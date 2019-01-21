Dha İstanbul Bülteni - 3

İran'dan İstanbul'a gelip 'tırnakçılık' yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete polis operasyonuyla çökertildi.





İran'dan İstanbul'a gelip 'tırnakçılık' yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete polis operasyonuyla çökertildi. Çetenin esnafı dolandırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Başakşehir, İkitelli'de yolda yürüdüğü esnada otomobille yanına gelen 2 şahıs tarafından 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıldığını belirten Emrah T. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek çalışmalara başladı. Şüphelilerin Emrah T.'nin yanına gelerek döviz bozdurmak istediklerini belirttikleri ancak banknotları bilmediklerini söyleyerek kendilerine göstermelerini istediği öğrenildi. Şahıslara yardımcı olmak için Emrah T. de cüzdanındaki parayı çıkararak gösterdiği ancak şahıslardan birinin banknotları tanıma bahanesiyle Emrah T.'nin elindeki paraları alıp 'tırnakçılık' yaparak bin 500 lirayı çaldığı ortaya çıktı.



TIRNAKÇILIK ANLARI KAMERADA



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin Bayrampaşa'da bulunan bir işyerinde meydana gelen 'tırnakçılık' yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılığa karıştıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ekipler şüphelilerin benzer yöntemle işyerinde çalışan Suriyeli S.A.'dan 3 bin 500 dolar çaldıklarını gördü. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit için çalışmalarını sıklaştırdı.



10 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI



Şüphelilerin son olarak Başakşehir, Yeşillvadi Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosu çalışanını dolandırdığı ihbarını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'da 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. 'Tırnakçılık' yöntemiyle vatandaş ve işyerlerini hedef alan çetenin İran'dan geldikleri ortaya çıktı. İstanbul'da toplam 6 olaya karışan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı.



Görüntü dökümü:



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-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



-Genel ve detaylar - İstanbul

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