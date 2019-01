Dha İstanbul Bülteni - 3

1-TREN HATTINDA KAZA YAPAN İKİ İŞ MAKİNESİ ÇEKİLDİ
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA- KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA- KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.



Kaza, bugün saat 09.30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesiminde meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdi. İki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçtan atlayan iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan çalışma sonrası iki iş makinesi çekilerek götürüldü.



-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE YAPILAN ÇALIŞMA



-Yapılan çalışmalar



-Araçların çekilmesi



-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler



12.01.2019 -11.56- Haber Kodu : 190112075



2-BANLİYÖ HATTINDAKİ KAZANIN HEMEN SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER



Teller kesildi, yaralılara müdahale edildi



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-Güven USTA-İSTANBUL DHA



Bakırköy'de Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Halkalı-Gebze banliyö tren hattında ray bakım çalışması yapan araç, Florya mevkiinde aynı hatta elektrik hattı döşeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiyenin hattın çevresindeki telleri keserek olay yerine ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Tellerin kesilmesiyle olay yerindeki yaralılara müdahale ediliyor.



"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI"



Kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi.



EK GÖRÜNTÜ



-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler



-Tellerin kesilmesi



-Yaralılara müdahale



-Olay yerinden görüntüler



-Ekiplerin çalışması



-Olay yerinin havadan görüntüsü



-Genel ve detaylar



12.01.2019 -11.22- Haber Kodu : 190112062



3-KADIKÖY'DE OTEL İNŞATINDA TARİHİ ESERLER ÇIKTI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA



Kadıköy'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.



İbrahimağa mahallesi Dinçler caddesinde 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Eserler bulununca yaklaşık 70 metre yüksekliğinde 21 katlı olacak otelin kazılarına arkeologlar denetiminde devam edildi. Kazıldıkça yeni buluntularla karşılaşıldı. Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Etrafında dükkanların bulunduğu tahmin edilen caddenin iki kenarında mermer sütunlar bulundu.



Kalıntılar ile inşaatın geleceğine kültür varlıkları koruma bölge kurulu karar verecek.



-İnşaat alanından görüntü



-Çıkan tarihi kalıntılar



-Alanın havadan görüntüleri



12.01.2019 -10.45- Haber Kodu : 190112044



4-SAHTE EVRAKLA ENGELLİ RAPORU ALANLARA OPERASYON: 23 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz engelli raporu alarak kamuyu zarara uğratan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu alarak kamuyu zarara uğratan kişilere yönelik 7 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Öte yandan bu operasyonla birlikte 2018 yılında yapılan 5 operasyonda gözaltına alınan 152 kişiye işlem yapıldı.



60 KİŞİ TUTUKLANDI



Şüphelilerden 60'ı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Gözaltına alınan 74 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 87 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Usulsüz engelli raporu alarak kamuyu zarar uğrattığı belirlenen firari 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



5-FATİH'TE MİNİBÜS KAZASI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA



Fatih'te öğrencileri kursa bırakan servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Kazada servis aracı devrilirken, trafik yoğunluğu oluştu.



Kaza saat 08.00 sıralarında Fevzi Paşa Caddesi Vezneciler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karate kursuna öğrencileri bırakan 34 KA 9750 plakalı servis aracının sürücüsü Erol Sezgin kavşaktan geçtiği sırada, İskender Yıldırım'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı devrildi. Araç içinde kalan Sezgin'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlatırken, trafik Vezneciler istikametinde durdu.



Servis sürücüsü Sezgin, "Karateci çocukları spor salonuna bıraktım. Ben normal seyir halindeyken kamyonet çıktı. Benim tam arka tarafımdan vurdu" derken kamyonet sürücüsü Yıldırım ise, "Bana yeşil yanıyordu normal ilerlerken arkadaş birden önüme çıktı. Hızlıydı" diye konuştu. Servis aracı bir saatlik çalışmanın ardından vinçle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



-Devrilen servis aracı



-Polis ve itfaiye ekipleri



-Yoldan ve trafikten görüntü



-Sürücüler ile röportaj



-Genel ve detaylar



12.01.2019 -10.05- Haber Kodu: 190112032



6-MELİSA 13 YIL SONRA ELİNE KAVUŞTU







İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - DOĞUŞTAN sağ eli olmayan 13 yaşındaki Melisa Gökgöz, 7 üniversite öğrencisi tarafından gönüllü olarak üretilen robot el sayesinde hayallerine kavuştu.



İstanbul'da yaşayan ortaokul öğrencisi Melisa Gökgöz'ün (13) doğuştan sağ eli yoktu. Bir belediyede işçi olarak çalışan baba Esat ve anne Muazzez Gökgöz'ün tüm çabalarına rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle robot ele ulaşamayan Melisa'nın hayalleri, gönüllüler tarafından kurulan 'Robotel Türkiye' platform sayesinde gerçek oldu. 7 üniversite öğrencisi de Melisa'nın bu hayalini emekleriyle destekledi. Robotel Türkiye'den gelen talep üzerine çalışmalara başlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, Merve Boşnaz, İremnaz Çay, Sinem Sera Ertaş, Mustafa Bekir, Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent ve Hüseyin Muhammedi bir ay gibi kısa bir sürede Melisa için gerekli olan robot eli tasarladı.



"ÜÇ BOYUTLU YAZICILARI KULLANDIK"



Melisa'nın elinin ölçülerini almak için öncelikle Gökgöz Ailesi'ni üniversiteye davet ettiklerini anlatan Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sinem Sera Ertaş, "Biz öncelikle Robotel Türkiye ile gönüllü olarak iletişime geçtik. Onların toplantılarına katıldık ve bu sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgi aldık. Sonrasında Melisa'nın bilgileri bize ulaştırıldı. Melisa'nın bilgilerine ulaştıktan sonra aileyi okulumuzda misafir ederek Melisa'nın el ölçülerini aldık. Ölçeklendirme, boyutlandırma gibi süreçlerden sonra 3 boyutlu yazıcıları kullanarak baskı sürecini tamamladık. Baskı sürecinin ardından montajlamayı yaptık. Aileyi tekrardan çağırıp yaptığımız eli denedik. Deneme süreci çok başarılı geçti" dedi.



"KAYBETTİĞİ BİRÇOK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK"



Robot elin kullanımının çok kolay olduğunun altını çizen Sinem Sera Ertaş, Melisa'yı mutlu etmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi. 'O sadece bir el değil kaybedilen onca hayaldi' diyen Ertaş, "Bir projenin bizi bu kadar mutlu ve tatmin edeceğini düşünmemiştik. Yaşadığımız çok farklıydı. Hiç beklemediğimiz kadar sevinçle dolduk. Herkesin bu mutluluğu yaşaması lazım. O sadece bir el değil. Kaybettiği birçok hareketi hayal ettiği birçok şeyi kazandı. Bu nedenle çok mutlu ve sevinçliyiz. Projenin daha büyük kitleye ulaşmasını hedefliyoruz. Gönüllü ekip olarak biz hazırız" ifadelerini kullandı.



ARTIK BEN DE 'KALP' YAPABİLİYORUM



Sağ eli olmadığından çocukluğundan bu yana istediği kalp işaretini yapamadığını anlatan Melisa Gökgöz ise yaşadığı sevinci şu sözlerle ifade etti:



"Aslında hayatıma kattığı çok büyük bir zorluğu yoktu. Ama yapmak istediğim bazı hareketler kısıtlanıyordu. Mesela bir 'kalp' yapmak istediğimde bir elim olmadığından yapamıyor, arkadaşlarım yapınca üzülüyordum. Sağ elimle kalem tutmak ve su içmek istiyordum. Öğrenci abla ve ağabeylerim sayesinde artık bunu gerçekleştirebiliyorum. O elimde bir şeyleri tutup kavrayabilmek, su içebilmek, çantamı taşımak benim için büyük mutluluk. Gece yatarken dahi çıkarmak istemiyorum. Mutluluğumu kelimelerle ifade edemiyorum. Elim takılınca ilk kalp yaptım. İlerde ise doktor olmak istiyorum. Benim yaşadığım sorunu yaşayan kişilere umut olmalı, onları sağlıklarına kavuşturmalıyım."



"MELİSA'YI HAYATA BAĞLAYAN 7 GENCE MİNNETTARIZ"



Robot elin ücretini karşılayacak durumda olmadıkları için Melisa'nın 13 yaşına kadar sağ eli olmadan yaşadığını söyleyen baba Esat Gökgöz ise kelimelerle ifade edemeyecek derece mutlu olduğunu belirtti. Projeyi geliştiren ve Melisa'ya el uzatan 7 gence minnettar olduklarını kaydeden baba Gökgöz, "Melisa'nın rahatsızlığı doğuştan geliyordu. Bir tanıdığımız vasıtasıyla Robotel Türkiye ile tanıştık. Bir hafta içerisinde protezi yapıp bize teslim ettiler. Çocuğum şu an yeniden doğmuş kadar mutlu. Bu mutluluk anlatılmaz yaşanır. Daha önce çok araştırdık. Robot elin Melisa için kullanılabilir olduğuna dair rapor aldım. 35-40 bin dolar arasında bir fiyatı olduğu söylendi. Bunun da benim kaldıracak kapasitem olmadığından temin edemedim. Bu projeyi geliştiren herkesten Allah razı olsun. Bu çocuklarımızın devletimizin ufak bir dokunuşuna ihtiyacı var. Devletimizin bu tür projelere destek vermesi gerekiyor. Bu gençleri destekleyelim ki biz daha çok yükselelim. Bu gençler bizden hiç para istemediler" diye konuştu.



"ARKADAŞLARININ YANINDA ZORLANIYORDU"



Bir anne olarak Melisa'nın yaşadığı zorlukları en yakından gözlemleyen isim olan Muazzez Gökgöz de mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:



"Kendisi yaşadığı sıkıntıları bana fazla yansıtmıyordu ama ben bir anne olarak onun durumunu gözlemliyordum. Özellikle arkadaşlarının yanında zorlanıyordu. Benim kızım çok başarılı onu çok yıldırmadı bu durum. Şu an çok mutlu gece bile o eli çıkarmak istemiyor. Eliyle yazı yazmaya bile başladı. Ben bir anne olarak çok mutluyum. Kızımın bunu bu kadar istediğini bilmiyordum. Onu mutlu görmek çok güzel."



-Robot eli tasarlayan 7 öğrencinin laboratuvarda çalışma detayları



-Bir öğrencinin Melisa'nın robot elini takması



-Melisa'nın robot el ile öğrencilere teşekkür etmesi



-Melisa'nın eliyle su şişesini tutması



-Projede yer alan öğrencilerden Sinem Sera Ertaş'ın projenin detaylarına dair röportajı



-Melisa Gökgöz'ün röportajı



-Melisa'nın eliyle kalp işareti yapması



-Baba Esat Gökgöz'ün röportajı



-Anne Muazzez Gökgöz'ün röportajı



-Ailenin detayları



-Melisa'nın detayları



12.01.2019 -11.33- Haber Kodu : 190112065



7-İNÖNÜ: 500 MİLYON DOLARLIK 9 GAYRİMENKULÜ ŞİŞLİLİYE YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ



Gökhan ARTAN/ İstanbul, - ŞİŞLİ Belediye Başkanı Hayri İnönü, Bilgi Üniversitesi'ne kendisinden önceki dönemde 2 TL'ye satılan Mecidiyeköy'deki 7 bin metrekarelik taşınmazı geri almak için açtıkları davayı kazanmalarıyla ilgili konuştu. İnönü, "Şişli'nin 500 milyon dolar değerinde 9 adet gayrimenkulü var. Amacımız bu binaları Şişli halkına geri kazandırabilmek. Sonuçta Şişli'nin malının Şişlilinin tasarrufunda olduğuna inanıyorum. Bilgi Üniversitesi'nin kampüsü iki liraya satılmış. El insaf" dedi.



AMACIM BU BİNALARI ŞİŞLİ HALKINA KAZANDIRMAK



Şişli'nin malını tekrar Şişlililere geri kazandırmak için elinden gelen mücadeleyi vereceğini dile getiren Hayri İnönü, "Şişli'nin 9 adet gayrimenkulü var. Bu gayrimenkuller bizden önceki dönem, benim belediye meclisi üyesi olduğum dönem. Bu araziler bir vakfa her biri 1'er lira karşılığında 30 yıllığına kiralanmış. İntifa hakkı diye bir hak vardır. İntifa hakkı kullanım hakkını tapuya kaydediyorsun, o gayrimenkul haklarından istifade ediyor o intifa hakkı verilen kişi. Bu bir vakıf. Vakfın da bir okulu var. Bu gayrimenkullerin bir çoğunda bu okullar var. Bunların bir kısmı Ayazağa'nın Sarıyer'e geçmesi ile birlikte Sarıyer'e verildi bu arsalar. Biz bunları da takip ediyoruz. Hatta bir binamız var Sarıyer'de. Sarıyer'de bir üniversite binası yapıldı. Tabii çok güzel bir bina oldu. Bizim belediyemizin finansa ettiği bir bina. Eski belediyenin olduğu binamız var. Benim amacım bu binaları tekrar Şişli halkına geri kazandırabilmek" dedi.



KAZANACAĞIZ ÇÜNKÜ KAMU ZARARI VAR



Davaları kazanacaklarına inandıklarını çünkü kamu zararı durumunun söz konusu olduğunu ifade eden Hayri İnönü, "36 tane dava kazandık bu binalar ile ilgili ve hukuki süreç devam ediyor. Yarın bitecek diye bir şey söylemiyorum. Belediye olarak yer kiralamak zorunda kalıyoruz. Sene e 3 milyon lira civarında bir para veriyoruz kiraladığımız yerlere. Öte yandan kendi mallarımızı 1 lira olarak yani parasız olarak bir yere vermişiz. Bu bir çelişki. Bununla ilgili Sayıştay'ın raporları var. Aleyhimize raporları var. 'Sizin bu kadar binanız var. Siz bunları nasıl bir yere verirsiniz de siz bu kadar kira verirsiniz' diye tespitleri var. Bir yer daha var orası satılmış. O meclis kararında benim de imzam var. Diyorlar ki 'senin de imzan var.' O dönem grup kararı alınmış ben de imzalamışım daha doğrusu olumlu oy kullanmışım. Ret oyu kullanmamışım. Tabii bugün de düzeltiyorum. Her zaman her yaptığınız doğru değil ki. Bakın iktidar olmak ile iktidar olmamak arasında fark vardır. İktidar olduğunuz vakit siz kamunun ihtiyaçlarını yerine getirmek zorundasınız. Herhangi bir parti gözetmeden. Ben burada kamunun hakkını koruyorum" diye konuştu.



ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İLE 2 LİRAYA SATILMIŞ. EL İNSAF



Bilgi Üniversitesi'nin kampüsünün iki liraya satıldığını hatırlatan İnönü şunları söyledi:



"El insaf. Üstelik başka şeyler de var. Satış işlemlerinde de eksiklikler var. Belediyenin her şeyini satabilirsiniz. Belli bir sistemden geçmesi lazım. Usulüne göre olsun. Orayı da geri almak ile ilgili mücadelemiz var. İki süreçte kazandık. Şimdi Yargıtay'a vermiş Bilgi Üniversitesi. Onu da kazanacağız diye ümit ediyorum. Bunlar kamu zararı, kamunun malı. Benim de değil. Şişli'nin. Şişli'de vergi veriyorsanız, Şişli'de vergi veren bizden hesap sorma hakkına sahiptir. 36 dava kazandık 9 tane gayrimenkul bunlar. Aşağı yukarı 500 milyon dolardan bahsediyoruz. Fiyat önemli değil. 1 milyon dolar da, 100 bin dolar da olsa aynı şeyi yapmak lazım. Aslında paranın yüksekliğine bakmamamız lazım"



BEDAVAYA KİMSEYE VERİLEMEZ



"Önemli olan Şişli'nin malının Şişli'de kalması lazım. Bedava kimseye verilemez" diyerek konuşmasını sürdüren Hayri İnönü, " Bazen bana kızıyorlar eğitim iyi bir şey, eğitim için kullanıyorlar. Tamam iyi hoş da siz bir yatırım yaparken düşünmeniz lazım. Yatırımı geniş perspektifte düşünmeniz gerekiyor. Bütün fizibilitesini yapacaksınız. Okul ise 'nerede öğrencileri okutacağım' diye düşüneceksiniz, eğer fabrika yapacaksanız 'fabrikayı nerede kuracağım' diye düşünmeniz lazım. Bunların hepsini düşünmek lazım. Başkasının malını alıp, onu kullanıp kendime bir rant sağlayamam. Sonuçta Şişli'nin malının Şişlilinin tasarrufunda lazım geldiğine inanıyorum" dedi.



İLÇENİN İKİ SORUNU VAR OTOPARK VE YEŞİL ALAN



2014 yılında ilçede yeşil alan olmadığı yönünde yaptığı açıklamalardan bu güne ne değiştiği yönünde soru üzerine Hayri İnönü şunları söyledi:



"Ne yazık ki bir şey değişmedi. Şişli'nin iki tane sorunu var. Birisi otopark. İkincisi yeşil alan. Bakın, Ali Sami Yen bölgesi vardı. Başka bölgeler de vardı. Şimdi İSKİ'nin bir projesi var.Umarım yapacaklar. İSKİ'nin arsasını park haline getiriyorlar. Umarım yaparlar Büyükşehir Belediyesi olarak. Bütün yapılan işler, kim yaparsa yapsın Şişli'ye nefes aldırıyor. Bizim Maçka Demokrasi Parkımız var. Çocukların oyun oynayacağı yer yok, diyorlar. Diyoruz ki gösterin yapalım. Yok yer. Bazı boş arsalar var. Eğer sahipliyse biz ona gidip bu özel mülkü kamulaştırıyoruz, diyemiyorum kimse kusura bakmasın. Başkasının malında gözüm yok. Düşünsenize sizin malınızı ben 'kamulaştırıyorum' dersem istemezsiniz. Şişli'de yer yok. Otopark için de imkanlar çok zor. Yer altına yapmamız lazım. Çok maliyetli şeyler. Bu Şişli'nin en büyük sorunu. Yeşil alan hakikaten sadece benim değil çevre belediyelerinde büyük bir sorunu"



KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDA



Şişli'de kentsel dönüşümle ilgili olarak Hayri İnönü şöyle konuştu:



"Bizde birkaç tane sorunlu yer var. Bir tanesi Kuştepe bir tanesi de Mahmut Şevket Paşa. Bir kent atölyesi kurduk orada çalışıyoruz. Envanteri çıkarmamız lazım çünkü şöyle arsa birisine ait üzerine birisi bir bina yapmış içinde de başka birisi oturuyor kiracı.Üç değişik yapı var. Gecekondu dediğiniz yerin üstünde beş altı katlı apartmanlar var. Bunların hepsini bir düzene sokmamız lazım. Çok kolay bir iş değil. Kentsel dönüşüm atölyesi kurduk. Kuştepe ile başladık. Bunun envanterini çıkartıyoruz. Kolay iş değil. Uzun vadeli bir iş. Devletin bu konuda bize destek olması yol göstermesi lazım. Buradaki amacımız kişiyi yerinden etmek değil. Kentsel dönüşümü biz yerinde dönüşüme döndürdük. Kişi yerinden kopmasın. Bir medeni bir ortamda oturmayı sağlayalım. Bazı yerlerimiz var. Hakikaten çok kötü. Oturulamayacak, insanların zor oturacağı kalitede yerlerimiz var. İnsanca oturulabilecek yerler sağlamamız lazım.



GELECEKTE BENDEN BAHSEDERKEN GÜLÜMSEMELERİNİ İSTERDİM



"Gelecekte ilçenizin sizi nasıl hatırlamasını isterdiniz?" şeklindeki bir soruya İnönü, " Benden bahsettiklerinde bir kere gülümsemelerini isterdim. Amcamı biliyorsunuz, Erdal İnönü. Erdal İnönü de öyledir. Hiç kimse kötü bir şey söylemez Erdal İnönü hakkında. Muhakkak ki yaptığı bazı şeyler uymamıştır başka birilerine. Burada Hayri İnönü belediye başkanlığı yaptı. ' İyi bir belediye başkanı oldu' demeleri benim için yeter. Aday olursam, yine yaptığımız hizmetlere devam edeceğim. Yine sosyal belediyecilik yapacağız. Kurumsallaşmayı tamamlamamız lazım " şeklinde cevap verdi.



-İnönü'nün açıklamaları



-Alanın havadan görüntüleri



12.01.2019 - 11.50-Haber Kodu : 190112071



12.01.2019 - 11.51-Haber Kodu : 190112072



12.01.2019 - 11.52-Haber Kodu : 190112073

