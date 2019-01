Dha İstanbul Bülteni - 3

Esenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada 4 öğrenci yaralandı.



Kaza saat 12.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Çelik, aracının kontrolünü kaybedince kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 4 öğrenci savrulurken araç da üst geçidin yanındaki alana uçtu. Yaralanan öğrencilerin arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sürücü Çelik, yola çıkanlara çarpmamak için direksiyon kırınca aracının hakimiyetini kaybettiğini söyledi.



(geniş haber)



2- BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.



Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatı katından yükselen duman binanın hemen yanındaki okuldaki öğrencileri de korkuttu. Karne için okula gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada yanan çatı havadan da görüntülendi.



3- SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI (1)



Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan,



"FETÖ ve herhangi bir terör örgütüyle hayatım boyunca ilgim olmadı"



Sözcü Gazetesi Yazarı Necati Doğru,



"Dikkat çekmek için yazıma 'Naylon darbe' başlığını attım. "Yazının bütününe bakmak lazım. 'Naylon' kelimesini yerini bulmayan anlamında kullandım. 265 kişi ölmüş, darbe demeyecek, ne diyeceğim. Beratimi talep ediyorum"



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul, DHA



Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "Silahlı terör örgütü (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı. Ankara'dan duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan Emin Çölaşan, 43 yıllık gazeteci olduğunu belirterek, "FETÖ ve herhangi bir terör örgütüyle hayatım boyunca ilgim olmadı" dedi. Sanık Necati Doğru da dikkat çekmek için yazısına 'Naylon darbe' başlığını attığını belirterek, "Yazının bütününe bakmak lazım. 'Naylon' kelimesini yerini bulmayan anlamında kullandım. 265 kişi ölmüş, darbe demeyecek, ne diyeceğim. Beratimi talep ediyorum" diye konuştu.



SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Emin Çölaşan, SEGBİS ile bağlanırken, diğer 4 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Emin Çölaşan, "FETÖ ve herhangi bir terör örgütüyle hayatım boyunca ilgim olmadı. 42 yıllık gazeteciyim. Cemaat hakkında binlerce yazı yazdım. FETÖ ve Zaman Gazetesi beni defalarca mahkemeye verdi, herhangi ceza almadım hepsinden aklanarak çıktım" diyerek savunmasına başladı.



"YAZIMI KALEME ALIRKEN KADININ FETÖDEN YARGILANDIĞINI BİLMİYORDUM"



İddiamanede yer alan "Bir annenin dramı" başlıklı yazısına değinen Çölaşan, "Cezaevinden bir kadın bir faks gönderiyor. 3 ve 6 yaşında çocuğu ile 8 aylık bir bebeği var. Bana 'Sekiz aylık çocuğumla cezaevine soktular' diyor. 'Bir annenin dramı' başlığı ile bunu yazıya aktarıyorum. 3 ve 6 yaşındaki çocuğu kendisinden ayrılmış, 8 aylık bebeği ile cezaevine konulmuş. İnsancıl bir amaçla yazılmış yazı. Mektupta 'Görüldü' damgası da var. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra bu kadının FETÖ'den yargılandığını öğrendim. Yazımı kaleme alırken kadının FETÖ'den yargılandığını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.



"YAZIM ORTADA"



Mahkeme başkanı "2013 yılına kadar 'F' tipi yapılanmadan bahsediyorsunuz. 17/25 Aralıktan sonra yazdığınız yazılarda ise fark var. Sizin görüşünüz mü değişiyor?" şeklindeki sorusu üzerine Çölaşan, " Yolsuzluk olduğunu biliyorduk. Bu olaylar ortaya çıktı. Bu operasyonu kimin yaptığını, yaptırdığını bilemem. 4 Bakan ya istifa etti ya görevden alındı. Rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıktı. Rüşvet iddiaları belgelenmişti. Biz bunları biliyorduk, ancak kanıt yoktu. Belge olmadan 'rüşvet alıyorsun' diyemezsin. Yazım ortada zaten" diye cevap verdi.



"DARBE OLUNCA BİZDE GERÇEKLER GÖRDÜK"



"Şimdi cemaati savunma zamanı" başlıklı yazısına da değinen Çölaşan, cemaatin organlarının TOMA eşliğinde basıldığınu belirterek, "Kim olursa olsun gazetecilerin polis tarafından gözaltına alınmasına karşıyım. İki üç cümle cımbızla çekiliyor ve terör örgütüne destek veren gazeteci olarak huzurunuzda yargılanıyorum. Böyle şey olmaz. Devlet o güne kadar bunların terör örgütü olduğunu açıklamamıştı. En sonunda MGK tarafından resmi kararlar alındı ve darbe olunca bizde gerçekler gördük" diye konuştu.



"FETULLAH BENİ MAHKEMEYE VERDİ. BERAAT ETTİK. İNANILIR GİBİ DEĞİL"



"Kaseti gördüm" başlıklı yazısına ilişkin hakimin sorusuna Emin Çölaşan "Biz gazeteciyiz bize her tülü belge gelir. Hatta kasetler de çok ender olmakla birlikte gelir. Bana da günün birinde adıma kaset gönderildi. Açtık baktık ve şaşırdık. Çok önemli kişinin yakınının yatak sahneleri vardı. Gönderen belli değil. Açtık baktık, şaşırdık hepimiz. Herhalde bunu bana gönderdiklerine göre benim yazmamı ya da değinmemi istiyorlar. 'Başkasının eline geçer' diye üzerine basarak, ezerek içeride imha ettik. O yazıdan sonra Fetullah beni mahkemeye verdi. Beraat ettik. İnanılır gibi değil" şeklinde cevap verdi. 2007 yılının Ağustos ayında Burak Akbay'ın gazetede yazmasını istediğini, bunun üzerine Sözcü Gazetesi'nde yazmaya başladığını anlatan Emin Çölaşan, yazılarını yazarken kendisine telkinde bulunulmadığını da sözlerine ekledi.



"FETÖ'YÜ ÖVEN YAZIM YOK"



Diğer sanık gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da 43 yıllık gazeteci olduğunu belirterek, "FETÖ'ye yardımla suçlanıyorum. Aleyhlerinde yazı yazdım, sempati duymadım. FETÖ'yü öven yazım yok. Olan olayları yazmışım" dedi. İddianemeye konu gazete manşetlerini tek tek göstererek açıklama yapan Yılmaz, "Darbeden önce biz uyardık, temizlenmediler. Himmet paralarının FETÖ'ye toplanıyor' dedik. Bunların silahlı terör örgütü olduğunu 2015'te kimse bilmiyor. 2016 Temmuz ayında silahlı terör örgütü olarak kabul edildi. 43 yıllık gazeteciyim. Haberlerimle suçlanıyorum. Beratimi istiyorum" dedi.



"NAYLON' KELİMESİNİ YERİNİ BULMAYAN ANLAMINDA KULLANDIM"



Gazetenin yazarlarından Necati Doğru ise yazılarıyla suçlandığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. "Naylon Darbe" başlıklı yazısına ilişkin soru üzerine Sanık Doğru, dikkat çekmek ve yazısının okunması için o başlığı attığını söyledi. Darbenin başarısız olduğunu, darbeyi öven bir yazı yazmadığını söyleyen sanık Doğru, "Yazının bütününe bakmak lazım. Soru cümleleri var. Orada bir hüküm cümlesi yok, soru cümleleir var. Olaya hakim olmadığım için soru soruyorum. 'Naylon' kelimesini yerini bulmayan anlamında kullandım. 265 kişi ölmüş, darbe demeyecek, ne diyeceğim. Beratimi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık savunmalarının alınmasına ara veren mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi. Öte yandan bazı CHP'li milletvekilleri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan şüpheli sıfatıyla yer alıyor. 61 sayfalık iddianamede 5 şüpheli hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



4- CEMİL CANDAŞ DAVASINDA GERGİNLİK (1)



Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA



Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, izleyiciler arasında gerginlik yaşandı.



İstanbul 12. Ağır ceza mahkemesinde görülen ve bugün karar çıkması beklenen davada, sanık Rıza Keten ile ilgili savunma yapılırken Keten'in yakınları ile eski CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı arasında sözlü tartışma yaşandı. Sanık Rıza Keten'in avukati, Rıza Keten ile ilgili "kaçak kati yoktur" demesi üzerine davayı izleyen Dursun Çaltı, "Var, bizzat ben şikayet ettim" deyince bir başka izleyici "Sen nereden biliyorsun" deyip küfretti. Güvenlik tarafları uyardı. Ancak Keten'in yakını olan izleyici elindeki su şişesini Çaltı'ya fırlattı. Su şişesi Çaltı'ya isabet etmedi ancak duruşmanın tarafları arasında kufurlesme yaşanınca güvenlik görevlileri müdahale etti. İzleyiciler salondan dışarı çıkarıldı.



5 DAKİKA ARA VERİLDİ



Mahkeme Başkanı, duruşmaya 5 dakika ara verdikten sonra yeniden başlattı. Tarafları duruşma düzenini bozmamalari konusunda uyaran mahkeme başkanı, aksi halde duruşmayı kapalı yapacağını belirtti. Duruşmada şikayetçi avukatları, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiğinden sanıkların ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarıyla devam ediyor.



5 - ENERJİ BAKANI DÖNMEZ İSTANBUL'DA KARNE VE DERGİ DAĞITTI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne ve Ali'nin Enerji Serüveni-2 Dergisi Dağıtım Töreni'ne katıldı.



Bakan Dönmez'i Üsküdar 4. Murat İlkokulu'nda öğrenciler karşıladı. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada ilkokul öğretmenlerinin unutulmadığını söyledi. Dönmez, sınıf öğretmeni Şükran Ekşioğlu ile birlikte öğrencilere tek tek karnelerini ve "Ali'nin Enerji Serüveni-2" dergisini dağıttı.



"ÇOCUKKEN BİLİNÇLENDİRMEK SON DERECE ÖNEMLİ"



Dergi hakkında öğrencilere bilgi veren Bakan Fatih Dönmez, öğrencilere enerji kaynaklarının neler olduğunu sordu. Dönmez, "Bununla enerji kaynaklarımızı tanıyacağız. Nasıl üretiliyor, bize kadar nasıl taşınıyor göreceğiz. Ama enerjiyi verimli kullanacağız. Okullarımızda, evlerimizde daha az enerji harcayan ürünleri tercih etmemiz lazım. En son bir kamu spotu yayınladık. Burada çocuklarımıza büyük görev düşüyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü olacak inşallah. Enerji kaynaklarını ve enerji kullanımını çocuklara tanıtmaya, sevdirmeye çalışıyoruz. Çocukken bilinçlendirmek son derece önemli" dedi.



"1 MİLYON ADET DERGİ DAĞITILMIŞ OLACAK"



Bakan Dönmez, "Biz çocukların enerji dedektifi olmasını arzu ediyoruz, evde yeri geldiğinde büyüklerini uyarabilsin. Çocukken bunu başlatmak son derece önemli. 81 ilimizde bugün dördüncü sınıfta okuyan yavrularımıza yaklaşık 1 milyon adet dergi dağıtılmış olacak. Eskiden biz de pek sevmezdik ödev verilmesini. Bu bir ödev değil, onların eğlenerek okuyacakları bir kitapçık olacak" dedi.



Bakan Dönmez daha sonra öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.



6- İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA KARNE DAĞITTI



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL,



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ilk yarısının sona ermesiyle Bahçelievler'de bulunan Yayla İlkokulu'nda karne dağıttı. Öğrencilere karne hediyesi de veren Yerlikaya, "Bu tatili doya doya dinlenmelerini, dinlenirken yaşadıkları ve bizim medeniyetimizin özeti olan İstanbul'umuzu keşfetmelerini, henüz görmediği gezmediği müzeler varsa mutlaka gezmelerini, İstanbul'u en iyi şekilde anlamalarını ve aynı zamanda da ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı, daha zinde gelmelerini diliyorum" dedi



Sabah saatlerinde Bahçelievler'de bulunan Yayla İlkokulu'na gelen Ali Yerlikaya'yı okulun girişinde 1. sınıf öğrencileri ellerinde çiçek ve çikolata ile karşıladı. Vali Yerlikaya'ya eşi Hatice Nur Yerlikaya ve İstanbul İl Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti. Karşılamanın ardından 1-A sınıfına geçen Ali Yerlikaya burada bulunan öğrencilere tek tek karnelerini takdim etti. Ardından kısa bir konuşma, yapan Vali Yerlikaya, "Bugün 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın karne günü. İstanbul Yayla İlkokulu 1-A sınıfındayız. Az önce gözümüzün aydınlığı geleceğimiz olan çocuklarımıza karneleri verdik. Onların ilk karneleri, onların ilk karne sevinçleri. Bugün İstanbul'umuzda 6 bin 653 okulda 2 milyon 741 bin 423 öğrencimiz karne sevincine erişti. 146 bin öğretmenimize de bütün velilerimiz adına İstanbul Valisi olarak teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık" dedi.







"HEP BİRLİKTE KUCAKLAYACAĞIZ VE BAŞARISININ ARTIRMASINI HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ"



Velilere de seslenen Ali Yerlikaya, "Velilerimize selam ediyoruz. Çocuklarımızın karnelerindeki notlar ne olursa olsun, onlar bizim yavrularımız, onlar bizim geleceğimiz. Onların başarılarını istikrarını korumak için çabalayacağız. Şayet yavrularımızın karnelerinde hoşlanmadığımız not varsa, sevgi ile birlik ve beraberlikle okulu ile sosyal çevremizle hep birlikte kucaklayacağız ve başarısının artırmasını hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



"KAR TATİLİ VEREMEDİK AMA ŞİMDİ SİZE 15 KOCA GÜN TATİLİ VERİYORUZ"



Yerlikaya konuşmasının devamında, "Biz İstanbul'daki görevimize 3 Kasım'da başladık. Sosyal medyadan hep bize 'kar tatili kar tatili' diye sordunuz ama size hiçbir cevap veremedik. Çünkü meteoroloji ve AKOM bize bilgi vermedi. Ondan dolayı bir tatil veremedik. İşte şimdi size 15 koca gün tatil veriyoruz. Bu tatili, karne ve karnenin yanında hediyeleri ile birlikte veriyoruz. Bütün öğrencilerimizi sevgi ile kucaklıyorum. Bu tatili doya doya dinlenmelerini, dinlenirken yaşadıkları ve bizim medeniyetimizin özeti olan İstanbul'umuzu keşfetmelerini, henüz görmediği gezmediği müzeler varsa mutlaka gezmelerini, İstanbul'u en iyi şekilde anlamalarını ve aynı zamanda da ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı, daha zinde gelmelerini diliyorum. İyi tatiller İstanbul" şeklinde konuştu.







7- MÜSLÜM GÜRSES'İN YÜZÜK VE GÖMLEĞİ TARTIŞMASI ALEVLENDİ



Haber: Hayati ARIGAN-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



Engelsiz Yaşam Vakfı, Muhterem Nur'u savcılığa şikayet etti



Engelsiz Yaşam Vakfı, şehit aileleri ve engelliler yararına düzenlenen gecede Müslüm Gürses'in filminde kullanılan gömleği ile özel tasarlanan yüzüğün açık arttırmada satılmasının ardından, gömlek ve yüzüğün sanatçıya ait olmadığını belirterek 'dolandırıcılar' açıklaması yapan Muhterem Nur hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikayetçi oldu. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı açıklamada Muhterem Nur'un filmin yapımcısını arayarak açık artırmadaki gelirden yüzde istediğini iddia etti.



FOTO VE GÖRÜNTÜ VAR



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde 7 yıl önce kurulan Engelsiz Yaşam Vakfı'nın binlerce engelli ve ailesine yardımda bulunduğunu belirtildi. Her yıl farklı bir temayla vakfın yılın enleri ödül töreni düzenlendiğini belirten dilekçede 8 Ocak'ta şehit ailelerine yardım ve dayanışma temasıyla bir pırlanta şirketince Can Muhtar tarafından tasarlanan yüzük ve Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından bağışlanan filmde Timuçin Esen'in giydiği gömlek ile filmin oyuncularının imzaladığı afiş açık arttırma ile satıldığı belirtildi. Gömleği Demet Akalın'ın yüzüğü ise Ferman Toprak'ın aldığının yer aldığı dilekçede açık arttırmayı yönetip sunan Tayyar Işıksaçan'ın yüzüğün Müslüm Gürses'e ait olduğunu hiç bir şekilde belirtmediği, özel olarak tasarlanan sertifikalı bir yüzük olduğu söylendiği anlatıldı.



Dilekçede, Müslüm Gürsesin eşi Muhterem Nur'un 11 Ocak'ta eşine ait olduğu ileri sürülen yüzüğün ve gömleğin sahte olduğu, satışa çıkarılarak kamuoyunun, satın alanların ve şahsının aldatıldığını ileri sürdüğü belirtildi. Muhterem Nur'un basına "Eşimin yüzüğü parmağımda. Satılan yüzük imitasyondur. Bunlar dolandırıcılar" diyerek vakfa ve çalışanlarına iftira attığını belirtildi.



Muhterem Nur hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikayetçi olan vakıf yöneticileri adliye çıkışında basın açıklamasında bulundu.



Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı açıklamada Muhterem Nur'un filmin yapımcısını arayarak açık artırmadaki gelirden yüzde istediğini iddia etti.



ÖZEL TASARIM YÜZÜK



Gecede yüzüğün Müslüm Gürses'e ait olmadığının anons edildiğini belirten Kaplakarslan, "Bu özel tasarlanmış bir yüzüktür. Sertifikası vardır, bunu gecede açıkladık. Açık arttırma için Muhterem hanımdan Müslüm'ün bir eşyasını istedik. Engelliler ve şehit çocukları için yardım yapılacağını belirttik. Bize gözlüğünü söyledi. Biz gözlüğü kabul etmedik" dedi.



MUHTEREM NUR YÜZDE İSTEDİ



Geceye Müslüm filminin ekibinin filmde Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'in giydiği gömlekle geldiğini belirten Atilla Kaplakarslan, "Bunu da açık arttırmayı yapan arkadaşlar anonsla belirtti. Biz merhuma saygımızdan açıklamadık. Muhterem Nur yapımcı firmayı arayıp yüzde istemiştir. Yapımcı Mustafa Uslu'dan para talep etmiş. Biz bir vakıfız, hayır için bir araya geldik. Hiç kimse vakfımıza hakaret edemezö dedi.



NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINA HAKARET ŞİKAYETİ



Vakfın kurucularından avukat Edip Önder ise açıklamasında "8 Ocak tarihinden düzenlenen gecede açık arttırmada satılan yüzük ve gömlekle ilgili olarak vakfımıza suçlamada bulunuldu. Muhterem Nur, 11 ocak tarihinde ise İstanbul Adalet Sarayı'nda 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile hakkımızda soruşturma talebinde bulunmuştur. Biz de vakıf olarak Muhterem Nur hakkında şikayette bulunduk" dedi.



