstanbul Bülteni - 3

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Tesadüfen ortaya çıkan skandal sonrası doktor gözaltına alındı.



SİTEDE DOLAŞANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ



Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.



Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.



GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR



18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.



Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.



KADINLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU



Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi.



Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi.







HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI



Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır" denildi.



(GENİŞ HABER)



2- İMAMOĞLU, ERDOĞAN İLE YARIN GÖRÜŞECEK



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER -Harun UYANIK -Akın ÇELİKTAŞ/iSTANBUL,



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceklerini söyledi.



CHP'nin 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen İnce'yi, İmamoğlu kapıda karşıladı. Kültür merkezinde bulunan kütüphaneyi gezen İnce ve İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"İSTANBUL'DA YÖNETİM ANLAYIŞININ DEĞİŞECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"



Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin ziyaretinin kendilerine moral olacağını belirterek, "Sayın Muharrem İnce ile kültür merkezimizde gençlerle buluşacağız. Önerilerini alacağız. Bu yerel seçim sürecinde hem tavsiyelerini, önerilerini, beraber neler yapabiliriz? Bunun cevabını alacağız. Çünkü biz 2019'un 31 Mart'ında İstanbul'da yönetim anlayışının değişeceğine yürekten inanıyoruz. Beraber çalışacağız. Bu ziyaret bize moral olacaktır"dedi.



" İNŞALLAH YARIN 17.00'DE ORADA OLACAĞIZ"



Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında ise, "Görüşme netleşti. Saat teyidi alınacak. Prensipte beni yetkili bir kişi aradı. Perşembe günü saat 17.00 olarak bir prensip konuşması yaptık. Son teyit için geri dönülecek ama saat 17.00 diye bize bilgi verildi. Cumhurbaşkanlığı sarayına bizi davet ettiler. Oraya gideceğiz. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmış herkesi ziyaret etme kapsamında ziyaret edeceğim. Sayın cumhurbaşkanından talepte bulunduk. Sağ olsun olumlu geri dönüş yaptılar. Ziyaret edip İstanbul tecrübelerini, tavsiyelerini ve benim de İstanbul'la ilgili düşüncelerimi kendileriyle paylaşacağım. Kapsam budur. İnşallah yarın 17.00'de orada olacağız" dedi.



İNCE: YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR



Muharrem İnce ise Ekrem İmamoğlu'na kampanya sürecinde destek vereceğini belirterek, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na başarı dileklerimizi iletmek için, her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. 31 Mart'ta sadece şehrimizi kimin yöneteceğini değil aynı zamanda şehrimizi kimin yöneteceğini seçerken, gidişata ne diyeceğiz? 17 yıldır ülkeyi yönetenler 25 yıldır İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'un trafik sorunu, işsizlik sorunu var. Bütün sorunlar İstanbul'da katmerli bir şekilde duruyor. Bir insan seçimde oy verdiği bir kişiye aynı zamanda kefil olmuş demektir. 25 yılda bu sorunların hiçbiri çözülmemiş. Katmerlenerek büyümüş. O zaman yapılması gereken değişimin önünü açmaktır. Değişimde fayda vardır. Bunu İstanbulluların gerçekleştireceğine inanıyorum. İstanbul'da bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bu Türkiye'ye ışık olarak yayılacaktır. Bu ayın 17'sine kadar seçmen listeleri askıda. Birinci yapmamız gereken iş seçmen listelerini kontrol etmek. Adını kontrol etmezsen sonra bahane üretmemek lazım. Türkiye'yi yönetenlerin bu günlerden sonra 31 Mart'a kadar neler konuşacaklarını size anlatayım. FETÖ'nün iadesini konuşacaklar. Sınır ötesi operasyonları konuşacaklar. İndirimi konuşacaklar. Asgari ücretin yükseltilmesini konuşacaklar. İşlerin düzeldiğini konuşacaklar. 31 Mart'tan sonra ise bindirimi konuşacaklar. Şimdi kaşıkla verdiklerinin o zaman kepçeyle nasıl alındığını herkes görecek. Bu bir kandırmacadır. Milletimizin bu kandırmacaya alet olmayacağını düşünüyorum.Garantili köprü, garantili havaalanı var. Binali Yıldırım'ı seçerseniz araç garantili otoparkla karşılaşacaksınız. Ekrem İmamoğlu'nu seçin İstanbul'u güzelleştirsin, iyileştirsin. Hiç olmazsa bir umudunuz olsun. 25 yıldır bu yönetimle hiçbir umudunuz yok. Bu kötü gidişi durdurmanın bir fırsatı var önümüzde. İstanbulluların bunu yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



İNCE: YARIŞ MERTÇE OLMALI



Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı görevinden ayrılmadan aday olmasını doğru bulmadığını belirten İnce, "Silahları kuşanarak gelinmez. Mertçe yarış olmalıdır. Doğru bulmuyorum. Anayasaya, etik değerlere aykırı. Böyle yarış olmaz. Bırakacaksın görevini aslanlar gibi gelip yarışacaksın" dedi.



İnce, Erdoğan ile görüşmesi öncesi İmamoğlu'na bir tavsiyesinin olmadığını da belirterek, "Ekrem İmamoğlu o tecrübeleri yaşamış, aşmış bir arkadaşımızdır. Sayın cumhurbaşkanı doğru dürüst bir koltuğa oturtmuyor adamı. Yan tarafa bir kanepeye oturtuyor" dedi.



GENÇLERLE BULUŞTULAR



Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce açıklamalarının ardından burada gençlerle buluştu. İkili gençlerin sorularını yanıtladı.



(ÖZEL)



İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Tesadüfen ortaya çıkan skandal sonrası doktor gözaltına alındı.



SİTEDE DOLAŞANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ



Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.



Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.



GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR



18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.



Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.



KADINLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU



Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi.



Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi.







HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI



Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır" denildi.



4- D-100 KARAYOLUNU KİLİTLEYEN KAZA, 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor.



5- EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,



Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandı



Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü. Çökme sonucunda hastanenin arkasındaki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesilmişti. Elektriği kesilen hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar, çevredeki hastanelere nakil edilerek hastane boşaltıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye jeneratör getirildi. Getirilen jeneratörle birlikte hastanenin acil ve poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Öte yandan tedbir amaçlı hastanenin idare işler ve ek polikliniklerinde bulunduğu C Bloğu da boşaltıldı. Hastane görevlileri binada bulunan malzemeleri ana binaya taşıdı. Ekiplerin istinat duvarının çöktüğü yerdeki çalışmaları devam ediyor.







6- AVCILAR'DA EVDEN KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERADA



Çağatay KENARLI/İSTANBUL,



Avcılar'da satılık boş bir evden kombi çalan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Cihangir Mahallesi'nde bulunan satılık bir evden 2 Ocak'ta kombinin çalınmasıyla ilgili Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden olayı 21 yaşındaki B.D. ve 25 yaşındaki A.O.Ç.'nin yaptığını tespit etti. Ekipler, 4 Ocak'ta şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli A.O.Ç.'nin yapılan üst aramasında keski olarak bilinen metal parça ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D. ve A.O.Ç. emniyetteki ilk ifadesinde suçu kabul ederek kombiyi bir inşaata sakladıklarını söylediler. . Polis ekipleri inşaata giderek şüphelilerin sakladığı kombiyi alarak sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. ve A.O.Ç. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin kombiyi çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



7- DENİZ KAYADELEN MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇECEK



Enver ALAS/ İSTANBUL,



Almanya'da yaşayan profesyonel yüzücü Deniz Kayadelen, 4 kişilik bir ekiple Ağustos ayında denizcilerin 'Everest'i olarak adlandırılan Manş Denizi'ni yüzerek geçmek için kolları sıvadı. Küçüklüğünden beri Manş Denizi'ni geçmenin hayalini kurduğunu belirten Kayadelen, "Bu yaşımda hayalimi gerçekleştirip sınırlarımı aşmak istiyorum" dedi.



Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün lisanslı yüzücüsü ulusal, uluslararası birçok dereceye sahip Deniz Kayadelen, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Emre Deliveli, Darren Watson ve Raha Akhavan'dan oluşan 4 kişilik ekiple geçiş için hazırlıklara başlayan Kayadelen, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'nin yaklaşık 35 kilometrelik zorlu etabını Ağustos ayında geçmek için hazırlıklara başladı. Ege Denizi'ndeki soğuk su antremanlarının ardından Almanya'ya dönen Kayadelen, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına konuştu. Almanya'da doğan ve küçük yaşlardan itibaren yüzen Kayadelen "Yüzme sevgisi ile büyüdüm. Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'ndaki yarışlara katıldım ve derecelerim var. Hem Almanya'da hem de Türkiye'deki yüzme şampiyonalarına katılıyorum" diye konuştu.



ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREK



Yüzme yarışlarında Türkiye'yi temsil etmekten çok memnuniyet duyuyorum" diyen Deniz Kayadelen, çok zorlu bir parkura sahip Manş Denizi ile ilgili hayallerini gerçekleştirmek için yola koyulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Benim küçüklüğümden beri bir hayalimdi. Soğuk suya hiç alışamamışımdır. 10 sene önce hipotermi geçirdim. Ancak buna rağmen hayalimi gerçekleştirmek istedim. Korkumu yenerek bu hayalimi gerçekleştirmek için yola koyuldum. 4 kişilik bir ekip olduk. Bayrak yarışı gibi olacak. Yaklaşık 40 kilometrelik bir rotayı tamamlayacağız. Hem Türkiye Yüzme Federasyonu'na bağlı Ata Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Türkiye'yi bu lisansım ile temsil ediyorum. Almanya lisansım da var. Manş Denizi'ni geçmede Türkiye adına katılacağız ve ülkemizi temsil edeceğiz. Manş Denizi'ni şu ana kadar 3 Türk kadın yüzücü geçti. Ben ise grup olarak katılanlar arasında 14'üncü kadın yüzücü olacağım."



SOĞUK SULARDA HAZIRLIK



Başarılı yüzücü Deniz Kayadelen, yaptıkları hazırlıklara da değinirken şöyle konuştu: "Manş Denizi'ni geçmek çok fazla hazırlık gerektiriyor. Çoğu arkadaşımız soğuk su kamplarına gidip hazırlanyor. Ben de bu kapsamda 4 gün boyunca soğuk Ege sularında yüzdüm. Su soğukluğu 14 dereceydi. Yani vücudumu yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorum. Almanya'ya döndüğümde Almanya'nın göllerinde de yüzeceğim. Vücudu devamlı soğuk suya alıştırmamız lazım yoksa vücut alışkın olmayınca bilinç kaybı risklerini taşır. Ayrıca beslenme, uyku düzeni ve düzenli antremanlar çok önemli. Ben hız yarışçısıyım. Kısa kulvar yarışlarına katılıyorum. Ama bu apayrı bir şey. Manş Denizi'nin zorluğu çok başka. Bu nedenle grup olarak girmeye karar verdik. Çünkü hiportermi riski daha az oluyor. Soloda baştan sona kadar tek yüzmek zorundasınız. Grupta ise her saat bir kişi suya giriyor. Onun da ayrı bir zorluğu var. Çünkü dışarı çıkıp ısınıyorsunuz sonra bir kez daha suya atlıyorsunuz. İşte bunun psikolojik mücadelesi daha başka oluyor" dedi.



MANŞ DENİZİ BİR HEDEF DEĞİL BİR YOLCULUK



Bakırköy Belediyesi'nin ve Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün kendisine çok destek olduğunu aktaran Kayadelen, "Manş Denizi'ni geçmek bir hedef değil bir yolculuk. Bu yolculuk hayatın her alanında çok değerli. Bu yolculuğun tadına varmak lazım. Ben aynı zamanda bir psikolog olarak da bu süreci çok entresan buluyorum. Dolayısıyla Manş'ı geçmeyi bir güçlenme ve kendimi geliştirme süreci olarak görüyorum" diye konuştu.



Geçen yıl Yunanistan'ın Simi Adası'ndan Datça'ya yüzdüğünü hatırlatan Deniz Kayadelen, gelecekle ilgili yeni hedefleri gerçekleştirmek istediğini söyledi. Kayadelen, "Farklı ülkeler arasında yüzmek gibi daha önce yapılmamış organizasyonlara katılmak şeklinde hedeflerim var." dedi.



8- OYUNCU ALİ ERKAZAN'IN "HAKARET" DAVASI



Haber-Kamera: Serpil KIRKESER/İSTANBUL,



Oyuncu Ali Erkazan, meslektaşı Hakan Meriçliler'e katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada,



şikayetçi Hakan Meriçliler dinlendi. Oyuncu Meriçliler, Ali Erkazan'dan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



HAKAN MERİÇLİLER: SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİM



Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ali Erkazan katılmazken, şikayetçi Hakan Meriçliler hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Hakan Meriçliler, "Sanık benim hakkımda basın yoluyla değişik zamanlarda hakaretlerde bulunmuştur. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ederim " dedi. Meriçliler'in avukatı da "Sanık birden çok televizyonda, canlı yayında müvekkile yönelik alenen hakaret ve tehdit suçlarını işlemiştir. İlgili hükümler çerçevesinde cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu. Mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.



Davanın ardından gazetecilerin soruları üzerine Meriçliler, adaletin tecelli edeceğine inandığını söyledi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Erkazan'ın programda sarf ettiği sözlerin müşteki Hakan Meriçliler'i kamuoyu ve toplum önünde küçük düşüren şeref onur ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtiliyor. Hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede şüpheli Erkazan'ın "Hakaret" suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Sanık Ali Erkazan Eylül ayında yaptığı savunmasında şunları söylemişti: "Benim yayınlarda müştekiye yönelik olarak bu sözleri söylediğim gerçektir. Ancak ben bunları yorum olarak söyledim. Asla hakaret kastım yoktur. Beni kamuoyu tanır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hakaret amaçlı söylemedim. Eleştiri anlamında söyledim. Bazı katıldığım programlarda genel amaçlı olarak bu yorumları yaptım."



9- SARIGÜL'ÜN İNÖNÜ'YÜ TEHDİT DAVASI: '3 ÇOCUĞUM ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİLER'



Hayati ARIGAN/İSTANBUL - ŞİŞLİ eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile dönemin belediye başkan yardımcısı olan oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'ye hakaret ile tehdit ettikleri iddiasıyla toplam 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada 3 belediye çalışanı tanık olarak dinlendi. Tanıklardan Özel Kalem Müdürü Taner Biçel, "Asker kökenli kırk yıllık devlet memuruyum. Hayri İnönü, Sarıgüller tarafından 'üç çocuğunun öldürmekle tehdit edildiğini' söyledi" dedi.



Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'ye yönelik, 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'yü avukatları Serdar Erçin ve Mine Güliz Baykal, Mustafa Sarıgül'ü avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu, Emir Sarıgül'ü de avukatı Gizem Rodoplu temsil etti. Duruşmada Şişli Belediyesi'nde görevli 3 tanık dinlendi.







'ÇOCUKLARIN RAHAT UYUMASIN' MESAJI



Şişli Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Hakan Yılmaz, Nazlı İnönü'yü okula götürdüğü sırada, kendisi ile Nazlı İnönü'yü Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün cep telefonundan sürekli aradığını söyledi. Nazlı İnönü'nün tedirgin bir hali olduğunu belirten Yılmaz, "Okula gidiyorduk. Nazlı Hanım, Mustafa Sarıgül'ün kendisini çocukları üzerinden tehdit ettiğini söyledi. Mustafa Sarıgül'ün attığı mesajı gösterdi. Mesajda 'Benim çocuklarım rahat uyumuyor. Senin çocukların da rahat uyumasın' yazıyordu. Nazlı Hanım, Hayri İnönü ile telefonda konuştu. Hayri Bey de eşinin evine gitmemesini söyledi. Nazlı Hanım önce itiraz etti sonra başka yere bıraktım" dedi.







"KIVIRMA, OMURGALI OL"



Mustafa Sarıgül'ün korumasının kendisine 'ara' diye mesaj attığını ifade eden Hakan Yılmaz, "Aradığımda Emir Sarıgül telefonu açtı. Kızarak, 'Nazlı hoca nerede? Kıvırma bana, omurgalı ol. Nazlı hanımla görüşmem lazım. Neredesini, geleyim' dedi" diye konuştu.







ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE TOKAT



Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Taner Biçel'in şoförü Mehmet Ateş de Emir Sarıgül'ün, Biçel'in makamını çok sayıda kişi ile bastığını ifade ederek, "Emir Sarıgül, 'burası bizim yerimiz, kalk git' tavrı ile özel kalem müdürünün masasından kalkmasını istedi. Emir Sarıgül eline bir bardak alarak, yere fırlattı. Meclis Üyesi Erkut Usta, özel kalem müdürüne tokat attı. Ben araya girince beni de tehdit ettiler" dedi.







3 ÇOCUĞUNA ÖLÜMLE TEHDİT



Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Taner Biçel ise şunları anlattı:



"Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, yardımcısı Emir Sarıgül'dü. Hayri Bey, Sarıgül döneminden kalan 11 müdürü değiştirdikten sonra Ankara'ya gitti. Odama gelip, beni tartakladılar. Akşam Hayri Bey gelerek, belediyenin dışında buluştuk. 'Beni Amerika'da yaşayan 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler. Çocuklarımı öldüreceklerini söylediler. Ben aile yapısı olarak bunlara karşı koyacak güçte değilim' dedi. Hayri İnönü, tehdit olayının ardından ABD'ye gitti. Beni tartaklayan meclis üyelerine istifamı verdim. Nazlı Hanım da beni arayarak, tehdit edildiğini söyledi. Kırk yıllık asker kökenli devlet memuruyum. Hayri Bey'in tehdit edildiğini söylerken gözlerindeki korkuyu gördüm. Emir Sarıgül, 'Biz Hayri Bey'le anlaştık. Burayı ben yöneteceğim' diyordu. Kurguları buydu."







"PROFESYONELCE TEHDİT"



İnönü Çifti'nin avukatı Mine Güliz Baykal, eski belediye başkanı ve oğlunun, yeni belediye başkanı ve eşini, niye tehdit ettikleri sorusunun yanıtını aradıklarını belirterek, "Tehdit olayı profesyonelce gerçekleştirilmiştir" dedi. Baba oğul Sarıgül'ün avukatları ise tanıkların belediye çalışanı olduğunu, ast üst ilişkisi nedeniyle tanıklarının geçerli sayılamayacağını savundu. Mahkeme, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.



KUTU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'nün suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Sarıgül'ün, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Emir Sarıgül hakkında ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

