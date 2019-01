Dha İstanbul Bülteni - 3

1- İMAMOĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE ANKARA'YA GİTTİHaber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Ankara'da yapacağı görüşmeye ilişkin konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Ankara'da yapacağı görüşmeye ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Aslında bugünkü ziyaretimizin bir başka kavramı da sayın Cumhurbaşkanı İstanbullu ve burada yaşıyor. Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının da istekleri vardır 'nasıl bir İstanbul istediği"konusunda. Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız" dedi.



Ankara'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret ettim. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, dolayısıyla İstanbul ile ilgili tecrübeleri, düşünceleri olan ve de İstanbul'u çok önemseyen birisi. Bu bakımdan bu ziyaretler esnasında kendilerinden de bu tecrübelerini konuşmak adına randevu talep etmiştim. Sağ olsun, olumlu dönüş yaptılar. Bugün de kendilerini ziyaret edeceğiz" diye konuştu.



"UMARIM SADECE YERELİN KONUŞULDUĞU BİR SÜREÇ YAŞARIZ"



Soruları da yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, liderlerin ve adayların bu tür görüşmelerinin seçim iklimine olan etkisiyle ilgili bir sorusu üzerine şunları söyledi: "Bu yerel seçim. Yerel seçimin güzelliği yereldeki insanların, biz İstanbullular'ın sorunlarını ve çözümlerini konuşmak istiyoruz. Aslında bugünkü ziyaretimizin bir başka kavramı da sayın Cumhurbaşkanı İstanbullu; burada yaşıyor. Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının da istekleri vardır 'nasıl bir İstanbul istediği' konusunda. Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız. Saygılı ve seviyeli bir seçim olur. Başka kavramlar elbette konuşulur, ülkenin gündemidir, ancak bunlar seçime malzeme olmaz" ifadelerini kullandı.



"SAYIN MECLİS BAŞKANI DOĞRU SÖYLEMİŞ"



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da seçimlere ilişkin benzer sözleri kullandığının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Katılıyorum. Sayın Meclis Başkanı doğru söylemiş. Gündem öyle olmalı" şeklinde yanıt verdi.



Ekrem İmamoğlu, kendisini takip eden basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıktan sonra THY'nin tarifeli uçağıyla Ankara'ya hareket etti.



2- İMAMOĞLU: "İSTANBUL İTTİFAKI" DİYE BİR KAVRAMA TALİBİZ, HERKESİN OYUNU İSTİYORUZ



Mehmet İlkay ÖZER- Harun UYANIK-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL,



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önceki dönem Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, İl başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya geldi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen toplantıya aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.



Yerel seçim sürecinin konuşulduğu toplantıda Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. "Bu kampanya belki de İstanbul tarihinin en önemli en tarihi seçimlerinden bir tanesi" diyen İmamoğlu, "25 yıldır İstanbul'u yöneten aklın hepimizin yaşadığı bu güzel kadim kenti nasıl bir hale getirdiğini sadece biz söylemiyoruz. Yönetenler söylüyor. Bu artık tarihi bir sorumluluk olmuştur. İstanbul'u bu kötü yönetimden kurtarma günü olarak gördüğümüz 31 Mart'ta tek yapacağımız şey İstanbul'un nasıl kurtulacağını, nasıl başka bir yönetim anlayışıyla buluşması gerektiğini 16 milyon İstanbulluya anlatmak olacak" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, şöyle devam etti: "Biz İstanbul ittifakı diye bir kavrama talibiz. İstanbul'da herkesin oyunu istiyoruz. Biz sadece iki siyasi parti ile değil, İstanbul'daki tüm unsurların oy verdiği ve bu şekilde kazanan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Sonrasında da bütün kentlinin yönettiği farklı demokratik kavramlarla, son yıllarda uzaklaştığımız evrensel kavramlarla bir yönetim anlayışının buluştuğu bir süreci var etmek istiyoruz. Kendi ilke ve değerlerinden asla uzaklaşmadan kazanmak için her şeyin mübah olduğu kavramını asla yanına yaklaştırmadan değerlerinin ve ilkelerini koruyan bir siyasi prensiple 10 yıldır partinize hizmet etmiş bir kardeşinizim Bu kardeşlik ve yoldaşlık kavramlarıyla beni bu partinin yetişmiş bir elemanı gibi görüp, yarınlarda da İstanbul'a hizmet etmesinin partimizin geleceği açısından çok önemli bir kavram olduğunu zihninizde tutup desteklemenizi istiyorum. 1 Nisan için ne kadar kararlı olduğumu hepinize hatırlatmak istiyorum. Bu kararlılık ve inanç doğrultusunda bana inanan tüm örgütümüze, genel merkeze, saygıdeğer genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum."



Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da görüşmek için toplantıdan ayrıldı, toplantı basına kapalı devam etti.



3- TRABZONSPORLU FUTBOLCU RODALLEGA'DAN SUÇ DUYURUSU



Haber-Kamera: Özden ATİK- Güven USTA - İbrahim MAŞE/ İstanbul, DHA



Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Martinez'in avukatlarından Mikail Hasbek, "Engel olamazsak zamanında neredeyse bu paralar uçup gidecekti. Baktık ki son derece organize, ve maalesef hukukçu demeye dilimin varmadığı bu tip arkadaşların olduğu çeteyle karşılaştık" dedi. Avukat Emin Özkurt ise "Türkiye'de bulunan yabancı futbolculara karşı yönelik belirli bir ekip tarafından yürütülen icra kanalı marifeti kullanılmak suretiyle organize işlem. Bununla ilgili süreç başladı" diye konuştu.



Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez, avukatları Mikail Hasbek ve Emin Özkurt ile birlikte savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Rodallega başına gelen dolandırıcılık olayı hakkında konuşmak istemezken, avukatları futbolcu adına basın mensuplarına adliye önündeki meydanda açıklama yaptı.



"ENGEL OLAMAZSAK PARA UÇUP GİDECEKTİ"



Martinez'in avukatı Mikail Hasbek, "Cuma günü itibariyle Rodellaga'nın aramasıyla dosyaya vakıf olduk. Dosyaya baktığımızda enteresan bir durumla karşılaştık. Yüklü miktarda bir alacak var. O alacak miktarı banka hesabında haczedilmiş, bankadan çıkmış. Neredeyse cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Pazartesi günü İcra Hukuk Mahkemesi'nde tedbir kararı aldırarak dosyayı durdurduk. Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. 50 bin -100 bin yerinden oynarken bir banka memuru haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinde bir rakam bankadan icra dairesine gelirken banka memuru ya da yöneticisi haber dahi etmiyor. Rodellaga'nın adresiyle alakası olmayan bir tebligat postacı tarafından muhtara bırakılmış. Engel olamazsak zamanında neredeyse bu paralar uçup gidecekti. Baktık ki son derece organize, ve maalesef hukukçu demeye dilimin varmadığı bu tip arkadaşların olduğu çeteyle karşılaştık. Baktık ki başka futbolcular da var. Hatta bir arkadaşın parası maalesef çekilmiş. Çok bilinen bir futbolcunun parası çekilmedi. Kıl payı kurtulduk diyebiliriz" dedi.



"SON ANDA YAKALADIK"



Bir basın mensubunun, "Hangi gerekçeyle bu parayı çekiyorlar?" şeklindeki sorusuna ise avukat Hasbek, "Alacaklı gözüken arkadaşımız güya bir basın camiasından. Ama anladığım kadarıyla ne kadar hala fiilen çalışıyor bilmiyoruz. Ama Rodallega bununla tanışmıyor. Ortada legal hiçbir alacak gözükmüyor. Kuaför dükkanında futbolcuya tebligat yapılır mı hiç? Alacağında meşru olmadığı, alacaklının da tanınmadığı bir durum. Kanun boşluklarından istifade ederek bir alacak üretilebilir mi neredeyse bu çaba gözetilmiş. Son anda yakaladık" diye cevap verdi.



"BENZER DURUMDA OLAN YABANCI FUTBOLCULAR VAR"



Martinez'in diğer avukatı Emin Özkurt ise, "Trabzonspor gibi ülkemizin güzide bir kulübünün önemli oyuncusu. Gerçek anlamda mağdur edilmesine son anda müdahil olduk. Yaklaşık 2,5 milyon liranın teslim edilmesine son anda engel olduk. Gerekli suç duyurumuzu yaptık. Bugün de bu konuyla alakalı ifademizi vereceğiz. Benzer durumda olan yabancı futbolcuların da olduğunu gördük. Türkiye'de bulunan yabancı futbolculara karşı yönelik belirli bir ekip tarafından yürütülen icra kanalı maarifeti kullanılmak suretiyle organize işlem. Bununla ilgili süreç başladı. Türkiye'deki yabancı futbolcular her şeyden önce misafirimiz. Ülkemizin imajını, ülkemizin layık olduğu güzelliklerini anıp memleketlerine gittiklerinde fahri konsolosumuz olması gereken kişiler. Biz de avukat olarak mağduriyetini gidermek için bu girişimleri yaptık. Başka yabancı futbolcular için de aynı adrese tebligat yapıldığını gördük. Süreç artık yargıya intikal etti" diye konuştu. Avukat Özkurt soru üzerine, "Bize gelen duyumlara baktığımızda 15-20 milyon lira gibi bir paradan söz ediyoruz. Sadece bizim müvekkilimizin 2,5 milyon liralık bir zararı mevcut. Başka futbolcular da var onların kendi avukatları gerekli açıklamayı yapar" diye cevap verdi. Açıklamanın ardından Rodallega ve avukatları adliye binasına girdi.



4- TAKSİDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ BULUNDU



Haber: İstanbul DHA



Etiler'de durdurulan bir takside kumanda ile çalışan özel düzenek olduğu belirlendi.



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz pazar akşamı Etiler'de yaptıkları denetimlerde bir taksiyi durdurarak inceleme yaptı.



Yapılan aramalarda bir şey bulamayan polis, taksiciden şüphelenerek aracı Etiler Polis Merkezine götürdü. Burada takside detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede ön bölümde bulunda kumanda ile açılan özel bir bölme olduğu tespit edildi. Taksideki kumandanın düğmesine basan polis, açılan bölümün içerisine gizlenmiş ufak bir çantanın içinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Taksi sürücüsü gözaltına alınırken araç trafikten men edildi.



5- İSTANBUL'DA LODOSTA MARTILARIN DALGALARLA DANSI



Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,



İstanbul'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman 3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu.







6- ALMANYA'DA RAHATSIZLANDI, TÜRKİYE'DE SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,



Almanya'da, 4 ay önce kaşıntı ve vücudunda oluşan şişlik şikayeti ile doktora giden ve alerji teşhisi koyulan 2 çocuk annesi Gülcan Yalçın (42), uygulanan tedavilerden yanıt bulamayınca Türkiye'ye geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yalçın'ın halk arasında kurdeşen olarak bilinen hastalığa yakalandığı anlaşıldı. Yalçın uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, kurdeşen de denilen ürtiker hastalığının çok yaygın görüldüğünü ve teşhis koyulamamasının zor olduğunu ifade etti.



Almanya'da yaşayan Gülcan Yalçın, 4 ay önce kaşıntı ve vücudunda oluşan şişlik şikayeti ile doktora gitti. Alerji teşhisi koyulan Yalçın, Almanya'da uygulanan tedavilerden yanıt bulamayınca Türkiye'ye geldi. 2 çocuk annesi genç kadının halk arasında kurdeşen olarak bilinen hastalığa yakalandığı anlaşıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, kurdeşen de denilen ürtiker hastalığının çok yaygın görüldüğünü ve teşhis koyulamamasının zor olduğunu ifade etti.



ALMANYA'DA İŞİNE GİDEMEYECEK DURUMDAYDI, TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLDU



İşe giderken dahi zorluk çektiğini, sokağa çıkamadığını ifade eden Yalçın İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'daki tedavinin "Çok sıkıntı yaşadım. Yüzümde kızarıklıklar, şişmeler, kaşıntılar vardı ve sokağa çıkamıyordum. Almanya'da kendi işimi yapıyorum ve işyerime bile gidemiyordum. Almanya'daki doktorlar bana sadece alerjim olduğunu söyledi ama hiçbir şekilde tedaviden sonuç alamadım. Dayanamayacak kadar bir kaşıntım ve rahatsızlığım vardı. Türkiye'ye gelip Türk hekimlerine görünmek istedim. İyi ki gelmişim. Geldikten ve muayene olduktan sonra tedavimin ilk gününde sonuç aldım. Çok iyiyim şu anda" dedi.



Kurdeşen vakasının basit ve yaygın görülen ve tanınması kolay bir hastalık olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, uygulanan tedaviyi şöyle anlattı: "Gülcan Yalçın bize uzun zamandır tüm vücudunda kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayeti ile geldi. Hastamız Almanya'da yaşadığı için öncelikle orada birçok doktora başvurmuş. Dermatoloji, dahiliye, alerji uzmanlarına görünmüş. Orada kendisine alerji olduğu söylenmiş ve kortizon tedavisi uygulanmış. Ancak kortizon tedavisini bıraktıktan sonra eski haline geri dönüyor. Kendisine kortizon tedavisi dışında bir ilaç tedavisi uyguladık. İlk tedavinin ardından sıkıntıları, şikayetleri normale döndü."



KURDEŞEN (ÜRTİKER) NEDİR?



Kurdeşen hastalığının toplumun yüzde 25'inde görüldüğünü belirten Doç. Dr. Kutlubay hastalığın nedenini, görülme sıklığını ve bulaşıcılığını şöyle anlattı: "Toplumun yüzde 25'i hayatının bir döneminde mutlaka kurdeşen geçirir. Görülme sıklığı çok fazladır. 6 haftayı geçersek kronik vakaya dönüşüyor. Her hastada kronik şekle dönmez. Kurdeşen asla bulaşıcı değildir. Yıllarca kurdeşen yaşayan kişilerin eşlerinde dahi kurdeşen gözükmüyor. İnsanların içi rahat olabilir. Nedeni konusunda genellikle çok kesin bir şey söylenemiyor. Vakaların yüzde 80'inde bir neden bulunamıyor ve strese bağlanabiliyor. Ancak stres dışında kullanılan ilaçlar, tüketilen besinler de alerji yapabiliyor" dedi.



