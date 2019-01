Dha İstanbul Bülteni - 3

Haber: Özden ATİK- Kamera: İdris TİFTİKCİ



Oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiçbir şeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi. Çakır, görüntülerin savcılığa sunulduğunu söyledi.



"SUÇLAMALAR BENİM BU GÜNE KADAR Kİ DURUŞUMA TERS"



Deniz Çakır, "Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi, için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim her zaman bu güne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiç bir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bu güne kadar ki duruşuma ters. Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bu güne kadar hepsini sarıp, sarmaladım. Hepsi beni çok severler. Şu anda da yanımdalar" diye konuştu.



2- ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



Uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara denizine açıldı.



Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, geçtiğimiz pazar akşamı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Gemi bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin ön kısmında bulunan uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü. ABD savaş gemisi saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan çıkarak Marmara Denizi'ne açıldı.



3- CAMI ÇATLAYAN OMAN AİR UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA ZORUNLU İNİŞ YAPTI



Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,



OMAN Air'in Muskat- Manchester seferini yapan uçağı, kokpit camının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Geceyi otelde geçiren yolcuların, bir kısmı bu sabah THY'ye ait uçakla Manchester'e gönderilirken, geri kalanlar da bir başka seferle uçmayı bekliyor.



124 yolcusuyla yerel saatle dün 14.30'da Muskat'tan kalkış yapan Oman Air'in WY-105 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, Türkiye hava sahasında seyir halindeyken kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotları seyir yüksekliklerini düşürerek zorunlu iniş kararı aldı. Saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın yolcuları önce terminale alındı. Daha sonra işlemlerinin ardından otellere yerleştirildi.



70'İ GÖNDERİLDİ



Bu sabah otellerden alınan yolculardan 70'i alternatif uçuşlarla Manchester'a gönderilirken, diğer yolcular ise dış hatlar terminalinde şirket yetkilileri tarafından çözüm üretilmesini istedi. Yolcuların gün içerisinde gönderileceği, uçağın da çatlayan camının değiştirilmesi için parça beklendiği öğrenildi.



YOLCULAR UÇMAYI BEKLİYOR



Uçağın yolcularından İngiltere vatandaşı Katia James, yaşadıklarıyla ilgili "Dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul'a acil iniş gerçekleştirdik. Hiçbir açıklama yapılmadı. 4 saat boyunca vize sorunu yaşadık ve ardından 03.00 sıralarında otele gidebildik. Sabah erkenden havalimanına getirildik. Hiçbir şekilde yiyecek, içecek ikramı olmadı. Uçakta çocuklar, bebekler ve aileler var. Halen daha buradayız ve ne zaman uçacağımız ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşine okuluna gitmek zorunda olanlar var. İnsanların planları var" diye konuştu.



Aravind Desai adlı yolcu da uçağın pilotları tarafından teknik bir sorun olduğu ve camın zarar gördüğünün açıklandığını ifade ederek, "İstanbul'a acil iniş yaptık. Biraz panik yaptık. Omanair tarafından kimse bize bir açıklama yapmadı. İlk başta hiç yiyecek içecek ikramı olmadı. Ancak gece yarısı bizi otele götürdüler. Bagajlarımıza ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Sabah erken saatlerde havalimanına geldik. Uçuşun öğleden sonra olacağını söylediler" dedi.



4- SULTANGAZİ'DE KALDIRIMDAKİ TARTICI ÇOCUĞUN OKUMA AZMİ



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Kadir İlbak, 13 yaşında, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi. Sultangazi'deki okulundan çıkar çıkmaz, kaldırımda tartıcılık yapıyor. Onu soğuk havada kaldırımda ders çalışırken görenlerin yüreği burkuluyor, onun okuma azmi herkesi kendisine hayran bırakıyor. Okul harçlığını çıkarmak, ev bütçesine katkıda bulunmak isteyen 7 yıldır tartıcılık yapan Kadir'in bu anlarını bir vatandaş "Kim bilir ne hayalleri var?" başlığıyla sosyal medya hesabına koyunca, paylaşım yoğun ilgi gördü.



EN SEVDİĞİ DERS MATEMATİK



Sultangazi'nin en işlek caddelerinden olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde tartıcılık yapan Kadir İlbak'a DHA muhabiri ulaştı. Soğuk havaya rağmen vatandaşların şaşkın bakışları arasında önüne koyduğu tartının yanında ders çalışan Kadir İlbak, günde 10 ila 20 TL arasında para kazandığını söyledi. İlbak," Okur harçlığımı ve aile bütçesine katkıda bulunmak için okul sonrası tartıcılık yapıyorum. Sınavlar yaklaşmışken pratik yapıyorum. En sevdiğim ders matematik. Bana göre hava soğuk değil, üşümüyorum. Direniyoruz. Soğuğa alıştım artık" dedi. Annesinin ev hanımı olduğunu belirten ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Kadir, babasının da bir tekstil atölyesinde makineci olarak çalıştığını söyledi.



"KADİR BİZDEN BİRİ ARTIK"



Yaklaşık 7 yıldır aynı noktada tartıcılık yapan Kadir İlbak'a esnaflar da sahip çıkıyor. Esnaflardan Burak Köleoğlu "Elimizden geldiği kadar Kadir kardeşimize destek olmaya çalışıyoruz. O da bizden biri artık. İhtiyacı var, birileri elinden tutsun istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.



5- HAYRİ İNÖNÜ: ADAY GÖSTERİLİRSEM HEDEFİM OY ORANIMI YÜZDE 65'E ÇIKARMAK



Gökhan ARTAN/İSTANBUL,



Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin kendisini yeniden aday göstermesi halinde hedefinin 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 61,60'lık oy oranını yüzde 65'e çıkarmak olduğunu söyledi. İnönü, Şişli Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Sarıgül'ün aday olduğunu belirten ve "48 aydır bir tek gün denize dahi girmedim. Şişli'nin her sokağında vardım" sözleri üzerine "Neden 48 ay? Pek onu anlamadım yani 4 sene ediyor. Demek ki belediye başkanıyken belli bir süre sonra çalışmaya başlamış" dedi.



DHA'ya açıklamalarda bulunan Hayri İnönü "Tabii 65 almak isterim. Elimden geleni yapacağım. Şişli için çalışıyoruz. Çalışacağız da. Büyük bir seçim çalışması yapmıyoruz. Benim amacım ciddi bir oy almak. Dört belediye var ise CHP'nin kazanması muhtemel birisi de Şişli'dir. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Referandumda yüzde 72 hayır çıktı. Ölçüsel olarak söylüyorum, ciddi anlamda bir muhalefet. Şişli dediğimiz çok karışıktır. Çok farklı etnik gruplar var. Demek ki herkes birbirini seviyor. Herkes birbirine karşı eşit davranıyor. Türkiye'de başka bir ilçenin var olduğunu sanmıyorum. Biliyorsunuz farklı din gruplarından insanlar da yaşıyor. Aşağı yukarı 28 bin Ermeni vatandaşımız Şişli'de yaşıyor. 22 bine yakın Roman vatandaşımız var. Hep birlikte yaşayabilmeyi becerebilen bir yapımız var. Şişli'nin güzelliği burada" dedi.



SEÇİLDİĞİNİZ SÜRECE BURADASINIZ



Partisinin ve genel kurulun uygun görüp, seçmenin de kendisini seçmesi halinde belediye başkanlığı yapacağına vurgu yapan Hayri İnönü, "Ama bu demek değildir ki bu benim hakkım. Öyle bir hakkım yok. Burası kimsenin hakkı değil. Burayı seçen size emanet ediyor. Emanettir geri alır. İlla da 'ben burada oturacağım' diye bir şey söyleyemem. Burada süreli bir görevim var. Döndük bittikten sonra efendim benden sonra gelen 'benden iyi değildi' tekrar istiyor. Ben bunu anlamıyorum bakın bir işi görevi bitirirsiniz ondan sonra başkası yapsın dünya kadar insan var ne olacak yapamazlar mı, yaparlar tabii. Belki sizden daha iyi yapar belki de yapmazlar olabilir. Bu sonuçta süreçtir, görev işidir. Özel sektörde böyle bir şey oluyor mu? çok nadir oluyordur. Onun için benim görüşüm bu görevler geçicidir. Bu şekilde bilmek lazım. Seçildiğiniz sürece buradasınız. Eğer seçilmezseniz bir nedenden ötürü kendi işinize bakarsınız" diye konuştu.



PARLAK ŞEYLERİN ÖMRÜ KISA OLUYOR



Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişli Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Şişli'nin ışığı söndü, büyüsünü kaybetti. O ışığı yakmaya geliyorum. Eskiden İstanbul'a gelen turistlerin büyük bölümü Şişli'ye gelirdi. Bir anket geçti elime, şu anda 35'inci sıraya düşmüş" şeklindeki açıklaması üzerine yaptığı değerlendirme de şunları söyledi:



Benim görüşüm uçan paralarla çok daha yatırımlar yapabilirsiniz. Yani illa da ışık anlamında söylüyorum pırıl pırıl olmak zorunda değil. İnsanlar mesut olsunlar, birlikte yaşasınlar, fakiri, zengini birlikte yaşayabilsin. Herhangi bir kıskançlık olmasın onu sağlamamız lazım. Ben sosyal demokrat bir partinin üyesiyim o şekilde düşünmek zorundayım. Parıltı tabii güzel bir şey. Kalıcı bir şey olması lazım. Herhalde düşünce farkımız oradan kaynaklanıyor. Biz emanetçiyiz burada. Ümit ederim partim aday gösterirse ve yeniden kazanırsam tekrar devam edeceğim. Bunlar süreli işler. Seçildiğiniz sürece burada varsınız. Seçilmediğiniz süreden sonra gidip kendi işinizi yaparsınız veya yapmazsınız. Size bağlı. Benim babam derdi 'medeni insan sıkılmaz. Her zaman yapacak bir şey bulur. Vaktini değerlendirecek bir şey bulur.' İlla belediye başkanlığı diye bir şey yok. Olmaması lazım.



TURİST SAYISININ ŞİŞLİ İLE BAĞLANTISI VARSA ÖNEMLİ BİRİSİ OLMAM LAZIM



Mustafa Sarıgül'ün Şişli'ye gelen turist sayısında gerileme olduğu söylemiyle ilgili olarak da Hayri İnönü, "Ben bilmiyorum böyle bir şey olduğunu. 2018 sanıyorum daha iyiydi. Daha önceki dönem kötüydü. Türkiye'nin turist sorunu eğer Şişli ile bağlantılıysa bilmiyorum öyle bir şey varsa. Hakikaten eğer turist sayısının düşmesinin Şişli ile bağlantısı varsa önemli birisi olmam lazım. O kadar da değil. Şişli'ye gelen turist İstanbul'a gelen turistin aynısı. Şişli'ye ayrı İstanbul'a ayrı turist gelmiyor. Şişli'ye gelen ekonomik düzeyi yüksek olan turistler Şişli'ye gelip alışveriş yapıyorlar fakat alışveriş azalması benimle alakalı değil. Turistin profili değişti. Ben turizmci değilim ama biliyorum ki İstanbul'a gelen turistin profili 10 sene önceki profil değil farklı bir profilde turist geliyor. İstanbul'un 39 ilçesi var demek en sona düşmüşüz, olabilir. Biraz bana mantıklı gelmedi. Öyle diyorlarsa bir kaynakları vardır" dedi.



Mustafa Sarıgül'ün aday olduğu yönünde yaptığı son açıklamaların hatırlatılması üzerine de Hayri İnönü, "Seçilme ve seçime girme hakkı olan her Türk vatandaşı istediği yere aday olabilir. Benden önceki başkan uzun süre burada belediye başkanlığı yapmış. Ondan sonra şimdi ben yapıyorum. Herkes birbirinden farklıdır tabii. Herkesin tercihleri birbirinden farklı. Birisi kırmızı halılar sermekten hoşlanır. Ben hoşlanmıyorum öyle şeylerden, eğer bir büyü olarak ışıklı, kısa süreli yatırımlar görüyorsanız o zaman tamam ama ben parlak şeylerden emin olun fazla hoşlanmıyorum. Çünkü parlak şeylerin ömrü kısa oluyor. Dünyanın parasını veriyorsunuz ondan sonra bitiyor. Uçuyor, gidiyor. Kalıcı bir şey değil. O yaptığınız şeylerle okul, kreş yapsanız yaşlılar evi yapsanız, bakın yaşlılar evimiz yok bizim. Alzheimer, bakıma muhtaç hastalar için gece kalabilecek tesislerimiz yok, bunlar çok önemli keşke olabilse. Otopark sıkıntımız var, otoparklar yapabiliriz" dedi.



DEMEK Kİ BEN BAŞKANKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ



Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Sarıgül'ün, "Tam 48 aydır bir tek gün denize dahi girmedim. Şişli'nin her sokağında vardım" sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi:



Neden 48 ay? Pek onu anlamadım yani 4 sene ediyor. Demek ki belediye başkanıyken belli bir süre sonra çalışmaya başlamış. Valla bunu kendisine sormak lazım. Neden 48 ay da 36 ay değil veyahut 60 ay değil. Onu kendisine sormak lazım. Çalışabilir bunda bir şey yok istediğini yapsın. Ben kimsenin ne yapacağını, ne edeceğine karışamam, karışmam da. Herkes bildiğini okur. Herkes birbirinden farklı, bakın herkesin kendine göre farkı var. Bu koltuğa oturan şimdi benim. Benden sonra gelen benim yaptığımı yapmayacaktır veya yapacak belki, onun bileceği iş o. Belediye başkanlığı bir süreçtir. Herkes birbirinin üzerine koyar. Ben yaptım tamam, bir dönem daha yaptım en sonunda birisi gelecek. Ama birisi geldikten sonra o iyi değil, ben tekrar gelmek istiyorum. Ben katiyetle demezdim. Çünkü muhakkak benden daha iyi yapacak biri çıkabilir ileride.



6- "ASLA PES ETMEDİ", TİYATRO SAHNESİNE DE ÇIKTI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Ailesi ile gittiği tatilde,16 yaşındayken sığ suya yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürülen ve omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Serhat Erönal (37), nasıl pes etmediğini tiyatro sahnesinden anlatmaya başladı.



Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Serhat Erönal, video paylaşım sitesinde oluşturduğu kanal ile yaşama tutunmasını, engelli yaşamın zorlukları ve deneyimlerini paylaşıyor. 1996 yılında yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürülen ancak, boynundaki omurlardan ikisi kırılması nedeniyle sandalyeye mahkum olan ellerini tam olarak kullanamaz hale gelen Serhat Erönal, gördüğü tedavilerin olumlu sonuç almaya başladı. Erönal, 10 yıllık tedavi ile ayağa kalkıp, 20'ye yakın adım atabilir hale gelirken doktorunun 'Sağlığına tam kavuşabilirsin' önerisi ile girdiği ve başarısız geçen kök hücre ameliyatı ardından ikinci kez felç geçirdi.



"ASLA PES ETME" YAŞAM FELSEFESI



Suni teneffüs ile yaşama döndürülen, 10 yıl içerisinde iki kez felç geçiren Serhat Erönal, tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sımsıkı sarılırken, 'Asla Pes Etme' sloganını yaşam felsefesi haline getirerek, 'Yapamaz' denilen birçok aktiviteyi gerçekleştirdi. Sosyal medyayı çok iyi kullanan, ödüllü YouTuber, aynı zamanda iki şirketi bulunan tekerlekli sandalye ile aikido yapan, kendisini aynı zamanda "Hayvanseverim, eğlenceliyim, komiğim, yüzücüyüm, bilişimciyim, 1996 yılından bu yana omurilik felçlisiyim, girişimciyim, iyi bir sürücüyüm, yaramazım, konuşmacıyım, ilham vericiyim, asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatanım" diye tanımlayan Serhat Erönal, şimdiye kadar gokart, jetskiye de bindi, bugüne kadar özel aparatlar taktırdığı 3 otomobil kullanan, ticaretle uğraşan, dijital medya danışmanlığı, okul ve çeşitli kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptı.



Serhat Erönal, tekerlekli sandalyesini kendisine bir engel olarak görmediğini vurgularken, gelen teklifi kabul edince kendisini tiyatro sahnesinde buldu. Öykü ve oyun yazarı, Mecidiyeköy'deki Oda Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmeni Kaan Erkam'ın teklifini kabul ederek haftada 1 gün sahneye çıkmaya başladı.



Erönal, DHA muharine 6 yıl önce Bodrum'da tanışarak evlendiği akademisyen eşi Yeşim'e, "Herkes 'Hayatımı anlatsam kitap olur, yazsam roman olur' dedi. Benim hayatım anlatsam ilham olur mu?" diye sorduğunu, "Geç bile kaldın" yanıtı aldığını belirterek, "Hayatım, heyecan, enerji, aşk ve yaramazlıklarla dolu. Bunları insanlara anlatıp, ilham olmaya motivasyon vermeye ve herkesi 'Asla pes etmemeye çağırıyorum' Hayatta pes edilmediği, umut kesilmediği zaman neler başarılabildiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi de bunu tiyatro sahnesinde anlatmaya çalışıyorum. Hedefim; Türkiye'de başlattığım 'Asla pes etme' çılgınlığını uluslararası bir konuşmacı olarak herkese söyletmek. Engel bedende değil, zihinde aşılır. Zihindeki engel aşılırsa, herkesin önüne pek çok kolaylık gelebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Seyircilerimizle birlikte bağırarak 'Asla pes etme' diyoruz" dedi



SALON TAMAMEN DOLDU



Oyunu izleyen Türkiye'de ilk 'Betimlemeli' (Kelimelerle resim çizme sanatı) klibi çeken sanatçı Erhan Doğancıoğlu bir ara Erönal'ı kıramayarak sahneye gelirken, gitarı ile 'Tek Başına' şarkısını izleyicilerle söyledi. Yönetmen Kaan Erkam, eşi ile oyun izlemeye gelen Serhat Erönal'ın tiyatroyu çok sevdiğini söylediğini anlatırken, "Uzaktan sevmek olmaz' diyerek onu sahneye aldım. Baktık çok güzel bir hatip, çok güzel anlatıyor. Sahnede sadece bir sefer olacağını zannediyordu. Salon tamamen dolu. Her hafta sahneye çıkmaya başladı. Bu aslında Türkiye'de daha önce pek denenmeyen söyleşi-gösteri olduö diye konuştu.



Yeşim Erönal, seyircilerin uzun süre alkışladığı, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek birlikte 'Asla pes etme' dediği eşinin gösterisini görüntüledi.



