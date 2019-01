Dha İstanbul Bülteni - 3

Kartal'da sabah saatlerinde hırsız olduğu belirtilen kişinin içinde öldürüldüğü cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenildi. Çaldığı ciple kaçan kişiyi vuranın ise Barış Dalan'ın yakın koruması olduğu belirtildi. Yakın koruma, polis ekiplerine teslim oldu.



Olay sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Kırgülü Sokak'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cip çalışırken, evin önüne bir otomobille gelen 3 kişiden biri lüks cipi çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada 2 şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.



YAKIN KORUMALAR PEŞİNE DÜŞTÜ



Barış Dalan'ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. bir otomobille şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Cemal G.'nin açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip, bir servis aracına çarparak durdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri cipte yaptığı incelemede 3 mermi kovanı buldu.



ÖZEL KORUMALAR POLİSE TESLİM OLDU



Öte yandan Barış Dalan'ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Barış Dalan'ın özel korumalarının Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.



(Geniş haber)



2- ESKİ BALYOZ HAKİMİNE FETÖ ÜYELİĞİNDEN 12 YIL HAPİS



Haber: Özden ATİK-Kamera: İstanbul, DHA



Balyoz davası hakimlerinden Ali Efendi Peksak'ın FETÖ'den yargılandığı davada karar çıktı. Eski hakim Peksak, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.



"Balyoz planı" davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak'ın, "Anayasayı ihlal" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, eski hakim Peksak hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Peksak hakkında diğer suçlardan ise beraat kararı verildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile avukatı katıldı. Duruşmada, bir dönem Balyoz planı davasından yargılanan CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek, Cemal Temizöz, Deniz Cora, Suat Aytın, Abdullah Gavremoğlu ve Ahmet Yavuz da "katılan" sıfatıyla hazır bulundu.



BERAATİNİ İSTEDİ



Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali Efendi Peksak, ByLock isimli örgütün gizli haberleşme programını kullandığı ve 26 bin 224 kez girişinin bulunduğu iddiasını reddederek "Telefonum sürekli açık olsa bile bu olamaz. 3,5 aylık sürede insan uyumadan, asgari ihtiyaçlarını gidermeden bunu yapması mümkün değil. Ayrıca benden giden tek bir mesaj içeriği yoktur. Tutuklama gerekçesinin tek fiili ise bu. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.



KATILANLAR CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ



Daha sonra söz alan katılanlardan Dursun Çiçek, sanığın terör bağlantısı olduğunu ve buna ilişkin firari savcı Zekeriya Öz ile olan yazışmasını mahkemeye sundu. Katılan Cemal Temizöz ise Balyoz davasında bir düşman ceza hukukunun uygulandığını belirterek, bunun uygulayıcılarından birinin de sanık Peksak olduğunu söyledi. Diğer katılanlar da sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık Peksak'ın söz almadan konuşması üzerine mahkeme başkanı sanığın dışarı çıkartılmasını istedi.



"30 AYDIR TUTUKLUYUM, BU KEYFİDİR"



Katılanların sözlerinin tamamlanmasının ardından sanık Ali Efendi Peksak duruşma salonuna geri alındı ve son sözü soruldu. Peksak, mahkemeyi daha önce reddettiğini belirterek bu konuda bir karar verilmesini talep etti. Peksak, "Bylock uygulamasıyla ilgili rapor aldırılmasını talep ediyorum. Ayrıca tanıklarımın dinlenmesini talep ediyorum. 30 aydır tutukluyum. Bu tutuklama keyfidir. Hukuki değildir" dedi.



12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ İNDİRİM UYGULANMADI



Mahkeme heyeti, sanık Ali Efendi Peksak hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık hakkında geçmişi ve daha önceki tutum ve davranışlarını dikkate alarak indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Heyet ayrıca, sanığın eyleminin bir bütün olarak "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında kaldığını belirterek "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti davaya müdahil olan 11 katılanın her biri için belirlenen avukatlık ücreti olan 5 bin 450 liranın da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.







3- ESENYURT'TA SİTEDE EL BOMBASI VE MERMİLER BULUNDU (2)



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Esenyurt'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.



Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitenin temizlik görevlisi kamelya kısmındaki masada üstü bezle örtülmüş bir poşetin içindeki el bombası ve mermileri gördü. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kamelya çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine uzman ekip geldi. El bombası ve mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü



4- EMİNÖNÜ'NDE HANLARDAKİ DÜKKANLARI "RESTORASYONA GELDİK" DİYEREK SOYMUŞLAR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



Eminönü'nde aralarında tarihi nitelikte olanların da bulunduğu hanlardaki dükkanlara, pazar günleri "Görevliyiz, restorasyon yapacağız' diyerek giren ve dükkanlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 9 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından gözaltına alındı. Kendilerini "Ayanlar" çetesi olarak isimlendiren şüphelilerle birlikte hırsızlıklarda kullandıkları murç, matkap tornavida gibi malzemelerin yanı sıra çaldıkları bazı eşyalar, bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve 40 bin dolar ele geçirildi.



Şüphelilerin şikayetçi olan 40 dükkan sahibinden yaklaşık 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri bir handa 4 saat kalarak yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Yetkililer iş hanlarında kapıları kırılan ancak içerde kasa bulunmadığı için bir şey çalınmayan onlarca dükkan sahibinin şikayetçi olmadığını, şüphelilerin yüzlerce dükkana girdiğinin tespit edildiğini söyledi.



"RESTORASYONA GELDİK" DİYEREK SOYMUŞLAR



Eminönü bölgesinde tarihi hanlardaki dükkanlarda son aylarda yaşanan hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin hırsızlık için iş hanlarının kapalı olduğu pazar günleri çalıştığını belirledi. Ellerinde çanta ve matkaplarla hanlara gelen çevredekilere de "görevliyiz, restorasyon yapacağız" diyerek içeriye giren şüphelilerin tüm dükkanların kapılarını kırdıkları öğrenildi. İçinde kasa bulunmayan dükkanlara dokunmayan şüphelilerin diğer dükkanlarda buldukları kasaları açarak para ve ziynet eşyaları çaldıkları belirlendi. Hırsızlıklar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin bazı dükkanlardan ise saat, imitasyon süs eşyaları gibi taşıyabildikleri eşyaları da aldıkları öğrenildi.



POLİS TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPTI



Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 18 Kasım 2018 tarihinde Yeni Han'da meydana gelen hırsızlık olayının ardından yapılan çalışmalarda önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Daha sonra evleri ve çalışma şekilleri deşifre edilen hırsızlık çetesinin organize bir şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Çete liderliğini Mazlum T.nin (40), yardımcılığını ise cezaevinden iki ay önce çıkan Bayram Y.'nin yaptığı çetenin, çaldıkları paraları banka hesabında saklayan üyesinin ise Yüksel A. olduğu belirlendi.



HIRSIZLIK YAPTIKTAN HEMEN SONRA YAKALANDILAR



Şüphelilerin 13 Ocak 2019 tarihinde Erciyes Han'a girdikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis 5 eve eş zamanlı baskın yaptı. Baskında çete lideri ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Kendilerini "Ayanlar" çetesi olarak isimlendiren şüphelilerle birlikte hırsızlıklarda kullandıkları murç, matkap tornavida gibi malzemelerin yanı sıra çaldıkları bazı eşyalar, bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve 40 bin dolar para ele geçirildi.



7 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR



Daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin şikayetçi olan 40 mağdurdan toplamda 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi.



BİR GÜN DE 50 DÜKKANA GİRMİŞLER



Ancak yetkililer kapıları kırılmasına rağmen kasaları bulunmadığı için iş yerlerinden bir şey alınmayan onlarca mağdurun şikayetçi olmadığını belirterek, şüphelilerin girdiği dükkan sayısının 100'ün üzerinde olduğunu söyledi. Yetkililer şüphelilerin hırsızlık için girdiği Pamir han'da 50 dükkanın kapılarının kırıldığının tespit edildiğini söyledi.



ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Poliste işlemleri tamamlanan Mazlum T., Bayram Y., M.T., E.T., M.Ç., H.O, H.T., Y.A., M.A. önlemleri altında adliyeye gönderildi.



5- ÇİÇEKÇİYİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIĞIN SAHTE ALKOL RAPORU DAVASINDA KARAR



Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,



Kadıköy'de çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya kaldırımda çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Murathan Öztürk, ceza aldığı dosyaya sahte alkol raporu sunduğu gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hastane müdürü Mehmet Latif Yaşlı, hastanenin laboratuvar sorumlusu Özlem Erkan ve hastane çalışanı Sevilay Özgün de 1'er yıl 11'er ay ve 10 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Mehmet Latif Yaşlı dışındaki sanıkların cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.



İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Murathan Öztürk ile sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen özel hastanenin laboratuar sorumlusu Özlem Erkan katıldı. Diğer sanık olan hastane personelleri Mehmet Latif Yaşlı ile Sevilay Özgün duruşmaya katılmadı. Sanırların avukatları duruşmada hazır bulundu.



MURATHAN ÖZTÜRK: RAPOR ALINMASI KONUSUNDA BİLGİM VE MÜDAHALEM OLMADI



Sanık Murathan Öztürk, tahlil için numune verdikten sonra hastaneden ayrıldığını belirterek, "Rapor alınması konusunda bir bilgim ve müdahalem olmadı. Herhangi bir kusurum yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi.



SON SÖZLERİ SORULDU



Son sözü sorulan tutuksuz sanık Özlem Erkan, "Sanık Murathan'ın bir bilgisi olmayabilir ancak rapor tanzimi hususunda hastanede bir baskı yaşanmıştır. Kendisini hiç görmedim, bilmiyorum. Rapor alınmaya geldiği zaman bu sorun ortaya çıktı. Sonuçların alınması aşamasında da sanıklardan Mehmet Latif devreye girdi. Raporun verilmesi hususunda baskı uyguladı. Bu şekilde rapor tanzim edildi. Raporun geçmişe yönelik verilmesinde de Sevilay hanım devreye girdi. Raporun çıktısını alarak verdiğim doğrudur, ancak ne şekilde, nasıl kullanıldığını bilmiyorum" dedi.



Son sözü sorulan Murathan Öztürk, "Benim hiçbir kusurum yoktur, sorumluluk hastaneye aittir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.



1'ER YIL 11'ER AY CEZA ALDILAR



Kısa bir ara veren mahkeme, sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün, Mehmet Latif Yaşlı ve Özlem Erkan'ı, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklar lehine, "İyi hal" indirimi uygulayarak bu cezayı 1 yıl 11 ay 10 güne indirdi.



CEZALAR 5 YIL ERTELENDİ



Mahkeme, sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün ve Özlem Erkan'ın cezalarını 5 yıl süre ile ertelerken, hakkında kesinleşen hapis cezası bulunduğu gerekçesi ile Mehmet Latif Yaşlı'nın cezasını ertelemedi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy'de kaldırımda yürüyen çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya çarparak ölümüne neden olan Murathan Öztürk'ün, aynı gün özel bir hastaneye giderek uyuşturucu ve alkol testi amacıyla idrar örneği verdiği, üç dört gün sonra sonuçları almaya gittiğinde alkol testine ilişkin raporun düzenlenmediğini gördüğü, bunun üzerine hastane müdürü olarak görev yapan diğer şüpheli Mehmet Latif Yaşlı'dan alkolsüz olduğuna dair rapor istediği belirtiliyor.



Mehmet Latif Yaşlı'nın da diğer şüpheli Özlem Erkan'ı arayarak sanki kan alınmış ve kanda alkol çıkmamış gibi sahte rapor düzenlemesini istediği, Özlem'in de bir doktorun bilgisayarından rapor çıktısı alıp imzalamadan diğer sanık Sevilay Özgün'ü götürdüğü, Sevilay Özgün'ün de raporu paraflayarak Murathan Öztürk'ün yakınlarına verdiği belirtiliyor. İddianamede tüm sanıkların, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



(Ek görüntü ve bilgilerle)



6 - FATİH'TE CAN PAZARI KAMERADA: PENCEREYE ÇIKANLAR İP VE MERDİVENLE KURTARILDI



Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,



Fatih'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Pencereye çıkan 2 Suriyeli, evredekiler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Can pazarı çevredekiler tarafından görüntülendi.



Olay Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'nda salı günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle evde yaşayan Suriyeli 2 kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkan Suriyeliler kurtarılmayı bekledi. Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada camlarda bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu. İşçiler pencereden atlamak üzereyken, 2. kata kadar uzayan merdiven ve ip yardımıyla Suriyeli işçiler, esnaf tarafından kurtarıldı. Yangından kurtarılanlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi



"DUMANDAN BOĞULMAK VE DÜŞMEK ÜZERELERDİ"



Mahsur kalan 2 kişiye merdivenle müdahale eden esnaf Kadir Uçar, "Çocuklar camdan çıktı. Düşmek üzereydi. Bizde reklam işiyle uğraştığımızdan dolayı merdivenimiz var. Bu merdiveni alıp bir an önce koştuk ve insanları kurtardık. Şükürler olsun yani. Allah'ımız bu işe nasip etti ve kurtardık. İtfaiye gelmeden biz bu insanları biz bu insanları indirebildik, şükürler olsun. Dumandan boğulmak ve düşmek üzerelerdi. Şükürler olsun hemen gidip alabildik onları" dedi.



"YANAN KİŞİNİN CAN OLDUĞUNU HİSSEDİNCE HEMEN MÜDAHALE ETTİK"



Mahalle sakini Nuri Kırbaş, "Öncelikle küçük bir yangın olarak gözüktü. Esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sonradan yangın büyüyünce, müdahale yetersiz kalınca itfaiye arandı. Sonra itfaiye gelinceye kadar ki süreçte esnaf kendi merdivenleriyle, ipiyle kendi canıyla mücadele ettiler. Esnaf olarak sonuçta yanacak olan kişiler candı. Yabancı olması yada yerli olması herhangi bir şey ifade etmiyor. Yanan kişinin can olduğunu hissedince biz hemen müdahalede bulunduk. Kimisi merdivenle, kimisi iplerle müdahalede bulununca elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.



